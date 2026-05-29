15 نباتات مصاحبة معمرة تزدهر بجوار الهوستا

إذا كنت تبحث عن جمال محب للظل في حديقتك، فإن نبات الهوستا (Hosta spp.) نبات شائع ومتعدد الاستخدامات يجب أن تضعه في الاعتبار. هذه النباتات المعمرة الزينة موطنها الأصلي في جميع أنحاء آسيا. إنها معروفة بأوراقها المتكتلة، ولكن جميع أصناف الهوستا تقريبًا قادرة على إنتاج أزهار نابضة بالحياة على شكل بوق أو جرس أيضًا. يوجد أكثر من 2000 نوع من أنواع الهوستا مع مجموعة متنوعة من الألوان والأشكال والأحجام التي يمكنك استكشافها. بشكل عام، يمكن أن يتراوح طولها من 4 بوصات إلى 28 بوصة.

هذه النباتات شديدة التحمل في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. استمتع بأوراقها في الربيع والخريف، مع ظهور الزهور خلال فصل الصيف. يمكن أن تكون أوراق الشجر خضراء أو زرقاء أو ذهبية أو متنوعة. يمكن أن تكون الأزهار بيضاء أو أرجوانية فاتحة أو صفراء أو حمراء أو وردية. بشكل عام، هذه النباتات منخفضة الصيانة إلى حد ما. إنهم يفضلون التربة الغنية بالمواد المغذية والحمضية قليلاً. سيتطلب مضيفك حوالي بوصة واحدة من الماء أسبوعيًا. يمكنك تقسيم نباتاتك كل ثلاث إلى خمس سنوات في أوائل الربيع. على الرغم من مرونة هذه النباتات، إلا أن أوراقها الكبيرة والعطاء يمكن أن تجعلها هدفًا. إنهم يميلون إلى محاربة الآفات مثل الرخويات والغزلان والديدان الخيطية وفئران الحقل. لكن يمكنهم في كثير من الأحيان الارتداد.

يمكن للنباتات المصاحبة أن تساعد في إبقاء نباتات الهوستا سعيدة وصحية طوال موسم النمو. تتمتع بعض النباتات بالقدرة على صد الآفات وتحسين التربة وخنق الأعشاب الضارة. النباتات الأخرى لديها ببساطة متطلبات رعاية مماثلة وتبدو جميلة بجوار المضيف. يمكن أن تكون هذه النباتات المساعدة إضافة ممتازة لحديقتك، حيث تقدم اهتمامًا بصريًا إضافيًا أو مزايا مفيدة. من الأجراس المرجانية إلى الحشيشة الرئوية، إليك 15 نباتًا مصاحبًا معمرًا للاقتران مع المضيف.