16 نباتًا معمرًا مقاومًا للحرارة يجب زراعتها في شهري يونيو ويوليو لتزهر في الخريف

عندما يتعلق الأمر بزراعة النباتات المعمرة، فإن النصيحة الشائعة هي وضعها في الأرض إما في أوائل الربيع، حيث تبدأ الأرض في الذوبان، أو في الخريف بحيث يكون لديهم متسع من الوقت لتطوير نظام جذر قوي. ولكن نظرًا لأن الحياة يمكن أن تكون مزدحمة أو أن شركات الشحن تؤخر أحيانًا تسليم المصانع، فقد لا تنجح دائمًا في هذا المسعى.
لحسن الحظ، يعد شهري يونيو ويوليو من الأشهر الجيدة لإضافة نباتات جديدة، بشرط أن تكون مستعدًا لبذل جهد إضافي – أي الري بشكل كافٍ للتعويض عن الحرارة والتبخر المتزايد. في الواقع، إذا كانت نباتات تتحمل الحرارة، مثل بذور القراد الطويلة، أو رعي الحمام الوردي، أو عباد الشمس الكاذبة، أو زهرة الردبكية الحلوة، أو المريمية الحمراء البذيئة، أو الزهور البطانية، فمن المرجح أن تجعلها تتفتح رؤوسها طوال الموسم. إن زراعة مثل هذه النباتات تحمي أيضًا من حديقة صيفية حزينة ومتهالكة، حيث يمكنها عادةً تحمل الحرارة العالية دون أن تذبل أو تتجعد أو تنشق. فقط تأكد من الزراعة عندما لا يكون هناك جفاف شديد. ضع في اعتبارك أن القائمة التالية ليست شاملة بأي حال من الأحوال. عادة، فإن العينات التي تتكيف بشكل جيد مع المناطق الجافة والمشمسة ستعمل بشكل جيد إذا نمت في هذه الأشهر.
القراد طويل القامة
إذا كنت تأمل في إضافة ارتفاع إلى حديقتك وجذب الطيور ذات الزهور الطويلة التي يمكنها تحمل الحرارة الشديدة، فلا تنظر إلى أبعد من بذور القراد الطويلة (Anacis tripteris Syn. Coreopsis tripteris). موطنها الأصلي أجزاء من وسط وجنوب الولايات المتحدة، تحمل بذور القراد الطويلة سيقانًا قوية ومتينة – يصل ارتفاعها أحيانًا إلى 10 أقدام – وتعلوها أزهار بنية اللون ذات أشعة صفراء من منتصف الصيف إلى الخريف. تميل الغزلان إلى تجنب الزهور والأوراق المعطرة بعرق السوس، مما يجعلها خيارًا قويًا للحدود أو المزارع الجماعية في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8. انتبه للشتلات التطوعية إذا ظلت التربة رطبة.
عباد الشمس الكاذب
المعروف أيضًا باسم عباد الشمس أوكسي، يختلف عباد الشمس الكاذب (Heliopsis helianthoides) عن عباد الشمس الحقيقية حيث تظل رؤوس أزهاره منتصبة بدلاً من أن تتدلى جانبية وتحتفظ بتلاتها لفترة أطول في موسم التفتح. تعني الزراعة في شهر يونيو أنه يمكنك الاستمتاع بعرض ساطع لمدة ثمانية أسابيع تقريبًا، وتمتد حتى أوائل الخريف. نظرًا لأنه موطنه الأصلي الولايات المتحدة، فإن أنواعًا مختلفة من الربان والفراشات والحشرات على دراية به بالفعل وقد يزور حديقتك من أجله. تشمل الأصناف التي تتحمل الحرارة “Tuscan Gold” و”Bit of Honey” و”Athena Gold”. على الرغم من أن الصلابة تختلف حسب الصنف، إلا أن معظمها ينمو كنباتات معمرة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9.
