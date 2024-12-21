16 طريقة ذكية لإعادة استخدام كرات البينج بونج في أرجاء المنزل

إذا كنت تمتلك طاولة بينج بونج، فمن المحتمل أن يكون هناك دلو من كرات بينج بونج في انتظار الضرب. حتى لو انتهت أيام رياضة المضرب، يمكنك تحريك تلك الكرات مرة أخرى ببعض الإبداع (إذا لم تكن قد لعبت تنس الطاولة من قبل، فتباع كرات بينج بونج بسعر رخيص في المتاجر بالدولار وغيرها من متاجر التجزئة التي تقدم خصومات). هناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدام كرات البينج بونج في جميع أنحاء المنزل، بدءًا من إنشاء مصباح مخصص وحتى تحديث شجرة عيد الميلاد المضاءة مسبقًا.
كما هو الحال في اللعبة، هناك بعض القواعد التي يجب وضعها في الاعتبار عند إعادة استخدام هذه الألعاب البلاستيكية الصغيرة. يمكن إزالة أي شعارات وكتابات أخرى على كرات بينج بونج باستخدام ورق الصنفرة، على الرغم من أن العديد من عمليات التدوير هذه تتضمن طلاء الكرات بدلًا من ذلك. إذا كانت بعض كرات بينج بونج منبعجة أو محطمة، فلا تقلق، فهي لا تزال قابلة للاستخدام. لاستعادة شكلها، اغمري الكرات في وعاء من الماء الساخن أو اسكبي عليها الماء المغلي. يجب أن تظهر المسافات البادئة على الفور.
أخيرًا، هناك ملاحظة تحذيرية واحدة للمشاريع التي تعمل على ترقية الأضواء الخيطية العادية عن طريق وضع كرات بينج بونج فوق مصابيح LED: في عام 2023، استدعت الحكومة الأضواء الخيطية LED من العلامتين التجاريتين Bunkhouse و Lotsa LIGHTS! بسبب ارتفاع درجة الحرارة. على الرغم من أن مصابيح LED تعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن الأسلاك أو المكونات الخاطئة يمكن أن تسبب حرائق. قم بإطفاء هذه الأضواء عندما لا تكون قيد الاستعمال، وتحقق منها بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت المصابيح دافئة عند اللمس.
قم بتخزين الأربطة المطاطية
على الرغم من أنه يمكن تخزين الأربطة المطاطية في أكياس وصناديق، إلا أن تحويلها إلى كرة لا يوفر المساحة فحسب، بل إنه ممتع للغاية أيضًا. باستخدام كرة بينج بونج كقاعدة، قم بتمديد الأربطة المطاطية عبرها لزيادة حجمها. أثناء تقدمك، قم بتدوير الكرة مع كل شريط مطاطي جديد. مع ما يكفي من الأربطة المطاطية، يمكن أن تصبح الكرة كبيرة جدًا. قم بعرضها في مكان ما بالمنزل، وقم بإزالة الأربطة المطاطية عند الحاجة إليها. يمكن أن ترتد الكرات ذات الأربطة المطاطية، لذا يمكنك استخدامها لتسلية الأطفال في يوم ممطر.
نموذج في مقطع رقاقة
تعتبر عملية إعادة التدوير هذه ممتعة جدًا، وهي بمثابة اختراق مفيد عندما يكون لديك حقيبة مفتوحة تحتاج إلى تأمين ولكن لا يوجد بها مشابك للرقائق. قطع كرة بينج بونج إلى منتصفها. يجب أن يشبه القطع الفم. تخمين ما عليك القيام به بعد ذلك؟ ارسم وجهًا. يمكنك الحصول على مظهر رائع بهذا، أو يمكنك فقط استخدام قلم التحديد لرسم العيون والأنف والشفاه. لاستخدام المشبك، اضغط على زاويتي الفم، وأدخله فوق الجزء العلوي من الكيس، ثم حرره. مشبك كرة بينج بونج سيبقي الحقيبة مغلقة.
