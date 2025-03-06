15 طريقة ذكية لإعادة استخدام صناديق خشبية شجرة الدولار لديكور المنزل وتخزينها

في بعض الأحيان تكون الرحلة إلى شجرة الدولار أكثر من مجرد التقاط الأساسيات. يمكن أن تكون أيضًا فرصة لإلغاء تأمين عالم من الأفكار الإبداعية لمنزلك. هناك فافيان شجرة دولاران ينفجران بانتظام على Tiktok و YouTube هما الصناديق الخشبية. سواء كنت تستخدم الصناديق الخشبية المستطيلة مربعة في Crafter أو صناديق الخشب المتلازم ، فهناك طرق لا حصر لها لإعادة تدويرها إلى ديكور وتخزين. لقد أنشأنا قائمة ببعض الطرق لاستخدام الصناديق الصديقة للميزانية في جميع أنحاء منزلك ، من الحمام إلى غرفة الحرفية. اكتشف كيفية إنشاء قطعة مركزية ، وغرور المكياج ، ورفوف التخزين الزخرفية.

توفر الأسطح الخشبية الفارغة التي تتناولها Dollar Tree لمسة ريفية لمنزلك ، ولكن مع بعض الزخارف ، من الممكن إضافة المزيد من الوظائف والأناقة إلى هذه الصناديق الخشبية. على الرغم من أنك قد تحتاج إلى الطلاء ، أو عصي الطلاء ، أو وصمة عار خشبية لبعض هذه المشاريع ، فإن سعر الصفقة البالغ 1.25 دولار ، يعني الصندوق أنه يمكنك العمل في أي ميزانية لإنشاء قطعة فريدة من نوعها. يتم بيع بعض الإمدادات المطلوبة ، مثل حاملي الزجاج الزجاجي ، بمتعددات ؛ إذا لم تستخدمها جميعًا ، فيمكنك وضع القطع المتبقية جانباً لأفكار DIY Great Dollar Tree. إذا كنت تواجه مشكلة في تنظيم مساحة ، أو تريد إنشاء لهجة لطيفة ، أو مجرد الرغبة في إضافة بعض المساحات الخضراء إلى منزلك ، فإليك الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام صناديق Dollar Tree Mini لإكمال المهمة.