لويزة الورد
يعتبر نبات رعي الحمام الوردي (Verbena canadensis) شديد التحمل في المناطق من 6 إلى 10، وهو نبات محلي سريع النمو وطويل الإزهار من شأنه أن يضيء حديقتك بالأزهار والفراشات. اعتمادًا على المنطقة، قد تنتج بالفعل كتلًا من الزهور الوردية الأرجوانية بحلول شهر أبريل. ولكن نظرًا لاستمرار تدفقها خلال شهر سبتمبر، فإن الزراعة في شهري يونيو ويوليو لم يفت الأوان بعد لظهور هذه الألوان. على الرغم من أنه يمكنه التعامل مع الحرارة، إلا أن التعرض المتكرر لأكثر من 90 درجة فهرنهايت قد يؤدي إلى إبطاء الأداء. ولحسن الحظ، فإنه يتعافى بسرعة عندما تصبح الظروف أكثر ملاءمة. نظرًا لأنها تميل إلى أن تكون قصيرة العمر، فكر في أخذ قصاصات كل بضع سنوات لنشر نباتات جديدة.
زهرة الردبكية الحلوة
هل لديك قطعة مكشوفة من الطين أو تربة عقيمة؟ فكر في زراعة زهرة الردبكية الحلوة (Rudbeckia subtomentosa) في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8. وبصرف النظر عن تحمل الحرارة والجفاف، فإن هذا المواطن الأمريكي الأصلي يثني الغزلان عن المغامرة بالقرب بفضل أوراق الشجر التي تفوح منها رائحة اليانسون. في الشمس الكاملة، تنتج سيقانًا طويلة وقوية تضيف نسيجًا عموديًا بينما تجذب الملقحات بأزهار صفراء عطرية تشبه الأقحوان وملونة من الألوان. استمر في طريق مسدود لتمديد الموسم حتى أكتوبر. للحصول على خيار أكثر إحكاما، فكر في الصنف “ليتل هنري”. تأكد من ترك مسافة بين النباتات بشكل صحيح، وإلا قد تصاب بالبياض الدقيقي بسبب ضعف تدفق الهواء.
الحنطة السوداء الكبريت
بالنسبة للنبات الذي ينشأ في المناطق الجافة والصخرية في غرب الولايات المتحدة، فليس من المستغرب أن الحنطة السوداء الكبريتية (Eriogonum umbellatum) يمكنها تحمل قدر لا بأس به من الحرارة. ما يجعلها أفضل هو قدرتها على النمو مع القليل من الماء؛ غالبًا ما يكون الري ثلاث مرات في الشهر أكثر من كافٍ خلال الجزء الأكثر حرارة من الصيف. عند زرعها في تربة سريعة الجفاف، ستظهر براعم جميلة ذات صبغة حمراء في شهر يونيو، والتي تكشف خلال موسم الخريف عن زهور صفراء تجذب حوالي 37 نوعًا من العث والفراشات. يمكنك زراعته بشكل دائم في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8.
زهور بطانية هجينة
قد لا تعيش الزهور البطانية الهجينة (Gaillardia x grandiflora) لفترة طويلة جدًا، لكنها تعوض ذلك من خلال موسم ازدهارها الطويل، وجاذبيتها القوية للنحل، ومقاومة الحرائق. في الواقع، فهي تتحمل الحرارة لدرجة أنها تستطيع تحمل التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة دون الكثير من المتاعب. ابحث عن الأصناف شديدة التحمل مثل “Arizona Sun” التي تزهر من الصيف حتى الخريف وتتحمل الجفاف أيضًا. على الرغم من أن قطع الرؤوس الميتة ليس شرطًا أساسيًا لإعادة الإزهار، فقد تضطر إلى تقليم أوراق الشجر إذا تباطأت سرعة النبات للحصول على تدفق لطيف في الخريف. يمكنهم بنجاح قضاء فصل الشتاء في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 10.
“بلو فورتشن” اليانسون الزوفا
زوفا اليانسون “Blue Fortune” (Agastache “Blue Fortune”) عبارة عن مجموعة هجينة تتغلب على الحرارة والرطوبة في الجنوب مثل السحر بعد الاستقرار فيها. وتظل أيضًا معمرة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9. من يوليو حتى سبتمبر، يتم تغطية أوراق الشجر ذات الرائحة النعناع في تيارات مزهرة بحرية من أزهار الخزامى الزرقاء والفراشات الجميلة التي تتمتع بوجودها. انتبه إلى الصرف، حيث أن الجذور يمكن أن تتعفن بسهولة؛ يمكن أن يكون من المفيد وضعها في أصيص أو زراعتها في أسرة مائلة أو مرتفعة. بذورها معقمة، لذلك من غير المرجح أن ينتشر النبات بقوة في الحديقة.
زهرة الردبكية “الأصفر الناضج”.
