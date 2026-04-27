15 زهرة يمكنك رؤيتها تتفتح في شهر أبريل

على الرغم من أن القول المأثور هو “أمطار أبريل تجلب زهور مايو”، إلا أن هناك العديد من النباتات المزهرة التي يمكن أن تضيف لونًا إلى حديقتك في شهر أبريل، بما في ذلك النباتات المزروعة بالبصيلات مثل أزهار النرجس البري والصفير إلى زهور الثالوث والشجيرات الملونة مثل الليلك والأزاليا، وحتى الزهور البرية المحلية المعروفة باسم النباتات سريعة الزوال. إنهم جميعًا رائعون ومرنون ولا يمانعون في التعرض لموجات البرد العرضية التي يمكن أن تحدث حتى مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام.
تحتاج النباتات المزهرة في شهر أبريل والتي تنمو من البصيلات أو الشجيرات عمومًا إلى زراعتها مسبقًا في الخريف، ولكن إذا لم تكن قد تمكنت من ذلك، فاستخدم الأيام الدافئة لزراعة بعض النباتات المعمرة التي تزهر في الربيع أو النباتات الحولية المعروفة بتحمل الطقس البارد. سيكون حظك أفضل في زراعة النباتات سريعة الزوال إذا كانت حديقتك تحتوي على تربة مظللة ورطبة مثل ظروف الغابات الأصلية وإذا كان لديك الوقت لانتظار نمو جذورها أولاً لبضع سنوات. ضع في اعتبارك أيضًا أن العديد من زهور الربيع – وخاصة تلك سريعة الزوال – لها أزهار قصيرة العمر، لذلك إذا كنت تريد الاحتفاظ بحديقة ملونة (والحصول على بعض التدريب في الخريف)، فزرع بعض المصابيح المعمرة لتزهر صيفًا جميلاً.
النرجس البري
إذا كنت قد زرعت أزهار النرجس (النرجس) في الخريف الماضي كبصيلات، فإن شهر أبريل هو الوقت الذي يجب أن تكون فيه أزهارها، في مجموعات من الأصفر أو الأبيض أو البرتقالي، في أقصى حالاتها، طالما أنك لم تمنحها الكثير من الظل. إنها واحدة من أولى النباتات التي تزهر في أوائل الربيع في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8، ولها شكل مميز يتكون من هالة على شكل كوب تحيط بها بتلات. من المفترض أن تستمر بصيلات النرجس البري في النمو في السنوات اللاحقة، لكن إذا لاحظت عددًا أقل من الأزهار بمرور الوقت، فقد يساعد تقسيم كتلها بعد الانتهاء من الإزهار.
نزيف القلب
زهور القلب النازف (Lamprocapnos spectabilis) لها شكل ملفت للنظر فريد من نوعه بين رفاقها الربيعيين. زهور وردية صغيرة، على شكل قلوب، تتدلى من النبات وتفتح لتكشف عن أجزاء بيضاء تشبه القطرة. تزدهر القلوب النازفة من أبريل حتى يونيو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ثم تدخل في حالة سكون خلال بقية فصل الصيف. يعد التأكد من أن هذه النباتات التي يتراوح طولها من 2 إلى 3 أقدام تتمتع بظل كافٍ وتربة رطبة هو مفتاح النجاح في رعاية نبات القلب النازف.
بانسي
تعد زهرة الثالوث المتسامحة (Viola x wittrockiana) واحدة من أفضل الزهور التي يمكن زراعتها في الأواني في أبريل. قد تجدها موضوعة في أصيص بالفعل في مشتل النباتات المحلي لديك. تزدهر زهور الثالوث كنباتات سنوية من أوائل الربيع وحتى يونيو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 ولكنها لن تتمكن من الوصول إلى الصيف الحار. على الرغم من أنه يجب عليك التخلص من النباتات بعد انتهاء الإزهار، إلا أن قتل الأزهار الفردية خلال الربيع يمكن أن يطيل موسم الإزهار. بالإضافة إلى إضافة لون نابض بالحياة، تجذب الأزهار الأرجوانية أو البرتقالية أو الصفراء الفراشات أيضًا.
توليب
لن يبدو الأمر وكأنه فصل الربيع دون ظهور بعض زهور التوليب (التيوليب) هنا وهناك، مع زهور على شكل كوب بجميع ألوان قوس قزح تقريبًا. إن جعلها تزدهر في الحديقة بحلول شهر أبريل يتطلب التفكير المدروس في زراعة مصابيحها في الخريف في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، على الرغم من وجود بعض أصناف التوليب التي لا يزال بإمكانك زراعتها حتى ديسمبر. غالبًا ما تحتاج زهور التوليب إلى الاستبدال كل عام أو نحو ذلك مع تضاؤل حجم الأزهار بمرور الوقت، لذا انتبه إلى الأصناف المثيرة للاهتمام التي تراها في أبريل لتخطط لما ترغب في زراعته في العام المقبل.
