17 أفضل النباتات المعمرة التي يجب أن تزرعها في فبراير

لا يزال الطقس الشتوي على قدم وساق هنا في نصف الكرة الشمالي، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك البدء في التخطيط لأزهار الربيع والصيف في حديقتك. يمكن أن يكون شهر فبراير وقتًا ممتازًا لزراعة بعض النباتات المعمرة. في الواقع، فإن مجموعة واسعة من النباتات المعمرة تكون أفضل حالًا عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة قبل موسم نموها، وهي ظاهرة معروفة في عالم البستنة باسم التقسيم الطبقي البارد. بشكل أساسي، تحتاج هذه النباتات إلى تحول كبير في درجة الحرارة لكسر السكون وتحفيز الإنبات. يمكن تحقيق ذلك من خلال زرع البذور الشتوية في حاوية خارجية وزراعتها لاحقًا، أو في بعض الحالات، زراعة البذور مباشرة في حديقتك.

هذه الزهور متعددة الاستخدامات وموثوقة، ومثالية لإنشاء حديقة معمرة منخفضة الصيانة أو لجذب الملقحات إلى حديقتك على مدار العام. إذا كنت تعيش في منطقة أكثر دفئًا من البلاد، أو كانت الأرض في حديقتك صالحة للزراعة بالفعل، فيمكنك البدء في العمل الآن. يمكنك العثور أدناه على مجموعة من 17 نباتًا معمرًا مختلفًا يمكنك زراعتها في الهواء الطلق أو زراعتها مباشرةً في حديقتك في شهر فبراير، بما في ذلك ظروف نموها المثالية والمؤشرات الرئيسية لتأسيسها بنجاح.