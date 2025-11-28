15 طريقة لتخزين الأطباق على الرف

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
لقد بذلت الكثير من الجهد في اختيار الأطباق التي تناسب ذوقك. لماذا يجب أن يقضوا معظم وقتهم مختبئين في الخزانة؟ الرفوف المفتوحة هي كل ما هو شائع في مطابخ اليوم. في حين أن هذا يعد أمرًا رائعًا لعرض أطباقك المفضلة، إلا أنه غالبًا ما لا يتم تحقيق إمكاناته. لا تفكر في الرفوف المفتوحة كمجرد تخزين لأطباقك. فكر في الأمر كفرصة لإظهار إبداعك من خلال ابتكار طرق جديدة ومبتكرة لتخزين أطباقك.
سواء كان لديك أرفف مدمجة مفتوحة أو قمت للتو بإزالة أبواب خزانة مطبخك من أجل رفوف مفتوحة، يمكنك تحقيق تخزين أطباق عملي وأنيق. لقد قمنا بتجميع 15 طريقة لتخزين أطباقك على الرفوف، بما في ذلك أفكار لعرضها وإخفائها. من خلال الخلط بين عدة طرق مختلفة، يمكنك جلب الاهتمام والتناقض مع الوظيفة النفعية الوحيدة للأرفف.
خلفية الجزء الخلفي من الرف الخاص بك
اجعل تخزينك أكثر تزيينًا من خلال وضع ورق حائط قابل للإزالة خلف الرفوف. يعد ورق الجدران غير المتوقع طريقة عصرية لإضفاء طابع شخصي على منزلك. اختر نمطًا يتناسق مع تصميم اللوحة الخاصة بك. ستبدو أكوام اللوحات أكثر زخرفية مع وجود نمط مثير للاهتمام خلفها. ستبدو النتيجة النهائية وكأنها عرض مقصود أكثر من كونها وسيلة للحفاظ على تنظيم أطباقك. هذه أيضًا طريقة سريعة وغير مكلفة لتحديث مطبخك.
قم بتعليق خطافات الأكواب أسفل الرف
بدلاً من تكديس أكوابك على الرف بجانب أطباقك، قم بتحرير مساحة لتخزين أطباقك عن طريق تعليق خطافات الأكواب من أسفل الرف. يتيح لك هذا تنظيم مجموعة الأكواب الفائضة الخاصة بك ويترك مساحة تخزين أكبر لأطباقك. يمكنك تكديس الأطباق أسفل الأكواب وتوفير مساحة الرف للأشياء التي لا يمكن تعليقها.
تثبيت رف لوحة
يمكنك توفير مساحة خاصة لكل طبق عن طريق تركيب رف أطباق. إنها متوفرة حسب الطلب أو جاهزة. لا تسمح هذه الطريقة بعدد كبير من اللوحات كما يفعل تكديسها، ولكنها ستسهل الوصول إليها. إنه خيار رائع إذا لم يكن لديك العديد من الأطباق، أو إذا كان لديك بعض القطع الخاصة التي تريد حمايتها.
تزيين رف الطبق الخاص بك لقضاء العطلات
أضف المزيد من البهجة أثناء العطلة إلى تخزين الأطباق الخاص بك عن طريق إضافة زخارف موسمية. تتلاءم أشجار عيد الميلاد بفرشاة الزجاجة بشكل مثالي بين أطباقك وهي متوفرة بجميع الألوان. ضع أطباقك بين أكاليل الخضرة والأضواء لمزيد من التألق. أضف مزهرية بها بهرج وكرات للعطلات للحصول على طريقة سهلة لإضفاء طابع العطلة على منطقة تم إغفالها في منزلك.
أضف بعض الألوان
بدلاً من تجميع مجموعات من اللوحات المتطابقة، استخدم لوحات غير متطابقة ذات أنماط ملونة. يمكنك إنشاء تأثير مثير للاهتمام من خلال وضع طبقات من الألوان المتناوبة. سوف يقومون بإنشاء عرض مرئي جميل. أضف بعض القطع الإضافية التي تنسق بين مجموعات الأطباق الخاصة بك لمزيد من الجاذبية. تعمل هذه الطريقة بشكل رائع إذا كان لديك أطباق مثل Fiestaware التي تأتي بألوان متناسقة ومتناقضة نابضة بالحياة.
استخدم مساحة الحائط الفارغة الخاصة بك
لا تقصر نفسك على تخزين الأطباق على الرف الخاص بك. يمكنك إنشاء جدار لوحة فوق الرفوف الخاصة بك أو على مساحات الحائط الفارغة الأخرى. افعل ذلك فوق الرف العلوي للحصول على أكبر مساحة، ولكن يمكنك أيضًا القيام بذلك بين الرفوف لتسليط الضوء على تصميمات الأطباق المفضلة لديك. يمكنك شراء شماعات الأطباق المصممة خصيصًا لتثبيت الأطباق بشكل آمن.
كن منظمًا مع الملحقات
ليس من الآمن عادةً تكديس أطباقك باستخدام كل المساحة بين الرفوف. إذا حاول شخص ما الاستيلاء على طبق بالقرب من الأسفل، فقد يطرق الكومة بأكملها عن طريق الخطأ ويحطمها. استخدام رافعات الرفوف يمكن أن يقلل من هذا الخطر. وهي متوفرة بالأسلاك أو الخشب أو البلاستيك. يمكنك تكديس بعض الأطباق أسفل الرف المضاف وأخرى فوقه. يتيح لك ذلك إنشاء مكدسات أصغر يسهل الوصول إليها.
