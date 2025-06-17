17 أشجار مزهرة جميلة يمكن أن تجلب لونًا تمس الحاجة إليها في الفناء

في حين أن الخضرة الجريئة يمكن أن تضيف ظلال زرقاء خضراء زرقاء إلى الفناء الخاص بك ، والعديد من القيقب تتحول إلى ألوان مبهجة في الخريف ، لا يوجد شيء مثل انفجار الزهور من شجرة مزهرة. إذا شعرت أن مساحتك الخارجية تفتقر إلى القليل من اللون ، فإن الأنواع المزهرة جميلة خيار جيد. تقدم العديد من الأشجار المزهرة شاشات الأزهار الخاصة بها في فصل الربيع ، مما يساعد على الدخول في الموسم بحيوية إضافية. ومع ذلك ، هناك اختيارات تعرض أزهار جميلة في وقت لاحق من هذا الموسم ، أيضًا – Crabapple ، Magnolia ، Red Buckeye ، و ServiceBerry ، على سبيل المثال لا الحصر.

الأشجار المزهرة هي أيضا متعددة الاستخدامات بشكل لا يصدق. ربما تريد استخدام الأشجار المزهرة لجلب الرومانسية إلى فناءك ، أو تريد إضافة المزيد من الملوثات العضوية الثابتة إلى مساحتك الخارجية. مع العديد من الخيارات المتعلقة بلون وشكل الزهور أو حجم الشجرة ، يمكنك بسهولة تزين ساحة صغيرة أو مساحة كبيرة بأشجار مزهرة جميلة. ركز على نوع أو نوعين مزهرة إذا كان لديك مساحة أصغر للنمو ، أو إنشاء شاشات كبيرة على خصائص أكبر.