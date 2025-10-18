16 نوعًا من أنواع التأمين التي قد يحتاجها أصحاب المنازل ولماذا

وكما يُعتقد ذات مرة، قال الكاتب السريالي الشهير فرانز كافكا: “من الأفضل أن تمتلك ولا تحتاج، بدلاً من أن تحتاج ولا تمتلك”. وعلى الرغم من أن التأمين يمكن أن يبدو وكأنه مصدر إزعاج لوجستي لأصحاب المنازل، إلا أن الغرض منه هو حمايتك من الظروف غير المتوقعة بسبب عدد من حالات الطوارئ. بدءًا من التأمين الاحتياطي ضد الفيضانات والمياه إلى تأمين Spooksafe (نعم، هذا يغطيك في حالة وجود نشاط خارق في منزلك … المزيد عن ذلك لاحقًا)، قد تبدو قائمة فرص التغطية المحتملة والسياسات والركاب الإضافيين مرهقة بعض الشيء. ومع ذلك، فإن التقييم الذكي لاحتياجات منزلك، اعتمادًا على الموقع ونوع المنزل الذي تمتلكه وعدد من العوامل الأخرى، يمكن أن يساعد في تضييق نطاق احتياجاتك.
في حين أن بعض هذه الحالات غالبًا ما يتم تغطيتها من خلال وثائق التأمين الأساسية لأصحاب المنازل – مثل تأمين المسؤولية الشخصية وحتى تأمين الطائرات ضد المخاطر – إلا أن هناك بعض السياسات الإضافية التي قد ترغب في النظر فيها إذا كان منزلك في منطقة معرضة للعوامل التي تخلق تلك الاحتياجات التأمينية. سواء كنت تتطلع إلى التأكد من تمثيل بعض الأجزاء الحيوية في التغطية الأساسية الخاصة بك أو كنت مهتمًا بالاحتياطات الإضافية التي يمكنك اتخاذها عندما يتعلق الأمر بمنزلك، فإن هذه القائمة توفر مجموعة متنوعة من السياسات التي يجب مراعاتها. قد لا تحتاج إلى تأمين Spooksafe المذكور، ولكن التأمين ضد العواصف أو التأمين ضد الزلازل أو التأمين الاحتياطي للمياه قد يكون من الأشياء التي قد تختارها.
تأمين المسؤولية الشخصية
أحد التأمينات الأساسية التي يجب أن يمتلكها جميع أصحاب المنازل في مجموعة أدواتهم، يغطي تأمين المسؤولية الشخصية الإصابة الجسدية التي يتعرض لها الضيف في منزلك. سواء كان ذلك انزلاقًا عرضيًا وسقوطًا على سطح منزلك الخارجي أو رحلة مؤسفة على الدرج، يجب أن تغطي المسؤولية الشخصية تكاليف الرعاية الطبية وتضمن أنك لن تضطر إلى الدفع من جيبك. تغطي بعض السياسات أيضًا الألم والمعاناة، والأجور المفقودة المحتملة، أو حتى استحقاقات الوفاة. عادةً ما يكون هذا جزءًا من بوليصة التأمين الخاصة بمالك منزلك، لكن التغطيات تختلف، لذا تحقق بعناية مما تستلزمه بوليصة التأمين الخاصة بك.
التأمين على المسكن والممتلكات الشخصية
غالبًا ما يتم تضمين هذه الحماية أيضًا في وثائق التأمين التقليدية لأصحاب المنازل، ولكن توجد تغطية إضافية أيضًا. في حين أن حماية المسكن توفر تغطية أساسية لهيكل منزلك والمباني الأخرى الموجودة في العقار، فإن حماية الممتلكات الشخصية تغطي الممتلكات الشخصية المفقودة داخل المنزل. وبالتالي، في حالة حدوث سرقة أو حريق أو فيضان أو غيرها من المواقف الحياتية الكبرى التي يمكن أن تتعرض فيها ممتلكاتك للتلف أو الضياع، يمكن تعويض أغراضك الشخصية. يعد الحصول على تغطية إضافية لهذين الأمرين فكرة جيدة، خاصة بالنسبة للعناصر ذات القيمة العالية.
