17 ثريات المدخل التي تبدو باردة وحديثة (بدلاً من الصراخ والعجوز)

المدخل هو مقدمة لبقية منزلك ويجب أن تعامله بهذه الطريقة. لذلك ، بغض النظر عن حجمها ، اختر ثريا براقة لتعيين النغمة الصحيحة. الابتعاد عن تلك المزخرفة المفرطة والمزخرفة منذ أن خرجت. في مكانهم ، اختر التصميمات الحديثة التي هي أنيقة وفنية وأنيقة دون عناء لإحداث انطباع أول جريء دون أن يطغى على مساحتك. سواء كنت تفضل بيان الصور الظلية أو أشكال Starburst أو تجهيزات الإمبراطورية ، فإن ثريا مدخل رائعة وحديثة يمكن أن تحول مساحتك إلى تحفة معاصرة.
لم تعد تركيبات الإضاءة وظيفية فقط – إنها جزء رئيسي من التصميم الداخلي. الثريا هي رمز للرفاهية ويجب أن تكمل بنيةك ، وتعزيز تصفية الضوء الطبيعي في منزلك ، وإنشاء جو جذاب ، كل ذلك دون التغلب على الممر. ومع ذلك ، من المهم اختيار تركيبات تتناسب مع أبعاد مدخلك. على سبيل المثال ، اختر الثريات بقطر من 12 إلى 18 بوصة لمساحة تبلغ مساحتها 75 قدمًا مربعًا أو أكثر- إلا إذا كنت تخطط لتكون النقطة المحورية. في هذه الحالة ، اذهب كبيرة! يمكنك حتى إضافة ثريات غنيمة إلى أي غرفة مع خيار المكونات.
إن الإضاءة الأكثر عصرية اليوم تدور حول مزج أسلوب منزلك مع الوظائف ، لذا تأكد من أن ثريات المدخل الخاصة بك تظل وفيا لهذا الاهتمام البصري. تُعرض القطع الأنيقة تصاميم جريئة ، والعناصر الطبيعية ، والمواد الإبداعية ، وهي مصممة لإدلاء بيان. في حال كان هذا هو هدفك ، فإن أنماط الثريا الحديثة هذه مثالية لك.
ثريا قلادة كريستال
تتطلب ثريا قلادة كريستال الاهتمام باللحظة التي يسير فيها الضيوف عبر الباب. من خلال مدخل يحتوي على أسقف عالية ومساحة كبيرة ، ستناسب المباراة الضخمة. ابحث عن تلك ذات البلورات التي يمكن أن تعطي مقطعك عرضًا لامعًا. عندما يكون مدخلك أكثر تقليلًا ، ستحتاج إلى ثريا أصغر في الحجم. ولكن يجب أن يكون مبهرًا بنفس القدر وإعطاء الكثير من الضوء لإلقاء الضوء على المنطقة. ثريا البروتيل كريستال دمعة الدمعة هي مثال مثالي.
ثريا الإمبراطورية
قد تكون ثريا الإمبراطورية الخالدة هذه هي المفضلة لدينا بسبب أجواءها الفاخرة ، والتي يمكن دمجها في مجموعة متنوعة من أنماط ديكور المنزل – من المزرعة إلى التقليدية. يشبه شكله جرس مقلوب. مع أضواء الشمعدانات المحيطة بمحيط الثريا وسلاسل اللؤلؤ المعلقة في جميع أنحاء الوسط ، فإن الإضاءة المحيطة هي مكملة مثالية للمداخلات عالية السقف وغرف المعيشة أو الطعام. تذكر أن تختار ثريا الإمبراطورية بناءً على حجم مرورك وارتفاع السقف لأن تركيبات كبيرة يمكن أن تطغى بسرعة على الغرف الأصغر والعكس.
Sputnik Starburst الثريا
بالنسبة للمنازل التي لها جمالية انتقائية أو في منتصف القرن ، فإن ثريا سبوتنيك ستجعل بهوك إلى الحياة. مستوحاة من إطلاق SPUTNIK SARELLITE في عام 1957 ، تحتوي هذه التركيبات الإضاءة على أجواء خيال علمي مع أذرع متعددة تمتد في اتجاهات مختلفة ومصابيح مكشوفة في النهايات. يتميز تصميمهم الجريء بخطوط نظيفة وتماثل هندسي يشبه الانفجار السماوي. يمكنك العثور عليها في أشكال وأحجام مختلفة.
