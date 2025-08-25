17 أفضل المعمرة للنمو للزهور البيضاء الرائعة

قد تبدو الزهور البيضاء مملة ، لكن تباينها مع ظلال الأخضر يخلق جوًا هادئًا وسلميًا في حديقتك. من لا يريد أن يشعر بالاسترخاء في ملاذه في الهواء الطلق؟ الأبيض هو واحد من أكثر ألوان زهرة الحديقة تنوعا. لا يقتصر الأمر على الإدلاء ببيان جريء ، بل إن إضافة زهرة بيضاء إلى حديقتك سوف يسلط الضوء أيضًا على الألوان النابضة بالحياة للنباتات الأخرى.
الأزهار البيضاء الدائمة تأتي في العديد من الأشكال والأحجام المختلفة. من أزهار الفاوانيا الصينية إلى المجموعات الصغيرة من Evergreen Candytuft ، هناك زهرة لكل نمط. يمكنهم إضافة رائحة محيرة وجلب المزيد من الملقحات إلى الفناء والحديقة الخاصة بك. إن إضافة الزهور المعمرة البيضاء إلى حديقتك يلغي الحاجة إلى إعادة زراعة ، مما يضمن أن الزهور البيضاء المورقة تتفتح سنة بعد سنة. مع الزهور التي تتفتح في جميع المواسم الأربعة وتزدهر في ظروف متنامية مختلفة ، فأنت ملزم أن تجد أن إحدى هذه الزهور ستضيف لمسة نهائية إلى حديقتك.
فيرجينيا سويت سباير
Virginia Sweet Spire (Itea Virginica) عبارة عن شجيرة شبه evergreen مع فروع طويلة تقوس مع مجموعات طويلة من الزهور البيضاء الدقيقة. تعال تسقط ، وأوراقها تتحول إلى ظلال مختلفة من الأحمر والبرتقالي والذهب التي تستمر في فصل الشتاء. في موطنها الأصلي ، تم العثور على مستدقة فيرجينيا الحلوة على طول المستنقعات وبنوك التيار. إنها إضافة رائعة إلى حدائق المطر ويمكن زراعتها على المنحدرات لمنع تآكل التربة. هذه الأزهار الغريبة هي هاردي في المناطق من 5 إلى 9. إذا أعطيتهم الشمس الكاملة للظل الجزئي والتربة الرطبة التي تتوق إليها ، يمكنك أن تتوقع إزهار في منتصف الصيف. أنها تنمو إلى حوالي 4 أقدام وعرضها.
الماء
من كل ماء Arum (Calla Palustris) ينمو جذع واحد وحسد ورائع ولكنه دراماتيكي. إن Arums Water ، وهو نوع من زنبق Calla ، مواطن للمستنقعات والمستنقعات ويمكن أن يزرع في التربة الرطبة أو لا يزال مياه ضحلة. هذه الزهور هاردي في المناطق من 2 إلى 6 وتفتح كل صيف. تزدهر أروم الماء في الظل الجزئي والتربة الرطبة الغنية بالشام. من المهم أن نلاحظ أن أوراق الشجر لهذا النبات سامة للبشر والحيوانات الأليفة إذا تم تناولها.
ثلج
تم تسمية Snowdrops (Galanthus nivalis) بتلاتها البيضاء النقية على شكل دمعة. إنها واحدة من العديد من النباتات الخارجية التي تزدهر في الطقس الشتوي ، تتفتح من أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع. إنهم هاردي في المناطق من 3 إلى 9. ينتشرون بسهولة بأنفسهم ، لذا زرعوها حيث يكون لديهم مجال للضرب. تحتاج قطرات الثلج إلى أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي والطين الذي يتم تجريده جيدًا أو التربة الطينية. إنهم يقومون بعمل جيد من أبيض تحت الأشجار أو الشجيرات المتاخمة.
كولومبين الأبيض
الكولومبين الأبيض (Aquilegia Coerulea) هو شجيرة صغيرة ذات تأثير كبير. إنه أزهار مع أزهار حساسة على شكل نجمة من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. على ارتفاع واحد إلى 2 قدم فقط وعرضه ، فإنه يجعل نبات الحدود الجميل تحت الأشجار والشجيرات ويعمل بشكل جيد في حدائق الصخور. الكولومبين الأبيض هاردي في المناطق من 3 إلى 9. يتطلب الكامل إلى الظل الجزئي ويتحمل معظم أنواع التربة.
