16 شجرة سريعة النمو يجب أن تزرعها في سبتمبر لتحويل المناظر الطبيعية الخاصة بك

يمنحك السقوط فرصة مثالية لتجربة أفضل الطرق لزرع الأشجار في فناءك. على الرغم من أنك قد تفترض أن الربيع هو الخيار الأفضل ، إلا أن Fall يوفر الأشجار المزروعة حديثًا البيئة المثالية لتشجيع نمو الجذر القوي. مع الهواء البارد ودرجات حرارة التربة الدافئة ، يمكن أن تركز الياقوت على نمو الجذر بدلاً من إنتاج أوراق الشجر. بحلول الوقت الذي تتدحرج فيه الأشهر الأكثر سخونة ، ستحصل شجرتك بالفعل على نظام جذر قوي ، والذي سيساعد في إنتاج أوراق الشجر والإزهار. من Redbud الأمريكي إلى Catalpa الشمالي ، هناك مجموعة متنوعة من الأشجار التي لا تنقش فقط في الخريف ، ولكن أيضًا تنمو بسرعة.
يوفر زراعة شجرة في سبتمبر مجموعة من الفوائد. كما ناقشنا بالفعل ، توفر درجات الحرارة بيئة مثالية لتأسيس الجذر. كما يضمن تحسين الجفاف والتسامح الحراري في الربيع والصيف المقبلين. لاحظ أنه يجب أن تهدف إلى زراعة الصبغة حوالي ستة أسابيع من الصقيع الصلب الأول عندما تجلس درجات حرارة التربة أقل من 65 إلى 70 درجة فهرنهايت. إذا كان الجو باردًا جدًا ، فيمكنك أن تؤذي الشجرة عن غير قصد. يوفر زراعة شجرة في الخريف فرصة فريدة للحصول على نظرة خاطفة على أوراق الشجر الخريفية.
الكرز المزهرة اليابانية
الكرز الياباني المزهر (Prunus serrulata) عبارة عن شجرة متساقطة مذهلة تزيد طولها بين 15 و 25 قدمًا. يضم أزهار بيضاء أو وردية في الربيع. أشجار الكرز المزهرة هي موطنها اليابان وكوريا والصين ، لكنها مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 8. ليس فقط هذه الأشجار إضافة جميلة إلى فناءك ، ولكنها أيضًا تنمو بسرعة (على الرغم من أنها قصيرة العمر) بعد زرعها. توقع حوالي 2 إلى 4 أقدام من النمو في السنة قبل أن يصل إلى النضج.
الأمريكي ليندن
شجرة أخرى متوسطة إلى سريعة النمو للنمو للزراعة في الفناء هي ليندن الأمريكية (تيليا أمريكانا). يبلغ طوله 80 قدمًا عند النضج. تنمو شجرة الظل الزخرفية هذه في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. إنها تفضل تربة الخصبة والطيبة جيدًا والطميية وهي مقاومة للجفاف. ومع ذلك ، كن حذرًا من المكان الذي تزرع فيه لأنه حساس لتلوث الهواء والظروف الحضرية. تنتج Linden الأمريكية مجموعات من الزهور الصفراء العطرة في الربيع والصيف. كمكافأة إضافية ، فإنه يجذب اليراعات والفراشات وعسل العسل إلى الفناء الخاص بك.
التين الشائع
التين الشائع (Ficus Carica) عبارة عن شجرة خشبية ومتساقطة في عائلة التوت. ينمو بسرعة إلى ارتفاع 10 إلى 30 قدم بمجرد تأسيسه في الفناء الخاص بك. تنتج هذه الشجرة وفرة من الفاكهة الصالحة للأكل في الصيف أو الخريف. نظرًا لأنه في الأصل من البحر الأبيض المتوسط ، يميل التين المشترك إلى الموت بمجرد انخفاض درجات الحرارة إلى أقل من 15 درجة فهرنهايت. ومع ذلك ، فإنه سوف ينمو في الهواء الطلق في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 10 مع المهاد والموضع المناسب والحماية إذا كان من المتوقع أن يصبح الطقس باردًا جدًا.
توليب الحور
ينمو في أي مكان من 90 إلى 120 قدمًا ، وهو Tulip Poplar (Liriodendron Tulipifera) هو شجرة أخرى سريعة النمو مشهورة بأزهارها المذهلة التي تشبه الخزامى. هذه الشجرة المتساقطة هي عضو في عائلة ماغنوليا وهي مناسبة للنمو في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9. يزهر الحور الزنبق في الربيع ويوفر عرضًا رائعًا من أوراق الشجر الصفراء إلى الذهب في الخريف. إنها تفضل تربة رطبة ومُعززة جيدًا تحت أشعة الشمس الكاملة. ستجذب زهور هذه الشجرة كل من الطيور الطنان والفراشات إلى الفناء الخاص بك.
