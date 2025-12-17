15 نباتات هاردي دائمة الخضرة لديكور العطلات في الهواء الطلق الذي سيدوم

يمكن أن يكون الشتاء باردًا وكئيبًا، وهذا جزء من السبب الذي يجعل العطلات بمثابة فترة راحة ترحيبية. خلال أحلك أشهر السنة، يقوم الناس في جميع أنحاء العالم بتعليق الأضواء، وغناء الأغاني، وخلق بهجة احتفالية. لكن موسم عيد الميلاد لن يكون مكتملاً بدون النباتات دائمة الخضرة التي أصبحت علامته التجارية. هناك نبات صنوبري في كل جزء من البلاد، وبينما قد تضطر إلى القيام ببعض البحث عن النبات المناسب لحديقتك، ستكون ممتنًا للرائحة واللون الذي تضيفه عندما تأتي العطلات.

لرفع روح العطلة، يمكنك استخدام الزركشة من نباتاتك دائمة الخضرة، مثل التوت الشتوي، واللبلاب الإنجليزي، وخشب البقس، وشجرة التنوب النرويجية، لصنع أكاليل الزهور والأكاليل والقطع المركزية. إنها رائعة لإضافة جمالية احتفالية إلى الجزء الخارجي من منزلك. سوف تجف في النهاية، لكنك تحتاج فقط إلى أن تستمر لبضعة أسابيع لاستكمال موسم عطلتك. نوصي بسكب كوب من شراب البيض ووضع فيلمين من أفلام عيد الميلاد أثناء العمل على تلك الزخارف. يمكنك أيضًا زراعة الأشجار المتساقطة حول منزلك وتغطيتها بالأضواء.