15 نباتات مصاحبة معمرة تزدهر بجوار الهوستا

إذا كنت تبحث عن جمال محب للظل في حديقتك، فإن نبات الهوستا (Hosta spp.) نبات شائع ومتعدد الاستخدامات يجب أن تضعه في الاعتبار. هذه النباتات المعمرة الزينة موطنها الأصلي في جميع أنحاء آسيا. إنها معروفة بأوراقها المتكتلة، ولكن جميع أصناف الهوستا تقريبًا قادرة على إنتاج أزهار نابضة بالحياة على شكل بوق أو جرس أيضًا. يوجد أكثر من 2000 نوع من أنواع الهوستا مع مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال والأحجام التي يمكنك استكشافها. بشكل عام، يمكن أن يتراوح طولها من 4 بوصات إلى 28 بوصة.
هذه النباتات شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. استمتع بأوراقها في الربيع والخريف، مع ظهور الزهور خلال فصل الصيف. يمكن أن تكون أوراق الشجر خضراء أو زرقاء أو ذهبية أو متنوعة. يمكن أن تكون الأزهار بيضاء أو أرجوانية فاتحة أو صفراء أو حمراء أو وردية. بشكل عام، هذه النباتات منخفضة الصيانة إلى حد ما. إنهم يفضلون التربة الغنية بالمواد المغذية والحمضية قليلاً. سيتطلب مضيفك حوالي بوصة واحدة من الماء أسبوعيًا. يمكنك تقسيم نباتاتك كل ثلاث إلى خمس سنوات في أوائل الربيع. على الرغم من مرونة هذه النباتات، إلا أن أوراقها الكبيرة والعطاء يمكن أن تجعلها هدفًا. إنهم يميلون إلى محاربة الآفات مثل الرخويات والغزلان والديدان الخيطية وفئران الحقل. لكن يمكنهم في كثير من الأحيان الارتداد.
يمكن للنباتات المصاحبة أن تساعد في إبقاء نباتات الهوستا سعيدة وصحية طوال موسم النمو. تتمتع بعض النباتات بالقدرة على صد الآفات وتحسين التربة وخنق الأعشاب الضارة. النباتات الأخرى لديها ببساطة متطلبات رعاية مماثلة وتبدو جميلة بجوار المضيف. يمكن أن تكون هذه النباتات المساعدة إضافة ممتازة لحديقتك، حيث تقدم اهتمامًا بصريًا إضافيًا أو مزايا مفيدة. من الأجراس المرجانية إلى الحشيشة الرئوية، إليك 15 نباتًا مصاحبًا معمرًا للاقتران مع المضيف.
الأزاليات
الأزاليات (Rhododendron spp.) هي شجيرات مزهرة قوية تتميز بمجموعات من الأزهار العطرة. إنها شديدة التحمل في المناطق من 4 إلى 8. ويمكن أن تنمو في أي مكان من 6 إلى 10 أقدام وعرضها من 5 إلى 8 أقدام. هذه الجمالات منخفضة الصيانة إلى حد ما، مع خطر ضئيل جدًا للآفات أو الأمراض. مثل الهوستا، تفضل الأزاليات التربة الأكثر حمضية والضوء الخافت، مما يجعلها مناسبة للنمو بالقرب من بعضها البعض. تميل إلى الإزهار في شهر أبريل، مما يوفر اهتمامًا بصريًا وألوانًا في بداية موسم النمو قبل أن تنتج نباتات المضيفة الزهور.
بارنورت
هناك خيار رائع آخر للاقتران مع نباتات الهوستا الخاصة بك وهو نبات البارينورت (Epimedium spp.). هذا النبات نبات عشبي معمر ذو أزهار صغيرة ذات أربع نقاط. إنها مناسبة للنمو في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8. ويوجد أكثر من 58 نوعًا مختلفًا. تشتهر نباتات البارينورت بسلوكها المتراكم والانتشار، وتعمل بشكل جيد كغطاء أرضي. جذورها الضحلة ليست متطفلة جدًا على النباتات المحيطة، وستكون في المنزل تمامًا في الظل مع نباتاتك المضيفة. فقط ضع في اعتبارك أنه يجب تقسيم البارينورت كل بضع سنوات. يمكنك القيام بذلك عند تقسيم الهوستا الخاصة بك.
بيجونيا
يوجد أكثر من 2100 نوع مختلف في عائلة بيجونيا (Begonia spp.)، وهي توفر وفرة من الألوان الجميلة التي يمكنك دمجها في حديقتك. تأتي أزهارها المفردة أو المزدوجة في مجموعة متنوعة من الألوان، بما في ذلك الوردي والأصفر والبرتقالي. من المزايا الأخرى لهذا النبات أوراقه التي تأتي على شكل قلب أو نجمة أو أشكال مستديرة. بعضها منتصب، في حين أن البعض الآخر لديه عادة زائدة. يتراوح طول البغونية عادةً بين 8 بوصات و2 قدم. معظم الأصناف محبة للظل أيضًا، لذا يمكنها الاقتران بشكل جيد مع نباتات الهوستا. يمكنك حتى تجربة مجموعة بيجونيا الصديقة للمبتدئين لزهور الخريف الجميلة.
