17 أفضل النباتات المعمرة التي يجب أن تزرعها في فبراير

لا يزال الطقس الشتوي على قدم وساق هنا في نصف الكرة الشمالي، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك البدء في التخطيط لأزهار الربيع والصيف في حديقتك. يمكن أن يكون شهر فبراير وقتًا ممتازًا لزراعة بعض النباتات المعمرة. في الواقع، فإن مجموعة واسعة من النباتات المعمرة تكون أفضل حالًا عند التعرض لدرجات الحرارة الباردة قبل موسم نموها، وهي ظاهرة معروفة في عالم البستنة باسم التقسيم الطبقي البارد. بشكل أساسي، تحتاج هذه النباتات إلى تحول كبير في درجة الحرارة لكسر السكون وتحفيز الإنبات. يمكن تحقيق ذلك من خلال زرع البذور الشتوية في حاوية خارجية وزراعتها لاحقًا، أو في بعض الحالات، زراعة البذور مباشرة في حديقتك.
هذه الزهور متعددة الاستخدامات وموثوقة، ومثالية لإنشاء حديقة معمرة منخفضة الصيانة أو لجذب الملقحات إلى حديقتك على مدار العام. إذا كنت تعيش في منطقة أكثر دفئًا من البلاد، أو كانت الأرض في حديقتك صالحة للزراعة بالفعل، فيمكنك البدء في العمل الآن. يمكنك العثور أدناه على مجموعة من 17 نباتًا معمرًا مختلفًا يمكنك زراعتها في الهواء الطلق أو زراعتها مباشرةً في حديقتك في شهر فبراير، بما في ذلك ظروف نموها المثالية والمؤشرات الرئيسية لتأسيسها بنجاح.
سوزان ذات العيون السوداء
سوزان بلاك آيد (رودبيكيا هيرتا) هي نبات معمر محلي مزهر وقابل للتكيف مع مجموعة من المناطق والظروف الجوية. مناسبة لمناطق الصلابة التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9، حيث توفر أزهارها الصفراء الزاهية لمسة من الألوان المبهجة التي تظهر في فصل الصيف وتستمر حتى أشهر الخريف. يمكنك أيضًا حصاد بذور السوزان ذات العيون السوداء وحفظها لتزدهر في الموسم المقبل. للحصول على أزهار وفيرة في وقت لاحق من العام، قم بالزراعة قبل حوالي ستة أسابيع من متوسط الصقيع الأخير في منطقتك في رقعة مشمسة ذات تربة جيدة التصريف.
زهرة الردبكية الأرجوانية
على غرار سوزان بلاك آيد، فإن الردبكية الأرجوانية (إشنسا بوربوريا) هي نبات معمر محلي آخر يتميز بأزهار رائعة مشبعة للغاية. إنها شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 9. أشهر الخريف هي من الناحية الفنية أفضل وقت في العام لزراعة زهرة الردبكية الأرجوانية مباشرة في حديقتك، لكن يمكن لشهر فبراير أيضًا أن ينجح في المناطق الأكثر دفئًا، أو إذا كنت على استعداد لتجربة البذر الشتوي في حاوية. اختر مكانًا مشمسًا، وتأكد من تصريف التربة جيدًا، واترك بعض المساحة بين كل نبات من نباتات الردبكية الأرجوانية للحصول على تدفق هواء كافٍ.
يارو
نبات اليارو (Achillea spp.) هو عشب طويل النمو يتم حصاده تقليديًا لخصائصه الطبية، ويقدم أكثر من مجرد وظيفة بمفردها. زهورها الجميلة، التي تأتي بألوان مثل الأصفر والأرجواني والأبيض، هي مشهد يستحق المشاهدة. بالنسبة للزراعة في شهر فبراير، بافتراض أن الأرض صالحة للزراعة، انثر بعض بذور اليارو في مكان مشمس في حديقتك ذي تربة جيدة التصريف. ستعمل هذه النباتات المعمرة منخفضة الصيانة على ترسيخ الجذور بسرعة وتزدهر دون بذل الكثير من الجهد من جانبك في مناطق الصلابة من 3 إلى 9. ومع حلول فصلي الربيع والصيف، ستشاهدها تنبض بالحياة بأزهار رقيقة.
لافندر
يعتبر اللافندر (Lavandula spp.) من الحدائق المفضلة لسبب وجيه. حصلت هذه النباتات المعمرة العطرة على اسمها من أزهارها المميزة، والتي تنفجر باللون الأرجواني الكهربائي. في مناطق الصلابة من 5 إلى 8، يمكن زراعته في مزارع خارجية أو مباشرة في حديقتك. تعتبر الزراعة الربيعية مثالية، ولكن في المناطق الأكثر دفئًا دون خطر الصقيع، يمكن أن تنجح الزراعة في أواخر الشتاء أيضًا. تأكد من اختيار منطقة مشمسة، واستخدام تربة جيدة التصريف، وسقي نباتاتك جيدًا عند الزراعة.
