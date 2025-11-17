15 طريقة لإعادة استخدام صينية البوندت حول منزلك وحديقتك

لقد كانت صينية البوندت المفضلة لدى الخبازين منذ اختراعها في عام 1950، واليوم يتم استخدامها في كل شيء بدءًا من وصفات الكعك وحتى صنع الخبز وحتى كقالب جيلي. ومع ذلك، إذا كنت قد ورثت مقلاة خبز قديمة أو كان لديك كومة منها لا تستخدمها، فقد يكون من الصعب معرفة ما يجب فعله بها. أو ربما كنت قد ذهبت للتو إلى متجر التوفير، وشاهدت كومة من المقالي غير المستخدمة، وتساءلت عما إذا كانت هناك أي طرق أخرى لإعادة توظيفها خارج نطاق الطهي والخبز. حسنا، هناك!
نظرًا للشكل الفريد لهذه المقلاة الكلاسيكية، يمكنك بالفعل تحويلها إلى مجموعة من القطع المثيرة للاهتمام في منزلك وحديقتك. من صنع أصيص حديقة أنيق إلى صنع ديكورات موسمية وحتى صناعة تجهيزات الإضاءة المنزلية الخاصة بك، ستجد قريبًا أن هذه الأواني الصغيرة الممتعة لديها عالم من الإمكانات خارج المطبخ. لذا، إذا كان لديك عدد من المقالي التي يتراكم عليها الغبار في خزانتك أو كنت مهتمًا بإعادة استخدام المواد بدلاً من شراء مواد جديدة، فلماذا لا تلقي نظرة على هذه الحيل الذكية لرفع مستوى منزلك وحديقتك باستخدام أداة المطبخ المتواضعة هذه؟
فن الجدار
الطريقة الأولى لإعادة استخدام وعاء البوندت الخاص بك في المنزل هي في الواقع بسيطة للغاية. شكلها الدائري الساحر ومركزها الدائري يعني أنه يمكن تعليقها بسهولة على الحائط كديكور. يعمل هذا بشكل جيد بشكل خاص مع المقالي المزخرفة لأنها غالبًا ما تحتوي على تصميمات لافتة للنظر من الخارج أو مع الإصدارات ذات اللون البرونزي التي يمكن أن تضيف القليل من اللمعان الإضافي إلى حائطك. بدلًا من ذلك، إذا لم تكن المقلاة تحتوي على أي زخارف وتبدو باهتة بعض الشيء، يمكنك دائمًا إضافة الألوان الخاصة بك عن طريق صنفرة السطح بخفة وإضافة طبقة أو اثنتين من طلاء الرش.
سوزان كسول في الهواء الطلق
إن المركز المقطوع لوعاء الحزمة مناسب تمامًا للاستخدام كسوزان كسولة في الهواء الطلق. إذا كان لديك مظلة فوق طاولتك، يمكنك ببساطة تمرير المقلاة فوق الجزء العلوي ووضعها على الطاولة أدناه. ثم املأها بالوجبات الخفيفة أو غيرها من الضروريات الخارجية مثل أدوات البستنة. يجب أن تدور المقلاة بسهولة مع وضع العمود في المنتصف، مما يجعل العناصر الموجودة بداخلها في متناول أي شخص يجلس حولها.
زارع طاولة الفناء في الهواء الطلق
إذا كان لديك مظلة في مساحتك الخارجية ولكنك تفضل المزيد من المساحات الخضراء، فيمكن أن يتحول هذا العنصر المنزلي الشائع إلى أصيص زرع جميل. ما عليك سوى تحريك المقلاة فوق المظلة حتى تستقر على الطاولة، ثم املأها بالتربة والزهور. قد ترغب في حفر بعض الثقوب بعناية في قاع الإناء قبل وضع النباتات فيه لمنعها من البقاء في التربة الرطبة والإصابة بتعفن الجذور. عند الري، قد يكون من الجيد أيضًا إزالة الوعاء من الطاولة لمنع تسرب الماء والتربة على السطح.
