15 نباتات مصاحبة جميلة لتنمو مع الشجيرات دائمة الخضرة

الشجيرات دائمة الخضرة هي نباتات يمكن الاعتماد عليها وعملية. إنها تحافظ على ألوانها على مدار العام، واعتمادًا على الألوان التي تختارها، يمكن لبعضها توفير اهتمام بالخلفية بينما يمكن للآخرين أن يعملوا كشاشات خصوصية طبيعية. وبما أن الشجيرات دائمة الخضرة تدوم لسنوات، فسوف تحتاج عاجلاً أم آجلاً إلى نوع من الرعاية. الأسمدة والمبيدات الحشرية، أو ربما أي شيء آخر. هذا هو المكان الذي يمكن أن تساعد فيه النباتات المصاحبة. يساعد بعضها بشكل طبيعي شجيراتك دائمة الخضرة عن طريق إبقاء الحشرات المفيدة قريبة منها وإبعاد الحشرات الضارة. ومن أمثلة هذه النباتات المصاحبة الجميلة الزعتر، والناسترتيوم، والقطيفة.
يمكن إقران البعض الآخر، مثل الشجيرات دائمة الخضرة المحبة للظل مثل الرودوديندرون، مع أشجار البلوط والصنوبر كنباتات مظلة. وبالمثل، إذا كنت تزرع شجيرة مزهرة دائمة الخضرة تزهر وتنتج الفاكهة، فستحتاج بالتأكيد إلى شيء يجذب الملقحات مثل نبات اليسوم الحلو. وإذا كان لديك شجيرة دائمة الخضرة تحتاج إلى تربة غنية وخصبة، فيمكنك التفكير في زراعة نباتات مصاحبة في حديقتك تعمل على إثراء التربة بشكل طبيعي.
القطيفة
القطيفة (Tagetes spp.) هي نباتات سنوية أو معمرة قوية محبوبة لزهورها الذهبية المبهجة. إنها متينة في المناظر الطبيعية وسهلة النمو. أنها توفر فوائد مثل قمع الديدان الخيطية، والتي غالبا ما تؤثر على الشجيرات دائمة الخضرة مثل خشب البقس والغاردينيا. وبالمثل، تعتبر القطيفة أيضًا وسيلة ردع استثنائية للخنافس. وبفضل رائحتها النفاذة، يمكن للقطيفة أن تساعد في إبعاد الحيوانات العاشبة مثل الأرانب والغزلان التي قد تتغذى على شجيراتك المفضلة. أفضل ما في الأمر هو أن نباتات القطيفة نباتات شديدة التحمل، ويمكنك زراعتها تقريبًا في كل مكان في الولايات المتحدة، من مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 11.
القراد
إذا كنت تبحث عن نبات مصاحب لشجيرتك دائمة الخضرة المزهرة، فإن بذور القراد، والمعروفة أيضًا باسم النواة الشائعة (Coreopsis grandiflora)، تعد خيارًا رائعًا. إنه يوفر موائل وقائية ومأوى وطعامًا للملقحات وهو مثالي للحدائق المعمرة المائية بسبب قدرته على تحمل الجفاف. علاوة على ذلك، فإن أزهارها الصفراء الزاهية تبرز حقًا، خاصة مقابل الخضرة دائمة الخضرة، وإذا أعطيتها الظروف المناسبة، فسوف تزدهر بثبات من أواخر الربيع إلى أواخر الصيف. يمكنك زراعته في المناطق من 5 إلى 9، فقط تأكد من تعرض الموقع للكثير من أشعة الشمس.
البرسيم الأبيض
يعد البرسيم الأبيض المعمر الذي يتكون من حصيرة (Trifolium repens؛ هاردي في المناطق من 3 إلى 10) رفيقًا جيدًا للذهاب تحت شجيرات كثيفة دائمة الخضرة بفضل تحمله للظل. نظرًا لأنه يتحمل عمليات القص المتكررة وحركة السير الكثيفة، يمكنك أيضًا استخدامه كغطاء أرضي أسفل شجيرتك. إنه ملون أكثر من العشب، وعندما يزهر بأزهاره البيضاء، فإنه يجذب الكثير من الملقحات. لكن فائدته الحقيقية تأتي من القدرة على إثراء التربة، ومنع التآكل، وقمع نمو الأعشاب الضارة، والتي يمكن أن تساعد جميعها شجيراتك دائمة الخضرة.
أليسوم الحلو
غالبًا ما يستخدم نبات اليسوم الحلو (Lobularia maritima) لإنشاء حواف الزهور في الحدائق. وعلى الرغم من أن استخدامه كنبات زينة جذاب في المناطق من 5 إلى 9 معروف جيدًا، إلا أن فوائد النبات المصاحب له بخلاف جذب الملقحات لا تزال لغزًا بالنسبة للكثيرين. على سبيل المثال، ينمو بشكل منخفض وله عادة انتشار، ويعمل بشكل رائع كمهاد حي، والذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على رطوبة التربة وتقليل الأعشاب الضارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحشرات المفيدة مثل الدبابير الطفيلية، وذباب الأربطة، والذباب السرفيدي، وهي مفترسات طبيعية للعديد من آفات الشجيرات، تركض إلى أزهارها ذات الرائحة العسلية.