الأسود hellebore
Black Hellebore (Helleborus Niger) ، على الرغم من اسمه ، يتميز بأزهار بيضاء على شكل جرس قد تتلاشى إلى اللون الوردي. يشير الأسود إلى لون جذوره ، والتي كانت تستخدم ذات مرة في الطب. في بعض الأحيان تسمى عيد الميلاد وردة ، إنها زهرة أخرى صديقة للانضمام تتفتح من الشتاء إلى أوائل الربيع. Black Hellebore هو هاردي في المناطق من 3 إلى 8. يتطلب جزئيًا إلى الظل الكامل والتربة الغنية الرطبة. Hellebore الأسود هو نبات مضغوط يمكن زراعته تحت الأشجار أو الشجيرات أو يستخدم كغطاء أرضي.
دائمة الخضرة candytuft
Evergreen Candytuft (Iberis sempervirens) هو غطاء أرضي مترامي الأطراف مع أزهار تجذب الفراشات من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. تنمو أزهارها الصغيرة في مجموعات كثيفة تذكرنا كرات الثلج. إن Candytuft Evergreen هاردي في المناطق من 3 إلى 8. هذه الزهور اللطيفة تتسامح مع الجفاف ، ويجب أن يتم تنظيفها في الجذر في فصل الشتاء لمنع الأضرار الناجمة عن الصقيع. يزدهر Candytuft Evergreen في أشعة الشمس والقلوية الكاملة للتربة المحايدة.
العنكبوت ليلي
يدلي Spider Lily (Hymenocallis) ببيان فريد حقًا ، حيث تنشر الزهور ذات الأوتار الطويلة والمكربة. موطنها جنوب الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية ، تنمو زنبق العنكبوت في المستنقعات الدافئة والجداول الضحلة. يحب أن يكون رطوبًا ، بحيث يمكن استخدامه في أحواض الحديقة الحدودية ويقدم إضافة جيدة إلى حدائق المياه. زنابق العنكبوت هاردي في المناطق من 10 إلى 11. تزدهر هذه الزهرة تحت أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي والأزهار من أواخر الصيف إلى أوائل الخريف.
هايسوب العملاقة البيضاء
يزهر مجموعة متنوعة بيضاء من Hyssop (Agastache Micrantha) من أواخر الصيف إلى أوائل الخريف. تنبعها الطويل مع خصلات أنبوبي من الزهور البيضاء الصغيرة. Hyssops العملاقة هاردي في المناطق من 6 إلى 9. يتطلب هذا النبات أشعة الشمس الكاملة وتربة جيدة وجافة في بعض الأحيان. إذا كنت تريد إضافة صالحة للأكل إلى حديقتك ، فيمكن تجفيف أوراق العطر العملاقة Hyssop واستخدامها لصنع الشاي. استخدم هذه الشجيرات متوسطة الحجم في حدائق الفراشة والحدائق الصخرية.
زهرة القمر
تشتهر Moonflower (Ipomoea alba) ، والمعروفة أيضًا باسم مجد الصباح الأبيض الاستوائي ، بأزهارها الليلية التي تعيد فتح بتلاتها بسرعة كل ليلة. زهرة القمر عبارة عن كرمة تسلق تتطلب هيكلًا ، مثل تعريشة أو سياج ، لتنمو. يزهر مع أزهار عريضة على شكل نجمة من أواخر الصيف إلى منتصف السقوط. هذا المناخ الحار المعمر هو فقط هاردي في المناطق من 10 إلى 12 ويتطلب أشعة الشمس الكاملة والتربة الرطبة ذات الإنتاج الجيد. ينمو زهرة القمر إلى 10 إلى 15 قدمًا وعرضها من 3 إلى 6 أقدام ، لذا فهو يدلي ببيان في منطقة كبيرة.
البوق الملاك
الأبواق الملاك (Brugmansia X Candida) هي نبات شبه مدفوع يمكن زراعته كشجيرة أو شجرة. يمكن أن تنمو زهورها على شكل بوق حقيقي ، يمكن أن تنمو إلى 12 بوصة. عادة ما تتفتح أبواق الملاك خلال الربيع والصيف والسقوط ، وغالبًا ما تكون متقطعة طوال المواسم. يمكن استخدام الأبواق الملاك في المناظر الطبيعية أو الاحتفاظ بها كمصنع للحاويات. الأبواق الملاك هي هاردي في المناطق من 8 إلى 10. إنهم يحبون الشمس الكاملة والتربة الغنية الناحرة. ينموون يصل طوله إلى 10 أقدام وعرضه 3 إلى 5 أقدام
الياسمين العربي
تزدهر الزهور العطرة العربية (ياسمينوم سامباك) من منتصف إلى أواخر الصيف. تتناقض بتلاتها الدقيقة المستديرة بشكل جميل مع أوراق الشجر الخضراء الداكنة. يمكن أن يزرع الياسمين العربي ككرمة على الدعم أو كدجارة مدمجة. موطنها جنوب شرق آسيا ، حيث تكون الرياح الموسمية شائعة. الياسمين العربي هاردي في المناطق من 9 إلى 11. إنها تحتاج إلى أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي والتربة الغنية بالشباك. بطول 4 إلى 5 أقدام وعرضها ، تعمل الياسمين العربية بشكل جيد كشجيرة حدودية في المناخات الدافئة.