بناء مصباح فقاعة
هناك عدة طرق يمكنك استخدامها لإنشاء مصباح باستخدام كرات بينج بونج. واحدة من أسهل الطرق هي صنع مصباح فقاعي. في بداية المشروع، احفر ثقبًا في كل كرة وأدخل لمبة LED من سلسلة من الأضواء الخيالية. بعد ذلك، يمكنك إنشاء سلسلة من الحلقات من هذه الكرات وتكديسها فوق بعضها البعض. قم بتشكيل كل حلقة عن طريق وضع الكرات على طول المحيط الدائري لغطاء حاوية تخزين الطعام على سبيل المثال ولصقها معًا. بمجرد تجميعه مع وضع الأضواء في مكانها، ما عليك سوى قلب المصباح وتوصيله بالكهرباء.
تستخدم كلعبة لخزان الأسماك
تحتاج الأسماك إلى التحفيز لتقليل التوتر والعيش حياة أطول وأكثر صحة، وفقًا لخبراء الأسماك الاستوائية. على الرغم من وجود سوق لألعاب إثراء الأسماك، فإن إحدى أبسط الطرق للترفيه عنها داخل حوض السمك في منزلك هي ببساطة وضع كرة بينج بونج في الماء. سوف تتعلم بعض الأسماك دفعها ذهابًا وإيابًا عبر الحوض في نوع من لعبة كرة القدم الفردية المصغرة. حاول إحداث ثقوب في الكرة أولًا لتساعدها على الطفو بحرية أكبر حول الخزان.
إعادة تدوير المرآة
كرات بينج بونج ليست مخصصة للحرف الصغيرة فقط. يمكنك أيضًا استخدامها لتزيين إطار المرآة. قد ترغب في إعادة تدوير مرآة لديك بالفعل أو شراء واحدة من متجر التوفير أو بيع المرآب أو متجر بالدولار. حدد لونًا للإطار، ثم قم بطلاء الكرات بهذا اللون، إما بالطلاء السائل أو بالرش. بمجرد أن تجف الكرات، استخدم مسدس الغراء الساخن لتثبيتها على الإطار. يمكن أن تمتد الكرات إلى ما بعد الإطار للحصول على تأثير أكثر دراماتيكية. إذا كانت قاعدة الإطار سميكة بدرجة كافية، يمكنك لصق الكرات حول الحواف لإنشاء تأثير ثلاثي الأبعاد.
اصنع سبوتنيك
عادة ما يتم العثور على سبوتنيك عصر الفضاء في الأضواء المعلقة في السقف، إما كتركيبات حديثة أصلية في منتصف القرن أو تم تصميمها بشكل جديد بنفس الطراز العتيق. يمكن أن تخلق كرات بينج بونج نفس مظهر تركيبات الحائط باستخدام الستايروفوم نصف الدائري والأسياخ والطلاء. اصنعي ثقبًا في كل كرة وادفعي سيخًا من خلالها. يمكن بعد ذلك ترتيب الأسياخ عن طريق لصقها في نصف الكرة، والتي تستخدم عادةً للزهور الصناعية. قم بطلاء القطعة بأكملها باللون الذهبي للحصول على مظهر أصيل، ثم قم ببساطة بتعليقها على الحائط.
اصنع أضواء خرافية
مع القليل من الجهد، يمكنك بسهولة تحويل كرات بينج بونج إلى أضواء خرافية. (لكن أولاً، تنبيه: إذا كنت ترغب في استخدامها في الهواء الطلق، فاختر سلسلة الأضواء الخارجية لهذا التغيير.) اقطع فتحة صغيرة في كل كرة وضعها فوق لمبة. استخدم مسدس الغراء الساخن لتثبيت الكرات في مكانها. اختر غراء مقاوم للماء، لأن بعض العصي المذابة قد لا تتحمل التعرض المستمر للرطوبة. تعطي الأضواء الخيطية متعددة الألوان لونًا للكرات، كما يفعل طلاءها. بدلًا من ذلك، اترك الكرات بيضاء اللون وفكر في الرسم عليها باستخدام أقلام التحديد الدائمة لإنشاء تصميمات مخصصة، مثل كرة البيسبول.