لياتريس
النجم المشتعل (Liatris spicata)، والمعروف أحيانًا باسم الريشة المثلية، هو أحد النباتات المعمرة المذكورة أعلاه والتي تحقق نتائج أفضل بعد فترة باردة طبيعية نتيجة للزراعة في أواخر الشتاء. زهرة برية محلية ذات أزهار وردية أو أرجوانية رقيقة تنمو عموديًا، وهي مناسبة تمامًا للمناطق ذات الصلابة من 5 إلى 8. للحصول على الحد الأقصى من الزهور هذا الصيف، قم بتثبيت نبات Liatris المزروع في فصل الشتاء في مكان حيث سيتلقى وفرة من أشعة الشمس.
زهرة بطانية
زهرة معمرة من عائلة عباد الشمس موطنها أمريكا الشمالية والجنوبية، تتميز الزهرة البطانية (Gaillardia spp.) بأزهار حمراء وصفراء ملفتة للنظر تظل نابضة بالحياة لعدة أشهر متتالية في الصيف والخريف. إنها قوية في المناطق من 3 إلى 10 وتشتهر بأنها غير متقنة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للزراعة في فبراير. زرع بذور زهرة بطانية في مكان مشمس مع تربة جيدة التصريف بمجرد أن لم يعد الصقيع يمثل تهديدًا.
البازلاء الحلوة المعمرة
لا تدع براعم البازلاء الحلوة المعمرة (Lathyrus latifolius) تخدعك؛ إنهم شديدو التحمل ويعملون بشكل جيد في المناطق من 4 إلى 8. ويمكن أن يساعدهم زرع بذورهم في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع في الوصول إلى الارتفاع الكامل بحلول نهاية موسم النمو في الخريف التالي. قم بزراعتها مباشرة في حديقتك الآن للمساعدة في تعزيز نمو الجذور القوي، وفي النهاية، الإزهار المترامي الأطراف. الشمس الكاملة والصرف الجيد هما مفتاح البازلاء الحلوة السعيدة، لذا انتبه إلى مكان زراعتها.
أنف العجل
يستغرق نبات Snapdragon (Antirrhinum majus) وقتًا طويلاً للنمو (من 110 إلى 120 يومًا، اعتمادًا على النوع)، لذا فإن زراعته مبكرًا يعد خطوة ذكية. ابدأ مشروعك في فبراير، وستجني الفوائد في أواخر الربيع عندما تبدأ في الازدهار. إنها شديدة التحمل في المناطق من 7 إلى 10، ويمكنها تحمل بعض الصقيع، وتفضل التربة الرطبة جيدة التصريف. خارج هذا النطاق، يمكن أيضًا زراعة أنف العجل على شكل نباتات سنوية.
الخشخاش
يعد الخشخاش ذو الألوان الزاهية (Papaver spp.) خيارًا رائعًا لزراعة شهر فبراير في المناطق الخالية من الصقيع داخل المناطق من 7 إلى 10 لأنها تستغرق وقتًا لتنبت. على الرغم من أنها يمكن أن تتحمل بعض الظل، إلا أن نبات الخشخاش يكون أفضل في الأماكن التي تحصل على ما لا يقل عن ست ساعات من ضوء الشمس المباشر كل يوم. تأكد من زراعة هذه النباتات المعمرة قصيرة العمر في تربة جيدة التصريف وسقيها بسخاء لأنها تنشئ نظام الجذر.
الجلاديولوس
تعتبر النباتات المعمرة الرقيقة التي تحتوي على لكمة جريئة، الزنبق (Gladiolus spp.)، والمعروفة أيضًا باسم زنبق السيف، اختيارًا مبهرجًا آخر للبستانيين في المناطق من 7 إلى 10. إنها تزدهر في الصيف، لذا فإن زراعتها في أواخر الشتاء ستمنحهم الكثير من الوقت لتأسيس الجذور وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. قم بزراعة نبات الجلاديولس المحب للشمس في مكان يحصل على الكثير من ضوء النهار، مع المباعدة بين كل بصيلة بحوالي 3 إلى 5 بوصات لتوفير مساحة واسعة للتنفس. (تحذير عادل: هذا النبات سام للقطط والكلاب والخيول.)
حكيم الغابة
هل تأمل في جذب المزيد من الملقحات إلى حديقتك؟ لا تنظر إلى أبعد من حكيم الغابات (سالفيا نيموروسا)، وهو نبات معمر طويل النمو يجذب النحل والفراشات والطيور الطنانة بشكل موثوق. يمكن أن تستفيد أزهار هذا النبات الأرجوانية طويلة الأمد من البداية المبكرة. سيكون لدى البستانيين في المناطق من 4 إلى 8 حظًا سعيدًا في بدء زراعة حكيم الغابات في فبراير إذا كانوا على بعد ما يقرب من ثمانية إلى 10 أسابيع من آخر صقيع متوقع في منطقتهم.
