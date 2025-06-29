16 الأعشاب يجب أن تنمو مع الفراولة المحفوظة بوعاء

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يمكن أن يوفر لك الفراولة المبتذلة في مساحتك الخارجية بمجموعة من التوت الحلو والعصير للاستمتاع طوال الصيف. من الأسهل إذا قمت بزراعة هذه في أحد تلك الأواني الفراولة التي تحتوي على جيوب زراعة متعددة. لكن لا تتوقف عند هذا الحد! يمكنك بسهولة إنشاء حديقة صغيرة محفوظة بوعاء مليئة بالتوت اللذيذ إلى جانب مجموعة مغذية من الأعشاب ، كل ذلك في نفس الحاوية. هذا مثالي إذا كان لديك مساحة محدودة وتريد أن تنمو أكبر قدر ممكن من التنوع.
تقليديا ، تصنع أواني الفراولة من الطين ، وسيكون لكل منها ستة جيوب زراعة أو أكثر حول الجانبين ، بالإضافة إلى ثقب الزراعة الأكبر في الأعلى. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا الحصول على مزارعي الفراولة البلاستيكية القابلة للتكديس ، مثل هذا السيد Stacky Stacky 5-Fles Strawberry Planter. بالطبع ، ليس عليك فقط استخدام هذا النوع من الغراس لتنمية الفراولة والأعشاب معًا. يمكنك استخدام أي نوع آخر من الأواني الكبيرة مع ثقوب الصرف الصحي الجيدة أو حتى زارع معلقة لحديقتك الصغيرة. بغض النظر عن الحاوية التي تختارها ، يمكنك بسهولة أن ينتهي بك الأمر مع حديقة فاكهة ومنتجة يمكن أن تزدهر في بقعة مشمسة على الفناء أو الشرفة الخاصة بك وتزويدك بحصاد مستمر. من الناحية المثالية ، تريد أن تختار الأعشاب التي لا تنمو كبيرة جدًا والتي تتميز بجذورها الضحلة إلى حد ما ، مثل البقدونس والزعتر والأوريغانو والثوم الثمر والريحان.
بَقدونس
إن تنمية البقدونس في نفس الحاوية مثل الفراولة مثالية لأن النباتات لا تصبح كبيرة جدًا ، ويمكنك باستمرار حصاد تلك الأوراق المغذية للحفاظ على النباتات أكثر إحكاما. سيبدو بقدونس الأوراق المجعد (Petroselinum Crispum) جذابًا بشكل خاص ، ولكن يمكنك أيضًا التفكير في مجموعة متنوعة من الأوراق المسطحة إذا كنت تفضل ذلك. تذكر أن البقدونس هو نبات كل سنتين ، مما يعني أن عمره لمدة عامين وسوف ينتج الزهور في عامه الثاني. هذه ستجذب الملقحات وتساعد الفراولة على إنتاج المزيد من الفاكهة.
زعتر
سوف ينمو الزعتر الشائع (الغدة الصعترية) بسعادة في وعاء الفراولة الخاصة بك ، وستجعل الأنواع المختلفة من أوراق الشجر عرضًا جذابًا. يعد هذا الاقتران مثاليًا أيضًا لمزرار معلق لأنه يمكنك فقط ترك الزعتر يتسرب بلطف أسفل الجانبين. كل ما تريد القيام به هو حصاده بانتظام للحفاظ على المصنع مرتبة ومدمجة. سوف تجذب الزهور الجميلة التي تنتجها الزعتر في الربيع والصيف أيضًا تلك الملقحات التي ستستفيد منها نباتات الفراولة.
مردقوش
عشب آخر جذاب وعطري يمكنك إضافته إلى زارع الفراولة هو Oregano (Origanum Vulgare). ستضيف الأوراق الصغيرة لهذا العشبة اللذيذة جمالية مثيرة للاهتمام ، وسوف تجذب الزهور العطرية الصالحة للأكل النحل والفراشات عندما تتفتح. يمكنك حتى جذب الحشرات المفيدة عن طريق زراعة أوريجانو في حديقتك ، والتي ستتغذى على تلك الآفات المزعجة. قد تخفي الرائحة القوية للأوريجانو الرائحة الحلوة للفراولة وتساعد على إبعاد الآفات. هذا المزيج مثالي في زارع معلق ، لأن Oregano سوف يسكب بسعادة على الجانبين.
الثوم المعمر
يمكنك إضافة بعض الملمس المثير للاهتمام إلى زارع الفراولة عن طريق زراعة الثوم المعمر (Allium Schoenoprasum) في منتصف وعاء كبير ثم وضع نباتات الفراولة حول الحواف الخارجية. تتمتع الثوم المعمر برائحة البصل القوية ، والتي من المعروف أنها صد بعض الآفات ، وبالتالي الحفاظ على آمنة التوت. بالإضافة إلى ذلك ، ستساعد الزهور الكروية الجميلة على جذب تلك الملقحات التي تمس الحاجة إليها. تعد الثوم المعمر أيضًا واحدة من أفضل الأعشاب الداخلية لحديقة المطبخ الخاصة بك ، بحيث يمكنك بسهولة تقسيم المجموعة إذا أصبحت كبيرة جدًا ، وتوعية النباتات الزائدة لوضعها على حافة المطبخ.
