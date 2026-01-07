16 نصيحة تجعل نباتات طارد البعوض الخارجية أكثر فعالية

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
كل يومين، يتم الإعلان عن منتج جديد كحل للبعوض الذي يفسد أمسيتك في الخارج. لكن معظمها، بدءًا من الأساور إلى أجهزة الموجات فوق الصوتية وأجهزة التثبيت، لا تعمل. تعتبر المواد الطاردة للحشرات DEET آمنة للاستخدام في حديقتك (شريطة أن تستخدمها بشكل صحيح) وتظل الخيار الأكثر موثوقية لأي حماية جدية. ومع ذلك، فإن الرائحة والشعور على الجلد لا تناسب الجميع. قد تكون قادرًا على تحمل المنتجات المعتمدة على مادة DEET أثناء التنزه سيرًا على الأقدام أو التخييم، ولكن ليس إذا كنت تقرأ في الفناء أو تشوي على سطح السفينة.
بالنسبة لأي شخص يريد تقليل اعتماده على المواد الطاردة الموضعية عند التسكع في منزله، فكر في زراعة نباتات طاردة للبعوض فعالة بالفعل، ثم قم بتعزيز فعاليتها باستخدام تكتيكات إضافية. يمكنك تحفيز إطلاق زيوت النباتات من خلال سحقها، أو وضع النباتات في مكان يلامسها الناس باستمرار، أو استخدام تدفق الهواء لتفريق المركبات. وهذه مجرد أمثلة قليلة لكيفية رفع مستوى النباتات الطاردة للبعوض.
تحتوي النباتات مثل الأوكالبتوس الليموني وإكليل الجبل والخزامى وبعض أنواع الريحان على مركبات يتجنبها البعوض مثل السترونيلال واللينالول والجيرانيول. لكن هذه المركبات تظل مركزة داخل الأنسجة النباتية ولا تنبعث في الهواء بمستويات مفيدة من تلقاء نفسها. لهذا السبب يمكنك زراعة هذه الأعشاب الطاردة للبعوض في جميع أنحاء مساحتك ولا تزال تتعرض للعض. المشكلة ليست أن النباتات لا تعمل. إن مجرد وضع وعاء في حديقتك لا ينشط خصائصه الطاردة. وإليك كيفية جعل النباتات الطاردة للبعوض فعالة بالفعل.
سحق أوراق الأعشاب الطاردة للبعوض
تقوم النباتات العطرية بتخزين المركبات المتطايرة في أوراقها وسيقانها. تتبخر كميات صغيرة بشكل طبيعي، مما يمنع الحشرات من مضغ الأوراق، لكنها ليست قوية بما يكفي لصد البعوض عبر حديقتك. ومع ذلك، فإن سحق الأوراق يؤدي إلى فتح الأنسجة المخزنة للزيت في النبات ويطلق دفعة مركزة من تلك المركبات في الهواء. أظهرت دراسة نشرت في مجلة فسيولوجيا النبات عام 2015 أنه حتى ثقوب الإبرة تزيد من انبعاثات الزيت بنسبة 200 إلى 600 بالمائة لمدة 48 ساعة على الأقل. عندما تكون بالخارج، قم بكدم الأعشاب الطاردة للبعوض التي تنمو بالقرب منك بلطف.
افركي أوراق العشبة المكدومة مباشرة على بشرتك
نظرًا لأن سحق الأعشاب سهلة النمو التي تساعد على إبعاد البعوض عن الفناء وتطلق الزيوت في الحديقة، فإن فركها على بشرتك أمر منطقي. تؤكد ورقة بحثية نشرتها مجلة الملاريا عام 2011 أنها توفر حماية جزئية ضد البعوض يمكن أن تستمر لمدة تصل إلى ساعتين. إذا كنت ستبقى بالخارج لفترة أطول، أعد تقديم الطلب. ولكن قبل تجربة ذلك، تأكد من أن النبات ليس سامًا أو مسببًا للحساسية. قم باختباره قليلاً على مساحة صغيرة من بشرتك قبل وضعه على ذراعيك ومعصميك وكاحليك. تجنب نباتات الحمضيات لأنها تزيد من حساسية الأشعة فوق البنفسجية.