الهندباء البرية
تعتبر الهندباء البرية (Cichorium intybus) نباتًا مصاحبًا جميلًا آخر ينمو جنبًا إلى جنب مع الشجيرات دائمة الخضرة بأزهارها الزرقاء السماوية ومزيج من الأوراق الناعمة والمشعرة. لها جذور كبيرة وعميقة، والتي يمكن أن تساعد في تفتيت التربة المضغوطة إذا كانت هذه مشكلة تعيق شجيراتك دائمة الخضرة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فإنه يوفر أيضًا الرحيق للعديد من الملقحات في حالة زرع نبات مزهر أو شجيرة مثمرة في حديقتك. يمكنك زراعته جيدًا من المنطقة 3 إلى 8 في مواقع جيدة التصريف ومشمسة، وبمجرد إنشائه، فإنه يتحمل الجفاف أيضًا.
البلوط والصنوبر
غالبًا ما يتم استخدام أشجار البلوط والصنوبر كأشجار نموذجية في المناظر الطبيعية. وإذا اخترت الأنواع المناسبة، فيمكنها أن تكمل شجيراتك دائمة الخضرة بشكل جيد، حيث يحتفظ بعضها أيضًا بأوراقها طوال العام. إنها تعمل بشكل جيد بشكل خاص مع النباتات المعمرة المحبة للظل مثل الرودوديندرون والأزاليات لأنها تشكل مظلة عالية مظللة بخفة. لا يوفر هذا ظلًا لطيفًا فحسب، بل يسمح أيضًا بدخول ما يكفي من الضوء حتى تنمو الشجيرات بشكل جيد. فقط تأكد من اختيار صنف البلوط أو الصنوبر الذي ينمو جيدًا في منطقتك وابحث عن احتياجات الرعاية والصيانة الخاصة به.
الزينية
الزينية (Zinnia elegans) هي النبات المرافق إذا كنت ترغب في إنشاء جنة الفراشات بزهرة سريعة النمو. يأتي في كل الألوان تقريبًا، بما في ذلك خيارات متعددة الألوان. هذه الزهور جذابة للغاية للملقحات. من الصغير إلى الكبير، تأتي جميع أنواع النحل إلى الزينية؛ يمكن لهذه الزهور أن تساعد شجيرتك حقًا إذا كانت بحاجة إلى التلقيح بواسطة الحشرات. علاوة على ذلك، تميل الغزلان أيضًا إلى تجنبها، ويمكن زراعتها في أي مكان من المنطقة 2 إلى 11 في التربة الطينية والغنية.
الكبوسين أبو خنجر
Nasturtium (Tropaeolum majus) هو نبات مصاحب آخر للشجيرات دائمة الخضرة التي يمكنك زراعتها من المنطقة 2 إلى المنطقة 11. وهي تحتوي على أزهار تسحب الخدمة الثلاثية في الفناء الخلفي. تبدو جميلة في الحديقة، وهي صالحة للأكل، لذا يمكنك استخدامها في المطبخ، وتساعد في ردع الخنافس والمن والحشرات غير المرغوب فيها بشكل عام. يمكن أن يساعد نبات الكبوسين أيضًا إذا كان لديك شجيرات مثل الأشجار (Thuja spp.) المعرضة لليرقات، وذلك من خلال العمل كمحصول فخ. فقط تأكد من عدم تسميدها إذا كنت تريد الكثير من الزهور.
زعتر زاحف
إذا كان لديك شجيرات دائمة الخضرة مثل الخزامى وإكليل الجبل، فكر في استخدام الزعتر الزاحف (Thymus praecox) كرفيق. سوف يتناسب تمامًا مع قاعدة شجيرة إكليل الجبل، وعندما يقترن بالخزامى، فإن اللون الأرجواني للخزامى والوردي الناعم للزعتر سيخلق تباينًا بصريًا جميلاً في حديقتك. علاوة على ذلك، فإن أزهارها غنية بالرحيق وتجذب الفراشات والنحل، وهو بالتأكيد أمر جيد للشجيرات المزهرة مثل الخزامى. يمكنك زراعته في أي مكان في المناطق من 5 إلى 8 إذا أبقيته بعيدًا عن التربة الرطبة.
