17 أشجار مزهرة جميلة يمكن أن تجلب لونًا تمس الحاجة إليها في الفناء

في حين أن الخضرة الجريئة يمكن أن تضيف ظلال زرقاء خضراء زرقاء إلى الفناء الخاص بك ، والعديد من القيقب تتحول إلى ألوان مبهجة في الخريف ، لا يوجد شيء مثل انفجار الزهور من شجرة مزهرة. إذا شعرت أن مساحتك الخارجية تفتقر إلى القليل من اللون ، فإن الأنواع المزهرة جميلة خيار جيد. تقدم العديد من الأشجار المزهرة شاشات الأزهار الخاصة بها في فصل الربيع ، مما يساعد على الدخول في الموسم بحيوية إضافية. ومع ذلك ، هناك اختيارات تعرض أزهار جميلة في وقت لاحق من هذا الموسم ، أيضًا – Crabapple ، Magnolia ، Red Buckeye ، و ServiceBerry ، على سبيل المثال لا الحصر.
الأشجار المزهرة هي أيضا متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. ربما تريد استخدام الأشجار المزهرة لجلب الرومانسية إلى فناءك ، أو تريد إضافة المزيد من الملوثات العضوية الثابتة إلى مساحتك الخارجية. مع العديد من الخيارات المتعلقة بلون وشكل الزهور أو حجم الشجرة ، يمكنك بسهولة تزين ساحة صغيرة أو مساحة كبيرة بأشجار مزهرة جميلة. ركز على نوع أو نوعين مزهرة إذا كان لديك مساحة أصغر للنمو ، أو إنشاء شاشات كبيرة على خصائص أكبر.
تنمو redbud الشرقية للزهور الأرجواني المبهجة
واحدة من الأشجار المزهرة الأكثر شعبية التي تعد مثالية لساحتك ، يعد Redbud Eastern (Cercis Canadensis) خيارًا أصليًا في الفناء الخاص بك. يطور هذا النوع أزهارًا جميلة تشبه البازلاء في أوائل الربيع في مجموعات جاذبية كبيرة للفراشات والنحل وغيرها من الملقحات. كشجرة أصغر ، تقوم Redbuds الشرقية باختيار زخرفي لائق لأنها لا تحصل على أطول من 30 قدمًا مع جذع قصير أو عدة جذوع. إنهم هاردي في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 إلى 9 ويأتيون في مجموعة متنوعة من الأصناف ، مثل “فورست بانسي” مع زهور بورغوندي الجريئة.
تجربة لون على مدار العام مع زهرة سبعة أبناء
تتميز شجرة سحرية حقًا ، وهي زهرة سبع سن (Heptacodium miconioides) بالزهور البيضاء المبهجة في أواخر الصيف. ومع ذلك ، لا ينتهي اللون هناك لأنه بعد سقوط بتلات ، تبقى sepals الوردي. النتيجة هي الوهم بأن شجرة الزهور السبعة والسبت في زهرة مرة أخرى في الخريف. موطنها الصين ، هذه الشجرة نادرة في البرية وليس لديها مشاكل تنمو في الولايات المتحدة ، حيث تكون هاردي من المناطق 5 إلى 9.
أضف اللون الأصفر المبكر إلى الفناء الخاص بك مع الكرز cornelian
الكرز Cornelian (Cornus Mas) ليس في الواقع شجرة الكرز. في الواقع ، هذا النوع الأصفر الزهرة هو خشب دوج مواطن في أوروبا وجنوب غرب آسيا. اختيار زهر مبكر جدًا ، إن الإزهار المشرقة هي مشهد مرحب به بعد فصل الشتاء. اعتمادًا على الطقس ، يمكن أن تستمر الزهور لأسابيع تبدأ في مارس. من الأنواع الشتوية الشتوية للغاية ، من الصعب في الولايات المتحدة من المناطق من 4 إلى 8 ، على الرغم من أنها موطنها جنوب أوروبا وغرب آسيا. تأكد من زرع أشجار الكرز في كورنيلي في ظل كامل أو جزئي للحصول على أفضل نمو.