ساسانكيا كاميليا
ساسانكيا كاميليا (كاميليا ساسانكيا) تتفوق الزهور البيضاء على طبقات من بتلات. تزهر هذه الشجيرة اليابانية من أوائل الخريف إلى الشتاء ، وهدية صغيرة في البرد القاحلة. Sasanqua Camellia هو نبات متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في الحدود وكصانع لهجة. هذا النبات هاردي في المناطق من 7 إلى 9. يتطلب أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ومحايدة للتربة الحمضية ذات الإنتاج الجيد. Sasanqua Camellia هي شجيرة كبيرة ، تصل إلى 6 إلى 10 أقدام وعرضها.
الزنبق الشرقي
أنواع بيضاء من الزنابق الشرقية (ليليوم “كاسا” بلانكا) عبارة عن أزهار مثيرة على شكل جرس مع سليديات بلون الصدأ المتناقضة. يمكن زراعة هذه الأزهار الرائعة في الأرض أو حاويات جيدة. الزنابق الشرقية هاردي في المناطق 5 إلى 8 وتفتح في منتصف الصيف. أنها تزدهر في أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي والتربة الغنية عضويا. في أطولها ، سوف يصل طوله حوالي 4 أقدام. من المهم أن نلاحظ أن الزنابق الشرقية ، مثل كل الزنابق الحقيقية ، سامة للقطط.
روز ملول
Rose Mallow (Hibiscus lasiocarpos) هي زهرة بيضاء مع مركز قرمزي عميق. في البرية ، ينمو هذا النبات في التربة الرطبة ، لذلك الماء في كثير من الأحيان أو استخدامه في حدائق المياه. روز ميلو تزهر من أواخر الصيف إلى أوائل الخريف. إنه من الصعب في المناطق من 5 إلى 9 ويحب أشعة الشمس الكاملة والتربة الغنية عضويا. إن تقليص السيقان إلى 3 إلى 4 بوصات في أواخر الخريف سيشجع النمو الجديد.
جنوب ماجنوليا
تتميز جنوب ماغنوليا (ماجنوليا جرانديفورا) ، مثل معظم أنواع ماغنوليا ، برائحة لا لبس فيها تجذبك. في ارتفاعه الكامل ، يمكن أن يوفر جنوب ماغنولياس حماية قاسية للطقس لنباتاتك الأخرى. على الرغم من أنها شجرة كبيرة جدًا ، حيث تصل إلى 30 قدمًا في بعض الحالات ، فإن أزهارها الكريمية ورائحة لذيذة تستحق المساحة التي تشغلها. جنوب ماغنوليا هاردي في المناطق من 7 إلى 9 وتفتح في أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. يجب أن تزرع جنوب ماغنوليا حيث يمكنهم الحصول على أشعة الشمس الكاملة للظلال الجزئية في التربة الحمضية التي تنطلق جيدًا.
برتقالي وهمية
تم تسمية Mock Orange (Philadelphus X Virginalis) لرائحة الحمضيات الطازجة. ينمو هذه الشجيرة حتى 10 أقدام ويزهر من أواخر الربيع إلى أوائل الصيف مع مجموعات صغيرة من الزهور. البرتقال الوهمي هاردي في المناطق من 4 إلى 8. إنه يتسامح مع مجموعة واسعة من أنواع التربة طالما أنها تُعزى جيدًا وتفضل الشمس الكاملة. تستفيد برتقالي وهمية من التقليم العادي لتجديد الشباب. إن قطع أكبر سيقان من قاع النبات يشجع على النمو الجديد.
الفاوانيا الصينية
الفاوانيا الصينية (Paeonia Lactiflora) ، أو Peony Common Garden ، محبوب لأزهارها الكبيرة المليئة بالبتلات. الفاوانيا الصينية هاردي في المناطق من 3 إلى 8. مع الرعاية المناسبة ، يمكنك أن تتوقع أن تتفتح الفاوانيا الصينية من منتصف إلى أواخر الربيع. يجب أن تزرع في التربة الغنية عضويا حيث يمكنهم الحصول على أشعة الشمس الكاملة. يجب عليك ميتة هذه الأزهار بعد الإزهار والوراء القديم إلى مستوى الأرض في الخريف لتشجيع النمو الجديد. تعمل الفاوانيا الصينية بشكل جيد مثل النباتات الحدودية أو الزينة المستقلة.