باسل الحلو
يعد Sweet Basil (Ocimum Basilicum) مثاليًا للنمو في زارع الفراولة مع التوت والأعشاب الأخرى. فقط لا تنسى سقيها ، لأنه ، مثل الفراولة ، يقدر باسيل كميات كبيرة من الرطوبة. يمكنك عرض عرض جذاب وعطري عن طريق زراعة الريحان في وسط وعاءك ثم وضع الفراولة كمواد حشو حول الحواف. يمكن أن تساعد خصائص الريحان العطرية في صد أي آفات قد تنجذب إلى الفراولة ، حتى تتمكن من الاستمتاع بجميع التوت اللذيذ الذي تريده.
القرفة باسيل
نظرًا لأنه لا يمكنك أبدًا أن يكون لديك الكثير من الريحان ، فقد ترغب أيضًا في زراعة القرفة باسيل (قرفة Ocimum basilicum ‘) ، التي لها سيقان أرجوانية وأزهار ، بالإضافة إلى رائحة القرفة القوية. كما تعلمون بالفعل ، هناك العديد من الآفات المنزلية الشائعة التي لا تقف فرصة ضد القرفة ، وبالتالي فإن الفراولة ستستفيد من هذه الحماية الإضافية ، حيث يُعتقد أن الرائحة القوية ستقوم بصد عدد من الآفات الشائعة. ستضيف الزهور الجميلة والسيقان الأرجواني النابضة بالحياة تباينًا لطيفًا مع نباتات الفراولة.
باسيل الليمون
لتنوع أكبر ، قد ترغب أيضًا في إضافة باسيل الليمون (Ocimum Basilicum “الليمون”) إلى الفراولة المحفوظة بوعاء. أنه يحتوي على السترال والليمونين ، مما يمنحه رائحة الليمون القوية ، على الرغم من أن النكهة معتدلة للغاية. من الشائع بالنسبة للنباتات القوية التي تضعها الليمون مثل Lemongrass و Citronella لردع الآفات ، لذلك يمكن أن يكون هذا العشبة العطرية فعالة أيضًا للحفاظ على سلامة الفراولة الخاصة بك من أي شيء قد يرغب في تناول الفواكه. بالإضافة إلى ذلك ، سترغب في زراعة هذه العشبة اللذيذة لجذب المزيد من النحل إلى حديقتك.
الشبت
الشبت المشترك (Anethum Graveolens) هو نبات جذاب للغاية مع أوراق الشجر الراقية والروح العطرية. سيبدو مدهشًا عند إقرانه مع الفراولة في نفس الحاوية. للحصول على وعاء منتظم ، زرع الشبت في الوسط وفراولة حول الحواف. حتى أن هناك مجموعة متنوعة من القزم متوفرة (Anethum Graveolens ‘nano’) ، وهو أمر لطيف ومضغوط إذا قررت استخدام واحدة من تلك الأواني الفراولة مع الجيوب الجانبية. يصل إلى أقصى ارتفاع 24 بوصة. نظرًا لأن هذا التنوع لا يزرع بشكل جيد ، سترغب في زراعته من البذور مباشرة في الوعاء الذي اخترته.
حكيم الطهي
Sage Culinary (Salvia Officinalis) هو نبات جذاب آخر يتزايد جيدًا مع الفراولة في حديقتك الصغيرة. ستخلق أوراقها الرمادية الرمادية الرمادية الجميلة نسيجًا مثيرًا للاهتمام ، وستضيف الإزهار الجميل مجموعة من الألوان. هناك أيضًا مجموعة متنوعة من القزم (Salvia officinalis “Dwarf”) وهي مضغوطة تمامًا ، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 24 بوصة. إذا تركت هذا الجمال يزدهر ، فسيجذب الكثير من الملقحات لمساعدة الفراولة على إنتاج تلك التوت الحمراء المثيرة. هذا العشبة المستقيمة مثالية مثل الإثارة في الحاوية الخاصة بك ، مع نباتات الفراولة حول الحواف.
لسان
إذا كنت تعمل منذ فترة ، فستعرف مدى فائدة Borage (Borago Officinalis) في جذب الملقحات إلى حديقتك. يمكن أن تنمو اللوحة القياسية كبيرة جدًا ، لذا فهي الأنسب للنمو في وسط وعاء جيد الحجم مع الفراولة حول الحواف وربما بعض الزعتر كملاحق. ومع ذلك ، إذا كنت تريد مصنعًا أكثر إحكاما ، فقد ترغب في التفكير في زراعة الثقافة القوية (Borago Pygmaea) ، والتي تنمو فقط إلى ارتفاع حوالي 12 بوصة. إنه يحتوي على أزهار زرقاء على شكل نجمة صالحة للأكل ، وكذلك الأوراق التي لها نكهة خيار جميلة.