اختر صنفًا رائعًا من Crabapple للحصول على ألوان مبهجة
في فصل الربيع ، تظهر الزهور الغامقة من Crabapple (Malus spp.) للدخول في الربيع رسميًا. ترتبط هذه الأشجار الصغيرة بأشجار التفاح ولكنها جزء من عائلة Rose. يوجد أكثر من 500 صنف من السلطعون حاليًا ، مع مجموعة متنوعة من ألوان الزهور للاختيار من بينها ، تتراوح من الأبيض إلى الأحمر إلى الوردي الوردي. تعد إضافة شجرة Crabapple إلى فناءك إحدى الطرق لجلب الملقحات إلى حديقتك مبكرًا. السلطعون هي شجرة مزهرة ستجذب الطيور الطنانة مع أزهارها الغنية بالرحيق. Crabapple هاردي في الولايات المتحدة في المناطق من 4 إلى 8.
إنشاء ملاذ للطيور الطنانة مع Red Buckeye
شجرة صديقة للملقحة ، Buckeye الحمراء (Aesculus pavia) ، تزيد من المناظر الطبيعية الخاصة بك مع الزهور الحمراء الأنبوبية. هذا النوع هو خيار أصغر ، مع وجود أصناف مزروعة في ارتفاعات من 15 إلى 20 قدم. يتم التعرف عليه على الفور من خلال أزهارها على شكل أنبوبي تأتي في الربيع ، وجذب الطيور الطنان ، والعث ، والفراشات. هاردي في المناطق من 6 إلى 9 ، يوصى بزرع buckeye الحمراء في التربة المتوسطة والمكتورة جيدًا. ومع ذلك ، ليس من الصعب النمو أو الاستمرار ، وهي شجرة عينة مثالية مبهجة لأي ساحة.
توفير زهور مبهر
Downy ServiceBerry (Amelanchier arborea) ، والمعروفة أيضًا باسم Junberry أو Shadbush ، هي شجرة أمريكية أصلية ذات قابلية للتكيف وفائدة رائعة. من موسم إلى آخر ، لدى Downy ServiceBerry شيئًا جديدًا لتقديم حواسك. في أوائل الربيع ، إنها زهورها البيضاء الجميلة الخمسة. توفر هذه الإزهار العطرة فرحة تمس الحاجة إليها للمناظر الطبيعية بعد فصل الشتاء الطويل. الأصناف المزروعة لها شكل ضيق ومدورة ، ويتصدر طوله من 15 إلى 25 قدمًا.
نعمة مساحة مع أزهار على شكل كوب من صحن ماغنوليا
ما يسمى بزهورها الكبيرة على شكل فنجان ، وهي شجرة Magnolia (Magnolia X Soulangeana) هي إضافة غارقة إلى ساحة كبيرة أو صغيرة. توقع أن تظهر الزهور ، حتى على أشجار الصحن الشاب ماغنوليا ، من فبراير إلى أبريل. هذه الشجرة الصغيرة تحظى بشعبية لمجموعة واسعة من الأصناف ، مما يوفر ألوان وأشكال زهرة مختلفة. اختر “Alexandrina” لأزهار الورد الأرجواني أو “Rustica Rubra” للزهور الحمراء الوردية. الصحن ماغنولياس هاردي في المناطق من 4 إلى 9 في الولايات المتحدة
عرض شجرة سلسلة ذهبية تشبه Wisteria
تعرض العديد من الأشجار المزهرة الشهيرة الزهور الوردي والأحمر والأرجواني. ولكن إذا كنت تبحث عن أشجار تتفتح مع الزهور الصفراء الرائعة ، فجرّب شجرة السلسلة الذهبية (Laburnum anagyroides). تم إحضار هذا النوع من أوروبا وله شكل رشيق مع زهور معلقة ، وأحيانًا يبلغ طوله 10 بوصات. في كل ربيع ، من مايو إلى يونيو ، تتطور هذه الشجرة الصغيرة التي تشبه البازلاء التي تشبه البازلاء والتي تتسرب من الفروع بطريقة مماثلة للويستريا. هاردي في المناطق من 5 إلى 7 في الولايات المتحدة ، فهو يعمل بشكل جيد في ظروف مختلفة ، على الرغم من أنه يمكن أن يكون الأعشاب. ملاحظة: يمكن أن يكون كل جزء من الشجرة سامة للغاية إذا تم تناوله.