إبقاء النباتات الطاردة قريبة من مناطق الجلوس
كلما اقترب نبات الريحان أو إكليل الجبل أو عشب السترونيلا الطارد للبعوض من المكان الذي تقضي فيه الوقت بالفعل، كلما كان ذلك أفضل. ضع نباتات الأصص بالقرب من المداخل، وعلى طول الممرات، وبجانب مقاعد الفناء أو الشواية – في أي مكان ستقضي فيه وقتًا طويلاً بما يكفي لجذب الحشرات القارضة. حتى مجرد مسح الأوراق أثناء مرورك بالقرب منها يؤدي إلى إطلاق دفقات من الزيت، على الرغم من أن هذا لن يتناسب مع مستوى الحماية الذي تحصل عليه من سحق الأوراق وفركها على جلدك. وأيضًا، عندما تكون قريبة جدًا، فمن السهل الاستيلاء على حفنة منها.
الجمع بين النباتات التي يكرهها البعوض مع المروحة
هل تشعر وكأنك لا تزال تتخلص من الآفات حتى مع وجود الأعشاب الطاردة للبعوض المزروعة بالقرب منك؟ يتتبعك البعوض من خلال رائحة جسمك الطبيعية، والعرق، وثاني أكسيد الكربون الذي تخرجه من الزفير. يمكن أن يساعد إقران نباتات الفناء الطاردة بصندوق أو مروحة متأرجحة. تعمل النباتات بمفردها على إخفاء رائحتك برائحتها القوية، كما تعمل المروحة على تشتيت رائحة جسمك، مما يجعل من الصعب تحديد مكانك. كما أنه ناجح أيضًا لأن البعوض يطير بشكل ضعيف، والنسيم المنبعث من المروحة يدفعه بعيدًا عن مساره. إنهم حرفيًا لا يمكنهم الوصول إليك.
استخدم الريح لصالحك
بمجرد أن يشم البعوض نفحة من عرقك، فإنه يطير عكس اتجاه الريح ويتبع أثر الرائحة إلى المصدر. ربما لاحظت أنك بالكاد تكتشف أي بعوض في الأيام العاصفة. تجعل الرياح من الصعب على البعوض الطيران وتنشر رائحة النباتات من حولك. كما أنه يبقيك أكثر برودة، مما يعني تقليل العرق بالنسبة لهم. إذا لم تتمكن من استخدام المروحة، فاستغل النسيم في حديقتك. انتبه إلى الطريقة التي تهب بها الرياح وقم بترتيب مقعدك وأوانيك وسلالك المعلقة وفقًا لذلك.
من الأفضل استخدام مجموعات من النباتات الطاردة للحشرات
إن التعامل مع البعوض حول الفناء أو بجانب الشواية شيء واحد؛ إن العثور عليهم في الداخل أمر آخر تمامًا. وعاء واحد من الخزامى هنا وحاوية وحيدة من النعناع عادة لا تساعد كثيرًا. الكثافة تحدث فرقا. أنت بحاجة إلى نباتات أطول مكتظة ببعضها البعض بشكل وثيق في أي مكان يتواجد فيه البعوض. في دراسة PLOS One لعام 2011، قامت العائلات التنزانية بزراعة لانتانا شائعة (لانتانا كامارا) حول منازلهم. شهدت المواقع التي يغطي محيطها ما لا يقل عن 25% من النباتات التي يتراوح طولها من 16 بوصة إلى 5 أقدام انخفاضًا حادًا في أعداد البعوض الداخلي.
بعض النباتات أكثر فعالية في طرد البعوض
لن تحصل على إطلاق قوي للزيوت العطرية من معظم النباتات الطاردة للبعوض إلا إذا قمت بفرك الأوراق أو سحقها. ومع ذلك، هناك استثناءات. على سبيل المثال، البعوض الذي يتغذى على نبات اللانتانا الشائع له عمر أقصر وينتج عددًا أقل من البيض. وفي دراسة PLOS One المذكورة أعلاه عام 2011، وجد الباحثون أن نفس النبات ينبعث منه مستويات عالية من المواد المتطايرة حتى عندما لا يتم سحق الأوراق أو لمسها أو إتلافها بأي شكل من الأشكال. إنها واحدة من النباتات القليلة التي يمكنها إبعاد البعوض وجعل الظروف أقل ملاءمة للبعوض المتبقي.
