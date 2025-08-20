16 مصنعًا ليحل محل عسل العسل الغازي مع حديقة أسهل في الحفاظ عليها

Honeysuckle هو نبات رائع ، لا شك في ذلك. تنبعث منه رائحة جميلة ، وتجذب النحل ، والطيور الطنانة ، والفراشات ، والأفضل من ذلك كله ، إنها صيانة منخفضة. ومع ذلك ، لا ينتمي كل مجموعة متنوعة إلى حديقتك. مجموعة واحدة على وجه الخصوص لا تريد أن ترسخ في الفناء الخاص بك هو العسل الياباني (Lonicera japonica). للوهلة الأولى ، يبدو الأمر ساحرًا. لكن لا تدع هذا يخدعك. تنمو هذه الكرمة بسرعة ، وتنتشر على نطاق واسع ، وتشكل حصيرة كثيفة تخنق النباتات القريبة. وبمجرد أن يستقر ، يصبح بلا هوادة.
قبل مضي وقت طويل ، قد يستغرق الأمر مساحة أكبر مما كنت تنوي إعطائه. ومع ذلك ، إذا كان لديك بالفعل بعض العسل النمو في الفناء الخاص بك ، فلا داعي للذعر. الخطوة الأولى هي معرفة ما إذا كان عسلك الأصلي أو الغازية. إذا كان لدى النبات أوراق مشعر على شكل بيض ، وسيقان جوفاء ، وعادة نمو متشابكة ، فهناك فرصة جيدة لأنها عسل ياباني. إنه مدرج على أنه غازي في جميع الولايات تقريبًا على طول الساحل الشرقي وفي الغرب الأوسط ؛ تزايد هناك يمثل تهديدًا للنظم الإيكولوجية المحلية. في مكان آخر ، لا يزال يتعين عليك التفكير مرتين في ترك هذا النبات العدواني ينمو وينتشر ، وإزالته هو أفضل خيار لك.
الآن ، هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك هذا التصحيح فارغًا. هناك الكثير من النباتات الجميلة غير الغازية التي يمكن أن تأخذ مكانها. في الواقع ، قد يجادل بعض البستانيين بأن العديد من هذه البدائل أكثر إثارة للدهشة وصيانة منخفضة تمامًا. من Winterberry Holly الذي يضيف موسيقى البوب من عيد الميلاد مع التوت الأحمر المشرق إلى SummerSweet العطر ، إليك بعض الكروم والشجيرات البديلة التي تستحق الاستكشاف. وإذا كان هذا سحر العسل المميز الذي أنت بعده ، فلا تقلق ، فقد قمنا أيضًا بتضمين مجموعة متنوعة من العسل الأصلي التي تنمو.
عسل الشعاب المرجانية
Honeysuckle Coral (Lonicera sempervirens) هو النوع الصحيح من العسل في حديقتك. كمصنع أصلي ، ينمو بطريقة تدعم نظامك البيئي المحلي. إنه ينتج أزهارًا أنبوبية حمراء حية وهي مغناطيس لطيور الطنان التي يطلق عليها بعض البستانيين “كرمة الطائر الطنان”. هذه الإزهار جذابة بنفس القدر من النحل والفراشات والعث. مع تنضجها في التوت الصغير ، يصبحون مصدرًا للطعام للطيور المغردة حتى أواخر الصيف والخريف. هذا العسل غير الغازي هو صيانة منخفضة للغاية وينمو في أي تربة تقريبًا ، مما يجعلها خيارًا رائعًا للحدائق في المناطق من 4 إلى 9.
أرجواني
إذا كان الشيء المفضل لديك حول Honeysuckle هو رائحته ، فإن Lilac المشترك (Syringa vulgaris) هو مبادلة طبيعية. في الواقع ، عطرته مبدع لدرجة أن العطور قضوا قرون في محاولة لزجاجة ذلك. تعال من منتصف إلى أواخر الربيع ، وضعت أرجواني ناضجة على عرض سخي من الأزهار الأرجواني أو البيضاء التي هي مغناطيس للفراشات والنحل. تفضل أرجواني الشمس الكاملة والتربة القلوية جيدًا ، وتزدهر في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7. في حين أنها ليست أكثر الأزهار المثالية للمناطق الحارة والرطبة ، فإنها باردة بشكل استثنائي وتسامح الجفاف بمجرد تأسيسها.