اجتذب الطيور الطنانة وأكثر من ذلك مع شجرة فرشاة الزجاجة الحمراء
من الأنواع دائمة الخضرة ، تتميز Bottlebrush (Melaleuca Citrina) بأزهار حمراء فريدة من نوعها في شكل مسامير. على الرغم من بيعها كشجيرة في العديد من الأماكن ، فإن هذا النبات ينمو بشكل جيد كشجرة ، حيث يصل إلى ارتفاعات تصل إلى 25 قدمًا. موطنها أستراليا ، تجذب هذه الشجرة بسهولة الطيور الطنانة ، وملقحات أخرى ، وحتى الطيور المغردة مع أزهارها وبذورها. إنه من الصعب في المناطق من 9 إلى 11 ، يزهر بشكل رئيسي فقط في الصيف في المناطق الأكثر برودة في الولايات المتحدة ، بينما على مدار العام في مناطق أخرى. إنها ليست أصلية بالنسبة للولايات المتحدة ولكنها لن تضر أيضًا.
زرع خشب دوج مزهر جذاب للألوان البيضاء أو الحمراء أو الوردي
من مواطني الولايات المتحدة في الولايات المتحدة ، يشتهر خشب الدوج المزهر (كورنوس فلوريدا) بعادته المزهرة المبكرة. تضيف الأزهار الوردية أو اللون الأحمر أو الأبيض التي تعطي مظهرًا من الزهور الكبيرة نظرة مذهلة على هذه الشجرة. خشب خشب المزهرة هاردي من المناطق من 5 إلى 9 ويفضل التربة الحمضية بدون طين ثقيل. صعب الإرضاء حول ظروف التربة ، تأكد من عدم زرعها بالقرب من الملوثات المحتملة أو ملح الطريق. ومع ذلك ، يمكن أن يزدهر خشب دوج المزهرة في الظل ويتجه على ارتفاع حوالي 20 قدمًا.
احتضن الزهور الحمراء مع شجرة القيقب القابلة للتكيف
قادرة على النمو إلى ارتفاعات كبيرة ، القيقب الأحمر (acer rubrum) هو الأنواع السريعة النمو ، التي تتميز شكل مستدير. المعروفة باسم القيقب الأحمر أو القرمزي ، تحصل هذه الشجرة على اسمها ليس فقط من الظل التي تتحول أوراقها في الخريف ولكن أيضًا من الزهور الحمراء المبهجة التي تأتي في أواخر الشتاء. تظهر هذه الزهور في مجموعات معلقة ، وأحيانًا جميع الذكور ، أو جميع الإناث ، أو كليهما ، على شجرة واحدة. هذا النوع من القيقب هش من المناطق من 2 إلى 9 ، وخاصة المعدلة جيدًا إلى درجات الحرارة الباردة.
أضف السحر إلى حديقتك مع الكرز الياباني المزهر
إذا كنت لا تمانع في شجرة قد تستمر فقط لمدة 20 عامًا ، فإن الكرز الياباني المزهر (Prunus serrulata) هو شجرة كلاسيكية لإضافة الرومانسية إلى حديقتك. واحدة من أكثر الأصناف شعبية هي “Kwanzan” ، والتي تتميز بزهور وردية داكنة مزدوجة. هذه الأشجار جزء من عائلة Rose ، وهذا الصنف ، على وجه الخصوص ، يتميز بزهرات مبهجة للغاية. هذا الكرز المزهر الياباني هو واحد من أفضل المناخات الباردة ، مما يجعلها شعبية في الولايات المتحدة هذا الصنف بشكل عام من المناطق من 5 إلى 9.
