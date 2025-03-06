15 طريقة ذكية لإعادة استخدام صناديق خشبية شجرة الدولار لديكور المنزل وتخزينها

في بعض الأحيان تكون الرحلة إلى شجرة الدولار أكثر من مجرد التقاط الأساسيات. يمكن أن تكون أيضًا فرصة لإلغاء تأمين عالم من الأفكار الإبداعية لمنزلك. هناك فافيان شجرة دولاران ينفجران بانتظام على Tiktok و YouTube هما الصناديق الخشبية. سواء كنت تستخدم الصناديق الخشبية المستطيلة مربعة في Crafter أو صناديق الخشب المتلازم ، فهناك طرق لا حصر لها لإعادة تدويرها إلى ديكور وتخزين. لقد أنشأنا قائمة ببعض الطرق لاستخدام الصناديق الصديقة للميزانية في جميع أنحاء منزلك ، من الحمام إلى غرفة الحرفية. اكتشف كيفية إنشاء قطعة مركزية ، وغرور المكياج ، ورفوف التخزين الزخرفية.
توفر الأسطح الخشبية الفارغة التي تتناولها Dollar Tree لمسة ريفية لمنزلك ، ولكن مع بعض الزخارف ، من الممكن إضافة المزيد من الوظائف والأناقة إلى هذه الصناديق الخشبية. على الرغم من أنك قد تحتاج إلى الطلاء ، أو عصي الطلاء ، أو وصمة عار خشبية لبعض هذه المشاريع ، فإن سعر الصفقة البالغ 1.25 دولار ، يعني الصندوق أنه يمكنك العمل في أي ميزانية لإنشاء قطعة فريدة من نوعها. يتم بيع بعض الإمدادات المطلوبة ، مثل حاملي الزجاج الزجاجي ، بمتعددات ؛ إذا لم تستخدمها جميعًا ، فيمكنك وضع القطع المتبقية جانباً لأفكار DIY Great Dollar Tree. إذا كنت تواجه مشكلة في تنظيم مساحة ، أو تريد إنشاء لهجة لطيفة ، أو مجرد الرغبة في إضافة بعض المساحات الخضراء إلى منزلك ، فإليك الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام صناديق Dollar Tree Mini لإكمال المهمة.
إنشاء زارع جدار معلق
تؤدي إضافة النباتات إلى رفع أسلوبك ويجعل منزلك يشعر أكثر حيوية. اقلب ثلاثة صناديق خشبية شجرة وثلاث حرف معلقة علامات خشبية مائلة إلى هذا الغراس الأنيق DIY. أضف اللون عبر وصمة عار أو صياغة الشمع ، مثل شمع Deco Art Americana Creme ، إلى العلامات. أثناء تجفيفها ، قم برسم الصناديق وأضف شريطًا أو لهجة أخرى. أخيرًا ، قم بإلتصاق الصناديق على الألواح ، وإرفاقها مع حبل الجوت ، تاركًا حبل العلامة العلوي غير القصير لتشكيل حلقة معلقة. املأ الصناديق بمصنع أو نباتات حقيقية.
تتحول إلى رف دائم
يوفر هذا الرف الذكي DIY Cubbies تخزين متعددة لأي شيء تريده. ويستخدم 13 صناديق خشبية ، غراء خشبي ، عصي الطلاء ، والطلاء. الغراء خمسة الصناديق معا على جوانبهم الطويلة وكرر. بعد ذلك ، الغراء الصناديق الثلاثة المتبقية أفقيا. ضع صفًا من ثلاثة بين كل صف من خمسة والتزامهم معًا. بمجرد إرفاقها ، قم بطلاء الرفوف بيضاء غنية أو محايدة أخرى. لإضافة المزيد من الدعم بالإضافة إلى البعد ، قم برسم ثلاث عصي طلاء مقطعة مقطوعة إلى حجمها وتلميحها عبر كل صف أسفل. استخدم هذا الرف للديكور أو التخزين.
بناء قطعة محورية ريفية مثالية لأي موسم
بناء قهوة أو شاي العلبة
أحب فنجان من المشروب أول شيء في الصباح؟ سيشكل هذا المزيج من ثمانية صناديق وألواح الحرف الخشبية المربعة في Crafter منظم كونترتوب مفيد لتخزين القهوة والشاي. طلاء أو وصمة عار الصناديق والألواح ، ثم أزواج الغراء من الصناديق مع أربعة صفوف في الكل. يمكنك تزيين الصناديق ، كما هو الحال مع ثورة الاستنسل ولكن شارات القهوة الأولى. بمجرد أن تجف ، قم بتوصيل لوح على كل جانب لتشكيل أرجل العلبة ، وملءها مع أساسيات القهوة والشاي المفضلة لديك.