تأمين ضد الحريق
التأمين ضد الحريق هو شكل آخر من أشكال التأمين على الممتلكات، ولكنه يعتبر خدمة أكثر تخصصا. كما تتوقع، يهدف التأمين ضد الحريق إلى حمايتك من الخسائر الناجمة عن الحريق، سواء كان ذلك ضررًا بالممتلكات أو فقدان الممتلكات. ومع ذلك، لا يتم إنشاء جميع وثائق التأمين ضد الحريق على قدم المساواة. في كثير من الأحيان، هناك تحذيرات بشأن الخسارة الناجمة عن الحريق، مثل الاستثناءات بناءً على ما إذا كان الحريق قد حدث عمدًا أو حتى في الأماكن عالية الخطورة حيث تشيع الحرائق. تأكد من مراجعة بوليصة التأمين ضد الحريق بانتظام، إذا كان لديك واحدة، للتأكد من حصولك على تغطية تلبي توقعاتك.
التأمين ضد الفيضانات
تأمين آخر ربما لن ترغب أبدًا في استخدامه ولكن سيكون من دواعي سرورك الحصول عليه في حالة وقوع كارثة، وهو التأمين ضد الفيضانات الذي يجب أن يغطي خسائر الممتلكات، الهيكلية والشخصية. سوف تتأثر وثيقتك – وسعرها – إلى حد كبير بموقعك، وبناء منزلك، وعمره ومواده، ونوع المنزل. تذكر أن بعض الهياكل والبيئات المبنية غالبًا لا يغطيها التأمين ضد الفيضانات، مثل المناظر الطبيعية وأنواع معينة من المباني، ولكنها قد تغطي أضرارًا أخرى غير متوقعة ناجمة عن الفيضانات، مثل العفن.
التأمين ضد الزلازل
التأمين ضد الزلازل هو شكل آخر من أشكال الخدمة المتخصصة، وكما تتخيل، فهو يغطي الأضرار التي تلحق بالممتلكات في حالة وقوع زلزال – وهي تكلفة لا تغطيها السياسات التقليدية في كثير من الأحيان. كما هو الحال مع الفيضانات، ستختلف تكلفة التأمين ضد الزلازل بناءً على الموقع وكيفية بناء منزلك ومستوى التغطية المحدد. من الأخطاء الشائعة في التأمين على المنزل أن تفترض أن سياستك الأساسية تغطي الأحداث الكارثية المذكورة أعلاه، ولكن بدون سياسات إضافية، قد تتفاجأ وتتعرض لخسائر تلحق بمنزلك أثناء المآسي.
الاستبدال بالإضافة إلى التكلفة
جميع السيناريوهات المذكورة أعلاه يمكن أن تؤدي إلى خسائر كارثية، وحتى مع التأمين المتخصص، قد لا تحصل على ما يكفي لإعادة البناء بسبب قيم الاستهلاك. على سبيل المثال، إذا فقدت سيارتك في الفيضان، فإن قيمة الاستبدال ستكون السعر الحالي للسيارة، وليس ما دفعته عند شرائها. تهدف سياسات الاستبدال بالإضافة إلى التكلفة إلى إضافة تلك التغطية الإضافية وتسمح لك بالحصول على تكاليف الاستبدال الدقيقة. كما أن لها فائدة إضافية تتمثل في حماية أصحاب المنازل الذين امتلكوا ممتلكاتهم لفترة طويلة ويشعرون بالقلق بشأن انخفاض قيمة الممتلكات.
تأمين اللقب
قد يعتقد المرء أن النزاعات على الأراضي أصبحت في يومنا هذا شيئًا من الماضي، ولكن في الواقع، لا تزال هناك خلافات حول المكان الذي يمكن أن يصل إليه سياج شخص ما أو ما إذا كان هذا الساتر الترابي مملوكًا للجار أم لا. يغطي تأمين الملكية أصحاب المنازل من الخسائر الناتجة عن النزاعات حول ملكية الممتلكات. ولا يقتصر الأمر على تلك الحجج السياجية أيضًا؛ يحمي تأمين الملكية أيضًا من الامتيازات المخفية التي تظهر على منزلك نتيجة النزاعات السابقة. طالما أن المنزل لا يزال مملوكًا لك أو لورثتك، فإن تأمين الملكية يحافظ على هذا العنوان آمنًا.