اختر النباتات المناسبة لمناخك المحلي المحدد
بغض النظر عن مدى نجاح النبات في طرد البعوض، فلن يحدث فرقًا إذا كان يكافح من أجل البقاء في حديقتك أو في شرفتك. النبات المجهد غير منتج. ضع في اعتبارك منطقة النمو الخاصة بك (والتي ربما تكون قد تغيرت بالمناسبة) قبل قطف النباتات. على سبيل المثال، يزدهر عشب السترونيلا وعشب الليمون في المنطقة الجافة من 10 إلى 12 حديقة. قم بزراعتها في مناخات أكثر برودة ورطوبة وقد تتعفن. يعتبر اللافندر مناسبًا للمناطق من 5 إلى 8، بينما يعمل النعناع البري وبلسم الليمون وبلسم النحل جيدًا في المناطق من 3 إلى 9 تقريبًا.
ترتيب النباتات في وعاء على ارتفاعات مختلفة
لا تشغل أنواع البعوض نفس المجال الجوي. البعض، مثل البعوض الزاعج، يفضل المناطق السفلية، حيث يهاجم الساقين والكاحلين. وفي الوقت نفسه، غالبًا ما تطير حيوانات Culex pipiens عدة أمتار عن الأرض، وهي أعلى بكثير من نظيراتها التي تعض الكاحل. للحصول على تغطية أفضل ضد هذه الحشرات الطائرة، قم بترتيب الأعشاب والنباتات الطاردة في الأصيص في طبقات. ضع بعضها على الأرض لصد النشرات المنخفضة، والبعض الآخر على طاولة جانبية أو أصيص على ارتفاع المقعد لإبقاء الرائحة أقرب إلى يديك ووجهك، وإذا كان لديك مساحة، أضف سلالًا معلقة.
قم بزراعة أنواع متعددة من المواد الطاردة للحصول على أوسع تغطية
مرة أخرى، لا تتصرف جميع أنواع البعوض بنفس الطريقة. إن ما يردع الزاعجة المصرية التي تنشر الحمى الصفراء، وهي سلالة البعوض الغازية التي تم العثور عليها للتو في أيداهو، قد لا يصد الأنوفيلة الغامبية، وهي البعوضة التي تحمل الملاريا. من خلال الاعتماد على عشبة أو نبات طارد واحد، فإنك تراهن بكل شيء على رائحة واحدة. إذا كان البعوض في منطقتك يتحمل ذلك، فهذا ليس مفيدًا جدًا. بدلاً من ذلك، قم بخلط الأعشاب المتوافقة ومطابقتها مع الروائح والمركبات وإنشاء حاجز أكثر تعقيدًا: عشبة الليمون تجلب السترال، وتضيف لانتانا الشائعة ألفا بينين، والمريمية تحتوي على الكافور.
اعتني جيدًا بالنباتات الطاردة للبعوض الموجودة في الأصيص
عادةً ما يعني النمو الصحي والقوي زيوتًا وعطورًا أقوى، وهو ما تعتمد عليه. تحتاج معظم الأعشاب الطاردة للبعوض إلى ست ساعات على الأقل من الشمس المباشرة يوميًا لإنتاج تلك المركبات. إذا كنت تنمو في حاويات، قم بإعطاء نباتاتك تغذية خفيفة من السماد أو الأسمدة المائية (ثبت أنها تحسن التربة بشكل طبيعي) لأن وسط النمو في الأصيص يفقد العناصر الغذائية بسرعة. قم بتدوير الأواني كل بضعة أيام حتى تتعرض النباتات لأشعة الشمس بشكل متساوٍ. وأخيرًا، لا تحشر الحاويات – فهذا يسبب ضعف دوران الهواء. التباعد الجيد يقلل من البياض الدقيقي، ويحافظ على صحة النباتات.
