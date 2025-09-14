17 خضروات يمكنك زرعها في حديقتك فقط عن طريق رش البذور

في بعض الأحيان ، فإن أسهل طريقة لزراعة حديقة نباتية هي السماح للطبيعة بالقيام بالرفع الثقيل. يعد التناثر ، والمعروف أيضًا باسم البذرة ، وسيلة بسيطة وخالية من الصداع لتنمية النباتات. إنه يتخطى المهام الشاقة والمستهلكة للوقت مثل حفر العشرات من الثقوب الصغيرة في التربة ، أو النباتات في أواني الحضانة الصغيرة. إنها سريعة وفعالة ، وهي طريقة رائعة لملء سرير حديقة أو حاوية مرفوعة مع الخس أو الجزر أو الفجل. هذا أمر رائع للمبتدئين والبستانيين ذوي الخبرة على حد سواء ، وخاصة أولئك الذين يرغبون في زيادة وفورات البقالة عن طريق زراعة الخضروات.
لكن اختيار الخضروات المناسبة لهذه التقنية أمر مهم ، لأنه لا تزدهر جميع البذور عندما تزرع بشكل فضفاض على الأرض. بشكل عام ، تعمل هذه التقنية بشكل جيد مع البذور التي تحتاج فقط إلى طبقة رقيقة من التربة عليها لتنبت. أحد مخاطر برش البذر هو أن النباتات يمكن أن تتفوق على بعضها البعض ، مما قد يبطئ نموها. لعلاج هذا ، قد يكون التخلص مطلوبًا مع نباتات مثل الفجل أو البنجر بمجرد أن يبدأ الخضر في الانتشار.
ودعونا نكون واضحين ، فإن البذرة البث لا تتطلب بعض العمل. أولاً ، ستحتاج إلى إعداد التربة. في كثير من الأحيان ، يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة السماد والماء ، على الرغم من أنه يمكن أن يختلف اعتمادًا على الخضار. هناك خطوة أخرى مفيدة في بعض الأحيان وهي إنشاء صفوف رقيقة وضحلة في التربة للحفاظ على تنظيم المحاصيل. لا شيء مثل حفر خندق ، ويمكن القيام به عن طريق الضغط بلطف من الخشب أو حاكم أو حافة مستقيمة أخرى نصف بوصة أو بوصة في الأرض. بعد ذلك ، يمكنك رش البذور بشكل فضفاض في هذا الصف ودفع بعض التربة فوق يدك.
Looseleaf Lettuce
من السهل نمو Looseleaf Lettuce وخيار رائع للمبتدئين. يمكنك ببساطة مبعثر هذه البذور باليد على الأرض وتراجعها للتأكد من بقائها في مكانها ولا تهب. كرر هذه الخطوة في كثير من الأحيان وكميات صغيرة من البذور طوال موسم النمو. Looseleaf Lettuce عبارة عن محصول مقطوع ، مما يعني أنه يمكنك حصاد ما تحتاجه بينما تستمر الأوراق الجديدة في النمو. إنه محصول منخفض وجودي للنمو في حديقتك.
جرجير
الجرجير لديه بذور صغيرة جدا تنمو بسرعة نسبيا. يمكن أن تزرع بالقرب من بعضها البعض ، وهو مثالي للرش. الطريقة المثالية لزرع الجرجير هي أخذ مجموعة من البذور في يدك وتناثرها على السطح. لا حاجة لتغطية الكثير من التربة ، ما عليك سوى استخدام يدك لتحريك بعض الأوساخ حول البذور. لا تريد أن تهب البذور في مهب الريح ، لكنك بالتأكيد لا تريدها بعمق أيضًا.
سبانخ
يمكن أيضًا أن تتناثر بذور السبانخ باليد في الأرض ، لكنها تتطلب ترتيبًا وتنظيمًا أكثر قليلاً من الخس. بدلاً من تشتت بذور السبانخ بشكل فضفاض على التربة ، يمكنك رشها على التوالي. مبعثر بذور السبانخ باليد على طول هذا الصف وينزل بيدك للتأكد من أن البذور تلتزم بحزم بالتربة. من الناحية المثالية ، ستحتاج إلى كل نبات سبانخ بضع بوصات بعيدًا عن التالي ، لذا كن أكثر دقة قليلاً عند رش البذور لمنحهم مساحة كافية للتنفس.
ميزونا
Mizuna (Brassica Rapa var. Nipposinica) ، المعروف أيضًا باسم الخردل الياباني ، هو أخضر الورق غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات. هذا عادة ما يزرع ويستخدم في آسيا ، لكنه يشبه الخضر الورقية المريرة ، مثل الجرجير. يمكن رش بذور ميزونا باليد على الأرض. كن لطيفًا معها للتأكد من أن البذور منتشرة بشكل رفيع ، من الناحية المثالية ، على الأقل بوصة أو نحو ذلك عن بعضها البعض. إذا لزم الأمر ، فقم ببعض التخفيف بمجرد أن تنبت البذور للحفاظ على هذا التباعد.