“الأصفر الناضج” (Echinacea Purpurea “Mellow Yellows”) عبارة عن زهرة ردبكية ملونة تتحمل الحرارة يمكنك زراعتها لجذب الملقحات والطيور. وبعيدًا عن اللوحة التقليدية ذات اللون الوردي والأرجواني، فإنه ينتج برعمًا بلون المانجو، والذي يتلاشى على التوالي إلى ظلال من الأصفر الكناري والأصفر الحليبي. وبالتالي، فإن النبات الوحيد يخلق صورة مصغرة من نوع ما، والتي قد تستمتع بها خلال منتصف الخريف. على الرغم من أن البذور تنبت بسرعة وقد تزهر خلال السنة الأولى، إلا أنك ستحتاج على الأرجح إلى نباتات ثابتة لعرضها فورًا في شهر يوليو. إنه أفضل ضد أمراض تبقع الأوراق وهو قوي في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 8.
سالفيا حمراء بذيئة
على الرغم من أن زراعات شهر يونيو قد تعتبر متأخرة نظرًا لأن المريمية الحمراء البذيئة (Salvia splendens) تبدأ في التفتح في أبريل، إلا أنها لا تزال تستحق الزراعة لأن عرضها النابض بالحياة قد يستمر حتى شهر نوفمبر، اعتمادًا على موسم النمو وظروف الصقيع المحلية. استمر في إزالة سيقان الزهور المستهلكة، وقد تستمر الطيور الطنانة في زيارتها للحصول على الرحيق. يكون Saucy Red قويًا بشكل دائم فقط في المناطق من 9 ب إلى 10 ب، ولكنه يزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظروف المظللة قليلاً. يمكنها حتى تحمل التربة الطينية في ظل الظروف المناسبة. تأكد من الماء بعمق من أجل إنشاء ناجح وإبقاء الأسرة مغطاة.
اللافندر الرومانسي الحلو
تقوم Sweet Romance (Lavandula angustifolia ‘Kerlavangem’) بما تفعله معظم نباتات الخزامى، ولكن مع أزهار مبكرة. تبدأ في التفتح في أوائل الصيف، وتنتج رشًا من الزهور ذات الرائحة الحلوة ذات اللون البنفسجي المزرق على طول سيقانها والتي تتناقض بشكل جميل مع أوراقها الخضراء الفضية في الخريف. يمكنك ترك الزهور للفراشات والنحل أو قص القليل منها لترتيباتك الداخلية، حيث تبدو رائعة طازجة أو مجففة. قم بزراعة هذه النباتات المعمرة التي تتحمل الجفاف والحرارة في مكان يتلقى ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس المباشر يوميًا. على الرغم من أن الفائزين المؤكدين يدرجون نطاق صلابته في المناطق من 5 إلى 9، إلا أن البستانيين أبلغوا عن مشكلة في فصل الشتاء في المناخات الباردة.
النعناع “مواء القط”.
إذا كان تحفظك الوحيد بشأن النعناع – بصرف النظر عن إخلاص قطتك الكامل – هو عادة نموها الجامحة، فقد تجد بعض العزاء في “Cat’s Meow” (Nepeta x faassenii “Cat’s Meow”). سواء تمت زراعته في يونيو أو يوليو، فإنه يحافظ على شكل مرتب ومضغوط مع سيقان قوية وأزهار أرجوانية لا تتطلب عمادًا أو دعمًا إضافيًا. في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، قم بزراعتها بكميات كبيرة في الأسرة أو الحدود لإنشاء عرض صديق للملقحات والذي تتجنبه الغزلان عادةً. إنه يزدهر تحت أشعة الشمس الكاملة ويمكنه تحمل فترات الجفاف. ضع في اعتبارك قطع أوراق الشجر بعد التدفق الأول للانتكاسات.
شجيرة الفراشة “ملكة جمال مولي”.
في حين يتم تصنيف شجيرات الفراشة على أنها غازية في بعض مناطق الولايات المتحدة، فقد تم تربية “Miss Molly” (Buddleja ‘Miss Molly’) خصيصًا من قبل جامعة ولاية كارولينا الشمالية لتقليل الانتشار وإنتاج البذور. لهذا السبب، تمت الموافقة على بيعه في واشنطن وأوريجون، وإن كان ذلك تحت اسم آخر، “ليلك الصيف”. تُزرع “Miss Molly” في يونيو أو يوليو، وتنتج موجة لا هوادة فيها من الزهور ذات اللون الأحمر النبيذي حتى الصقيع، مما يُبهج الطيور الطنانة والفراشات. يصل طوله عادةً إلى حوالي 5 أقدام وعرضه، على الرغم من أن البستانيين في المناخات الأكثر دفئًا أبلغوا عن نمو أكبر. يتحمل الحرارة والرطوبة والجفاف في المناطق من 5 إلى 9.
