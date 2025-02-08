15 طريقة إبداعية لإعادة استخدام أكياس البقالة البلاستيكية لاستخدامها في جميع أنحاء المنزل

هل حدث لك هذا؟ يمكنك الوصول إلى الخروج في متجر البقالة ، وتدرك أنك تركت مجموعتك من الحقائب القابلة لإعادة الاستخدام في السيارة. حتى أكثر teetotal Zero-Waster ربما كانت مذنبًا في انقضاء هذه الذاكرة مرة واحدة على الأقل. حسنًا ، نظرًا لأنك تعود إلى المنزل مع إمدادات ضخمة من الأكياس البلاستيكية (أوه لا ، فهي تعاني من مزدوج!) ، اكتشف بعض الطرق الخيالية لإعادة استخدامها. من المؤكد أن بطانة علب القمامة الصغيرة والتقاط نفايات الحيوانات الأليفة ليست من غير الذكاء ، ولكن ماذا عن تحويل هذه الآثار البيئية إلى عناصر مفيدة وحتى جميلة تستفيد من قدرة الأكياس البلاستيكية على الاستمرار إلى الأبد؟ من الركوع البستنة إلى السجاد المنسوجة إلى باقات من الزهور التي لن تذبل أبدًا ، فقد جعلتك مغطاة لطرق ذكية لإعادة استخدام أكياس البقالة البلاستيكية.
قم بإخراج خبأك من الأكياس البلاستيكية المخزنة بدقة والاستعداد لبدء الصياغة. تتراوح هذه الأفكار من الأدوات ، و DIYs بدون مهارات إلى فن الألياف المصنوع بصبر. استخدمها كما هي ، أو تحطيمها في النسيج ، أو قطعها في شرائط لصنع الحبل أو السلك من أجل النسيج أو الكروشيه أو الحياكة. بغض النظر عن شكل حياتهم القادمة ، فإن العالم أفضل حالًا مع القليل من التدوير الإبداعي.
غلاف الغراس
إن ذوبان بعض طبقات الأكياس البلاستيكية مع الحديد هو وسيلة بسيطة لصنع أوراق من القماش المقاوم للماء لتزيين المزارعين. قطع 10 أكياس البقالة مفتوحة ، تقليم من النهايات والمقابض. ضعها مسطحة على قطعة من ورق البرشمان. غطيه مع ورقة أخرى من ورق البرشمان ، وحديد المكدس ببطء على متوسط أو متوسط حتى يتم دمج طبقاتك. أشكال الطبقة مقطوعة من أكياس بلاستيكية ملونة بألوان محايدة ، وقطع الورقة لتناسبها حول نبات محفوظ بوعاء. امسك التماس في مكانه مع القليل من الغراء الساخن.
الوقايات ملفوفة
أكياس البقالة ذات اللون تان شائع جدًا ، وهي مادة ذات مظهر ريفي مخادع. إما مضفر أو تحويلها في خيوط أو حبل ، لفائف من هذا الفجل المصنفة تصنع الوقايات الجميلة. باستخدام بعض ورق البرشمينات ومسدس الغراء ، قم بتلبية الضفائر اللاحقة المملوءة أو خيوطًا على الورق من المركز حتى يكون لديك قرص يبلغ عرضه حوالي 4 بوصات. قشر السفينة بعيدًا عن الورق ، وتعزيز الدعم بمزيد من الغراء الساخن. ختم جميع الفتحات بين الملفات للحصول على لمسة مقاومة للماء.
إكليل الاحتفال
تحويل أكياس البقالة إلى إكليل لأي مناسبة. يلعب لون واحد من الأكياس مظهرًا رائعًا ، لكن مزيجًا من النغمات يمكن أن يبدو مثيرًا للإعجاب بنفس القدر. قطع قطع من الأكياس حوالي 3 بوصات في 4 بوصات ، وتجنب المقابض والأجزاء المطبوعة. ستوفر حوالي 15 كيسًا ما يكفي من المواد لملء الحلقات الداخلية والخارجية من شكل إكليل سلك مقاس 14 بوصة. اربط القطع حول الحلقات ، وتعبئتها عن كثب مع بعضها البعض. قم بإيقاف التصميم الخاص بك مع القوس أو الحلي الكرة أو الحلي الموسمية الأخرى.
