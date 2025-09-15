16 شجرة سريعة النمو يجب أن تزرعها في سبتمبر لتحويل المناظر الطبيعية الخاصة بك

يمنحك السقوط فرصة مثالية لتجربة أفضل الطرق لزرع الأشجار في فناءك. على الرغم من أنك قد تفترض أن الربيع هو الخيار الأفضل ، إلا أن Fall يوفر الأشجار المزروعة حديثًا البيئة المثالية لتشجيع نمو الجذر القوي. مع الهواء البارد ودرجات حرارة التربة الدافئة ، يمكن أن تركز الياقوت على نمو الجذر بدلاً من إنتاج أوراق الشجر. بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه الأشهر الأكثر سخونة ، ستحصل شجرتك بالفعل على نظام جذر قوي ، والذي سيساعد في إنتاج أوراق الشجر والإزهار. من Redbud الأمريكي إلى Catalpa الشمالي ، هناك مجموعة متنوعة من الأشجار التي لا تنقش فقط في الخريف ، ولكن أيضًا تنمو بسرعة.

يوفر زراعة شجرة في سبتمبر مجموعة من الفوائد. كما ناقشنا بالفعل ، توفر درجات الحرارة بيئة مثالية لتأسيس الجذر. كما يضمن تحسين الجفاف والتسامح الحراري في الربيع والصيف المقبلين. لاحظ أنه يجب أن تهدف إلى زراعة الصبغة حوالي ستة أسابيع من الصقيع الصلب الأول عندما تجلس درجات حرارة التربة أقل من 65 إلى 70 درجة فهرنهايت. إذا كان الجو باردًا جدًا ، فيمكنك أن تؤذي الشجرة عن غير قصد. يوفر زراعة شجرة في الخريف فرصة فريدة للحصول على نظرة خاطفة على أوراق الشجر الخريفية.