قزحية متوج قزم
نبات معمر محلي مثالي للحدائق الصخرية، زهور القزحية القزمة (Iris cristata) في أبريل ومايو. الزهور الزرقاء أو الأرجوانية لها شكل مشابه لقزحية أكبر، ويمكن استخدام النبات نفسه كغطاء أرضي، مما يوفر قيمة بعد تلاشي الأزهار. من الأفضل زراعة القزحية القزمة في الخارج في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. إذا كانت في منطقة مشمسة جدًا، تأكد من إعطائها المزيد من الماء لأنها تحب التربة الرطبة.
الفاوانيا
تبدأ زهور الفاوانيا (Paeonia) في التفتح في نهاية شهر أبريل، لكن الزهور الساحرة المعروفة برائحتها وحجمها الكبير تستحق الانتظار. تزدهر هذه النباتات المعمرة في المناطق من 3 إلى 8. من المرجح أن ترى أزهار الفاوانيا في الغابات ذات الزهور البيضاء تتفتح أولاً، لكن يمكنك زراعة زهور الفاوانيا في الحديقة للاستمتاع بمزيد من الألوان والتنوع طوال بقية فصل الربيع. تأكد من وجودهم في مكان مشمس تمامًا للمساعدة في زيادة عدد أزهار الفاوانيا إلى الحد الأقصى. ولصحة النباتات، تجنب الإفراط في الري أو زراعتها في تربة لا يتم تصريفها جيدًا.
فرجينيا بلوبيلز
في الفترة من أبريل إلى مايو، قد تكون محظوظًا بما يكفي لرؤية أجراس فيرجينيا الزرقاء (Mertensia virginica) أثناء نزهة في الغابة. تمامًا كما يوحي اسم النبات، فهو يحتوي على زهور زرقاء على شكل أجراس صغيرة. في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، يمكنك زراعة هذه الجمالات في الحديقة، على الرغم من ضرورة الصبر؛ قد لا تزدهر لسنوات عندما يتم تأسيسها. إذا كنت قادرًا على زراعة هذه الزهور البرية، فقد تزرع ذاتيًا، وستقوم بدورك لمساعدة نبات محلي مهدد بفقدان موطنه.
الأزالية
مع زهورها التي تشبه القمع بمجموعة متنوعة من الألوان الزاهية والباستيل، تعد الأزالية (رودودندرون) علامة أكيدة على قدوم الربيع. تزهر هذه الشجيرات المعمرة على سيقان متعددة وتظهر بعض الأصناف مغلفة بأزهار وردية عندما تكون في حالة إزهار. تجدر الإشارة إلى أن أوقات الإزهار يمكن أن تختلف بين الأنواع العديدة من الأزاليات (والتي تعد من الناحية الفنية نوعًا من الرودودندرون، ومن هنا اسمها العلمي). أزاليات كورومي هي نوع دائم الخضرة يزهر في بداية شهر أبريل ومن الأفضل زراعته في المناطق من 6 إلى 9، وأزاليات كايمبفيري، شديدة التحمل في المناطق من 5 إلى 7، تتفتح في نهاية الشهر.
المؤخرات الهولندية
واحدة من أكثر الأشياء سريعة الزوال التي تظهر في شهر أبريل هي المؤخرات الهولندية (Dicentra cucullaria) ، والتي تم تسميتها على اسم أزهارها البيضاء المنتفخة ذات المسافة البادئة المشابهة للسراويل القديمة ، مثل البنطلونات. ابحث عن هذه الزهور البرية في المناطق المشجرة بعد آخر موجة صقيع في منطقتك عبر المناطق من 3 إلى 7. إذا كنت ترغب في زراعة بعض هذه النباتات المعمرة الفريدة في حديقتك، فمن المفيد أن تحصل على ظل من الأشجار الطويلة مثل تلك الموجودة في تلك الغابات وتكون مستعدًا للانتظار بضع سنوات حتى تصل الزهور. سوف تموت الأوراق في يونيو عندما يدخل النبات في حالة السكون.