فلوكس الغابات
فلوكس الغابات (Phlox divaricata) عبارة عن زهرة برية عشبية معمرة موطنها شرق أمريكا الشمالية. يمكن أن تنمو في أي مكان من 6 إلى 12 بوصة. تتميز هذه النباتات بأزهار عطرة على شكل نجمة تقريبًا تتراوح من اللون الوردي الوردي إلى البنفسجي. بعض الأصناف بيضاء أيضًا. تزدهر في الربيع، وتستمر حتى الصيف، وتعود عامًا بعد عام في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. تنمو جمال الغابات هذه بشكل جيد جزئيًا إلى الظل الكامل، مفضلة ضوء الشمس المرقط مثل ذلك تحت الأشجار الطويلة. تفيد هذه النباتات أيضًا المضيفين من خلال جذب الملقحات.
نزيف القلب
إذا كنت من محبي الأزهار المثيرة للاهتمام، فقد يكون القلب النازف (Dicentra spp.) رفيقًا رائعًا لك. يتميز هذا النبات بأزهار مذهلة على شكل قلب تتدلى من جذع رقيق. أنها توفر عرضًا رائعًا للأزهار الحمراء والوردية والبيضاء في الربيع، مما يجذب الملقحات والطيور المغردة على حدٍ سواء. تنمو قلوب النزيف بشكل دائم في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. تلعب هذه النباتات التي تتحمل الظل بشكل جيد مع المضيف. كما أنهم ليسوا انتقائيين بشكل خاص بشأن جودة التربة، حيث يزدهرون في مجموعة متنوعة من الظروف. تقدم القلوب النازفة اللون والملمس على الجدار الكثيف لأوراق الشجر التي تميل المضيفات إلى خلقها.
السرخس
السرخس هي مجموعة واسعة من النباتات. يضيفون نسيجًا ريشيًا رقيقًا إلى قطعة أرض الحديقة. سكان الغابات هؤلاء يزدهرون في ظروف الإضاءة المنخفضة. تحظى الخيارات مثل سرخس النعام أو سرخس عيد الميلاد بشعبية كبيرة في تنسيق الحدائق، ولكن هناك الكثير من الأصناف الأخرى للاختيار من بينها. هذا النبات المصاحب للمضيف يعزز التربة. عندما تتساقط أوراقها، فإنها تشكل نشارة غنية بالمغذيات. تساعد السرخس أيضًا في منع تآكل التربة والسيطرة على الأعشاب الضارة. تميل الرخويات إلى تجنب هذا النبات بسبب أوراقها الكثيفة، لذا يمكنك استخدام السرخس لتكوين جدار دفاعي حول نبات المضيف.
أستيلبس
Astilbes (Astilbe spp.) عبارة عن نبات منتصب يتميز بأزهار حمراء أو وردية أو بيضاء رقيقة ومتكتلة. يزدهرون في الربيع والصيف. يمكن أن يتراوح طول هذه النباتات المعمرة منخفضة الصيانة ما بين 6 بوصات و5 أقدام، مما يخلق اهتمامًا رأسيًا مذهلاً في قطع الأراضي التي تحتوي على نباتات مضيفة أقصر. سوف يعودون عامًا بعد عام في المناطق من 3 إلى 8. Astilbes مقاوم للغزلان والأرانب. إنهم يفضلون الظل والتربة الحمضية قليلاً مثل الهوستا. ومع ذلك، فهي تستفيد من الظل الخفيف إلى المعتدل بدلاً من الظل العميق للحصول على أفضل الإزهار.
الرئوية
تتميز نبتة الرئة الجذابة (Pulmonaria spp.) بأوراق مرقطة وأزهار متنوعة باللون الوردي أو الأرجواني أو الأزرق أو الأبيض في أوائل الربيع. يبلغ طول هذا الغطاء الأرضي المتكتل حوالي 6 إلى 12 بوصة. تعود هذه النباتات عامًا بعد عام في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. وتميل الغزلان والأرانب إلى تجنب نبتة الرئة بسبب أوراقها الغامضة. تنمو نبتة الرئة جيدًا في الأماكن الظليلة في حديقتك، مع نباتات الهوستا. تضيف هذه النباتات المعمرة المزهرة أيضًا لمسة من النزوة إلى حديقة منزلية أو تباينًا ساحرًا ولونًا من الألوان إلى الظل أو حدائق الغابات.
بوغل سيبيريا
البق السيبيري (Brunnera Macrophylla) هو نبات عشبي معمر بأوراق خضراء داكنة على شكل قلب. تتميز بعض الأصناف بتنوع فضي فريد. يمكن أن يبلغ طول هذه النباتات حوالي 1.5 قدم وعرضها 2.5 قدم. يتميز نبات البق السيبيري بزهور زرقاء رقيقة تتفتح على شكل بخاخات في منتصف الربيع تقريبًا. إنه قوي في المناطق من 3 إلى 8. وهذا نبات آخر يحب الظل مثل نبات الهوستا. وكميزة إضافية، يمكن أن يساعد هذا الغطاء الأرضي في القضاء على الأعشاب الضارة. سيبدو جميلًا في حديقة على طراز المنزل الريفي جنبًا إلى جنب مع المضيفين، مما يضيف بُعدًا ولونًا رقيقًا إلى قطعة الأرض.
