16 طريقة ذكية لإعادة استخدام كرات البينج بونج في أرجاء المنزل

إذا كنت تمتلك طاولة بينج بونج، فمن المحتمل أن يكون هناك دلو من كرات بينج بونج في انتظار الضرب. حتى لو انتهت أيام رياضة المضرب، يمكنك تحريك تلك الكرات مرة أخرى ببعض الإبداع (إذا لم تكن قد لعبت تنس الطاولة من قبل، فتباع كرات بينج بونج بسعر رخيص في المتاجر بالدولار وغيرها من متاجر التجزئة التي تقدم خصومات). هناك الكثير من الطرق الذكية لإعادة استخدام كرات البينج بونج في جميع أنحاء المنزل، بدءًا من إنشاء مصباح مخصص وحتى تحديث شجرة عيد الميلاد المضاءة مسبقًا.

كما هو الحال في اللعبة، هناك بعض القواعد التي يجب وضعها في الاعتبار عند إعادة استخدام هذه الألعاب البلاستيكية الصغيرة. يمكن إزالة أي شعارات وكتابات أخرى على كرات بينج بونج باستخدام ورق الصنفرة، على الرغم من أن العديد من عمليات التدوير هذه تتضمن طلاء الكرات بدلًا من ذلك. إذا كانت بعض كرات بينج بونج منبعجة أو محطمة، فلا تقلق، فهي لا تزال قابلة للاستخدام. لاستعادة شكلها، اغمري الكرات في وعاء من الماء الساخن أو اسكبي عليها الماء المغلي. يجب أن تظهر المسافات البادئة على الفور.

أخيرًا، هناك ملاحظة تحذيرية واحدة للمشاريع التي تعمل على ترقية الأضواء الخيطية العادية عن طريق وضع كرات بينج بونج فوق مصابيح LED: في عام 2023، استدعت الحكومة الأضواء الخيطية LED من العلامتين التجاريتين Bunkhouse و Lotsa LIGHTS! بسبب ارتفاع درجة الحرارة. على الرغم من أن مصابيح LED تعتبر آمنة بشكل عام، إلا أن الأسلاك أو المكونات الخاطئة يمكن أن تسبب حرائق. قم بإطفاء هذه الأضواء عندما لا تكون قيد الاستعمال، وتحقق منها بشكل دوري لمعرفة ما إذا كانت المصابيح دافئة عند اللمس.