ثريا الفقاعات
ثريات الفقاعات هي تركيبات إضاءة غريب الأطوار مع مجموعات غير متماثلة من الكرات الصافية التي تبدو مثل الفقاعات العائمة. ستقدم هذه الأعمال الفنية دخولك إلى جمالية أثيري وجيدة التهوية ، مما يلقي الضوء في اتجاهات متعددة. نظرًا لأنها تأتي في كل نوع من أنواع التشطيب – الثريات النحاسية والأسود والفضي الفضي – تعمل ليس فقط على أنماط التصميم الحديثة والمعاصرة ولكن أيضًا ريفيًا ومزرعة.
شمعدانات حديثة الثريا
إذا كنت تريد نظرة حديثة دون الابتعاد عن التصميمات التقليدية ، فإن ثريا الشمعدان المفتوحة ستمنحك أفضل ما في العالمين. تحتوي هذه المباراة على الطراز الصناعي على تصميم على طراز الشموع البسيط ، ويتميز بإطار معدني أسود ذو أذرع تصاعدية. ستجلب فيبي نظيف ومتوازن ومتماثل إلى مدخلك. تمتزج ثريا الشمعدان مع كل نمط ديكور منزلي تقريبًا ويمكنك العثور على عدد كبير من التشطيبات والأشكال التي ستعمل بشكل أفضل بالنسبة لك.
الثريا الخطية
الثريات الخطية ليست فقط لغرف الطعام والمطابخ ولكن يمكن تعليقها في المداخل أيضًا ، وذلك بفضل تصميماتها المعاصرة. على الرغم من أن العديد من الأنماط لديها إطارات مستقيمة ، إلا أن بعض الثريات الخطية تأتي بأشكال مجردة مع أضواء موضوعة في اتجاهات مختلفة. الثريات الخطية هي قطع بيان توفر جمالية حديثة ويمكن أن تجلب إضاءة الإضاءة إلى مساحتك. تعمل تصميمات الإضاءة هذه أيضًا مع الأسقف المقببة.
الثريا الفنية
الثريات الفنية هي وسيلة سهلة لإدلاء بيان جريء ودمج الفن الوظيفي في مدخلك. الاحتمالات غير محدودة مع مجموعة متنوعة من التفسيرات الفنية التي تدفع الحدود. تأتي الثريات الفنية بأشكال غير عادية وخيارات إضاءة فريدة من نوعها. تم إنشاؤها باستخدام أنواع مختلفة من المواد ، مثل الأوراق العائمة ، والخشب المتعرج ، والحديد المذهل يدويًا. من المؤكد أن مبتدئين المحادثة هذه سيتركون انطباعًا على الجميع أثناء تحديث مظهر مدخلك ويثني عضلاتك الفنية.
ورقة ثريا الورقة الزجاجية
تمكنت هذه الثريا التي تستوحى من ثلاث مستويات مستوحاة من الطبيعة من أن تكون قيمتها وصنع البيان في نفس الوقت. شكله الهيكلي له أجواء عتيقة مختلطة مع تلميحات من العناصر المعاصرة. يتميز هذا النمط بأقواس معدنية على غرار الباروك والتي تتساقط على ظلال أوراق الكريستال الزجاجية. يمنح الثريا البسيطة مدخلك مظهرًا ملكيًا ، مما يعكس ضوءًا ناعمًا تم ترشيحه من خلال الأوراق. يمكنك أن تجد على الإنترنت مماثل ، مثل ثريا أوراق KPIBEST الحديثة هذه.
آرت ديكو الثريا
تطور على الثريات المبللة المصباح ، هذا نمط Art Deco يدفع المباراة في العصر الحديث. تم استبدال ظلال مصباح الكتان التقليدية التي اعتدنا على رؤيتها بظلال كروية زجاجية محكم ، مما يمنحها ميزة معاصرة وأجواء دافئة ومتطورة. إنه يأتي في تشطيبات مختلفة ويمكن أن يناسب كل نوع من جماليات ديكور المنزل. تعمل أنماط الإطارات أيضًا على الجري – من الخطية إلى الهندسية.
قفص القفص الثريا
ثريا قفص الطيور هي خيار إضاءة متعددة الاستخدامات ، يتراوح من أنماط التصميم الريفية إلى الحديثة إلى الأنيقة ومختلطة مع smidge من عتيقة. غالبًا ما تصنع إطارات قفص الطيور التقليدية من الحديد ولكن الأساليب الحديثة تشمل الخشب والروتين. يمكن أيضًا تزيينها في بلورات زجاجية مقدمة من أجل دفعة أناقة فورية ، اعتمادًا على مدى رغبتك في مدخلك الرسمي. إنها واحدة من الأساليب الوحيدة للثريا التي يمكنك العثور عليها طرق مبتكرة أخرى لإعادة استخدامها حول منزلك وحديقتك.