تتحول إلى اكليلا من الزهور
هناك العديد من المواسم والمناسبات التي يمكنك الإعلان عنها بإكليل من الزهور على باب منزلك الأمامي، كما أن كرات بينج بونج تجعل الأمر سهلاً. في أبسط نسخة من هذا المشروع الحرفي، قم بعمل ثقوب في الأطراف المتقابلة لكل كرة ثم قم بربطها بسلك من الألومنيوم مقاس 16. بمجرد امتلائه، قم بتوصيل السلك من كلا الطرفين لتشكيل إكليل من كرات بينج بونج. قم بطلاء الإكليل باللون الذي تختاره واستخدم مسدس الغراء الساخن لتزيينه بالزهور الصناعية وأوراق الشجر والأشرطة وغيرها من الزخارف.
إقامة تمثال
مع القليل من الخيال، سيكون من السهل إنشاء منحوتات رائعة باستخدام كرات بينج بونج. يوصى بهذه الحرفة للأطفال، لكن لا تقلق – يمكنك أيضًا إنشاء منحوتة ممتعة لعرضها في منزلك. ضع الكرات في أي تكوين تريده، وامزجها مع كرات أكبر قليلاً مخصصة لحفر الكرات، واستخدم مسدس الغراء الساخن لتثبيتها معًا. تزيين مع طلاء درجة الحرارة. للحصول على نسخة مقلدة للبالغين من منحوتات زخرفية راقية، استخدم مسطرة على شكل حرف L للصق الكرات معًا في خطوط مستقيمة تمامًا، لتكوين مربع. ثم أنشئ المزيد من المربعات بنفس الشكل، ثم قم برصها ولصقها معًا ثم رش الطلاء.
اصنع قوس قزح على الحائط
ستبدو كرة بينج بونج هذه رائعة في أي مكان في منزلك، بما في ذلك مساحة الأطفال أو الباب الأمامي أو غرفة المعيشة. أولاً، اختر لوحة ألوان لقوس قزح، ثم قم بطلاء الكرات بالألوان الأساسية أو الباستيل أو أي مزيج آخر. اقطع ثقوبًا في كل كرة واربطها على سلك فيما سيصبح كل شريط من قوس قزح. بمجرد ربط هذه “الأشرطة” مع السلك، اربط الشرابات في الأسفل باستخدام حبل قطني طبيعي لتقليد السحب. ثم قم ببساطة بتعليق قوس قزح على الحائط الذي تختاره.
إعادة البناء في هزازات الطاولة
لإعادة استخدام كرات البينج بونج وتحويلها إلى هزازات ملح وفلفل، يمكنك طلاءها أو تزيينها أو تركها كما هي تمامًا. أولاً، ابحث عن سدادات الفلين. يمكنك شراء سدادات الفلين بكميات كبيرة من أمازون مقابل 10 دولارات تقريبًا، على الرغم من أنك ستحصل على الأرجح على أكثر مما تحتاج إليه. بدلًا من ذلك، يمكنك نحت السدادات من سدادات زجاجات النبيذ أو شراء مجموعة شاكر من متجر التوفير واستخدام السدادات لمشروعك. اقطع فتحة بحجم السدادة، ثم اصنع ثقوبًا صغيرة في أعلى كل شاكر. تمنح كرات بينج بونج مجموعة الهزاز شكلاً غير تقليدي.