كارولينا جيسامين
الآن ، إذا كنت مهتمًا أكثر بتوقيت العسل الذي يمكنه التعامل مع بعض الحرارة (من الصعب التغلب على المناطق من 7 إلى 10) ، من الصعب التغلب على كارولينا جيسامين (Gelsemium Sempervirens). يُعرف أيضًا باسم جيسامين أصفر أو زهرة البوق المسائية ، فهو يقدم بالضبط ما تشير إليه هذه الأسماء: أزهار صفراء مشمس على شكل بوق مع عطر حلو. يمكنك السماح لها بتسلق تعريشة أو تتبعها كغطاء أرضي. في كلتا الحالتين ، إنها صيانة منخفضة إلى حد ما بمجرد إنشائها. فقط لاحظ أنه على الرغم من أنه مذهل ، فإن كل جزء منه سام للغاية. لذلك ، قد تضطر إلى إعادة النظر في هذا واحد إذا كان لديك القليل من الحيوانات أو الحيوانات الأليفة.
كارولينا روز
كارولينا روز (روزا كارولينا) هي بديل آخر عطر جميل ، مثالي إذا كنت تريد دفقة من الوردي في حديقتك. إنه يشكل غابة صغيرة ، حوالي 2 إلى 5 أقدام ، والتي تنتج أزهارًا ذات قيمة خمسة قيمة تجذب الملقحات. بشكل خاص ، إنه يعمل كمضيف لعث polyphemus. عندما تسقط بتلات ، تأخذ الوركين الوردية الحمراء الساطعة مكانها. فكر فيهم كحلوى الطبيعة للطيور المغردة. كما أنها رائعة للشاي محلي الصنع أو الهلام. الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو قدرتها على تحمل التربة الجافة أو الرطبة أو حتى القلوية ، والبقاء مرنًا عبر المناطق من 4 إلى 9.
الويستريا الأمريكية
Wisteria American (Wisteria frutescens) هي واحدة من مصانع التسلق التي تجعلك تشعر أنك تعيش في قصص خيالية. إنه خيار جيد للبستانيين في المناطق من 5 إلى 9 الذين يعانون من العريشة أو Arbors أو Gateway Arches التي يرغبون في تزيينها. بمجرد الاستقرار ، فإنه يتعامل مع الحرارة والجفاف وحتى التربة المضغوطة بسهولة ، ويؤدي أداءً أفضل في أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي. إلى جانب جمالها ومرونتها ، تعتبر الوستارية الأمريكية مفيدة للتربة ، وذلك بفضل قدرتها على إصلاح النيتروجين. على الرغم من أنه أقل عدوانية من نظرائها غير الأصليين ، إلا أنه ينبغي السيطرة على نمو Wisteria الأمريكي من خلال التقليم المنتظم (الذي يشجع أيضًا على التزهور).
Arrowwood Viburnum
يعد Arrowwood Viburnum (Viburnum Dentatum) بديلاً جذابًا وعمليًا لمشاعر العسل الغازية-أحد النجمة التي تعمل في جميع موسمها عبر المناطق من 2 إلى 8. في كل ربيع ، ينفجر إلى مجموعات زهرة رائعة تجذب الملقحات الأصلية ، مثل Honeysuckle. مع انتقال الصيف إلى السقوط ، تفسح هذه الإزهار الطريق للتوت الأزرق الأسود الذي يمكن أن تتغذى الطيور المغردة. بحلول ذلك الوقت ، حتى الأوراق وضعت في العرض ، وتحولت إلى ظلال من الأصفر والأحمر والورجوندي. إنه يزدهر في أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي ، ويمكنه التكيف مع معظم أنواع التربة ، وحتى تحمل الجفاف أو الفيضانات العرضية.
