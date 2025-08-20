16 مصنعًا ليحل محل عسل العسل الغازي مع حديقة أسهل في الحفاظ عليها

Honeysuckle هو نبات رائع ، لا شك في ذلك. تنبعث منه رائحة جميلة ، وتجذب النحل ، والطيور الطنانة ، والفراشات ، والأفضل من ذلك كله ، إنها صيانة منخفضة. ومع ذلك ، لا ينتمي كل مجموعة متنوعة إلى حديقتك. مجموعة واحدة على وجه الخصوص لا تريد أن ترسخ في الفناء الخاص بك هو العسل الياباني (Lonicera japonica). للوهلة الأولى ، يبدو الأمر ساحرًا. لكن لا تدع هذا يخدعك. تنمو هذه الكرمة بسرعة ، وتنتشر على نطاق واسع ، وتشكل حصيرة كثيفة تخنق النباتات القريبة. وبمجرد أن يستقر ، يصبح بلا هوادة.

قبل مضي وقت طويل ، قد يستغرق الأمر مساحة أكبر مما كنت تنوي إعطائه. ومع ذلك ، إذا كان لديك بالفعل بعض العسل النمو في الفناء الخاص بك ، فلا داعي للذعر. الخطوة الأولى هي معرفة ما إذا كان عسلك الأصلي أو الغازية. إذا كان لدى النبات أوراق مشعر على شكل بيض ، وسيقان جوفاء ، وعادة نمو متشابكة ، فهناك فرصة جيدة لأنها عسل ياباني. إنه مدرج على أنه غازي في جميع الولايات تقريبًا على طول الساحل الشرقي وفي الغرب الأوسط ؛ تزايد هناك يمثل تهديدًا للنظم الإيكولوجية المحلية. في مكان آخر ، لا يزال يتعين عليك التفكير مرتين في ترك هذا النبات العدواني ينمو وينتشر ، وإزالته هو أفضل خيار لك.

الآن ، هذا لا يعني أنه يجب عليك ترك هذا التصحيح فارغًا. هناك الكثير من النباتات الجميلة غير الغازية التي يمكن أن تأخذ مكانها. في الواقع ، قد يجادل بعض البستانيين بأن العديد من هذه البدائل أكثر إثارة للدهشة وصيانة منخفضة تمامًا. من Winterberry Holly الذي يضيف موسيقى البوب من عيد الميلاد مع التوت الأحمر المشرق إلى SummerSweet العطر ، إليك بعض الكروم والشجيرات البديلة التي تستحق الاستكشاف. وإذا كان هذا سحر العسل المميز الذي أنت بعده ، فلا تقلق ، فقد قمنا أيضًا بتضمين مجموعة متنوعة من العسل الأصلي التي تنمو.