وردي شيدر
اعتمادًا على الظروف الجوية في منطقتك، يمكن زراعة زهور الشيدر الوردية (Dianthus spp.) كنباتات سنوية أو كل سنتين أو نباتات معمرة دائمة الخضرة. تتميز هذه النباتات المزهرة المقاومة للغزلان بالقوة في المناطق من 4 إلى 9، ويمكنك البدء بها مباشرة في حديقتك في وقت مبكر من شهر فبراير، طالما أنك على بعد حوالي ثمانية أسابيع من تاريخ الصقيع الأخير المتوقع. زرعها في مكان به تربة جيدة التصريف تحصل على شمس كاملة أو ظل جزئي.
قفاز الثعلب
هاردي في المناطق من 4 إلى 9، قفاز الثعلب (Digitalis Purpurea) هو نبات معمر قصير العمر يتميز بزهور أرجوانية مذهلة في شكل مميز. إنهم يفضلون الطقس البارد الرطب ويمكن زراعتهم مباشرة في التربة في الطرف الأكثر دفئًا من نطاق نموهم في أواخر الشتاء أو أوائل الربيع. قم بزراعة قفاز الثعلب في حديقتك عن طريق وضع بذوره في مكانها باستخدام مشعل النار وسقيها جيدًا بعد الزراعة. سترى تلك الأزهار الرائعة تأتي في أواخر الربيع أو أوائل الصيف.
الصقلاب الشائع
زهرة معمرة محلية أخرى تحبها الملقحات، عشبة الصقلاب الشائعة (Asclepias syriaca) قابلة للتكيف بدرجة كبيرة ومناسبة للزراعة الشتوية في الهواء الطلق في فبراير في المناطق من 3 إلى 9. عشبة اللبن هي واحدة من تلك النباتات التي تتطلب التقسيم الطبقي البارد لتنبت بنجاح؛ ومع ذلك، يتم زراعته عادة في الخريف. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الصقلاب يحتاج إلى شمس كاملة وظروف تربة رطبة حتى يزدهر حقًا. حقيقة ممتعة: إنه نبات أساسي للفراشات الملكية التي تضع بيضها عليه.
غولدنرود
Goldenrod (Solidago spp.) حصلت على اسمها من أزهارها ذات اللون الأصفر الذهبي، والتي تنمو بقوة وطول. مثل الصقلاب، تستفيد هذه النباتات المعمرة الأصلية في الولايات المتحدة من زراعتها في الهواء الطلق في أواخر الشتاء. ستعمل معظم أنواع العصي الذهبية في المناطق المشمسة ضمن مناطق الصلابة من 3 إلى 9. ابدأ الآن، وبحلول الوقت الذي يصبح فيه النبات جاهزًا للزراعة في حديقتك، ستكون درجات الحرارة قد ارتفعت بالفعل.
زهور النجمة
نبات معمر ملفت للنظر يشبه زهور الأقحوان وزهرة النجمة (Aster spp.) في أواخر الصيف والخريف، مما يضفي ألوانًا نابضة بالحياة على حديقتك في وقت لاحق من العام. تكون معظم الأصناف شديدة التحمل في المناطق من 3 إلى 8. على الرغم من أنه من الأفضل عمومًا زراعة زهور النجمة في حديقتك في أواخر الربيع عندما لا يشكل الصقيع تهديدًا، إلا أنه يمكنك أيضًا تجربة الزراعة الشتوية في الهواء الطلق في فبراير. بمجرد وصول الربيع، قم بزراعة زهور النجمة المزروعة في مكان مشمس وحافظ عليها باردة ورطبة أثناء نموها.
زعتر
هل تحب استخدام الأعشاب الطازجة في وجباتك المنزلية؟ احصل على قمة حديقة الأعشاب الربيعية والصيفية الخاصة بك عن طريق زراعة الزعتر (Thymus vulgaris) في الداخل في فبراير. تتحمل هذه النباتات المعمرة القوية الصقيع والجفاف بمجرد إنشائها، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب البدء من البذور. من أجل السهولة، ابدأ هذه العشبة بطيئة النمو من العقل الآن، ثم قم بزراعتها في زارع خارجي أو مباشرة في حديقتك بمجرد أن ترتفع درجة حرارة الأرض قليلاً في أواخر الربيع أو أوائل الصيف. معظم أصناف الزعتر تكون شديدة التحمل في فصل الشتاء حتى المناطق 4 أو 5.