شاي نيو جيرسي
كانت الأوراق المجففة لشاي نيو جيرسي (Ceanothus Americanus) ذات يوم بديلاً شهيرًا من الشاي الخالي من الكافيين. اليوم ، إنه أكثر فائدة كبديل صديق للبيئة عن Honeysuckle الغازية. بالنسبة للمبتدئين ، فإنه يزدهر في التربة الجافة والمكتورة جيدًا ، مما يعني أنك لن تجر خرطومًا لها كل أسبوع. إنه من الصعب في المناطق من 4 إلى 8 ويحب أشعة الشمس الكاملة ، على الرغم من أنه يمكنه التعامل مع الظل الخفيف أيضًا. بطول 3 إلى 4 أقدام فقط ، يكون حجمًا يمكن التحكم فيه للحدائق الصغيرة أو الحدود. وعندما يزهر ، عادة في أوائل الصيف ، فإنه ينتج مجموعات زهرة بيضاء رقيق تجذب الملقحات.
Maypop
Maypop (passiflora incarnata) هي واحدة من أنواع العاطفة القليلة الأصلية للولايات المتحدة وواحدة من أكثر الأنواع الباردة. إنه يزدهر في المناطق من 5 إلى 9 ويتعامل مع مجموعة متنوعة من التربة ، طالما أنها مصغرة جيدًا. بمجرد أن يتم تسويتها ، ستجد أنه من المرونة الجفاف والغزلان وحتى التربة الفقيرة. هذا وحده يجعله بديلًا جيدًا. ولكن أقصى أكبر هو الزهور. الأزهار الأرجواني المعقدة ، التي تظهر من الربيع إلى الصيف ، هي مغناطيس جميل للطيور الطنانة. بعد الإزهار ، ينتجون ثمارًا بحجم البيض والتي هي صالحة للأكل ونكهة استوائية معتدل.
فرجينيا سويسباير
تزدهر Virginia Sweetspire (Itea Virginica) في نفس المناخ تقريبًا مثل العسل الغازي ، مع نطاق صلبة من 5 إلى 9. في أوائل الصيف ، ينتج فروع من الزهور العطرية التي تستمر لأسابيع. مع تغير الموسم ، تتحول أوراق الشجر الخضراء إلى ظلال نابضة بالحياة من اللون الأحمر والبرتقالي والأرجواني ، خاصة عند زراعتها في مكان مع الكثير من الشمس. هذه الشجيرة عادة ما يصل طولها إلى 8 أقدام وعرضها 6 أقدام. على الرغم من أنها تميل إلى تكوين مستعمرات كثيفة ، فإن هذه الجودة تجعلها في الواقع نباتًا مفيدًا للسيطرة على تآكل التربة أو ملء المناطق المنخفضة. القطع العرضية سوف تبقي Sweetspire مضغوطة ومرتبة.
الأسود chokeberry
ينتج Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) أزهارًا بيضاء تعمل كبديل جميل لأزهار Honeysuckle. إنه الأنسب للمناطق من 3 إلى 8. الأسود يأتي من التوت الذي يظهر بعد الزهور. هذه غنية جدًا بمضادات الأكسدة التي يتم حصادها غالبًا للمربى والعصائر والعصائر. ومع ذلك ، في حديقتك ، من المحتمل أن تصل إليها الطيور أولاً. إذا تمكنت من حصاد بعض التوت ، فدعهم يجفون أولاً لأنهم لاذعون جدًا عندما تكون طازجة وقد تخنق فعليًا ، تمامًا كما يوحي الاسم.
وينتربيري هولي
هل تبحث عن بديل هانيزوكلي الذي يضيف الاهتمام البصري على مدار السنة؟ Winterberry Holly (Ilex Verticillata) عبارة عن شجيرة أصلية وبطيئة النمو تزهر بأزهار ذهبية أو بيضاء أو صفراء في الربيع. في أواخر الصيف ، يصبح المصنع مزينًا بالتوت الأحمر الساطع الذي يدوم جيدًا في فصل الشتاء. للحصول على شاشة التوقيع هذه ، ستحتاج إلى نبات ذكري واحد على الأقل في مكان قريب لتلقيح الإناث. من الأفضل في الرطوبة حتى التربة الشديدة. بمجرد إنشائها ، فإنه يتسامح بشكل مدهش مع الظروف الأكثر جفافًا أيضًا. إنه لأمر هاردي في مناطق وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ويمكن أن تنمو تحت أشعة الشمس الكاملة لتشغيل الظل. المزيد من أشعة الشمس يعني المزيد من التوت.