زارع معلق
إذا كنت تحب فكرة تحويل وعاء البوندت القديم إلى أصيص زرع ولكن ليس لديك حامل مظلة لوضعه حولك، فيمكنك إنشاء أصيص معلق أنيق خاص بك لشرفتك الأمامية أو الفناء بدلاً من ذلك باستخدام بعض الزخارف البسيطة والخطاف. ابدأ بطلاء المقلاة باللون الذي اخترته، مع التأكد من استخدام طلاء مقاوم للعوامل الجوية لمزيد من المتانة. أو جرّب تصميمًا خارجيًا ساحرًا وأنيقًا من خلال استخدام أسلوب الديكوباج باستخدام مواد منقوشة مثل المناديل وورق القصاصات. للحصول على تأثير إضافي، لماذا لا تحاول مطابقة النباتات الموجودة في الأصيص مع الديكور الذي اخترته من الخارج؟
موقف احتفالي متدرج
التصميم الدائري لوعاء البوندت يعني أنه مثالي لإعادة استخدامه في حامل سهل الاستخدام متعدد الطبقات. ما عليك سوى لصق بعض العناصر القابلة للتكديس مثل القرع لعيد الهالوين أو الحلي كبيرة الحجم لعيد الميلاد في وسط وعاء واحد. ثم قم بتغطيتها بمقلاة ثانية لإنشاء الرف العلوي والتزيين. يمكنك إضافة زخرفة ممتعة من الخارج لتناسب الموسم، ثم املأ كل مقلاة بالوجبات الخفيفة أو الأدوات أو الأدوات المنزلية المفيدة مثل أعواد الثقاب والأقلام. يمكنك حتى وضعها في المدخل لاستخدامها كحقيبة احتفالية لمفاتيحك وحقائبك.
ديكور اليقطين
هل تحتاج إلى مزيد من الديكورات المخصصة لقضاء العطلات؟ غالبًا ما تحتوي أحواض البوندت على حافة متعرجة تشبه حافة اليقطين، مما يجعلها العنصر المثالي لإعادة توظيفه في ديكور اليقطين الخاص بك. قم ببساطة بطلاء الجزء الخارجي من قالبين باللون البرتقالي، ثم قم برص أحدهما فوق الآخر بحيث يكون المركز متجهًا للداخل. يمكنك إما لصق المقالي معًا أو تركهما كما هو بحيث يمكن تكديسهما بسهولة وتخزينهما بعيدًا حتى الموسم التالي. لترويج المظهر حقًا، أضف عصا وبعض المساحات الخضراء إلى الأعلى لمحاكاة جذع اليقطين.
أجراس عيد الميلاد
ومع ذلك، فإن مقالي البوندت ليست جيدة للتزيين في الخريف فقط. يمكن استخدامها أيضًا لإنشاء بعض قطع عيد الميلاد الممتعة مثل الأجراس الموسمية الكلاسيكية. أولاً، اربط الجرس في نهاية الشريط أو قطعة القماش الطويلة. بعد ذلك، قم بلف اثنتين أو ثلاث من قوالب البوندت فوق الشريط بحيث تكون معلقة فوق الجرس بحيث يكون الجزء الداخلي متجهًا للأسفل. سيؤدي ذلك إلى إنشاء قطعة جميلة على شكل جرس مثالية للتعليق على الباب أو الدرابزين أو الرف. يمكنك أيضًا استخدام بعض طلاءات FolkArt Antiquing Medium من أمازون لإضفاء مظهر عتيق على المقالي.
محور عيد الميلاد
إذا كنت في حاجة إلى قطعة مركزية ساحرة محلية الصنع لعيد الميلاد، فلا تنظر إلى أبعد من مقلاة البوندت البسيطة. ما عليك سوى مواجهة المقلاة بحيث يكون الجزء الداخلي متجهًا لأسفل على الطاولة وملء الفتحة المركزية بزينة عيد الميلاد مثل التوت والهولي وأكواز الصنوبر وحتى الحلي الصغيرة. يمكنك لصقها في مكانها لجعلها أكثر ثباتًا أو الضغط عليها في بعض الرغوة الزهرية حتى تتمكن من إعادة ترتيبها وقتما تشاء. لإنهاء القطعة، أضف بعض الأشرطة أو قم بطلاء النجوم المزخرفة وندفات الثلج حول الخارج لإضفاء طابع احتفالي أكثر.
ترتيبات الأزهار
إذا كنت تأمل في استخدام صينية البوندت الخاصة بك للتزيين طوال العام، فلا تقلق! يمكنك أيضًا استخدام أداة الخبز المستديرة الجميلة هذه لترتيب زهورك. ما عليك سوى ملء الجزء الداخلي برغوة الأزهار، ثم الضغط على الزهور المقطوفة أو الزهور الاصطناعية بداخلها. إذا كنت تستخدم زهورًا طازجة، يمكنك صب الماء في الوعاء للمساعدة في إبقائها حية لفترة أطول. يمكنك أيضًا إضافة عناصر ديكور موسمية إضافية على مدار العام مثل رقاقات الثلج أو بيض عيد الفصح أو الذرة في الخريف.
