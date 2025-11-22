15 نباتات مصاحبة جميلة لتنمو مع الشجيرات دائمة الخضرة

الشجيرات دائمة الخضرة هي نباتات يمكن الاعتماد عليها وعملية. إنها تحافظ على ألوانها على مدار العام، واعتمادًا على الألوان التي تختارها، يمكن لبعضها توفير اهتمام بالخلفية بينما يمكن للآخرين أن يعملوا كشاشات خصوصية طبيعية. وبما أن الشجيرات دائمة الخضرة تدوم لسنوات، فسوف تحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى نوع من الرعاية. الأسمدة والمبيدات الحشرية، أو ربما أي شيء آخر. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه النباتات المصاحبة. يساعد بعضها بشكل طبيعي شجيراتك دائمة الخضرة عن طريق إبقاء الحشرات المفيدة قريبة منها وإبعاد الحشرات الضارة. ومن أمثلة هذه النباتات المصاحبة الجميلة الزعتر، والناسترتيوم، والقطيفة.

يمكن إقران البعض الآخر، مثل الشجيرات دائمة الخضرة المحبة للظل مثل الرودوديندرون، مع أشجار البلوط والصنوبر كنباتات مظلة. وبالمثل، إذا كنت تزرع شجيرة مزهرة دائمة الخضرة تزهر وتنتج الفاكهة، فستحتاج بالتأكيد إلى شيء يجذب الملقحات مثل نبات اليسوم الحلو. وإذا كان لديك شجيرة دائمة الخضرة تحتاج إلى تربة غنية وخصبة، فيمكنك التفكير في زراعة نباتات مصاحبة في حديقتك تعمل على إثراء التربة بشكل طبيعي.