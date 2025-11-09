15 مبادلة بسيطة لتقليل الفوضى البصرية وجعل منزلك يبدو أكثر تنظيمًا

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
هل تحلم بأن يبدو منزلك بأكمله أنيقًا ومرتبًا مثل غرف Pinterest التي قمت بحفظها، لكنك لا تعرف من أين تبدأ؟ ليس من الضروري أن يتضمن الأمر توظيف منظمين محترفين أو إنفاق مبلغ سخيف من المال. هناك الكثير من المقايضات البسيطة والتغييرات الصغيرة التي يمكنك إجراؤها لتقليل الفوضى البصرية التي ستمنح منزلك مظهرًا مصقولًا على الفور. بدءًا من الحفاظ على أسطح العمل في مطبخك نظيفة ومرتبة إلى إنشاء منطقة إسقاط سرية في الردهة، لدينا نصائح لتقليل الفوضى البصرية في جميع أنحاء المنزل.
وفقًا لاستطلاع أجرته شركة HomeAdvisor، يقول 50% من الأمريكيين أن المنزل الفوضوي يجعلهم يشعرون بالتوتر، لذا فإن معرفة أسهل طريقة لجعل منزلك أكثر تنظيمًا يعد أمرًا بالغ الأهمية لرفاهيتك. وإزالة الفوضى هو المفتاح. ولكن إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ، أو كنت تريد فقط بعض النصائح البسيطة التي لن يستغرق تنفيذها أسابيع، فواصل القراءة بينما نكتشف كيفية جعل منزلك يبدو منظمًا ومرتبًا في جميع الأوقات.
استخدم Lazy Susans للثلاجة وخزائن المطبخ
تُعد Lazy Susans أفضل صديق للمطبخ — فهذه الأقراص الدوارة مثالية لترتيب الجرار والعلب في المطبخ. إنها حقًا تأتي في وحدات زاوية خاصة بها، لأنها تجعل من السهل إيقاف فقدان العناصر الموجودة في الجزء الخلفي من الخزانة، ولكنها أيضًا مناسبة تمامًا للثلاجة، مما يقلل من المساحة التي تشغلها التوابل وتسمح لك بالعثور بسهولة على ما تبحث عنه بتدوير بسيط بدلاً من سحب مجموعة من الجرار للخارج.
إنشاء مناطق إسقاط المدخل
لا شيء يجعل المنزل يبدو أكثر فوضوية من الأشياء المتناثرة في جميع أنحاء مدخل منزلك. لذا، فإن أسرع طريقة لحل هذه المشكلة هي إنشاء منطقة تسليم للمفاتيح والنظارات الشمسية والمظلات والبريد عند دخولك من الباب. إذا كان لديك مساحة ومهارات جيدة في الأعمال اليدوية، فقد تكون طاولة المدخل الرفيعة هذه هي الحل الأمثل (أو يمكنك فقط شراء طاولة ذات أدراج). ولكن ربما ليس لديك مدخل مناسب؟ في هذه الحالة، استثمر في بعض السلال المقسمة بالقرب من الباب الأمامي لإسقاط العناصر المتنوعة فيها.
استخدم منظمات الكابلات
تتسبب الأسلاك والكابلات الموجودة على الأرض في حدوث فوضى بصرية على الفور. لحسن الحظ، هناك الكثير من الطرق البسيطة لإخفاء الكابلات والأسلاك الخاصة بك للحصول على مظهر أكثر نظافة. بدءًا من صناديق الكابلات البسيطة التي تخفي المقابس والكابلات وحتى تركيب الأسلاك أسفل الألواح، ليس من الضروري أن يكون إخفاء الكابلات معقدًا. ومع عدد الأجهزة التي نمتلكها جميعًا في المنزل هذه الأيام، نوصي أيضًا بالاستثمار في محطة إرساء للحفاظ على مظهرها أنيقًا ومرتبًا، بالإضافة إلى أنها مشحونة، عندما لا تكون قيد الاستخدام.
