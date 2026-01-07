16 نصيحة تجعل نباتات طارد البعوض الخارجية أكثر فعالية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

كل يومين، يتم الإعلان عن منتج جديد كحل للبعوض الذي يفسد أمسيتك في الخارج. لكن معظمها، بدءًا من الأساور إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية وأجهزة التثبيت، لا تعمل. تعتبر المواد الطاردة للحشرات DEET آمنة للاستخدام في حديقتك (شريطة أن تستخدمها بشكل صحيح) وتظل الخيار الأكثر موثوقية لأي حماية جدية. ومع ذلك، فإن الرائحة والشعور على الجلد لا تناسب الجميع. قد تكون قادرًا على تحمل المنتجات المعتمدة على مادة DEET أثناء التنزه سيرًا على الأقدام أو التخييم، ولكن ليس إذا كنت تقرأ في الفناء أو تشوي على سطح السفينة.

بالنسبة لأي شخص يريد تقليل اعتماده على المواد الطاردة الموضعية عند التسكع في منزله، فكر في زراعة نباتات طاردة للبعوض فعالة بالفعل، ثم قم بتعزيز فعاليتها باستخدام تكتيكات إضافية. يمكنك تحفيز إطلاق زيوت النباتات من خلال سحقها، أو وضع النباتات في مكان يلامسها الناس باستمرار، أو استخدام تدفق الهواء لتفريق المركبات. وهذه مجرد أمثلة قليلة لكيفية رفع مستوى النباتات الطاردة للبعوض.

تحتوي النباتات مثل الأوكالبتوس الليموني وإكليل الجبل والخزامى وبعض أنواع الريحان على مركبات يتجنبها البعوض مثل السترونيلال واللينالول والجيرانيول. لكن هذه المركبات تظل مركزة داخل الأنسجة النباتية ولا تنبعث في الهواء بمستويات مفيدة من تلقاء نفسها. لهذا السبب يمكنك زراعة هذه الأعشاب الطاردة للبعوض في جميع أنحاء مساحتك ولا تزال تتعرض للعض. المشكلة ليست أن النباتات لا تعمل. إن مجرد وضع وعاء في حديقتك لا ينشط خصائصه الطاردة. وإليك كيفية جعل النباتات الطاردة للبعوض فعالة بالفعل.