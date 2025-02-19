17 ثريات المدخل التي تبدو باردة وحديثة (بدلاً من الصراخ والعجوز)

المدخل هو مقدمة لبقية منزلك ويجب أن تعامله بهذه الطريقة. لذلك ، بغض النظر عن حجمها ، اختر ثريا براقة لتعيين النغمة الصحيحة. الابتعاد عن تلك المزخرفة المفرطة والمزخرفة منذ أن خرجت. في مكانهم ، اختر التصميمات الحديثة التي هي أنيقة وفنية وأنيقة دون عناء لإحداث انطباع أول جريء دون أن يطغى على مساحتك. سواء كنت تفضل بيان الصور الظلية أو أشكال Starburst أو تجهيزات الإمبراطورية ، فإن ثريا مدخل رائعة وحديثة يمكن أن تحول مساحتك إلى تحفة معاصرة.

لم تعد تركيبات الإضاءة وظيفية فقط – إنها جزء رئيسي من التصميم الداخلي. الثريا هي رمز للرفاهية ويجب أن تكمل بنيةك ، وتعزيز تصفية الضوء الطبيعي في منزلك ، وإنشاء جو جذاب ، كل ذلك دون التغلب على الممر. ومع ذلك ، من المهم اختيار تركيبات تتناسب مع أبعاد مدخلك. على سبيل المثال ، اختر الثريات بقطر من 12 إلى 18 بوصة لمساحة تبلغ مساحتها 75 قدمًا مربعًا أو أكثر- إلا إذا كنت تخطط لتكون النقطة المحورية. في هذه الحالة ، اذهب كبيرة! يمكنك حتى إضافة ثريات غنيمة إلى أي غرفة مع خيار المكونات.

إن الإضاءة الأكثر عصرية اليوم تدور حول مزج أسلوب منزلك مع الوظائف ، لذا تأكد من أن ثريات المدخل الخاصة بك تظل وفيا لهذا الاهتمام البصري. تُعرض القطع الأنيقة تصاميم جريئة ، والعناصر الطبيعية ، والمواد الإبداعية ، وهي مصممة لإدلاء بيان. في حال كان هذا هو هدفك ، فإن أنماط الثريا الحديثة هذه مثالية لك.