الدفيئة الصغيرة
قم بإنشاء مناخي غني بالرطوبة لتنمية الأشياء مع القليل من الجهد وتكلفة أقل من خلال استخدام أكياس البقالة كإشارات صغيرة. قم بخيمة كيس بقالة فوق شقق من صواني البذور ، تاركًا مساحة بين البلاستيك والدرج لإعطاء البذور القليل من الدفء والاحتفاظ بالماء. ما هو أكثر من ذلك ، يمكنك الحصول على الكثير من الاستخدام من نفس الحقيبة ، إما كإتباع دفيئة أو لغرض آخر.
سجادة أو حصيرة
سواء أكانوا مضفرًا أو محبوكًا أو كروشيه أو منسوجًا ، يمكن أن تصبح حقيبة البقالة سجادة قوية. إذا كان لديك نول ، فإن صياغة سجادة منسوجة بإحكام من Skeins of Plarn تتركك مع سجادة مدخل أنيقة من شأنها صدمة الضيوف عن أصلها. في حين أن نسج البساط سيصنع منتجًا قويًا لأن البلاستيك منسوج بسلسلة ، فإن الضفائر السمكية السميكة ملفوفة في البيضاوي والخياطة معًا هي تطور ذكي على الكلاسيكية المنزلية. ستقوم حصيرة المطبخ المتماسكة أو الكروشيه بتوفير مكان ملموس للوقوف أثناء خلط الوصفات.
شماعات النبات
يكمل نبات متدلي معلق في شماعات معقدة ، نظرة فاحصة على شكل بوهو. ولكن ، عند نظرة فاحصة ، الألياف البلاستيكية. قم بتوصيل حلقات الأكياس المقطوعة إلى أربع خيوط طويلة. عقدة نهايات جميع الشرائط الأربعة معا. على بعد حوالي 12 بوصة من العقدة ، ابدأ في صنع عقدة بين جميع الخيوط ، اثنان في وقت واحد ، حتى تربط كل الخيوط معًا في نوع من “الشبكة” التي ستحمل نباتًا محفوظًا بوعاء. للحصول على نسخة أكثر متانة ، أعد إنشاء هذا التصميم باستخدام plarn مضفر أو ملتوية في خيوط.
يسقط اليقطين
قم بتدوير بعض خيوط Plarn أو جديلة بعض الحبال لاستخدامها في القرع الخريف. لف المادة حول علبة حوالي 15 مرة ، وترك نهايات فضفاضة حوالي 4 بوصات. حرك الحلقات من العلبة ، وربطها بالأسلاك في بقعة واحدة بحيث تفتح الملفات مثل كتاب. افعل هذا مرتين أخريين. تعزيز الأطراف الفضفاضة مع الأسلاك لتشكيل “جذع”. قم بتوصيل أقسام الملف الثلاثة بالأسلاك والغراء بطريقة تتجمع فيها جميع السيقان الثلاثة. الجمع بين الساق في واحد مع تغليف خيوط أخضر.
سلة
قم برفع سلة من الضفائر أو الحبل المصنوع من الأكياس البلاستيكية. إن إبطال لونين معًا في سلك أو تلطيخ ثلاثة ألوان سيؤثر على تأثير رائع. قم بملف الحبل كما تفعل لتوقف على السفينة ، مع عقد كل دوران مع الغراء أو الأسلاك أو السلسلة الثقيلة. اجعل القاعدة كبيرة كما تريد أن تكون سلةك ؛ يمكنك حتى تكوينه في بيضاوي أو مربع أو مستطيل. بمجرد أن تكون القاعدة هي الحجم الذي تريده ، تابع ربط الملفات رأسياً. إما أن تجعل الجدران مستقيمة ، أو اجعل كل ملف متتالي أوسع لسلة توسيع تدريجيًا.
كوب متعدد الاستخدامات
يمكن أن تتدخل “سلة” مصغرة من الكروشيه أو المحبوكة أو المضفرة أو الملتوية المصنوعة من Plarn كحامل قلم رصاص أو زارع أو مشروب Koozie. استخدم علبة الصودا كقالب لقاعدة plarn والجوانب. يجب أن تترك جدران Koozie من 1 إلى 2 بوصة من شفة Koozie حتى تتمكن بسهولة من إبطال المشروبات والخروج. هذا الحجم يعمل بشكل رائع للعديد من التطبيقات الأخرى أيضًا. استخدمه لتخزين فرشاة الأسنان أو المكياج أو لوازم الصياغة أو تحريك جرة بداخلها لتكون بمثابة إناء للزهور الطازجة.