جرب شجرة توليب للزهور الصفراء على شكل فريد
اختيار شائع للمناظر الطبيعية المنزلية ، تعد Tulip Tree (Liriodendron Tulipfera) مواطنًا أمريكيًا مع زهور فريدة من نوعها. يطلق عليه الحور الأصفر أو الحور الزنبق بسبب أزهاره الخضراء على شكل زنبق ، هذا النوع هو خيار سريع النمو. لسوء الحظ ، قد يكون من الصعب رؤيتها هذه الزهور الجميلة إلا إذا كنت تبحث عنها ، على الأقل حتى تسقط من الشجرة. ابق عينيك في أواخر الربيع إلى أوائل الصيف لرؤية الزهور الكبيرة على شكل كأس. أشجار الخنزير هي هاردي في المناطق من 4 إلى 9 وعادة ما تنمو بطريقة عمودية ، مع شكل ضيق طويل.
استمتع برائحة الزهور الرائعة
تنبعث رائحة منعشة من Fringetree Pretty (Chionanthus Virginicus) ، والمعروفة أيضًا باسم Beard’s Man’s Beard أو Grancy Graybeard. يرتبط هذا النوع بالرجال والزيتون ، لذلك ليس من المفاجئ أن يكون لزهورها رائحة تذكرنا بالرجال. مزيج من بتلات بيضاء طويلة ، والرائحة اللطيفة تجعل هذه شجرة أصلية مثالية. على الجانب الأصغر ، تعتبر Fringetrees خيارات زخرفية رائعة مع معدل نمو بطيء وثابت. هاردي من المناطق من 3 إلى 9 ، يعرض هذا النوع مجموعات من بتلات تشبه هامش في الربيع.
قدم The Red Horsechestnut ، وهو مختلط يجذب النحل
تم إنشاء Red Horsechestnut (Aesculus X Carnea) من نوعين منفصلين ، ويتميز بأزهار وردية أو حمراء حية تجذب النحل إلى فناءك. إنه يتزوج من أوراق النخيل مع الزهور الحمراء الزاهية ، شاشة الربيع المذهلة. تظهر الزهور على شكل مخروط على مجموعات من 6 إلى 8 بوصات ، مما يحصل بسهولة على إشعار الطيور الطنانة أيضًا. Red Horsechestnuts هاردي من المناطق من 4 إلى 9. هذه الشجرة تسقط قرون البذور بعد المزهرة كل موسم. لا تزرعها حيث ستكون هذه العادة مصدر إزعاج. ومع ذلك ، تستخدم هذه الأشجار على نطاق واسع للساحات السكنية والحدائق والممرات. لاحظ أن البذور القشرية سامة.
جرب Chokecherry لتوصيل الزهور والفواكه الجميلة
نوع أصغر ، تشوكشري (برونوس فرجينيا) ، ينمو حوالي 20 إلى 30 قدم عند النضج. تتميز هذه الشجرة الزخرفية ، التي تسمى أيضًا الكرز البري أو التوت المرير ، بزهور بيضاء كثيفة في الربيع مع عطر مبهج ، تليها فاكهة أرجوحة حمراء في وقت لاحق من الصيف. يعد Chokecherry مواطنًا لمجموعة واسعة من الولايات المتحدة وهاردي من المناطق من 2 إلى 7. إن إضافة هذه الشجرة إلى الفناء الخاص بك هو وسيلة رائعة للحصول على نقطة محورية جميلة في المناظر الطبيعية الخاصة بك مفيدة للحياة البرية ، بما في ذلك النحل الأصلي.
استخدم جاكاراندا للزهور الأرجواني الأرجواني غير العادية
لإضافة شيء إضافي إلى الفناء الخاص بك ، فكر في استخدام الإزهار الجريء لجاكاراندا (Jacaranda Mimosifolia). واحدة من الأشجار الفريدة التي تتفتح مع الزهور الزرقاء الجميلة ، زهور جاكاراندا كبيرة وتخلق عرضًا مثيرًا للإعجاب في الربيع. على الرغم من أن هذه الأنواع الاستوائية ليست أصلية للولايات المتحدة ، إلا أنها هاردي في المناطق من 9 إلى 13 وينمو بنجاح في الولايات الجنوبية. كن حذرًا عند زراعة جاكاراندا ، لأنه يوفر فوضى مجيدة من الزهور والأوراق الساقطة. أضف هذه الشجرة المورقة إلى الفناء الخاص بك لألوانها المثيرة ونمو طويل القامة.