لف حبال أدوات المطبخ الأساسية
هناك بعض الأجهزة المنزلية التي يجب أن يمتلكها الجميع، ولكن مع وجود الكثير منها في المطبخ، يمكن أن تصبح أسطح مطبخك مزدحمة ومكتظة بسرعة. في حين أنه من السهل تخزين بعض الأجهزة في الخزائن، إلا أن هناك بعض الأجهزة الأساسية التي قد ترغب في تركها بسبب الاستخدام المتكرر. لتجنب تسبب الكابلات والمقابس المتعددة في حدوث فوضى بصرية، ما عليك سوى لف الكابلات حول الجزء الخلفي من جهازك عندما لا يكون قيد الاستخدام. أو احصل على أدوات غير مكلفة، مثل منظمات سلك Lancord، لوضعها على جانب الأجهزة أو خلفها. تعد إضافة مرآب للأجهزة طريقة أخرى لإخفاء أجهزة سطح العمل.
قم بتركيب حلول تخزين خارج الباب
إذا كانت لديك مساحة قصيرة، فإن استخدام أفضل حلول التخزين المثبتة على الباب لكل مساحة سيوفر مساحة كبيرة. هناك العديد من الأصناف المتاحة، المصممة لإزالة العناصر كبيرة الحجم من الأرضية وأسطح العمل مع إبقائها مخفية خلف الباب. ربما يكون منظم الأحذية هو الأكثر فائدة، وهو مثالي لأولئك الذين ليس لديهم خزائن كبيرة لتخزينهم فيها. وبدلاً من ذلك، فإن تعليق الأحذية من الجزء الخلفي من الباب ينظف الأرضية على الفور ويجعل الغرفة تبدو أكثر ترتيبًا.
استخدام سلالم بطانية
يستخدم الكثير منا بطانيات وأغطية إضافية على أسرتنا أو أرائكنا للتدفئة في الأمسيات الباردة. ولكن ما لم تكن تعيش في منطقة منتشرة في التصميم الداخلي، فقد تنتهي هذه البطانيات بسرعة إلى أن تبدو فوضوية وغير مرتبة. لحسن الحظ، هناك حل بسيط جدًا وهو السلم الشامل. يتيح لك ذلك طي البطانيات بسرعة عندما لا تكون قيد الاستخدام وتعليقها على درجات السلم لتخزينها بشكل أنيق. ويمكنك أيضًا الاطلاع على جميع الطرق لتصميم سلم شامل لاستخدامات أخرى في جميع أنحاء المنزل.
نشمر الملابس والاكسسوارات
يمتلك معظمنا ملابس لا يحتاجها أو لا يمكن تعليقها في الخزانة، مثل القمصان أو السترات، على سبيل المثال لا الحصر. لكن يقوم معظمنا أيضًا بطي هذه الملابس ووضعها فوق بعضها البعض في الدرج. لا يؤدي ذلك إلى ظهور الفوضى فحسب، بل يجعل من الصعب أيضًا العثور على ما تبحث عنه دون إتلاف الكومة بأكملها. بدلًا من ذلك، قم بلف كل عنصر لأعلى ووضعه جنبًا إلى جنب. وهذا يجعل من السهل رؤية ما هو موجود في الدرج.
أعط كل درج فئة
بناءً على نصيحتنا الأخيرة، من الجيد أيضًا منح كل درج فئة، حيث يساعد ذلك أيضًا في تسهيل العثور على العناصر التي تبحث عنها. لذلك، على سبيل المثال، يمكنك التفكير في تخصيص درج للملابس الداخلية ومن ثم تقليل الفوضى البصرية عن طريق الترتيب حسب اللون حتى تتمكن من العثور على مجموعة. تأكد من استخدام إحدى أفضل الطرق لتوفير المساحة لطي الملابس الداخلية لتناسب كل شيء في درج واحد.
أضف مساحة تخزين إضافية للحمام
إحدى أسرع الطرق لخلق فوضى بصرية في الحمام هي ترك العناصر على الحوض أو في الحمام بسبب عدم وجود مكان لتخزينها. ومع ذلك، هناك العديد من الطرق لإضافة مساحة تخزين إضافية في الحمام، مما سيسمح لك بمنح كل هذه الفوضى منزلًا دائمًا. من الوحدات القائمة بذاتها إلى استخدام سلم البطانيات الذي ذكرناه بالفعل كرف للمناشف، فإن توفير مساحة تخزين أكبر في حمامك سيمنحك مظهرًا أكثر أناقة بشكل عام.