أرجواني
ليلك (Syringa vulgaris) محبوب بسبب مجموعات الزهور الأرجوانية العطرة (غالبًا) التي تظهر في النصف الأخير من شهر أبريل، ولكن هناك أيضًا أصناف ذات أزهار وردية اللون وبيضاء. ينجذب النحل والملقحات الأخرى إلى هذه الزهور الرائعة. يتطلب التأكد من بقاء النباتات ممتلئة وتزدهر بشكل جيد كل عام بعض العمل، بما في ذلك قطع الزهور الميتة عندما تذبل وتشذيب النبات مباشرة بعد ذبول كل الزهور. لا تؤخر خطوة التقليم، لأنك إذا قمت بالتقليم بعد فوات الأوان فقد تؤدي عن طريق الخطأ إلى قطع البراعم التي ستتفتح في العام التالي.
كولومبين أحمر
أبريل هو ذروة موسم ازدهار الكولومبين الأحمر (Aquilegia canadensis)، مع أزهار متدلية على شكل أنبوب تتضمن أسدية صفراء. تتغذى الفراشات والطيور الطنانة وغيرها من الملقحات من أزهار هذا النبات المحلي خلال شهر يونيو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. إذا كنت معجبًا بهذه الزهور البرية في الحديقة، فامنحها الكثير من الماء واسمح لها بالبذر الذاتي حتى تتمكن من رؤية الزهور الحمراء لسنوات عديدة أخرى. يمكنك أيضًا تقليم الأجزاء باستخدام كبسولات البذور الخاصة بها لإبقائها في منطقة واحدة (مثل رقعة لجذب الملقحات).
صفير
الصفير (Hyacinthus orientalis) هو أحد النباتات المزهرة الربيعية التي تحتاج إلى زراعتها كبصيلات خلال فصل الخريف. باعتبارها نباتات معمرة، سوف تستمر في العودة عندما يسخن الطقس في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8، ولكن يمكنك أيضًا معاملتها على أنها نباتات سنوية للحصول على إزهار أكثر قوة. تنتج كل بصيلة ساقًا واحدًا من الزهور، لذلك من خلال زراعة البصيلات في مجموعات، مقترنة بالزنبق أو النرجس البري، يمكنك الحصول على مناطق ذات لون أوائل الربيع على حافة الحديقة. أزهار الصفير عطرة ونابضة بالحياة في اللون، بدءاً من الأزرق والبنفسجي إلى الأصفر والخوخي.
تريليوم أبيض عظيم
تجعل البتلات الثلاث من التريليوم الأبيض الكبير (Trillium grandiflorum) واحدة من النباتات سريعة الزوال التي يسهل اكتشافها في أبريل في جميع أنحاء مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. يميل النمل إلى نشر بذور هذا النبات، لذلك قد تجدها تظهر بشكل غير متوقع. مع مرور الوقت، الزهور البيضاء تأخذ اللون الوردي. لزراعة التريليوم، من الجيد أن تكون التربة رطبة وغنية بالمواد العضوية. بعد فترة طويلة من بناء الجذور، فإنها سوف تتألق في المزارع الجماعية.
ماغنوليا
هناك تنوع كبير عندما يتعلق الأمر بالماغنوليا (الاسم العلمي ماغنوليا)، لذلك يمكنك اختيار الشجيرات المزهرة التي يمكنك زراعتها كحدود لحديقتك أو كعينة واحدة. إنها شديدة التحمل في الهواء الطلق في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8. وتزدهر العديد من الأصناف في أبريل، بما في ذلك ماغنوليا Yellow Bird’ وLoebner. زهور ماغنوليا، والتي غالبًا ما تكون مفتوحة حتى قبل أن تتفتح الأوراق، معرضة للتلف الناتج عن البرد أو الصقيع الربيعي غير المتوقع، لذلك قد يقدر النبات بعض المأوى في حديقتك.
إبرة الراعي البرية
تُعرف إبرة الراعي البرية (Geranium maculatum) أيضًا باسم “إبرة الراعي القوية”، لذلك يمكنك معرفة أنها تصمد أمام عدم القدرة على التنبؤ بشهر أبريل. أزهارها صغيرة وردية أو أرجوانية على شكل صحن وتجذب النحل إلى الحديقة. سبب آخر لتجربتها في زراعة الربيع هو مجموعة واسعة من الأصناف، وبعضها يمكن أن يستمر في التفتح حتى سبتمبر أو تحتوي على بتلات محددة بعروق داكنة اللون. تشعر هذه النباتات المعمرة بأنها في موطنها في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 11. بالإضافة إلى تشذيب الحدائق المطيرة، يمكن أن تنتشر وتشكل غطاءً أرضيًا.