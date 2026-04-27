15 زهرة يمكنك رؤيتها تتفتح في شهر أبريل

على الرغم من أن القول المأثور هو “أمطار أبريل تجلب زهور مايو”، إلا أن هناك العديد من النباتات المزهرة التي يمكن أن تضيف لونًا إلى حديقتك في شهر أبريل، بما في ذلك النباتات المزروعة بالبصيلات مثل أزهار النرجس البري والصفير إلى زهور الثالوث والشجيرات الملونة مثل الليلك والأزاليا، وحتى الزهور البرية المحلية المعروفة باسم النباتات سريعة الزوال. إنهم جميعًا رائعون ومرنون ولا يمانعون في التعرض لموجات البرد العرضية التي يمكن أن تحدث حتى مع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام.

تحتاج النباتات المزهرة في شهر أبريل والتي تنمو من البصيلات أو الشجيرات عمومًا إلى زراعتها مسبقًا في الخريف، ولكن إذا لم تكن قد تمكنت من ذلك، فاستخدم الأيام الدافئة لزراعة بعض النباتات المعمرة التي تزهر في الربيع أو النباتات الحولية المعروفة بتحمل الطقس البارد. سيكون حظك أفضل في زراعة النباتات سريعة الزوال إذا كانت حديقتك تحتوي على تربة مظللة ورطبة مثل ظروف الغابات الأصلية وإذا كان لديك الوقت لانتظار نمو جذورها أولاً لبضع سنوات. ضع في اعتبارك أيضًا أن العديد من زهور الربيع – وخاصة تلك سريعة الزوال – لها أزهار قصيرة العمر، لذلك إذا كنت تريد الاحتفاظ بحديقة ملونة (والحصول على بعض التدريب في الخريف)، فزرع بعض المصابيح المعمرة لتزهر صيفًا جميلاً.