القيقب الأحمر
إذا كنت تبحث عن شجرة مع أوراق الشجر السقوط ، ففكر في زراعة القيقب الأحمر (Acer Rubrum) في الفناء الخاص بك. بالمقارنة مع الأصناف الأخرى مثل النرويج أو القيقب السكر ، تنمو هذه الشجرة المتساقطة بسرعة ، وتصل إلى ارتفاعات من 40 إلى 120 قدم. (ومع ذلك ، فهو بطيء بجوار القيقب الفضي.) ينمو القيقب الأحمر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 وقابلة للتكيف للغاية. على الرغم من أنها تفضل التربة الحمضية قليلاً ، والتي يتم تصنيفها جيدًا ، فإن هذه الشجرة تتحمل مجموعة متنوعة من الظروف وتفعل بشكل جيد في المناطق الحضرية. تنتج القيقب الأحمر أزهارًا في الربيع والسمارا المزدوجة ، أو البذور المجنحة التي ترفعها على الأرض مثل طائرات الهليكوبتر.
شجرة التنوب النرويجية
إن شجرة التنوب النرويجية (Picea abies) هي الأسرع شجرة في عائلة الصنوبر ، حيث تنمو من 13 إلى 24 بوصة سنويًا. عند النضج ، يمكن أن يصل طول هذه الخضرة إلى 60 قدمًا. إنه مناسب لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7 ، ويزدهر في المناخات الصيفية الباردة. تتميز شجرة التنوب النرويجية أيضًا بأصناف قزمية مثالية لللكنة أو زراعة الأساس. إنه بمثابة مصدر غذائي للحياة البرية المحلية ويجذب الطيور والعث والثدييات الصغيرة.
تبكي الصفصاف
شجرة أخرى سريعة النمو للنظر في الزراعة في الخريف هي الصفصاف البكاء (Salix Babylonica). تم تصميمه في مظلة الفروع الأثيرية المتدلية ، يمكن أن يكون بمثابة نقطة محورية للمناظر الطبيعية الخاصة بك. يمكن أن تنمو هذه الشجرة المتساقطة حوالي 10 أقدام سنويًا عندما تكون صغيرة ، حيث تصل في النهاية إلى 30 إلى 50 قدمًا عند النضج. إنه مناسب لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 8 وليست شتاء بشكل خاص في بعض المناطق. يزدهر في البيئات الرطبة ، لذا زرع بالقرب من مصدر المياه مثل البركة أو التيار. الصفصاف البكاء ليس كل الجمال ، إما – إنه يجذب الفراشات والنحل ومجموعة من الطيور.
الصنوبر الأبيض الشرقي
ينمو الصنوبر الأبيض الشرقي حوالي 3 أقدام في السنة ، من بين الأشجار الخضرة الأسرع نمواً. تتميز هذه الشجرة بالأخضر المزرق والإبر الريش والأقماع الأسطوانية ، وتتراوح هذه الشجرة من 50 إلى 80 قدمًا عند النضج. إنه مناسب للحدائق في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7 ، ويزدهر في مواقع صيفية رطبة ورطبة تتميز بالتربة الرملية الخصبة. يبقى الصنوبر الشرقي قوة ، حيث تعيش بعض الأشجار لأكثر من 200 عام. كما أنه يجذب الملقحات والثدييات الصغيرة والطيور المغردة.
أوهايو بوكي
كما يوحي اسمها ، فإن Ohio Buckeye (Aesculus Glabra) هي شجرة ولاية أوهايو. يسميها الناس بوكي بسبب المكسرات البنية المتميزة التي تشبه عين الغزلان. يمكن أن تنمو هذه الشجرة من 20 إلى 40 قدمًا. إنها مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7 ويجب أن تزرع في تربة حمضية ورطبة ومكتسب جيدًا. لتحسين أوراق الشجر ، زرع في الظل الجزئي. لتحسين إنتاج الأزهار والزهور ، زرع جزئيًا إلى أشعة الشمس الكاملة.
الأمريكي ريدبود
إذا كنت تبحث عن شجرة زينة سريعة النمو نسبيًا مع أزهار رائعة وعطرة ، ففكر في زراعة Redbud أمريكية (Cercis Canadensis). عند النضج ، يمكن أن تصل هذه الشجرة المتساقطة إلى ارتفاعات من 20 إلى 30 قدمًا. إنه جزء من Fabaceae ، أو Pea ، العائلة ، إلى جانب Wisteria ، و Kentucky Coffeetree ، وبعض الأشجار الشعبية الأخرى. تتميز Redbuds بأوراق الشجر على شكل قلب وأزهار شبيهة بالحيطات ، أو تشبه الفراشة ، مماثلة لزهور البازلاء الحلوة. إنها مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ، مفضلة التربة الرطبة التي يتم تجهيزها جيدًا وبعض الظل. إذا كان ذلك ممكنًا ، قم بزرع Redbud الأمريكي الذي يتراجع أسفل شجرة أكبر لحمايتها من أشعة الشمس القاسية.
