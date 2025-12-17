15 نباتات هاردي دائمة الخضرة لديكور العطلات في الهواء الطلق الذي سيدوم

يمكن أن يكون الشتاء باردًا وكئيبًا، وهذا جزء من السبب الذي يجعل العطلات بمثابة فترة راحة ترحيبية. خلال أحلك أشهر السنة، يقوم الناس في جميع أنحاء العالم بتعليق الأضواء، وغناء الأغاني، وخلق بهجة احتفالية. لكن موسم عيد الميلاد لن يكون مكتملاً بدون النباتات دائمة الخضرة التي أصبحت علامته التجارية. هناك نبات صنوبري في كل جزء من البلاد، وبينما قد تضطر إلى القيام ببعض البحث عن النبات المناسب لحديقتك، ستكون ممتنًا للرائحة واللون الذي تضيفه عندما تأتي العطلات.
لرفع روح العطلة، يمكنك استخدام الزركشة من نباتاتك دائمة الخضرة، مثل التوت الشتوي، واللبلاب الإنجليزي، وخشب البقس، وشجرة التنوب النرويجية، لصنع أكاليل الزهور والأكاليل والقطع المركزية. إنها رائعة لإضافة جمالية احتفالية إلى الجزء الخارجي من منزلك. سوف تجف في النهاية، لكنك تحتاج فقط إلى أن تستمر لبضعة أسابيع لاستكمال موسم عطلتك. نوصي بسكب كوب من شراب البيض ووضع فيلمين من أفلام عيد الميلاد أثناء العمل على تلك الزخارف. يمكنك أيضًا زراعة الأشجار المتساقطة حول منزلك وتغطيتها بالأضواء.
ماغنوليا الجنوبية
ماغنوليا الجنوبية (Magnolia grandiflora) موطنها الأصلي جنوب الولايات المتحدة ولكنها تنمو في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10. من السهل جدًا العناية بشجرة ماغنوليا هذه وتستفيد من أوراقها الجميلة والكبيرة اللامعة ذات الجوانب السفلية الغامضة. لن تتمكن من دمج أزهارها في ديكور عيد الميلاد الخاص بك، لأنها تتفتح في أواخر الشتاء، لكن الأوراق ممتازة للاستخدام في إكليل من الزهور لتعليقه على باب منزلك. أنها تستمر لعدة أشهر بعد قطعها. يمكنك أيضًا تجربة وضع الأوراق في شجرة عيد الميلاد الخاصة بك لإضفاء لمسة جمالية فريدة من نوعها.
روزماري
يقدم إكليل الجبل (سالفيا روزمارينوس) رائحة حلوة تذكرنا بالعطلات في المنزل مع العائلة، حيث يتم طهي الضلع الرئيسي في الفرن وخبز بينج كروسبي الذي يملأ آذاننا. يظل هذا النبات أخضرًا طوال العام في المناطق من 8 إلى 11، وهو معروف بفوائده في الحديقة، مثل مكافحة الآفات الطبيعية وجذب الملقحات. تحتوي هذه الشجيرة دائمة الخضرة على أوراق تشبه الإبرة وبراعم زرقاء أو بيضاء أو وردية. يعد إكليل الجبل عشبًا ممتازًا لاستخدامه في أكاليل الزهور محلية الصنع لأنه يحتفظ برائحته ومظهره المنعش لفترة طويلة، ويستقبل الزوار عند باب منزلك بهتاف احتفالي.
فلفل جبلي
مالفلفل الجبلي (Tasmannia lanceolata) هو شجيرة دائمة الخضرة تنمو في المناطق من 7 إلى 10. نشأ النبات في تسمانيا، أقصى جنوب أستراليا. على الرغم من أن موطن هذا النبات هو الغابات المطيرة المعتدلة، إلا أنه يظل أخضرًا طوال العام. يُنتج الفلفل الجبلي أوراقًا صغيرة ولامعة ذات لون محمر، والتي يجب أن تستمر لبضعة أسابيع كأوراق مقطوعة. تكمل السيقان الحمراء هذه بشكل جميل، مما يجعلها نظام الألوان المثالي لإكليل أو إكليل احتفالي في الهواء الطلق. يضيف اللون المارون إلى التوت الأسود الذي يظهر في الخريف والشتاء إلى الجماليات.