لا تعطي الأعشاب الطاردة الكثير من الماء
الماء هو الشيء الوحيد الذي قد ترغب في أن تكون بخيلًا فيه قليلاً عند العناية بالأعشاب الطاردة للبعوض. قد يبدو هذا غير بديهي، ولكن عندما تعاني بعض النباتات العطرية من إجهاد مائي خفيف، فإنها تميل إلى زيادة إنتاج مركباتها الواقية. وهذا بدوره يزيد من تركيز الزيوت الأساسية التي تطرد البعوض. سقي نباتاتك فقط عندما تشعر أن الجزء العلوي من التربة جاف وتأكد من تصريف الوعاء جيدًا.
لا تنس تقليم الأعشاب بانتظام
يشجع تقليم النباتات بانتظام نموًا كثيفًا، مما يمنحك المزيد من الأوراق للعمل بها ويحافظ على بقاء الأوراق فعالة. على سبيل المثال، تنتج أوراق الريحان الأصغر سنا كمية أكبر بكثير من الزيوت العطرية التي تطرد البعوض. مع تقدم عمر أوراق النبات، تبدأ الهياكل التي تخزن المركبات في الانهيار ويتوقف إنتاج الزيت. إذا لم تقم بتقليم أعشابك مطلقًا، فسوف ينتهي بك الأمر بنباتات طويلة ومتناثرة مليئة بالأوراق الفارغة. قم بقرص أي براعم زهور تجدها أيضًا. بمجرد أن تبدأ الأعشاب في الإزهار، فإنها ترسل طاقتها بعيدًا عن الأوراق إلى الأزهار والبذور.
حرق أوراق وسيقان النباتات الطاردة للبعوض
يساعد حرق الأوراق المجففة والطازجة من الأعشاب مثل إكليل الجبل والزعتر على إطلاق زيوتها في الغلاف الجوي ويطرد البعوض. المفتاح هو حرقها ببطء لفترة طويلة، مثل البخور. من الصعب حرق الأوراق الطازجة – يعمل الموقد الخزفي المصنوع من أعشاب الأرز والزن. قم بتجميع الأوراق المجففة معًا قبل إضافتها إلى حفرة النار أو الشواية. تخطي هذه الفكرة إذا كنت أنت أو جيرانك تعاني من حساسية الجهاز التنفسي، وتحقق من قوانين إطلاق النار المحلية أولاً للتأكد من التزامك بها.
قلل من مواقع تكاثر البعوض في حديقتك
تأكد من عدم وجود مياه راكدة في أي مكان في حديقتك أو حديقتك. يمكن أن يتكاثر البعوض في غطاء زجاجة مملوء بالماء. لا يكفي أيضًا التخلص من أي مياه راكدة تجدها، بما في ذلك أواني النباتات. يمكن لبيض البعوض أن يتحمل فترات الجفاف لمدة تصل إلى ثمانية أشهر. بعد إزالة الماء من الوعاء، افركه ونظفه واشطف المنطقة المجاورة أيضًا. ثم اجعل من الصعب على الماء أن يتجمع في المقام الأول عن طريق قلب أي شيء مقعر، خاصة بالقرب من المكان الذي تجلس فيه بالخارج.
إدارة مصادر المياه في الحديقة التي لا يمكنك إزالتها
إذا لم تتمكن من التخلص من مصدر المياه في الفناء الخلفي، فأنت بحاجة إلى إدارته. أنت لا تريد أن يتكاثر البعوض بأعداد تطغى على أي زيوت تفرزها نباتاتك. إصلاح الحنفيات الخارجية التي تسبب التقطير والبرك. حجب صهاريج مياه الأمطار. استبدل الماء في أطباق الحيوانات الأليفة يوميًا وفي أحواض الطيور كل بضعة أيام – أو أضف قرص Summit Mosquito Dunk Tablet. أنها تحتوي على Bti (Bacillus thuringiensis israelensis)، الذي يقتل يرقات البعوض بشكل طبيعي دون الإضرار بالطيور أو الحيوانات الأليفة أو الملقحات. قم بملء البركة الخاصة بك بأسماك البعوض القوية (Gambusia affinis). يأكلون مئات اليرقات يوميا.