زهور فو
هناك عشرات من الطرق التي يمكنك من خلالها قص الأكياس البلاستيكية في أزهار جميلة. قطع الدوائر ذات الحواف المحببة ، أو حفزها معًا ، أو قم بتثبيتها لرؤوس الأزهار الكاملة التي تشبه القرنفل أو الفاوانيا. من الممنوح ، أن أكياس البقالة البلاستيكية محدودة للغاية في مجموعة الصبغات ، لذلك إذا كان لديك شركات شركات ذات ألوان زاهية من مصادر أخرى ، فيمكنها الانضمام أيضًا. قم بتغطية حلقات الأسلاك بقطعة من كيس بلاستيكي ملون ، أو قم برسم قطعة بلون محايدة لتلات فردية. أطوال أعلى من الأسلاك الزهرية أو الأغصان الرقيقة مع أزهار ، واستمتع بعرض على مدار السنة.
جراب
تم استخدام بعض من التحولات الأولى للأكياس في سحمة رأينا في أكياس متبكلة أو كروشيه. إنهم يصمد بشكل جميل ، وإذا جعلت الغرز فضفاضة بما فيه الكفاية ، فإنهم يصنعون حقائب شاطئية رائعة للسماح بالرمال. يمكن أن يكون صنعك بنفسك بهذه البساطة مثل وضع مستطيل كبير للطي في المقابض المحبوكة أو الكروشيهية أو حتى المضفر ، وكلها خياطة مع السلسلة.
تنمو الحقائب
طريقة أخرى منخفضة للغاية لإعادة استخدام أكياس البقالة هي استخدامها لصنع حديقة خضار سريعة وسهلة بدون رقائق. كزة ثقوب الصرف في قيعان حقيبتي البقالة ، وتنزلق واحد داخل الآخر. املأ الأكياس بتربة بوتينغ ، تاركًا حوالي 4 بوصات بين التربة والفتحة. قم بطي حواف الأكياس عدة مرات للحصول على الشفة المعززة. الماء وانتظر المكافأة. قم بتغطية قمم أكياسك النمو مع حقيبة بلاستيكية أخرى “دفيئة” لتثبيتها في رطوبة ودفء أكثر قليلاً.
حماة الركبة
عادةً ما يكون لدى البستانيين المتعطشين زوج من السراويل مع ركبتين ملطخة دائمًا من الركوع في الأوساخ. لا تحدد قطعة من الملابس فقط للعمل في الهواء الطلق عندما يمكنك جعل أغطية الركبة سهلة. عقدة مزدوجة حقيبة حول كل ركبة مع عقدة في الخلف من أجل الوقاية من البقع الحرة والملعقة. حتى أصغر مراوح النباتات تحصل على ركبتين آلامين بينما يميلون إلى التربة. اجعل الركوع الفعال من لا شيء أكثر من حقيبة مليئة بالحقائب. دعها تضعف ركبتيك كما هي ، أو ضع باندانا فوقها للحفاظ على ركبتيك من التعرق للغاية.
أوراق شامروك في باقة
حقائب البقالة البيضاء والخضراء بالإضافة إلى بعض القطع المحتملة الأخرى من القمامة تتجمع مع الزهور وأوراق شامروك في باقة جرة ميسون. قد يكون من الصعب العثور على أكياس البقالة الخضراء ، ولكن يمكنك أن تتمكن من فرز البلاستيك الأخضر المصهر لقطع من القهوة أو طعام الحيوانات الأليفة أو حقيبة أخرى. لإنشاء شامروك ، الغراء ثلاثة قلوب خضراء على جذع. قبعات الزجاجة بمثابة قاعدة للزهور البيضاء الرقيقة. قم بتوصيل الزهور وأوراق الشجر إلى نهايات الأسلاك الزهرية ، وانزلق المجموعة في جرة ميسون مطلية أو مزهرية جميلة أخرى.
حشو وسادة
إذا لاحظت يومًا كيف تكون كيسًا مملوءًا بالحقائب ، فليس من الصعب تخيلها كحشو وسادة. حشر أكبر عدد من الأكياس كما تريد في علبة وسادة وإغلاقها للاختراق وسادة الفناء الذكي. ومع ذلك ، بينما تغرق في وسادة مملوءة بالأكياس ، ستسمع صوتًا غير مدعو للبلاستيكي. على الرغم من أن هذا قد يزعجك ، إلا أنه قد لا يزعج حيواناتك الأليفة. املأ سريرًا للحيوانات الأليفة بأكياس ، أو حتى غرزة واحدة من ورقة سرير قديمة أو ستارة ، وسيحتوي صديقك الفروي على بقعة قيلولة مريحة ومستدامة.