لحية الرجل العجوز
إذا كنت تحب كيف تتسلق كروم العسل وملء المساحة الرأسية ، جرب لحية الرجل العجوز (Clematis Virginiana). يوفر نفس التأثير دون رمي توازن حديقتك. بالإضافة إلى ذلك ، من المفيد بشكل خاص إذا كنت تحاول بناء سياج حي يرسم الطيور والملقحات. على الرغم من أنه لا يبدأ في الإزهار حتى منتصف الصيف ، إلا أن هذا الكليما الأصلي (هاردي في المناطق من 3 إلى 9) يعوض الانتظار مع وفرة من أزهار بيضاء صغيرة. وعندما يبدأون في التلاشي ، يتم استبدالهم برؤوس بذور رقيق تشبه لحية رجل عجوز.
Summersweet
يأتي Summersweet (Clethra Alnifolia) مع طفرات رأسية من الزهور الوردية البيضاء أو الناعمة ، كل واحدة تحمل رائحة حلوة يستحيل تفويتها. في البرية ، ستجدها على طول الجداول وحواف الغابات الرطبة ، مما يفسر سبب كونه مريحًا جدًا في التربة الرطبة أو غير المستنزفة. لكن لا تعتقد أن هذا يعني أنه أمر صعب. يتكيف بشكل جيد مع أسرة الحدائق النموذجية طالما أنها غير جافة. هاردي في المناطق من 3 إلى 9 ، إنه سعيد في كل من أشعة الشمس الكاملة والظل الجزئي ، ولكنه سوف يزدهر تمامًا حتى في الظل الكامل.
الكوبية الملساء
تعتبر الكوبية الناعمة (argorescensea arborescens) زهرة أخرى مبهرجة ، هاردي من المناطق من 3 إلى 9 ، والتي يمكنك الاعتماد عليها لتفتيح الزوايا المظللة في حديقتك. ما الذي يجعلها بديلاً جاذبية أكثر جاذبية هو مدى تسامحه. إذا قمت بقطعها بقوة في أواخر الشتاء ، وحتى مباشرة إلى الأرض ، فسوف تعود بقوة مع النمو الطازج لأنها تزهر على خشب جديد. تمتد هذه المرونة إلى ظروفها المتنامية أيضًا. إنها واحدة من تلك النباتات التي هي سعيدة في الصلصال أو الرمال أو الطمي أو التربة الرطبة قليلاً ، طالما استنزف البقعة جيدًا.
Sweetbay Magnolia
يمكنك زراعة Sweetbay Magnolia (Magnolia Virginiana) إما شجيرة أو شجرة ، اعتمادًا على مساحتك وتفضيلاتك. بغض النظر عن الشكل الذي تختاره ، ستقدر أن هذا النبات يحب التربة الرطبة ولكنه لن يتولى فناءك. كشجرة ، يمكن أن تصل إلى 60 قدمًا ، بينما كشجشة ، قد تبقى قصيرة تصل إلى 10 أقدام. Sweetbay Magnolia تنتج أزهارًا بيضاء كريمية مع رائحة الليمون. إنه من الصعب في المناطق من 5 إلى 10 ويشعر في المنزل في حدائق المطر ، على طول حواف البركة ، أو في أي مكان تبقى التربة رطبة باستمرار.
قزم فوثرغيلا
إذا كانت فكرة الشجرة التي تمتد إلى 60 قدمًا قليلاً ، فقد تفضل الذهاب مع واحدة من أفضل الشجيرات المزهرة لساحة صغيرة بدلاً من ذلك: Dwarf Fothergilla (Fothergilla Gardenii). من 3 إلى 4 أقدام فقط في الارتفاع والعرض ، يتم تحجيمها تمامًا للمساحات الضيقة في المناطق من 5 إلى 8. في أوائل الربيع ، قبل أن تظهر الأوراق ، تظهر مجموعات من الإزهار الشبيهة بالزجاجة. نظرًا لعدم وجود بتلات هنا ، فإن النداء يأتي من الأسدية ذات اللون الكريمي ، والتي تطلق رائحة العسل التي تسحب النحل وغيرها من الملقحات.