شارع مشترك
الشارع الشائع (Ruta Graveolens) عبارة عن شجيرة زينة يبلغ طولها من 2 إلى 3 أقدام وعرضها. يعود هذا النبات كل عام إلى مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 10. وهو يتحمل الظل الجزئي والتربة الحمضية، مما يجعله متوافقًا مع نبات الهوستا. بالإضافة إلى ذلك، تحمل أوراق النبات الشبيهة بالسرخس رائحة حمضية قوية تطرد الرخويات. يعد شارع النبيذ الشائع أيضًا نباتًا مضيفًا للفراشات بشق الذيل والدبابير الطفيلية، مما يساعد على إبعاد الذباب الأبيض. فقط تذكر أن هذا النبات يعتبر سامًا. أبعدي الأطفال والحيوانات الأليفة عنه، وارتدِ القفازات أثناء التعامل معه.
ارتفع الصوم
تتميز وردة العدس (Helleborus orientalis) بأزهار مبهرجة على شكل كوب تتفتح في أواخر الشتاء وحتى أوائل الربيع. يحتوي هذا النبات عريض الأوراق أيضًا على أوراق خضراء داكنة على شكل نخيل. يمكن أن تكون دائمة الخضرة في المناخات الدافئة. تعتبر هذه النباتات نباتات معمرة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويمكن أن يصل طولها إلى 1 إلى 1.5 قدم. تعتبر ورود الصوم إضافة رائعة أخرى لحديقة الظل، حيث تنمو بشكل جميل بجوار المضيف. من السهل جدًا العناية بها وتساعد على جذب الملقحات في وقت مبكر من موسم النمو. ما عليك سوى تقليم الأزهار المستهلكة لتشجيع نمو أوراق الشجر الجديدة.
إبرة الراعي البرية
إبرة الراعي البرية (Geranium maculatum) هي نبات عشبي معمر يوجد في غابات أمريكا الشمالية. ويتميز بأزهار أرجوانية فاتحة إلى داكنة وأزهار على شكل نجمة غامضة وأوراق مفصصة غامضة. تزهر هذه النباتات لمدة شهر في أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. إنها شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 8. تنمو نباتات إبرة الراعي البرية جيدًا في الظل الجزئي، مما يكمل نمو نبات المضيف جيدًا. هذا الغطاء الأرضي المكوّن للكتلة يجذب النحل الأصلي على وجه التحديد. كما أن لها استخدامات طبية.
زهرة رغوية
تنتج زهور الرغوة (Tiarella cordifolia) أزهارًا أرجوانية بيضاء أو وردية من مارس إلى يوليو. تتميز الأزهار على شكل نجمة بأسدية طويلة ناعمة. تتجمع الأزهار معًا لتشكل سنبلة ذات مظهر رغوي، ومن هنا جاء اسم الزهرة الرغوية. ينمو هذا النبات بشكل دائم في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. ويمكن أن يصل طوله إلى 16 بوصة. تستخدم النباتات الناضجة العدائين لإنشاء مستعمرات كبيرة من الغطاء الأرضي. إنه يزدهر في التربة الحمضية والظل مثل نبات الهوستا، مما يضيف اللون والملمس إلى حديقتك.
أجراس المرجان
هناك حوالي 50 نوعًا من أجراس المرجان (Heuchera spp.). يتميز هذا الغطاء الأرضي النابض بالحياة بأوراق الشجر الفريدة بألوان الأزرق والنحاس والوردي والأرجواني والمزيد. تتميز أجراس المرجان عادةً بأزهار وردية أو حمراء. أزهارها على شكل جرس تظهر في الصيف. أنها تجذب الفراشات وكذلك الطيور الطنانة. تزهر الزهور الميتة بانتظام للاستمتاع بأزهار الجرس المرجاني لفترة أطول. يفضل هذا النبات التربة الحمضية قليلاً وله أيضًا نفس احتياجات الضوء والري مثل المضيف. يمكن أن تكون قصيرة الأجل إذا لم تقم بتقسيمها بشكل فعال كل ثلاث إلى أربع سنوات. ازرع في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9.
عباءة السيدة
تتميز عباءة السيدة (Alchemilla mollis) بأوراق دائرية مفصصة وزهور رقيقة مصفرّة، وهي نباتات عشبية معمرة مناسبة لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. ويصل طول أوراق الشجر إلى 12 بوصة، لكن الزهور يمكن أن يصل طولها إلى 18 بوصة. يميل هذا النبات إلى البذر الذاتي بسخاء. ومع ذلك، يمكنك التحكم في هذا السلوك عن طريق التخلص من الأزهار المستهلكة. ينمو بشكل جميل في ضوء الشمس الخافت والتربة الحمضية جنبًا إلى جنب مع الهوستا. يعد هذا النوع أيضًا خط دفاع ممتاز ضد الرخويات التي لا تميل إلى تفضيل هذا النبات.