مصنع الجليد “جبل الطاولة”.
عادةً، يمكن لمعظم مصانع الثلج الهجين أن تتحمل الحرارة والجفاف حتى في ظروف الشمس الكاملة. لكن “Table Mountain” (Delosperma x “John Proffitt”) يأخذ الكعكة، حيث يظل مزهرًا حتى عندما ترتفع درجات الحرارة إلى أكثر من 90 درجة، كما هو الحال في ولاية ويسكونسن. إذا زرعت في شهر يونيو أو ما بعده، فلا يزال بإمكانك الاستمتاع بالزهور ذات اللون الفوشيا الوردي حتى فصل الخريف. نظرًا لأنه يبلغ ارتفاعه حوالي 3 بوصات فقط، يمكنك استخدامه كغطاء أرضي لإبعاد الحشائش المزعجة أو ثنيه فوق الحاويات. إنه قوي في المناطق من 4 إلى 9، على الرغم من أن بعض أوراق الشجر قد تتعرض لأضرار الشتاء في المناخات الشمالية.
الشبة المشعرة
يمكن أن تكون زراعة نبات الشبت المشعر (Heuchera villosa) في الولايات الشرقية، من نيويورك إلى جورجيا، ممارسة صديقة للغاية للملقحات. وذلك لأن النحل النادر المتخصص في حبوب اللقاح يزور أزهارها، التي تبدأ في التفتح في يونيو ويمكن أن تستمر حتى أكتوبر. يعتبر نبات الشبة المشعرة مقاومًا للحرارة في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 8، ولكنه يؤدي بشكل عام أفضل في الظل الجزئي أو إعدادات الغابات. على الرغم من تحملها للجفاف، تجنب ترك التربة تجف تمامًا في الموسم، وإلا سيتأثر الأداء. قم بتجميعها في الحواف الحدودية أو المناطق الطبيعية حيث يكون نشاط الحياة البرية شائعًا، حيث تميل العديد من الحيوانات إلى تجنب أوراق الشجر بسبب العفص.
كاليمريس “بلو ستار”.
بالنسبة لكمية الألوان التي توفرها، فإن كاليمريس “النجم الأزرق” (Kalimeris incisa “النجم الأزرق”) هو بصراحة زراعة غير مستغلة بشكل جيد. يمكنه تحمل الحرارة والرطوبة والجفاف، ويوفر ردعًا ضد الأرانب والحيوانات العاشبة للغزلان. يمكن زراعة المزروعات المزروعة بالحاويات في أي وقت تقريبًا من العام، على الرغم من أنها غالبًا ما تكون في حالة إزهار كامل بحلول يونيو ويوليو، مما ينتج أزهارًا صفراء اللون أرجوانية المركز تجذب مجموعة واسعة من الملقحات. على ارتفاع قدم واحدة تقريبًا، يشكل “بلو ستار” كومة مدمجة جيدة التصرف، والتي يمكنك تجميعها في حدود مشمسة أو استخدامها لتزيين الفناء أو مزارعي حمامات السباحة. يغطي نطاق الصلابة المناطق من 5 إلى 9.
سيدوم “رائع”.
عادة ما تكون أشجار السيدوم أو المحاصيل الحجرية مقاومة للجفاف والحرارة. ومع ذلك، تتميز زهرة “Brilliant” (Hylotelephium spectabile “Brilliant”) بفترة ازدهارها الطويلة، والتي قد تصل إلى ستة أشهر، اعتمادًا على موسم النمو الخاص بك. تتفتح براعمها التي تشبه البروكلي في أزهار وردية تتحول تدريجياً إلى درجات اللون الأحمر النحاسي في الخريف. إذا لم تقم بتقطيعها لترتيبات الأزهار الخاصة بك، توقع زيارات من الطيور الطنانة والفراشات والنحل. معمر في مناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، يكون أداء “الرائعة” أفضل في الشمس الكاملة والتربة جيدة التصريف. إلى جانب كونها منخفضة الصيانة، فإنها تظهر أيضًا مقاومة للعديد من الأمراض الشائعة.