التنوب النبيل
آخر دائمة الخضرة للنظر في الزراعة في الخريف هو التنوب النبيل (Abies Procera). وصلت بسرعة إلى ارتفاعات مذهلة تتراوح طولها بين 80 إلى 200 قدم ، فهي أكبر مواطن من طيار التنوب في الأمريكتين. تتميز الشجرة بإبر مزرق الأخضر والأقماع المحمر الكبيرة. فروعها المتناظرة القاسية تجعلها خيارًا شائعًا لأشجار عيد الميلاد. تفضل نبيلة النبيلة المناخات الباردة ذات الارتفاع العالي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 6. كما أن الشجرة تعمل أيضًا في التربة الباردة الرطبة الحمضية مع 4 ساعات على الأقل من أشعة الشمس في اليوم.
كاتالبا الشمالية
Catalpa الشمالية (Catalpa speciosa) هي شجرة نفضية لافتة تتميز بأوراق كبيرة على شكل قلب وأزهار مثل السحلية. الطيور الطنانة تحب هذه الشجرة سريعة النمو وجميع فوائدها ؛ يتم رسمها بواسطة الرحيق من أزهارها العطرة. عند النضج ، يمكن أن ينمو الكاتبة الشمالية إلى 70 قدمًا. يتطلب ما يقرب من 6 ساعات من أشعة الشمس المباشرة في اليوم وتفضل التربة القلوية ، التي يتم تصريفها جيدًا. الكاتبة الشمالية مناسبة للنمو في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8.
Crabapple
Crabapples (Malus spp.) هي مجموعة متعددة الاستخدامات من الأشجار المتساقطة المثمرة. هناك العديد من الأصناف سريعة النمو ، بما في ذلك Crabapple Prairie (Malus Ioensis) و Purple Prince Crabapple (Malus ‘Purple Prince). يمكن أن تتراوح هذه الأشجار متوسطة الحجم من 10 إلى 25 قدم. تأتي أزهارها بألوان مختلفة ، بما في ذلك اللون الأبيض والأحمر والوردي والكريمة والشعاب المرجانية والمزيد. تدمر السلطعون على الشجرة في أواخر الصيف وأوائل الخريف ، اعتمادًا على التنوع. الفاكهة لا تختلف عن التفاح الآخر ، من الناحية الوراثية – إنها أصغر. بعض الناس يحصدهم لصنع المحافظين ، ولكن يمكنك أيضًا تركهم على الشجرة للحياة البرية.
عملاق arborvitae
يعد Arborvitae العملاق (Thuja Plicata) ، والمعروف أيضًا باسم Redcedar الغربي ، دائمة الخضرة الخشبية مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 7. أكبر شجرة في عائلة Cypress ، يمكن أن تصل بسرعة إلى ارتفاعات من 50 إلى 70 قدمًا. حجم الشجرة المذهل يجعلها خيارًا رائعًا كجزء من شاشة الخصوصية أو الرياح. إنه مثالي لتحويل الفناء الخلفي إلى ملاذ خفي. تأكد من إعطاء هذه الشجرة مساحة كبيرة للنمو وتأسيسها في التربة القلوية الرطبة للنمو الأمثل.
صفصاف الصحراء
إذا كنت تبحث عن شجرة سريعة النمو ، التي تتحمل الجفاف مع إزهار عرض ، لا تنظر إلى أبعد من الصفصاف الصحراوي (Chilopsis Linearis). يمكن أن تكون أزهارها على شكل البوق بيضاء أو وردية أو خزامى. يمكن أن تنمو هذه الشجرة المتساقطة في أي مكان من 15 إلى 30 قدمًا وهي مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 7 إلى 11. كمصنع صحراوي ، يمكن أن تتسامح مع درجات الحرارة الساخنة والباردة. إنه يعمل بشكل جيد في مجموعة متنوعة من ظروف التربة ولكنه أفضل في تربة الحجر الجيري.
ليلاند سرو
دائمة الخضرة سريعة النمو الأخرى التي يمكنك زرعها في الفناء الخاص بك لرفع المساحة هي Leyland Cypress (Cuprocyparis X Leylandii). إنه مختلط بين Monterey Cypress (Hesperocyparis macrocarpa) و Nootka false cypress (callitropis nootkatensis). يمكن أن ينمو من 18 إلى 36 بوصة في السنة عندما يصل طوله إلى 100 قدم عند النضج. يعد Leyland Cypress مناسبًا لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 6 إلى 10 ، مفضلًا من أشعة الشمس الكاملة والتربة المخصصة جيدًا.