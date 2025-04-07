15 مجموعات زهرة ونبات لإنشاء حديقة حاويات ديناميكية

لا يتعلق اختيار مجموعات الزهور والنباتات للأواني الخارجية فقط باختيار أجمل المجموعات ؛ يجب أن تعمل جميع الأنواع معًا وأن تخلق مزيجًا من الألوان والتباين والملمس لهذا المظهر الديناميكي حقًا. إحدى الصيغة البسيطة التي يجب استخدامها عند تصميم حديقة حاويات هي طريقة الإثارة ، حشو ، انسكاب. تضيف نباتات الإثارة الخاصة بك ارتفاعًا إلى خارج الشاشة ، وتشغل الحشو مساحة مركزية لمنع المساحات العارية ، وتضيف المتسابقين المزيد من البعد أثناء تليين الحواف أثناء تتبعها على الجانب. ومع ذلك ، على الرغم من أن الصيغة هي نقطة انطلاق رائعة ، إلا أن هناك عشرات من الطرق لإنشاء ترتيبات لافتة للنظر ، حتى مع وجود نوعين فقط. في النهاية ، تأتي أفضل النتائج من خلط أشكال الأوراق والأحجام والألوان وأشكال الزهور لتحقيق تباين وعمق إضافي.
العامل الوحيد الأكثر أهمية من إنشاء تصميم جمالي هو اختيار النباتات ذات متطلبات الرعاية المماثلة. عند الاحتفاظ بالعديد من النباتات في حاوية واحدة ، يتعين عليك التأكد من أن لديهم أشعة الشمس والتربة والري في نفس المساحة. حتى أجمل مجموعة لن تدوم طويلًا إذا كان نبات واحد يحب أشعة الشمس الكاملة والتربة الجافة في حين أن الظل الشديد والرطوبة المستمرة. من خلال اختيار الصحابة المتوافقة ، يمكنك إنشاء مظهر متماسك لن يزدهر فحسب ، بل سيكون من الأسهل عليك الحفاظ عليه. إذا كنت عالقًا على النباتات والزهور للاختيار ، فستمنحك القائمة أدناه بعض الإلهام لمساعدتك في البدء.
الأزاليس والمستضيف
إذا كنت تريد المزيد من الملمس في الحاويات الخاصة بك ، فإن Hosta هو المعمر المحب للظلال لزراعة إلى جانب الأزاليس المذهل. بعد مجموعة متنوعة من أحجام الأوراق ومجموعات الألوان ، توفر Hostas تباينًا مذهلاً مع ألوان الزهرة الدافئة في أزاليا. كمكافأة ، لأن الأزاليس سامة للأرانب ، فإن زراعتها بجانب مضيفك قد تردع القلاع غير المرغوب فيه. يزدهر كلا النباتين في ظروف مماثلة ، مفضلين للتربة الحمضية والظللة المشفرة جيدًا ، مما يجعلها مزيجًا جذابًا ومتوافقًا للغاية.
Petunias المخطط ، Lobelia ، و Coleus
عند البحث عن الثلاثي المثالي للإثارة ، حشو ، طريقة Spiller ، لا يمكنك أن تخطئ في Petunias المخطط (Petunia × Hybrida) ، Lobelias (Lobelia Erinus) ، و Coleus (Coleus Scutellarioides). يضيف Coleus الارتفاع والدراما بأوراق الشجر الجريئة المصطبغة ، بينما تملأ Petunias المساحة بأزهار مستديرة نابضة بالحياة. يربط Loobelia المتأخرة المظهر ذو الطبقات معًا عن طريق الانسكاب بأمان فوق الحافة ، وتضيف أزهارها الرقيقة دفعة إضافية من الألوان. هذا المزيج أفضل عندما نمت في أشعة الشمس الجزئية ، حيث أن نبات كولوس قد يذبل تحت أشعة الشمس الكاملة. نبات في التربة حمضية بشكل جيد.
الكوبية والسراخس
قم بإنشاء شاشة حاوية أنيقة من خلال إقران أزهار الكوبية المشرقة والمتجمعة مع ملمس أوراق الورق الناعم. نظرًا لأن معظم أنواع الكوبية يمكن أن تصبح كبيرة جدًا مع مرور الوقت ، فاختر مجموعة متنوعة من القزم ، مثل العسل الصغير (كويفوليا Quercifolia “العسل الصغير”). أما بالنسبة للسرخس ، فإن السرخس الذي رسمه اليابانيون (Athyrium niponicum) يبرز مع مجموعة من الأصناف التي تأتي في ظلال مذهلة من الأخضر والفضي والأحمر والأرجواني. قم بزرع هذا الثنائي الجذاب في التربة الغنية ، المكتسب جيدًا في منطقة مظللة ، وقم بميس التربة تمامًا بمجرد أن تجف للحفاظ عليها رطبة باستمرار.
clump verbena و Creeping Jenny
في بعض الأحيان ، لا يأخذ مزيج الإثارة والحشو والمزخرفة سوى نباتين ، مثل clump verbena (Glandularia canadensis) و Creeping Jenny (Lysimachia nummularia). المعروف أيضًا باسم Rose Vervain ، يشكل Clump Verbena تلًا كثيفًا وينشر مع مجموعات زهرة مشرقة محتجزة على السيقان الصاعدة ، مما يوفر امتلاء لمسة من الطول داخل نبات واحد. في هذه الأثناء ، تتناقض أوراق جيني الخضراء الشاحبة ذات الشاحنة بشكل جميل مع أوراق الشجر المظلمة في شركة Verbena المظلمة. زرع هذا الزوج في تربة جيدة التصريف في منطقة تتلقى أشعة الشمس الكاملة.