Cilantro
Cilantro (Coriandrum Sativum) هو عشب شائع آخر يستخدم غالبًا في الأطباق الآسيوية. هذا النبات العطري جيد جدًا في صد بعض الآفات المشتركة مع جذب الحشرات المفترسة المفيدة ، مثل lacewings ، الخنافس ، الحوامات ، الدبابير الطفيلية. كلما زاد عدد زوار الحدائق المفيدين لديك ، كلما قل الاضطرار إلى الاعتماد على أساليب أخرى أقل ملاءمة للبيئة للحفاظ على الآفات. نظرًا لأن Cilantro يمكن أن ينمو إلى ارتفاع 24 بوصة ، ستحتاج إلى تقليمه في كثير من الأحيان إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بها أكثر إحكاما في الغراس الخاص بك.
Catmint
إذا كان لديك مقطع في منزلك ، فقد ترغب في إضافة مجموعة متنوعة من المنعش إلى زارع الفاكهة والنعش. كبديل عن Catmint العادي (Nepeta Cataria) ، أصدر الفائزون المؤكدون مجموعة متنوعة قزم تُعرف باسم Nepeta ‘Cat’s Pajamas’ ، والتي تنمو فقط إلى ارتفاع 14 بوصة ، ولديها أكثر الأزهار الأرجواني المذهلة. سيضيف هذا النبات الأكثر ضآلة رشًا رائعًا من الألوان إلى الفراولة المحفوظة بوعاء وسيزهر لفترة طويلة ، خاصة إذا قمت بقطعها بانتظام.
الطرخون الفرنسي
على الرغم من أنه ليس أحد الأعشاب الأكثر شيوعًا التي قد تكون على دراية بها ، إلا أن فرنسي Tarragon (Artemisia dracunculus ‘Sativa’) هو مجموعة متنوعة لذيذة قد ترغب في إضافتها إلى زارع الفراولة. ينمو إلى ارتفاع 24 بوصة ، ولكن مثل معظم الأعشاب ، يمكنك الاحتفاظ بها أكثر إحكاما من خلال قصها بانتظام لاستخدام الأوراق اللذيذة في الطهي. إنه الأكثر استخدامًا في الصلصات والضمادات وأطباق البيض. سوف يكمل فرنسي فرنسي الفراولة من خلال توفير دفاع آخر ضد الآفات.
لافندر
لن يكتمل زارع العشبة بدون خزامى ، وسيجعل هذا النبات الرائع الإثارة المثالية في أي حديقة صغيرة. للحصول على زراعة أكثر إحكاما ، قد ترغب في التفكير في مجموعة متنوعة من القزم المعروفة باسم Lavandula angustifolia ‘Wee One’ ، والتي يبلغ ارتفاعها ناضج 10 بوصات فقط. هذا يجعلها إضافة رائعة إلى الفراولة المحفوظة بوعاء ، وستحب الزهور الأرجواني الرائعة وأوراق الشجر الرمادية الرمادية الناعمة. Lavender ممتاز في جذب الملقحات ولديه الكثير من الاستخدامات العطرة في جميع أنحاء المنزل.
بلسم الليمون
بصفته عضوًا في عائلة Mint ، يتم زرع Balm Lemon Balm (Melissa officinalis) في وعاء وليس في الأرض لأنه يمكن أن ينتشر بقوة ، لذلك يجب احتواءه حقًا. ستحب الأوراق اللذيذة المعطلة بالليمون في الطهي ، وسوف يساعد الحفاظ على النبات جيدًا في التحكم في نموه. يمكن للزهور صد بعض الآفات ، لكنها أيضًا مفضلة لدى الملقحات ، وخاصة النحل الأصلي. يمكنك حتى زراعة بلسم الليمون باعتباره نهرًا منزليًا سيجعل رائحة منزلك مذهلة.
مرجور الحلو
عشب آخر ليس شائعًا هو مارجورام الحلو (Origanum Majorana) ، وهو ابن عم قريب لـ Oregano. لديها عادة نمو مضغوطة إلى حد ما تقل عن 2 قدم ، ولكن يجب أن تكون قادرًا على الاحتفاظ بها بحجم معقول لمزرار الفراولة عن طريق قطعه كثيرًا. الزهور ، التي ستجذب الملقحات ، هي أيضا صالحة للأكل ولها نكهة حلوة ولكن حار إلى حد ما. يعد Sweet Marjoram أيضًا أحد تلك الأعشاب اللذيذة التي يمكنك نشرها بسهولة من قصاصات ، لذلك سيكون لديك دائمًا نباتات إضافية عند الحاجة إليها.