يارو
بعض الشجيرات دائمة الخضرة، مثل شجرة التنوب ألبرتا القزمة، معرضة للحشرات المملة مثل الخنافس الحفارة، والتي يمكن أن تضر بمظهرها وصحتها. بالنسبة لمثل هذه النباتات دائمة الخضرة، يعتبر اليارو (Achillea millefolium) منقذًا للحياة. لا يبدو مظهرها جيدًا بأزهارها البيضاء الصغيرة فحسب، بل إنها توفر أيضًا مصدرًا غذائيًا للدبابير البراكونية. تتغذى هذه الدبابير على يرقات الخنفساء والحشرات البالغة وستقوم أيضًا بمراقبة الحشرات الضارة الأخرى. يمكنك زراعتها بأمان من المنطقة 3 إلى 9، والخبر السار هو أنها تتحمل الجفاف ويمكن أن تزدهر حتى في التربة الفقيرة.
الترمس الشمسي
نبات مصاحب رائع آخر إذا كنت تزرع نباتات دائمة الخضرة عريضة الأوراق وتفضل التربة الغنية هو الترمس. يعمل الترمس الشمسي (Lupinus perennis) بشكل أفضل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8 ويفضل التربة الحمضية الرملية أو الطميية. تأتي فوائد النباتات المصاحبة للشجيرات دائمة الخضرة من قدرتها على تثبيت النيتروجين في التربة، وهو أمر مفيد للنباتات المحيطة. بخلاف ذلك، فهو يساعد أيضًا النباتات المجاورة من خلال تحسين بنية التربة. لا تزرعها تحت مكان ذي ظل كثيف، لأنها تحتاج إلى ضوء الشمس المباشر لتزدهر.
السنفيتون
يعمل Comfrey (Symphytum officinale) بشكل أفضل في المناطق من 4 إلى 8 وله زهور أرجوانية أنبوبية مبهرجة تجذب الملقحات مثل النحل إلى الحديقة. من السهل جدًا أن تنمو، وإذا كانت نباتاتك دائمة الخضرة معرضة لتلف الغزلان، فيجب عليك زراعة السنفيتون على الحدود في زراعة جماعية حول شجيراتك لأنها تحتوي على خصائص سامة وتميل الغزلان إلى تجنبها. لا تضعها مباشرة على الأرض واستخدم الحاويات، لأنها تميل إلى البقاء في مكانها. بخلاف ذلك، فهو أيضًا مخزن للمغذيات ويمكنه إمداد التربة بالمواد المغذية والمواد العضوية.
الكون
إذا كنت تتطلع إلى إضافة لمسة من الألوان إلى شجيراتك دائمة الخضرة، فإن نبات الكون (Cosmos bipinnatus) يعد خيارًا جيدًا حقًا. أنها تأتي في العديد من الألوان المختلفة، لذلك بالتأكيد لن تنفد منك الخيارات، وبعض الأصناف معمرة. إنها لا تبدو جميلة فحسب، بل إنها مفيدة أيضًا. إنها تجتذب الحوامات والدبابير الطفيلية والأربطة وغيرها من الحشرات المفترسة المفيدة إلى الحديقة، مما يمكن أن يساعد في التحكم في أعداد الآفات النباتية. وأفضل ما في الأمر هو أنها تنمو بسرعة، ويمكنك زراعتها من المنطقة 2 إلى 11، في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ستونكروب
يُعرف أيضًا باسم جذر الورد، وغالبًا ما يُزرع نبات الحجر (Sedum spp.) لأوراقه اللحمية وأزهاره المبهرجة. توفر هذه الزهور مصدرًا مهمًا لحبوب اللقاح عندما تكون هذه المصادر الأخرى نادرة. بخلاف ذلك، فهو أيضًا يشكل غطاءًا أرضيًا جيدًا، ويعمل بمثابة نشارة حية يمكن أن تساعد في الحفاظ على رطوبة التربة وتقليل ضغط الأعشاب الضارة في الحديقة. يمكنك زراعتها بشكل موثوق في أي مكان في المناطق من 3 إلى 9، لكن ضع في اعتبارك أن الأزهار الجميلة ليست مقاومة للغزلان إذا كانت هذه مشكلة في حديقتك الشجيرة دائمة الخضرة.
حكيم
المريمية (Salvia officinalis) هي عشبة عطرية أنيقة تنمو بشكل جيد في المناطق من 4 إلى 8. ومن السهل أن تنمو أيضًا، إذا تجنبت الأخطاء التي يرتكبها الجميع عند زراعة المريمية. يمكن أن تساعد المريمية في ردع الآفات من شجيراتك دائمة الخضرة. لها رائحة قوية، مما يجعل من الصعب على الآفات العثور على مصدر غذائها المفضل. بخلاف ذلك، تجذب المريمية أيضًا الحشرات المفيدة التي تفترس الآفات، مما يقلل عددها بالقرب من النباتات المرغوبة بشكل أكبر. يمكنك زراعته من المنطقة 4 إلى 8 في تربة جيدة التصريف ومتوسطة إلى جافة وأشعة الشمس الكاملة.