احصل على غرور DIY المذهل
تأكد من أنك جاهز للصور مع الغرور المذهل المصنوع من اكتشافات شجرة الدولار فقط. بالإضافة إلى الصناديق ، ستحتاج إلى بعض اللوحة الرغوية والغراء والمرآة و 10 مصابيح دفع LED ذاتية اللصق. قرر الحجم المثالي لغرورك ، ويلصق الصناديق أفقياً ورأسيًا في مربع كبير واحد. وضع لوحة الرغوة الخاصة بك لأسفل ، وقطعها إلى حجمها ، ثم قم بتشكيل “ظهر” الغرور. أخيرًا ، ستضيف المرآة في الوسط وترتيب الأنوار حول السطح العاكس.
اجعل منظم المطبخ نجمة وقت العشاء
أفضل طريقة لإنشاء الطلب في المطبخ؟ اصنع منظمًا مع صناديق ومسافة رخوة لمجموعة الحدائق. ستحتاج أيضًا إلى الطلاء بالرش والغراء وأداة القطع. بدءًا من النهاية بالمقبض المفتوح ، قم بقياس الصندوق على لوحة الرغوة ، مما يتوافق مع صناديق. نعلق مع اختيارك للغراء ، وبعد علاجه ، قم برش القطعة بأكملها بالطلاء. يمكنك بعد ذلك إضافة زجاجات من الزيت والمناديل وموزعات الملح وغيرها من ملحقات المطبخ.
صياغة رف جدار نابض بالحياة للألعاب وشخصيات الحركة
يعد تصميم Eyecatching لهذا المشروع أمرًا رائعًا لإبقاء الألعاب خارج الأرض. الاستيلاء على تسعة صناديق خشبية ، وثلاثة دهانات ذات ألوان زاهية ، وبعض الغراء الخشبي. امنح كل من الصناديق نظرة جديدة مع الطلاء الذي اخترته ، بشكل متقطع باستخدام الألوان عبر الصناديق لتأثير مرئي ممتع. بعد أن يجف الطلاء ، قم بلصق الصناديق معًا ، بالتناوب بين المواضع الأفقية والرأسية. ستكون النتيجة رفًا غريب الأطوار لعرض سيارات الألعاب الخاصة بك ، وشخصيات الحركة ، وغيرها من الكنوز الصغيرة.
أضف بعض الأناقة مع صندوق مطبخ لطيف
مع اثنين من أواني الطهي الخيزران ، واثنين من الصناديق الخشبية ، و Dowel ، يمكنك تزيين مطبخك مع صندوق تخزين كامل مع شماعات المنشفة. قم بإعداد صناديقك مع وصمة عار ، واستخدم بعض ورق الصنفرة لإلقاء نظرة على السحب إذا رغبت في ذلك ، ثم قم بلصقها معًا. مع أعلى جانب المقبض ، قم بتوصيل أواني على كل جانب من الصناديق المتصلة ، ثم قم بربط Dowel من خلال فتحات المقبض. قم بقص الجزء الأمامي من الصناديق بقطعة من الخيش أو صفوف الغراء من الجوت واترك كل شيء جافًا.
حدد المكان مع شماعات رقم منزل مزخرف
اجعل منزلك أسهل لسائقي التوصيل للعثور على فنون المنزل الجذابة. اجمع شماعات لوح خشبية بالإضافة إلى صناديق ، طلاء ، ولصق. بعد رسم الصناديق والشماعات ، قم بلصقهما أفقيًا قبل ربط الصناديق بأفلام الألواح. قم برسم أرقام منزلك أو استخدام شارات الأرقام ، ثم أضف فانوسًا اختياريًا وملء الصناديق بالزهور المفضلة لديك. يمكنك الاحتفاظ بخيوط الشماعات إذا أردت ، ولكن قد يكون المبادلة الأكثر جوهرية قطعة من السلسلة.