هولي ياباني
اليكس كريناتا, أو هولي اليابانية، لها أوراق خضراء داكنة وكثيفة تظل خضراء طوال العام. إنه يزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8، وستسمح له الأوراق اللامعة بالاستمرار لعدة أسابيع بمجرد قطع السيقان من النبات. ستجد أيضًا أن التوت الأسود المبهرج لهذا النبات يجعله ممتازًا لملء إكليل من الزهور أو تزيين جورب يمكنك تعليقه على باب منزلك.
سنوبيري
في بعض الأحيان يكون من الجيد مقارنة التوت الأحمر من هولي مع التوت الأبيض من Symphoricarpos albus، أو Snowberry. ينمو هذا النبات في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، مما يعني أنه يبقى بصحة جيدة في أبرد المناطق في الولايات المتحدة القارية. باعتباره من الأنواع المتساقطة الأوراق، سيفقد هذا النبات أوراقه خلال فصل الشتاء، ولكن بعد قطع بعض الفروع، يمكن أن يبقى التوت لمدة أسبوعين، مما يجعله مثاليًا لتزيين أكاليل الزهور الخارجية. إذا قمت بتغليف هدية بخيط، يمكنك وضع غصن من التوت بداخلها.
وينتربيري
ينمو Ilex verticillata، أو Winterberry، جيدًا في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9. وتميل أوراقه اللامعة إلى التساقط خلال فصل الشتاء، لكن التوت الأحمر الزاهي يلتصق حوله. تحتاج إلى تقليم هذه الشجيرة للحفاظ على صحتها، وهذا يوفر فرصة لتزيين منزلك خلال العطلات. خذ الفروع وألصقها في شجرة عيد الميلاد الخاصة بك لإضفاء البهجة عليها. يمكن استخدام التوت الملون كديكور خارجي ويجب أن يجذب الطيور إلى حديقتك. سيبقون على أغصانهم لأسابيع أو حتى أشهر بعد قطعهم.
الصنوبر النمساوي
يمكن العثور على الصنوبر الأسود، أو الصنوبر النمساوي، في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. تنمو هذه الأشجار ببطء، لكنها يمكن أن تعيش أكثر من 80 عامًا وتوفر ظلًا ممتازًا. يمكنك تقليم الفروع لصنع إكليل ذو رائحة طيبة، لكن تأكد من نقعها في الماء لبضع ساعات حتى تظل خضراء لفترة أطول. ستبدأ هذه الزركشة في الجفاف بعد حوالي أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لكنها تمثل إضافة رائعة إلى إكليل خصب يمكنك تعليقه على باب منزلك الأمامي.
أرز الهيمالايا
سيدروس ديودورا، أو أرز الهيمالايا، هو شجرة أرز ذات أوراق خضراء رمادية اللون تتدلى مثل لحية أولد مان وينتر غير المشذبة. تنمو بشكل جيد في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 9. يمكنك استخدام الزركشة من هذه الشجرة لصنع أكاليل الزهور وحبال الإكليل وقطع الباقة المركزية. هذه طريقة ممتازة لملء الشرفة أو الشرفة برائحة الأرز الغنية. يجب أن تستمر الزركشة لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا، لكنها تصبح قابلة للاشتعال بشكل متزايد عندما تجف. كما تقدم المخاريط الجذابة إضافات مذهلة لديكور احتفالك.
الصنوبر الأبيض الشرقي
يمكنك العثور على Pinus strobus، أو الصنوبر الأبيض الشرقي، في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. غالبًا ما يتم استخدام هذا كشجرة عيد ميلاد حية، ويمكنك حتى الحصول على نسخة مصغرة تُعرف باسم Pinus strobus ‘Nana’، والتي تنمو فقط إلى أقصى ارتفاع يبلغ سبعة أقدام. ومع ذلك، يمكنك إقران بعض الزركشة بالأضواء وربط بعض الأكاليل معًا. الفروع ذات مخاريط الصنوبر جذابة بشكل خاص. فقط تأكد من تعليق هذه الفروع بعد التشذيب مباشرة، لأنها سوف تجف في النهاية وتصبح قابلة للاشتعال. يجب أن تستمر هذه لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع تقريبًا.