استثمر في خطافات المعاطف
تعتبر خطافات المعاطف رخيصة الثمن وسهلة التركيب، كما أن فوائدها هائلة. ضعها بالقرب من باب منزلك وتأكد من أن كل فرد من أفراد الأسرة لديه خطاف لحقائبه ومعاطفه. مساحة صغيرة؟ جرّب الحل النهائي لتخزين المعاطف والمثالي للمساحات الصغيرة وقم بتركيب خطافات خدمة قابلة للسحب. كما تشجع خطافات المعاطف الأطفال على عدم رمي متعلقاتهم على الأرض بعد المدرسة، مما يؤدي على الفور إلى فوضى بصرية.
استخدم فواصل الأدراج في المطبخ
لا شيء يصرخ بالفوضى البصرية أكثر من فتح درج المطبخ ورؤية كومة من أدوات المائدة وأدوات المطبخ المبعثرة. من المستحيل العثور على ما تبحث عنه بسرعة. مقسمات الأدراج تمنح كل شيء مكانًا وتسهل العثور على ما تبحث عنه. فكر في استخدام المقسمات القابلة للتعديل، حتى تتمكن من تحديد التصميم الخاص بك، أو لتوفير المال، جرب مقسم الأدراج الذي يمكنك صنعه بنفسك والذي سيجعل تنظيم منزلك أمرًا سهلاً.
استخدم الشماعات الرفيعة والمطابقة
أفضل الشماعات للحفاظ على خزانة ملابسك منظمة بشكل مثالي هي الشماعات الرفيعة، لأنها ستوفر على الفور مساحة تعليق أكبر. يُنصح أيضًا باستخدام الشماعات المتطابقة، حيث إنها ستوضع بشكل جيد جنبًا إلى جنب لتوفير مساحة أكبر للخزانة. تعطي الشماعات المتطابقة أيضًا مظهرًا متماسكًا لخزانة ملابسك، مما يساعد على الفور في تقليل الفوضى البصرية للملابس المعلقة.
استخدم زجاجات الصابون السائل المزخرفة
يعد صابون الأطباق أحد ضروريات الحياة، لكن الزجاجات ليست جذابة للغاية ويمكن أن تكون كبيرة الحجم إلى حد ما، مما يؤدي إلى شغل مساحة كبيرة على حوض المطبخ أو سطح العمل. بدلًا من تركها ظاهرًا، قم بشراء زجاجة مزخرفة لصب السائل فيها. يمكن تخزين أي فائض تحت حوض المطبخ. ليس من الضروري أن تكون الزجاجات المزخرفة باهظة الثمن أيضًا، حيث تتوفر الكثير من الخيارات على Etsy ومواقع الحرف اليدوية الأخرى.
استخدم صناديق التخزين أو العلب الموجودة أسفل الحوض
تعد المساحة الموجودة أسفل الحوض مكانًا تخزينيًا مفيدًا حقًا، ولكنها واحدة من أسوأ المناطق التي تسبب الفوضى البصرية. يمكن أن يؤدي استخدام خليط من بخاخات التنظيف والصابون والإسفنج والملابس إلى الفوضى بسرعة. لذا، بدلًا من ذلك، استخدم صناديق التخزين الصغيرة أو السلال أو العلب لتجميع العناصر معًا حسب النوع أسفل الحوض. وهذا لا يسهل العثور على الأشياء فحسب، بل يسمح لك أيضًا بسحب الأشياء بسرعة إذا كنت بحاجة للوصول إلى آليات السباكة.
أضف مسندًا للتخزين
تعتبر مسندات التخزين طريقة رائعة لإزالة الفوضى البصرية في غرفة المعيشة الخاصة بك، ولها ميزة إضافية تتمثل في إعطائك مكانًا لراحة قدميك المتعبة والمرهقة في نهاية اليوم. إنها مكان مثالي لتخزين الألعاب، والألعاب، والأغطية، وحتى أجهزة التحكم عن بعد، مما يترك أسطحك خالية. يمكنك أيضًا تحويل بعض الصناديق الكرتونية إلى مسند يمكن صنعه بنفسك بميزانية محدودة.