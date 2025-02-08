15 طريقة إبداعية لإعادة استخدام أكياس البقالة البلاستيكية لاستخدامها في جميع أنحاء المنزل

هل حدث لك هذا؟ يمكنك الوصول إلى الخروج في متجر البقالة ، وتدرك أنك تركت مجموعتك من الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام في السيارة. حتى أكثر teetotal Zero-Waster ربما كانت مذنبًا في انقضاء هذه الذاكرة مرة واحدة على الأقل. حسنًا ، نظرًا لأنك تعود إلى المنزل مع إمدادات ضخمة من الأكياس البلاستيكية (أوه لا ، فهي تعاني من مزدوج!) ، اكتشف بعض الطرق الخيالية لإعادة استخدامها. من المؤكد أن بطانة علب القمامة الصغيرة والتقاط نفايات الحيوانات الأليفة ليست من غير الذكاء ، ولكن ماذا عن تحويل هذه الآثار البيئية إلى عناصر مفيدة وحتى جميلة تستفيد من قدرة الأكياس البلاستيكية على الاستمرار إلى الأبد؟ من الركوع البستنة إلى السجاد المنسوجة إلى باقات من الزهور التي لن تذبل أبدًا ، فقد جعلتك مغطاة لطرق ذكية لإعادة استخدام أكياس البقالة البلاستيكية.

قم بإخراج خبأك من الأكياس البلاستيكية المخزنة بدقة والاستعداد لبدء الصياغة. تتراوح هذه الأفكار من الأدوات ، و DIYs بدون مهارات إلى فن الألياف المصنوع بصبر. استخدمها كما هي ، أو تحطيمها في النسيج ، أو قطعها في شرائط لصنع الحبل أو السلك من أجل النسيج أو الكروشيه أو الحياكة. بغض النظر عن شكل حياتهم القادمة ، فإن العالم أفضل حالًا مع القليل من التدوير الإبداعي.