النرويج شجرة التنوب
تفضل Picea abies، أو شجرة التنوب النرويجية، المناخات الباردة في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 8. الشجرة موطنها الأصلي الدول الاسكندنافية، ولهذا السبب، تطورت فروعها لتتساقط الثلوج بدلاً من أن تنكسر. تتدلى الفروع، وهي صفة جذابة، ولهذا السبب غالبًا ما يتم بيع هذه الأنواع على أنها شجرة عيد الميلاد الحية. يمكنك تعليق الفروع من درابزين الشرفة أو النوافذ. إنها رائعة لأكاليل الزهور وحبال الإكليل وباقات عيد الميلاد. أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع هو الحد الأقصى للحفاظ على هذه الزركشة في أفضل حالاتها.
الخشب الأصفر “الثلجي الأزرق”.
Podocarpus elongatus ‘Icee Blue’، أو الخشب الأصفر “Icee Blue”، هو نبات صنوبري موطنه جنوب أفريقيا وينمو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 9 إلى 11. وهذا يعني أن الشجرة تزدهر في المناخات الدافئة، وأوراقها الخضراء المزرقة المذهلة تجعلها مثالية كشجرة عيد الميلاد الحية للمناطق الجنوبية. يمكنك تقليم الفروع ولفها حول عمود صندوق البريد أو درابزين الشرفة. على عكس العديد من الصنوبريات، فإن الأوراق الضيقة عديمة الرائحة. على الرغم من أن بعض أشجار الخشب الأصفر تعيش لمئات السنين، إلا أن الفروع المقطوعة سوف تجف في غضون بضعة أسابيع.
خليج حلو
Laurus nobilis، أو Sweet Bay، هي شجرة موطنها منطقة البحر الأبيض المتوسط ويمكن أن تزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 8 إلى 11. أوراقها الخضراء الداكنة ذات الشكل البيضاوي مثالية لأكاليل الزهور النابضة بالحياة، وقد استخدمها اليونانيون والرومان لترمز إلى الشرف والنصر. يمكنك استكمال إكليل أو إكليل العطلة بأغصان الغار الحلوة، وستجد أن الأوراق الجلدية ستحتفظ بلونها لعدة أسابيع. يمكنك أيضًا زراعة مجموعة الأشجار الصغيرة هذه في حاوية وتزيينها لتزيين الشرفة أو الفناء الخاص بك لموسم الأعياد.
اللبلاب الإنجليزي
Hedera helix، أو اللبلاب الإنجليزي، عبارة عن كرمة متسلقة بأوراق لامعة مفصصة. النبات موطنه أوروبا ويعتبر غازيًا في أمريكا الشمالية. ومع ذلك، إذا كان لديك بعض من هذا اللبلاب ينمو بالقرب من منزلك، فيمكنك قطع بعض الفروع التوأم ونسجها في ترتيبات إكليل لتزيين مساحتك الخارجية أو أكاليل الزهور على باب منزلك. يجب أن يحتفظ بلونه لعدة أسابيع بفضل الأوراق الجلدية اللامعة. فقط تأكد من ترك اللبلاب يجف في الشمس قبل التخلص منه بطريقة مسؤولة.
خشب البقس
Buxus، أو خشب البقس، هو شجيرة دائمة الخضرة تنمو في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9. غالبًا ما تتشكل هذه الشجيرات الخضراء الزاهية، بأوراقها الصغيرة اللامعة، على شكل كرات جذابة وستضيف تباينًا وعمقًا إلى الجزء الخارجي من منزلك. خلال فترة عيد الميلاد، يمكنك لفها بأضواء ملونة وإحضارها إلى الشرفة الخاصة بك إذا كنت تزرعها في أصص. يمكنك أيضًا استخدام السيقان المقطوعة لصنع إكليل مذهل يستمر لبضعة أسابيع.
الأشجار الشرقية
تنمو Thuja occidentalis في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 2 إلى 8، والتي تغطي معظم أنحاء الولايات المتحدة القارية. تُعرف هذه الصنوبرية أيضًا باسم الأرز الأبيض الشرقي، أو الأرز الأبيض الشمالي، أو الأشجار الأمريكية. تنمو الشجيرة بسرعة ويصل ارتفاعها إلى ما بين 40 و60 قدمًا. خلال العطلات، يمكنك تزيين هذه الأشجار بالأضواء والحلي. يمكنك أيضًا تقليم أغصانها ونسجها في أكاليل الزهور. سوف يستمر هذا النبات لبضعة أسابيع إذا قررت تزيينه بالزركشة.