قانون أو قانون التأمين
عندما تتعرض لخسارة كبيرة في الممتلكات، فإن آخر ما تفكر فيه هو كل تلك الرموز القديمة التي من المحتمل أنك لم تضطر إلى التعامل معها عند انتقالك. ولكن إذا كانت إعادة بناء أو إصلاح هيكل بعد الضرر يؤدي إلى إصدار مرسوم أو قانون، فقد تجد نفسك في مأزق مقابل رسوم أعلى مما كنت تتوقع استبدال أو إصلاح الأشياء لجعلها ترقى إلى مستوى الكود. ومع ذلك، مع المرسوم أو القانون، فإنه يحمي قدرًا معينًا من التكلفة التي تأتي مع معالجة المرسوم أو القانون المذكور.
احتياطي المياه وتغطية الصرف الصحي
في حين أن التأمين ضد الفيضانات يغطي الكوارث الطبيعية، فإن التغطية الاحتياطية للمياه والصرف الصحي تحميك من التكاليف المرتبطة بفشل المضخة الغاطسة أو النسخ الاحتياطية للسباكة. في حين أنه من الشائع أن تشمل هذه التغطية الإضافية فقدان الممتلكات/الممتلكات الشخصية، فإن بعض وثائق التأمين ستشمل أيضًا فقدان الاستخدام – مما يعني أنك ستسترد تكاليف أي نفقات معيشة تتكبدها أثناء الإقامة في أماكن إقامة بديلة أثناء الإصلاح. تأكد من التحقق من التغطية الخاصة بك للحصول على هذه الميزة الإضافية، حيث أن تغطية الفندق أو السكن المؤقت الخاص بك يمثل عبئًا كبيرًا يتم رفعه عن كتفيك خلال فترة مرهقة.
التأمين الساحلي
تستهدف التغطية الساحلية على وجه التحديد أولئك الذين قد يواجهون مشكلات معينة يعيشون بالقرب من السواحل. في بعض المناسبات، لن تغطي التأمينات الأخرى مثل التأمين ضد الفيضانات الضرر بدرجة وخصوصية التأمين الساحلي، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن الأعاصير والعواصف الاستوائية وعرام العواصف والفيضانات المفرطة. يتم أيضًا تغطية أضرار الرياح بشكل روتيني بالتأمين الساحلي كإجراء احترازي إضافي. إن ارتفاع منسوب مياه البحر والتغيرات البيئية يضع أصحاب المنازل الساحلية باستمرار على حافة الهاوية، لذا فإن التأمين الساحلي يساعد في معالجة هذه المخاوف المتخصصة بشكل مباشر.
تغطية مخاطر الطائرات
هناك سياسة أخرى توجد أحيانًا في وثائق التأمين الأساسية لأصحاب المنازل، حيث تغطي مخاطر الطائرات أصحاب المنازل من الخسارة في حالة سقوط طائرة معطلة أو سقوط أي شيء آخر من الطائرة. من الناحية النظرية، يغطي هذا التأمين المساكن والممتلكات الشخصية، ولكن لن يتم تفعيله إذا تحطمت الطائرة عمدًا. هذه السياسة خاصة بالطائرات أو أجزائها أو الأشياء المرتبطة بالطائرة، مثل الأمتعة، وليس فقط أي جسم يسقط من السماء. إذا كنت تعيش ضمن مسار طيران، بما في ذلك الطيران العام، فراجع سياستك للتأكد من تغطيتها.