Begonia ، Caladiums ، Coleus ، وكرمة البطاطا الحلوة الأرجواني
يُمزج Bettings و Caladiums و Coleus و Vine Purple Sweet Potato في حاوية لمزيج ديناميكي من الألوان النابضة بالحياة والأنسجة المثيرة للاهتمام. تحظى Begonias بشعبية بالفعل لدى الملقحات ، لكن دراسة في مجلة علم الحشرات الاقتصادية تشير إلى أنه يمكنك جذب المزيد من النحل والفراشات مع أصناف مثل “الكوكتيل براندي” أو “سفير روز روز”. تأتي Caladiums و Coleus في مجموعة واسعة من الظلال والقوام للاختيار من بينها ، ويصنع كرمة البطاطا الحلوة الأرجواني مزجًا مذهلاً وسهل النمو. كل ذلك يزدهر في التربة الغنية ، المكتسب جيدًا والظل الجزئي.
التونيا وكرمة البطاطا الحلوة
قد يبدو رعاية حاوية مختلطة مملوءة بالألوان والملمس عملًا شاقًا ، لكن هذا الزوج يبقي الأمور بسيطة. تعتبر مزارع البطاطا والبطاطا الحلوة (Ipomoea batatas) جمالًا منخفضة الصيانة تزدهر في التربة التي يتم تجهيزها جيدًا وأشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ، وكلاهما يتحملون الجفاف بمجرد إنشائه. لمزيد من الارتفاع والبعد ، ضع في اعتبارك بما في ذلك الإثارة المتوافقة مثل عشب النافورة الأرجواني (pennisetum setaceum ‘rubrum’) ، على الرغم من أن هذين الساحرين الساحرين بمفردهما.
الإقحوانات مارغريت ، داستي ميلر ، و bugleweed
قد لا يبدو مثل السحر المنزلي للرسوم المارغريت (Argyranthemum foeniculaceum) ، والحيوية الأثيرية لأوراق الشجر المتربة (Centaurea cineraria) ، و Bugleweed (Ajuga reptans) سوف تعمل بشكل جيد معا ، ولكن عندما يتم دمجها ، فإنها تخلق عرضًا غير متوقع. يوفر Dusty Miller خلفية بيضاء واضحة تتيح للظلال النابضة بالحياة من الإقحوانات المارغريت تألق ، وأوراق Bugleweed الأرجواني ومسامير الزهور تمنحها تباينًا نصيًا ونصًا جذابًا. قم بتنمية هذه المجموعة في حاوية مع تربة جيدة الإرهاق في موقع الشمس الكامل.
الزهرة المخروطية ، الحكيم ، وعشب الزينة
Coneflower (Echinacea purpurea) ، Sage (Salvia officinalis) ، والعشب الزخرفي يصنعون الثلاثي المثالي لإنشاء ظلال نابضة بالحياة بأشكال وقوام متفاوتة. هذه المجموعة الرائعة مناسبة تمامًا للبستانيين المبتدئين الذين يبحثون عن زهور منخفضة الصيانة تبدو جميلة في حدائق الحاويات. سوف يحب النحل والفراشات زيارة الحكيم والزهرة المخروطية ، ويمنح عشب الزينة الحشرات الصغيرة موطنًا مظللًا. كل نبات مزهر يزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة والتربة التي تجرها جيدا ، لذلك تأكد من اختيار عشب الزينة مع احتياجات مماثلة.
Lizzies المزدحمة والمضيفات
إذا كنت تبحث عن الحوليات الربيعية الجميلة لتحويل حديقتك إلى جهاز عرض ملون ، ففكر في إضافة Lizzies المزدحمة الغزيرة (Impatiens Walleriana) إلى حاوياتك الخارجية. ستبرز أوراق Hosta الجريئة والمحكمة بشكل مبهج ضد أزهار وردية أو أرجوانية أو بيضاء متعددة الموسمين. لجعل الحاوية الخاصة بك أكثر إثارة للاهتمام بصريًا ، يمكنك إقران Lizzies BiColor المزدحمة مع مجموعة متنوعة من المضيف المتنوع. كل من هؤلاء المذهلين متحمسين للظلال ، مما يجعلها مثالية لمناطق الفناء التي لا ترى الكثير من الشمس. ينمو كل نبات بسعادة في تربة غنية وحمضية قليلاً.