إعادة تصورها كضوء الليل
إليك دورة أخرى لألعاب بينج بونج والتي يمكن أن تكون مشروعًا ممتعًا للأطفال في يوم ممطر. كل ما عليك فعله هو إحداث ثقب في كرة بينج بونج، ثم وضعها فوق مصباح الشاي الذي يعمل بالبطارية، وبذلك تكون قد قمت بتحويل الكائنين إلى ضوء ليلي. قم بتزيين الكرة بأقلام التحديد الدائمة، واصنع تصميمات مثل كوكب الأرض أو الخنفساء. إذا كنت على استعداد للفوضى، فاملأ صينية الطلاء بدهانات أكريليك بألوان مختلفة واطلب من الأطفال أن يدحرجوا كرة فيها. بمجرد أن تجف، تبدو قمم الإضاءة الليلية مثل الكواكب المصغرة.
تألق شجرة عيد الميلاد
إليك حرفة رائعة لأولئك الذين لديهم أشجار عيد الميلاد المضاءة مسبقًا (أو أي أشجار عيد الميلاد، في هذا الشأن). ضع كرات بينج بونج فوق الأضواء الخيطية للحصول على مظهر غير عادي ولكنه لا يزال احتفاليًا. قم بقص شكل متقاطع في كل كرة باستخدام أداة مثل سكين X-Acto. سوف تتناسب المصابيح الكهربائية بسهولة مع الثقوب. هذا مشروع آخر يعمل بشكل جيد مع الأضواء البيضاء أو متعددة الألوان، بالإضافة إلى تلك التي تومض. وبطبيعة الحال، يمكنك أيضًا تزيين الكرات بتصميمات أو استخدام لوازم حرفية أخرى مثل البريق.
استخدام كمادة حشو التربة
يحب بعض البستانيين استخدام كرات بينج بونج كحشو لأواني الزهور الكبيرة في الهواء الطلق. نظرًا لأن كرات بينج بونج خفيفة جدًا، فإنها لن تجعل الأواني أثقل (وبالتالي يصعب تحريكها). في الواقع، تشغل الكرات مساحة داخل الوعاء، مما يعني أنك لن تحتاج إلى الكثير من التربة، وهو أمر جيد، لأن التربة الزائدة لن تؤدي إلا إلى زيادة الوزن الإجمالي للوعاء. بالإضافة إلى ذلك، تساعد كرات بينج بونج في التصريف عندما لا يكون للوعاء فتحة مخصصة. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن كرات بينج بونج ليست فعالة جدًا في حماية الجذور من التشبع بالمياه، وهو ما قد يكون جيدًا لأن العديد من البستانيين يفضلون خيارات أكثر طبيعية وقابلة للتحلل.
إعادة إنشاء في لعبة
في تلك الأيام الممطرة عندما لا يكون لديك أي شيء آخر لتفعله، لماذا لا تستخدم كرات بينج بونج لصنع لعبة سبينر ممتعة للأطفال؟ من السهل صنع سبينر باستخدام زجاجة ماء أو صودا بلاستيكية: فقط قم بقطع الجزء العلوي من الزجاجة، واترك الغطاء ملتويًا. قم بلصق كرة واحدة في الجزء السفلي من الجزء المقطوع من عنق الزجاجة. قم بالغراء الساخن لثلاث كرات بينج بونج حول جوانب الجزء العلوي من الزجاجة. بمجرد أن تجف، قم بتدوير اللعبة باستخدام الجزء العلوي من الزجاجة كمقبض.
قم بتجميع حامل الهاتف
لهذه الحرفة المفيدة، ستحتاج إلى ستة أعواد من المصاصات. ستشكل هذه نوعًا من الحامل لحامل هاتفك المحمول. خذ ثلاثة وألصقها في مثلث. ضع المثلث بشكل مسطح على سطح ما، وألصق عصا أخرى بزاوية قائمة فوق أحدها (تأكد من تثبيتها بالطول، لأن هذا هو ما سيوضع عليه هاتفك). اقطع كرة بينج بونج إلى نصفين، ثم افرك الحافة المقطوعة بورق الصنفرة. أمسك المثلث في وضع مستقيم، وألصق نصف الكرة على الجزء الخلفي من قاعدة المثلث. خذ العصا الأخيرة وألصقها في مكانين: عند قمة المثلث وعلى الجزء الخلفي من الكرة.