وزن الثلج أو الجليد أو التأمين المتجمد
على الرغم من أن مخاطر الطائرات هي “خطر مسمى” تم تحديده على وجه التحديد في بعض وثائق التأمين الأساسية لأصحاب المنازل، إلا أن “الأخطار المفتوحة” لا يتم تغطيتها غالبًا إلا إذا كان لديك تأمين متخصص، مثل تلك التأمينات البيئية المذكورة أعلاه. من المثير للدهشة أن الأحداث مثل الثلج والجليد وأضرار الصقيع تعتبر مخاطر مفتوحة. ومع ذلك، لا يتم عادةً تغطية الأضرار التي تلحق بالهياكل مثل حمامات السباحة والباحات والممرات والأسوار والمظلات دون سياسات الوزن الإضافي للثلج أو الجليد أو الصقيع. وينبغي أن تكون هذه سياسة إضافية لا تحتاج إلى تفكير في المناطق التي تعاني من فصول الشتاء القاسية، حيث تشيع أقدام متعددة من الثلوج.
تأمين العواصف والبرد
يغطي التأمين ضد العواصف والبرد الأضرار التي تلحق بهيكل منزلك ومحتوياته بسبب الأحوال الجوية القاسية مثل الأعاصير والأعاصير والعواصف الثلجية. وعلى الرغم من أن هذا يبدو بمثابة تغطية شاملة للكوارث المذكورة أعلاه، حيث قد تحتاج إلى سياسة أخرى بالإضافة إلى هذه السياسة، إلا أنه في الحالات التي تتم فيها تسمية العاصفة. يطبق تأمين “العاصفة المسماة” نسبة خاصة، عادة ما تكون أعلى، قابلة للخصم عن الأضرار الناجمة عن عاصفة استوائية أو إعصار أو أي حدث مناخي آخر تم تسميته رسميًا من قبل كيان مثل خدمة الطقس الوطنية. لا يغطي التأمين الأساسي لأصحاب المنازل هذه العواصف والأضرار المرتبطة بها.
التأمين على الحفرة
على الرغم من أنها ليست جزءًا معتادًا من وثائق التأمين العادية لأصحاب المنازل، إلا أنه يمكن تغطية الفجوات بسياسة أو متسابق إضافي. في حين أن المجاري – وهي ظاهرة نادرة حيث يؤدي ذوبان الصخور أو الطرق أو المواد الصلبة الأخرى بواسطة الماء إلى انهيار الأرض – غير شائعة في معظم مناطق البلاد، إلا أنها يمكن أن تكون شائعة في بعض الولايات، بما في ذلك ألاباما وفلوريدا وكنتاكي وتكساس. ستوفر تغطية Sinkhole الدفع لإعادة بناء منزلك أو إصلاحه في حالة وقوع مثل هذه الكارثة غير المتوقعة، بالإضافة إلى تثبيت الأرض أسفل منزلك ومؤسستك.
التأمين ضد التخريب والأذى الخبيث
إذا كنت تمتلك عقارًا غير مشغول دائمًا، مثل إيجار لقضاء العطلات، ففكر في اتباع سياسة إضافية للتخريب والأذى الخبيث. عادة ما تكون هناك بعض التغطيات الأساسية بموجب وثائق التأمين لأصحاب المنازل التي تحمي من التخريب، ولكنها في كثير من الأحيان لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمساكن التي تكون شاغرة لفترات من الزمن، مثل الإيجارات. تهدف إجراءات الأمان الإضافية هذه إلى تغطية التدمير المتعمد و/أو الإصابة التي يقوم بها الأفراد، بغض النظر عما إذا كان هذا هو مكان إقامتك الدائم، أو مسكن آخر في الممتلكات الخاصة بك، أو وحدة مستأجرة.
تأمين مخيف
إذا كنت تعتقد أننا قمنا بتغطية أكثر أنواع التأمين على أصحاب المنازل تخصصًا، فأنت لم ترى شيئًا بعد. يوفر تأمين Spooksafe، وهو خدمة تقدمها شركة تأمين غير عاملة الآن في المملكة المتحدة، تغطية ضد الأنشطة الخارقة بمبلغ يصل إلى مليون دولار. ويغطي الإصابة والموت بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بالممتلكات والهجمات التي تسببها الأشباح والغيلان ومصاصي الدماء والمستذئبين. قد يبدو الأمر سخيفًا، لكن عائلة حصلت على تعويض في الولايات المتحدة عندما ألقيت امرأة حتى وفاتها في ظروف غامضة. لا تزال الشركات الوظيفية الأخرى تقدم تأمينًا متخصصًا مماثلاً إذا كنت مهتمًا.