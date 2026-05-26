16 نباتًا معمرًا مقاومًا للحرارة يجب زراعتها في شهري يونيو ويوليو لتزهر في الخريف

عندما يتعلق الأمر بزراعة النباتات المعمرة، فإن النصيحة الشائعة هي وضعها في الأرض إما في أوائل الربيع، حيث تبدأ الأرض في الذوبان، أو في الخريف بحيث يكون لديهم متسع من الوقت لتطوير نظام جذر قوي. ولكن نظرًا لأن الحياة يمكن أن تكون مزدحمة أو أن شركات الشحن تؤخر أحيانًا تسليم المصانع، فقد لا تنجح دائمًا في هذا المسعى.

لحسن الحظ، يعد شهري يونيو ويوليو من الأشهر الجيدة لإضافة نباتات جديدة، بشرط أن تكون مستعدًا لبذل جهد إضافي – أي الري بشكل كافٍ للتعويض عن الحرارة والتبخر المتزايد. في الواقع، إذا كانت نباتات تتحمل الحرارة، مثل بذور القراد الطويلة، أو رعي الحمام الوردي، أو عباد الشمس الكاذبة، أو زهرة الردبكية الحلوة، أو المريمية الحمراء البذيئة، أو الزهور البطانية، فمن المرجح أن تجعلها تتفتح رؤوسها طوال الموسم. إن زراعة مثل هذه النباتات تحمي أيضًا من حديقة صيفية حزينة ومتهالكة، حيث يمكنها عادةً تحمل الحرارة العالية دون أن تذبل أو تتجعد أو تنشق. فقط تأكد من الزراعة عندما لا يكون هناك جفاف شديد. ضع في اعتبارك أن القائمة التالية ليست شاملة بأي حال من الأحوال. عادة، فإن العينات التي تتكيف بشكل جيد مع المناطق الجافة والمشمسة ستعمل بشكل جيد إذا نمت في هذه الأشهر.