استخدم نهاية جزيرة المطبخ
إذا كانت جزيرة مطبخك تحتوي على رف مدمج قليل العمق، فيمكنك استخدامه لعرض أطباقك الكبيرة. تتيح لك هذه الأنواع من الأرفف الاستفادة من المساحة غير المستخدمة لتخزين العناصر كبيرة الحجم. بالنسبة للجزر التي لا تحتوي على رف أطباق، قد تتمكن من إضافة رف واحد. يمكنك تثبيت رف مسطح في الجانب الخلفي الموحد من جزيرتك. قم بقصها حول الحواف وأضف وتدًا لتثبيت أطباقك.
تحتوي على لوحاتك في سلة
بدلاً من تكديس أطباقك مباشرة على الرفوف المفتوحة، ضعها في سلة أو حاوية أولاً. يمكنك تكديسها أفقيًا أو رأسيًا، حسب حجم وشكل الحاوية الخاصة بك. عندما يحين وقت إعداد الطاولة، يمكنك ببساطة سحب الحاوية للأسفل وأخذها إلى الطاولة. استخدم السلال الريفية للحصول على مظهر تقليدي أو حاوية معدنية أو زجاجية أنيقة للحصول على مظهر أكثر حداثة. سيؤدي هذا أيضًا إلى إخفاء لوحاتك إذا أصر أطفالك على استخدام لوحات غير متطابقة لا ترغب في عرضها بشكل خاص.
الذهاب مع موضوع
إذا كان لديك الكثير من نوع معين من الأطباق، مثل أطباق المحار أو العديد من الأنماط النادرة التي تحبها، قم بتجميعها معًا في عرض واحد أو على رف واحد. على سبيل المثال، إذا قمت بجمع الخزف الصيني باللونين الأزرق والأبيض، فضع كل أطباقك في وضع مستقيم على عدة رفوف ذات حافة. هذه فكرة ممتعة لمجموعة يمكنك بنائها مع مرور الوقت.
تحديث خزانة صينية
تحظى الخزانات الصينية بشعبية كبيرة وتختفي، لذا يمكنك دائمًا العثور على صفقة جيدة على الخزانات المستعملة. إنها قطع أثاث كبيرة يمكن أن تشغل مساحة كبيرة، لذا فهي ليست مناسبة للجميع. التقليدية مظلمة وثقيلة، وهذا سبب آخر للتخلص منها. ومع ذلك، إذا كنت على استعداد لبذل بعض الجهد، فيمكنك تحويل متجر التوفير الرخيص إلى مركز تخزين الأطباق الذي يتناسب تمامًا مع ذوقك.
تثبيت الرف راحة
قم بتحويل مساحة الحائط غير المستخدمة إلى شاشة عرض غائرة. يعمل هذا بشكل جيد بشكل خاص في الأماكن الصعبة التي لا تستوعب الرفوف بشكل جيد. على سبيل المثال، إذا كان لديك شريط ضيق من مساحة الحائط ولكن تعليق الرف قد يتداخل مع تدفق حركة المرور في الغرفة، يمكنك استراحة الرف لإضافة مساحة دون أن يبرز أي شيء. عادة ما يكون هناك ما يصل إلى قدمين من المساحة بين الأزرار في كل جدار. لن تكون هذه المساحة كبيرة بما يكفي لشاشات العرض الكبيرة، ولكنها ستعمل بشكل جيد مع شاشات العرض الضيقة.
شنق رف عرض اللوحة
بدلاً من الرف المفتوح أو بالإضافة إليه، قم بتعليق رف عرض مثبت على الحائط. تتيح لك هذه إمكانية تقديم أطباق ملونة أو مثيرة للاهتمام بكامل إمكاناتها. لن يحمل رف الأطباق المثبت على الحائط عددًا كبيرًا من الأطباق مثل تكديسها على الرف، ولكنه مكان رائع للاحتفاظ بالأطباق ذات الأشكال الغريبة أو كبيرة الحجم التي تريد عرضها أو التي لا تستخدمها كثيرًا.
استخدم التخزين تحت المقعد
إذا كان لديك مقعد بجانب النافذة أو مأدبة في مطبخك، فاستغل المساحة غير المستخدمة الموجودة أسفله لتخزين أطباقك. يمكنك إما إنشاء نظام رفوف مفتوح أسفل مقعد النافذة أو يمكنك استخدام المساحة الداخلية للتخزين المخفي. قم بقياس المساحة حتى لا تتداخل خيارات الرفوف مع الأشخاص الذين يستخدمون المأدبة. أنت لا تريد أن يكسر أطفالك أطباقك في كل مرة ينزلقون فيها إلى الطاولة لتناول العشاء. نظرًا لأنه سيكون من الصعب الوصول إلى هذا الرف النموذجي، فاستخدمه لتخزين الأطباق التي لا تستخدمها كثيرًا.
تركيب أرفف زجاجية عائمة
بالنسبة للمطابخ التي تتمتع بمظهر أكثر حداثة، يمكن أن تكون الرفوف الزجاجية العائمة خيارًا رائعًا لتخزين الأطباق. إذا كان لديك نافذة كبيرة ذات إطلالة باهتة، يمكنك استخدام هذه الرفوف لتخزين الأطباق في النافذة. سيجلب هذا اهتمامًا بصريًا للمنطقة دون حجب كل الضوء. كما يسمح لك بالحصول على مساحة إضافية إذا كان لديك مطبخ صغير أو الكثير من الأطباق. يعمل هذا الخيار أيضًا بشكل رائع مع الأواني الزجاجية، حيث سيمر الضوء من خلالها.