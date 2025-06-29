16 الأعشاب يجب أن تنمو مع الفراولة المحفوظة بوعاء

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يمكن أن يوفر لك الفراولة المبتذلة في مساحتك الخارجية بمجموعة من التوت الحلو والعصير للاستمتاع طوال الصيف. من الأسهل إذا قمت بزراعة هذه في أحد تلك الأواني الفراولة التي تحتوي على جيوب زراعة متعددة. لكن لا تتوقف عند هذا الحد! يمكنك بسهولة إنشاء حديقة صغيرة محفوظة بوعاء مليئة بالتوت اللذيذ إلى جانب مجموعة مغذية من الأعشاب ، كل ذلك في نفس الحاوية. هذا مثالي إذا كان لديك مساحة محدودة وتريد أن تنمو أكبر قدر ممكن من التنوع.

تقليديا ، تصنع أواني الفراولة من الطين ، وسيكون لكل منها ستة جيوب زراعة أو أكثر حول الجانبين ، بالإضافة إلى ثقب الزراعة الأكبر في الأعلى. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا الحصول على مزارعي الفراولة البلاستيكية القابلة للتكديس ، مثل هذا السيد Stacky Stacky 5-Fles Strawberry Planter. بالطبع ، ليس عليك فقط استخدام هذا النوع من الغراس لتنمية الفراولة والأعشاب معًا. يمكنك استخدام أي نوع آخر من الأواني الكبيرة مع ثقوب الصرف الصحي الجيدة أو حتى زارع معلقة لحديقتك الصغيرة. بغض النظر عن الحاوية التي تختارها ، يمكنك بسهولة أن ينتهي بك الأمر مع حديقة فاكهة ومنتجة يمكن أن تزدهر في بقعة مشمسة على الفناء أو الشرفة الخاصة بك وتزويدك بحصاد مستمر. من الناحية المثالية ، تريد أن تختار الأعشاب التي لا تنمو كبيرة جدًا والتي تتميز بجذورها الضحلة إلى حد ما ، مثل البقدونس والزعتر والأوريغانو والثوم الثمر والريحان.