أضف تخزين معلق إلى بابك
يعد استخدام الفضاء العمودي وسيلة رائعة للضغط على المزيد من خيارات التخزين في منزلك. حاول صنع شماعات الباب مع عدة أرفف باستخدام ثلاث صناديق صغيرة. بعد أن ترسم صناديقك أو تزيينها ، قم بصقها الساخن عبر شماعات الباب 6-Hook فوق الباب من شجرة الدولار ؛ تأكد من أنك لا تغطي السنانير. يمكن أن يكون هذا الإعداد رائعًا لتخزين الزيوت الأساسية ، وحانات الصابون ، وأدوات التجميل الأصغر في الحمام. تساعد السنانير على تبسيط المساحة في حمام أصغر لأنها توفر إمكانيات لتعليق المناشف واللووف والمنشفة.
الحفاظ على التوابل في متناول يديها مع برج التوابل
تعبت من البحث في الأدراج أو الخزانات لتوابلك المفضلة؟ تبسيط تخزين المطبخ الخاص بك واستخدم برج DIY للحفاظ على التوابل الأكثر استخدامًا في الوصول إلى القمة. يستخدم خيار التخزين الموفرة للمساحة ثمانية صواني خشبية مربعة ثمانية صناديق. قم برسم الصناديق إما باستخدام ظل واحد أو ألوان متناوبة لمزيد من الاهتمام البصري. الغراء الصناديق والصواني معا في مربع كبير. الآن لديك التوابل الخاصة بك على استعداد لجلسة الطهي أو الخبز التالي.
اصنع حامل حمام المزرعة للمناشف والمزيد
يتطلب حامل منشفة الحمام DIY هذا اثنين من الأرفف العائمة ، وشماعات الخشب ، واثنين من قوسين معلق مجموعة حديقة ، ومرحاض بالحرارة بالحرارة. ستحتاج أيضًا إلى أربع عصي طلاء سعة 5 جالون من متجر أجهزة. أولاً ، قم بلصق الألواح المطلية معًا ثم تأطير مع عصي الطلاء المقطوعة. قم بتوصيل أرففك العائمة وقم بتركيب الأقواس الموجودة أسفلها ، وتأمينًا على قاع الرف. ثم يتم قطع مقبض المكبس وإدخاله في قيعان الأقواس كقار منشفة. ستقوم بتعيين الصندوق بين الأقواس لعقد المستحضرات أو المناشف المنقوشة.
أضيء مساحتك مع حامل شمعة خشبي DIY
اختصار سريع للأجواء الدافئة هو استخدام الشموع. بدلاً من استخدام حامل شمعة واحد ، اجعل واحدة طويلة وأنيقة. ستحتاج إلى خمسة صناديق خشبية ، وخمسة أصحاب شموع من الزجاج ، ومكعبات Crafter’s Square Wood Craft ، والسيخ الخشبي ، وكتل لعبة البرج ، والخرز المعدني. بعد تلطيخ صناديقك ، غراء أربعة مكعبات على كل منها “أقدام” ، ثم تلصقها معًا على التوالي. بعد ذلك ، تزيين مع الخرز المتوحش على أسياخك. وضع الكتل البرجية في كل قفص لجعل الناهض لنذرك من شمعة.
عرض الكائنات مع مربع الظل DIY
سواء كانت تستخدم للنباتات الصغيرة أو الصور ، يظهر صندوق الظل بعض الأشياء المفضلة لديك. لا تشتري واحدة ، لأن شجرة الدولار لديها كل ما تحتاجه تقريبًا. التقط رففين عائمين ، وأربعة صناديق ، وطلاء. ستحتاج أيضًا إلى عصي طلاء وورق سجل القصاصات. يتميز الجزء السفلي من كل قفص بتصميمات ورق قصاصات ، ويتم لصق الصناديق معًا ، ثم تقع بين الرففين. حدود عصي الطلاء تنتهي. يمكنك أيضًا طلاء التصميمات الداخلية أو استخدام خلفية التقشير واللازهاء بالمواصفات بدلاً من ذلك.
قم بتكوين لهجة مطبخ لطيفة للنباتات أو بطاقات الوصفة
يمكنك تخزين أي شيء تريده تقريبًا ، من النباتات إلى بطاقات الوصفة ، في هذه اللهجة الساحرة. كل ما تحتاجه هو الغراء ، وأربعة منصات خشبية من شجرة الدولار ، وصناديق صغيرة واحدة. ما لم تكن تحب نظرة ريفية عارية ، ستحتاج أيضًا إلى الطلاء وأي شارات ترغب في استخدامها للديكور. إذا كنت تريد إلهام الأناقة ، ففكر في استخدام أشكال المطبخ مثل الأعشاب أو الخضار لتزيين الخشب. اتبع تزيينك عن طريق لصق المنصات معًا ، ثم قم بتوصيل الصندوق.