ثريا الجرم السماوية
إذا كنت تريد مدخلًا دراماتيكيًا ، فاختر ثريا الجرم السماوية الضخمة. أسلوبهم المعاصر يجعلهم اختيارًا شائعًا للمداخل وغرف المعيشة وحتى مصابيح السرير. تحتوي معظم ثريات الجرم السماوي على تصميمات مفتوحة مع لمبات مرئية تجلب لمسة حديثة أو صناعية ، ولكن بعضها متوفر في تصميمات مغلقة أيضًا. يضيف تناظرها الكروي الأناقة إلى الأسقف العالية ويوفر توهجًا أكثر ليونة وأيضًا إلى أي غرفة.
الثريا متعددة المستويات
لإيقاف الضيوف في مساراتهم في اللحظة التي يسيرون فيها إلى منزلك ، يضيء مساحة مدخلك مع ثريا درامية. كل طبقة لديها أذرع تمتد إلى الخارج مع أضواء الشمعدانات في الأطراف. يمكنك العثور على أنماط مبسطة لها أجواء بسيطة ، في حين أن الأساليب القصوى لها أكثر من مستويين وتأتي مع إضافات الزينة ، مثل البلورات المتتالية. تكمل الثريات متعددة المستويات مجموعة متنوعة من أنماط الديكور مع الذوق الفني والوظائف.
فانوس الثريا
تأتي ثريات الفانوس في جميع الأشكال والأحجام والأنماط ، مما يجعلها مناسبة تمامًا لأي مدخل. ولكن بغض النظر عن مدى حصولهم على الحديث أو المعقد ، فإن الثريا الفانوس لا تزال تصميمًا خالدًا. على الرغم من أن هذه الأضواء مغطاة أحيانًا بالزجاج ، فإننا نفضل تصميمًا مفتوحًا يسهل تغيير المصابيح والحفاظ عليها نظيفة. تأتي الإطارات والسلسلة في تشطيبات معدنية مختلفة ، لذلك سوف تمتزج بسهولة مع بقية ممرك.
الثريا الهندسية
إذا كنت تتطلع إلى إضافة شخصية إلى مدخلك ، فإن الثريا الهندسية قد غطت. تأتي هذه الثريات ذات الشكل الثابت في تصميمات مختلفة ، مثل المكعبات ، الأجرام السماوية ، المستطيلات ، الماس ، وسداسيس ، على سبيل المثال لا الحصر. يلعب الإطار الهندسي مع الإضاءة للمساعدة في إلقاء الظلال في اتجاهات مختلفة لإنشاء مظهر ديناميكي ووجه. نظرًا لأنها تأتي في مجموعة متنوعة من المواد ، تأكد من أن النوع الذي تختاره يكمل جمالية منزلك.
عربة عجلة الثريا
مستوحاة من عجلات العربة الخشبية القديمة ، هذه الثريا المعدنية هي لاعبا اساسيا لافت للنظر في أي مدخل. على الرغم من أن أنماط الإضاءة القديمة مصنوعة من خشب أثقل ، إلا أن ثريات عجلة العربة الحديثة مبنية من المعدن. لذلك ، فإنهم يمارسون خطوطًا أنيقة ، ويحتفظون بمظهرهم الدائري الكلاسيكي. تعمل ثريا عجلة العربة على أنماط ديكور منزلية متعددة ، من الانتقالية إلى الحديثة والتقليدية. يمكنك إضافة مصابيح Edison عندما يكون لديك منزل على الطراز الصناعي وأضواء تشبه الشموع للحصول على جمالية ريفية.
Cottagecore الثريا
هذا التصميم الذي تم تجويفه ، مستوحى من العتيقة لديه جمالية فاخرة هادئة. تمتد أذرعها المعدنية الطويلة المنحنية إلى الخارج لإعطاء هذا النمط الثريا ملفًا تقليديًا ، في حين يوفر مركز الزنجار الخشبي المتقدمين مظهرًا عتيقًا في Timeworn. بفضل سحر العالم القديم لخيار Cottagecore هذا ، تمتزج الثريا مع البلد الفرنسي أو ديكور المزرعة المتهالكة التي ستظل ذات صلة وخالدة لسنوات قادمة. هذه الثريا التي قللت لا تتطلب الاهتمام عند المشي في مدخل ، فهو يأتي بشكل طبيعي في طريقه.
ثريا الطبل
تقدم ثريا الأسطوانة نظرة نظيفة وحديثة على المداخل دون التغلب على المساحة. تأتي ظلال الأسطوانة في عدد كبير من خيارات المواد ، بما في ذلك القماش والزجاج والخشب والمعادن. هذا يحدد تدفق الضوء في المنطقة ، بينما يحدد الانتهاء من الأسطوانة أسلوبه. يحتوي ثريا الأسطوانة على ملف تعريف خالد يخلط مع كل نوع ديكور المنزل تقريبًا.