Petunias و Silver Nickel Vine
للحصول على صيانة منخفضة ولكن الاقتران الساحر ، يُمزج Petunias (Petunia × Hybrida) مع كرمة النيكل الفضية (Dichondra Argentea “Silver Falls”). تعتبر Petunias من بين أكثر نباتات الحدائق شعبية ، المعروفة بأزهارها الملونة على شكل أنبوبي والتي من المؤكد أنها ستجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى فناءك. تعمل هذه الأزهار الجميلة بشكل رائع لملء الحاويات ، في حين أن أوراق مقطحة من النيكل الفضية ، تتدفق بلطف على الوعاء. ضع في اعتبارك إضافة مصنع إثارة يزدهر إلى جانب Petunias ، مثل Summer Snapdragon (Angelonia angustifolia) ، لإضافة المزيد من البعد الرأسي. زرعها في تربة جيدة التصريف في أشعة الشمس الكاملة أو أشعة الشمس المقلوبة.
Sedum ‘Dazzleberry’ و sedum ‘Angelina’
يمكنك الحصول على الكثير من المرح في إقران Stonecrop (sedum) معًا في حديقة حاويات ، ولكن “Dazzleberry” و “Angelina” هما صنفان لن ترغب في تخطيهما. يسمى “Dazzleberry” المسمى على نحو مناسب ، بلومًا ساطعًا ذو ألوان توت العليق والذي يشبه المغناطيس للفراشات ، المقترنة بأوراق الشجر الرمادية الفاتحة التي تحمل لونها على مدار العام. “Angelina” هي sedum أخرى تشبه عصاري مع أوراق أصفر رمادية إلى رمادية خضراء ، تشبه الإبرة وتطور نغمات حمراء أو نحاسية في الخريف. يزدهر SEDUM على الإهمال ، ويطلب فقط حاوية ذات تربة قذرة جيدة التصريف ، محايدة ، موضوعة في بقعة مشمسة.
روز بيريوينكل ، زحف جيني ، وشامروك الأرجواني
إذا كنت ترغب في إنشاء الثلاثي المذهل ، فمن المؤكد أن روز بيريوينكل (كاثارانثوس روزوس) ، وجيني الزاحف ، وشامروك الأرجواني (Oxalis Triangularis) ستقوم ببيان في حديقة الحاويات الخاصة بك. تضع Rose Perewinkle أزهارًا وردية أو أرجوانية أو بيضاء أو صفراء من الصيف إلى الصقيع ، في حين تظهر الزهور الوردية أو الأرجواني الشاحبة في الصيف والخريف (على الرغم من أن أوراق الشجر الثلجية الغنية هي النجمة الحقيقية للعرض). سوف تزحف أوراق الشجر النابضة بالحياة من جيني بأناقة على الجانب لربط المظهر معًا. زرعها في تربة جيدة التصريف في أشعة الشمس الكاملة.
Pansies ، إبرة الراعي ، وأليسوم الحلو
للحصول على أجواء كوخ مبهجة ، أعط Pansies (Viola × Wittrockiana) ، إبرة الراعي (Pelargonium) ، و Alyssum الحلو (Lobularia Maritima). يجمع هذا الثلاثي الجميل بين الظلال الجريئة والأنسجة الناعمة التي توفر ترتيب زهرة لافتة للنظر. يضيف إبرة الراعي الارتفاع واللون مع أزهار مستقيمة بألوان نابضة بالحياة ، بينما تساعد Pansies على ملء الوسط بنموها المدمج والزهور الدقيقة. تملأ مجموعات الزهور الصغيرة من ألسوم Sweet Alyssum الفجوات وتعطي الحاوية الملمس المضافة دون أن تكون ساحقة. قم بدعوة الملقحات إلى حديقتك من خلال زراعة هؤلاء الثلاثة في التربة التي يتم تصريفها جيدًا مع أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي.
الأمهات ، المتربة ميلر ، زرقاء ، وأليسوم الحلو
للحصول على مزيج رائع من السقوط ، رتب الأمهات (chrysanthemum) ، و Dusty Miller (Senecio Cineraria) ، و Blue Fescue (Festuca Glauca) ، و sweet alyssum في حاوية خارجية. توفر الأمهات أزهارًا في ظلال موسمية مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر ، في حين تضيف Miller Dusty Miller و Blue Fescue لونًا إضافيًا ومزيد من التباين مع الشاشة. يكمل Sweet Alyssum المظهر مع طبقة الإزهار الدقيقة المحيطة بالقاعدة. تنمو مجموعة الصيانة المنخفضة هذه بشكل أفضل في أشعة الشمس الكاملة والتربة التي يتم تصريفها جيدًا.
Impatiens و Coleus
لتنمية حديقة الظل المزدهرة ، يعد مزيج مجرب وحقيقي من Impatiens و Coleus عبارة عن إقران مضمون للمناطق الداكنة. بينما تعمل فقط مع نوعين مختلفين ، يأتي كل من Impatiens و Coleus في مجموعة من الأصناف والأساليب والألوان لإنشاء الجمالية الدقيقة التي تبحث عنها. عادة النمو المدمج لأزواج Impatiens بشكل جميل مع شكل Coleus المليء ، مما يمنح قدرتك الكثير من الملمس والتناقض بين الاثنين. زرعها في تربة جيدة التصريف ومنحهم بقعة مظللة للنمو.