قالب الحرفة
هل سبق لك أن نظرت إلى قالب البوندت واعتقدت أنه يمكن استخدام تصميمه كقالب لأشياء أخرى غير الكعك؟ حسنًا، يمكنك أن تأخذ قوالب صغيرة الحجم وتملأها بالراتنج ثم تزينها بالطلاء المنتفخ لتصنع حرفًا مبهجة، مثل حاملات الشموع على شكل حلوى. تذكر دائمًا الحفاظ على تهوية منطقتك عند استخدام الراتنج وارتداء القفازات وحماية العين في جميع الأوقات. يمكن تنفيذ هذه الخدعة على القوالب الكبيرة أيضًا، على الرغم من أنها ستكون أكثر ملاءمة لحمل الشموع العريضة جدًا بدلاً من الشموع الصغيرة المدببة.
مغذية الطيور
هل تريد طريقة لرعاية الزوار ذوي الريش في حديقتك؟ إعادة استخدام وعاء البوندت في تغذية الطيور. إنها طريقة رائعة لتقليل النفايات مع الاستمرار في تقديم وجبة جذابة وسهلة المنال للطيور التي تدخل إلى حديقتك لتناول وجبة خفيفة. أولاً، اربط قطعة من الخشب أكبر من منتصف المقلاة بنهاية خيط أو خيوط. بعد ذلك، قم بلف الخيط عبر الفتحة الموجودة في وعاء الحزمة واربط الطرف الآخر بغصن أو عارضة في حديقتك. أخيرًا، املأها بالعلف المناسب للطيور واتركها لتستمتع بها الطيور.
حامل مكياج
غالبًا ما يكون من الصعب الجدال حول العديد من الأدوات المنزلية الصغيرة مثل فرش الماكياج. وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو حلاً غير عادي، إلا أن علبة البوندت يمكن أن تكون في الواقع أداة رائعة لأقلام الحواجب المزعجة وحافظات أحمر الخدود والإسفنجات التي تميل إلى الضياع أو الاتساخ. ما عليك سوى مسح المقلاة وتنظيفها ثم وضعها في مكان مناسب. تعد الفتحة المركزية مكانًا رائعًا لوضع الفرش وغيرها من العناصر الأطول، بينما يعتبر جسم الوعاء مثاليًا للزجاجات واللوشن. يعمل هذا أيضًا بشكل جيد لتنظيم الأدوات المكتبية، مع وضع الأقلام في المنتصف والملاحظات اللاصقة والبطاقات ومشابك الورق السائبة حولها.
ضوء قلادة
عند إعادة استخدام الأدوات المنزلية الشائعة في مصباح معلق مذهل يمكنك صنعه بنفسك، غالبًا ما تكون هناك مهمة صعبة تتمثل في إنشاء ثقب لوضع المصباح فيه. لكن هذه ليست مشكلة عند استخدام وعاء البوندت. مع شكل المقلاة الجاهز، يمكنك تمرير مجموعة مصابيح معلقة من خلال الفتحة المركزية لخلق توهج فريد مثالي لمكان القراءة، أو فوق طاولة الطعام، أو بجوار السرير. قم بطلاء أو تزيين المقلاة إذا كنت تبحث عن دفقة من الألوان أو اتركها كما هي للحصول على مظهر صناعي مُعاد استخدامه. تذكر أن تكون حذرًا فيما يتعلق بالأعمال الكهربائية وأن تتبع دائمًا تعليمات العبوة بعناية.
إكليل
هل تتطلع إلى إضافة لمسة من البوب إلى باب منزلك الأمامي ولكنك لا ترغب في إنفاق حزمة على إكليل باهظ الثمن؟ صدق أو لا تصدق، يمكنك بالفعل صنع إكليل الزهور الخاص بك باستخدام مقلاة البوندت. ستحتاج فقط إلى شيء لتعليقه به، مثل الشريط أو الخيوط. ومجموعة متنوعة من العناصر الزخرفية للصقها داخل المقلاة. على سبيل المثال، يمكن ملء إكليل الصيف بالأعشاب والزهور وحتى الليمون الاصطناعي. وبدلاً من ذلك، قم بتزيينه لعيد الميلاد بالزخارف والزينة والشريط المتين لجعل هذا مشروعًا احتفاليًا لإعادة الاستخدام.
رادع للآفات
أخيرًا، الاستخدام البديل السهل جدًا لوعاء الحزم هو إعادة توظيفه ليصبح رادعًا للآفات. إذا كانت لديك حيوانات مزعجة تداهم حديقتك ولكن لم يكن لديك الوقت أو الأموال اللازمة لتثبيت تدابير وقائية مثل الشباك، فإن ضرب المقلاة يعمل بشكل رائع في حالة الضرورة. أو، إذا كان لديك حيوانات الراكون أو البوسوم تحفر في سلة المهملات، فإن ضرب وعاء معدني قديم غير مستخدم بعصا أو ملعقة خشبية يعد طريقة سريعة وبأسعار معقولة لإخافتهم حتى يتم العثور على حلول أكثر استدامة.