كرنب
يرش البذور لا يتعلق فقط بإلقاء العشرات أو مئات البذور في وقت واحد. في بعض الأحيان ، تكون طريقة يمكنك استخدامها لزراعة حفنة من البذور. على سبيل المثال ، يمكنك بث بذور الملفوف في وقت واحد. أولاً ، سقي التربة جيدًا وتسطيحها. ثم ، رش بذور الملفوف بالتساوي باليد ، مما يمنحهم مساحة 18 بوصة على الأقل من بعضها البعض. أخيرًا ، قم بتدوينهم أو يرش بعض التربة على البذور (أقل من ربع بوصة) ، ورش بعض الماء عليها.
الفجل
يمكنك رش بذور الفجل بشكل فضفاض في التربة ، طالما أنك تتأكد من تخفيف النباتات بعد ذلك. لبث بذور الفجل ، ورش حزمة البذور على التربة المعدة ثم استخدم يدك أو أشعل النار لتخفيف الأوساخ. إذا لاحظت الاكتظاظ بمجرد أن تبدأ البذور في الإنبات ، فقم بإزالة النباتات الإضافية للتأكد من أن تلك المتبقية لديها مساحة كافية للنمو. إلى الفجل الرفيع ، تحقق من متطلبات التباعد على حزمة البذور وإزالة البراعم الخضراء برفق من الشتلات الإضافية – وتناولها!
الجزر
الجزر هو محصول آخر سهلة يمكنك رش الزرع. مع أسرّة حديقة كبيرة ، يمكنك بث بذور زرع رقيقة بطريقة جامحة. إذا كان لديك أسرة حديقة ضيقة أو ترغب في الحفاظ على المساحة منظمة وتنظيمها ، زرع البذور باليد في خطوط رقيقة مستقيمة. يمكنك استخدام أداة ، مثل لوح الخشب البسيط ، لزرع الجزر في خطوط مستقيمة عن طريق الضغط عليها في الأرض وإنشاء صفوف. ثم ، فقط استخدم يدك لتغطية صفوف البذور مع بعض التربة وقم بتخفيضها.
البنجر
يمكن أيضًا زرع البنجر باستخدام طريقة البث البث. على غرار الجزر ، من الأفضل إنشاء خط مستقيم رفيع في الأرض لانتثار البذور إلى قبل تغطيتها بخفة مع التربة والماء. إن الشيء العظيم في البنجر هو أنه يمكنك إرفاقها إذا كانت مكتظة ، وتناول الخضر التي تقطعها في هذه العملية. يمكن استخدام خضر البنجر في العديد من الوصفات ، وهي صحية للغاية.
حملة البصل
تعتبر البصل الضخمة (Fistulosum allium) واحدة من تلك النباتات العظيمة التي لا تحتاج إلى الانتقال إلى الأرض ، وبالتالي يمكن أن تفعل ذلك بشكل جيد مع البذر الرش. للمساعدة في الحفاظ على محاصيلك منظمة ، يمكنك إنشاء صف صغير عن طريق الضغط لأسفل على حافة مستقيمة على بعد نصف بوصة فقط في التربة ، ثم رش عناقيد صغيرة (وبالتالي اسم) البذور كل بضع بوصات داخل هذا الصف. للقيام بذلك ، ما عليك سوى استخدام يديك ، مما يجعل حركة الرش مع أصابعك حرفيًا لإسقاط البذور في مكانها. ثم ، حرك بعض التربة حولها لتغطيةها وأقفها.
الانتهاء
من السهل بشكل لا يصدق أن تنمو Endives (Cichorium endivia) من البذور ، طالما أن لديك درجات الحرارة المناسبة لهم. إنها إضافة رائعة في الحديقة وفي المطبخ ، مع نسيجها النحو ونكهته الفريدة. أفضل جزء هو أن بذورهم يمكن أن تتناثر مباشرة على التربة في بقعة مشمسة في حديقتك أو في حاوية مرفوعة. ما عليك سوى رش البذور بالتساوي عبر الأرض ، واستخدم يدك لتراجعها ، ونقل بعض التربة لتغطيةها.
اللفت
يمكن أيضًا زراعة اللفت في الحدائق والحاويات المرتفعة عن طريق بث البذور بشكل فضفاض باليد. مرة أخرى ، قد يكون هناك بعض الاكتظاظ الناتج عن البذور الرشاشية ، ولكن يمكنك بسهولة علاجها عن طريق تخفيف النباتات بمجرد أن تنبت. لرش الهروب من اللفت ، يمكنك إنشاء خط مستقيم في التربة وإسقاط البذور بشكل فضفاض بيدك فيه. إذا كانت حديقتك كبيرة بما يكفي ، فما عليك سوى رش البذور بشكل فضفاض دون إنشاء صفوف ، واستخدم يدك لتغطية البذور بقليل من التربة.
سلطة الذرة
سلطة الذرة (فاليريانيلا لوكوستا) ليست ، في الواقع ، الذرة. إنه نوع من الأخضر يشار إليه أيضًا باسم خس Mache أو Lamb. إنها صحية ، ولديها نكهة خفية ولطيفة أكثر اعتدالًا من بدائل مثل اللفت أو الجرجير. لا حاجة لأي بستنة فاخرة لتنمية هذه. يمكنك فقط رش البذور عبر الأرض وتغطيتها برفق بطبقة رقيقة من التربة بيدك ، وترتديها جميعًا لمساعدة البذور على البقاء في مكانها.
إكليل
Garland chrysanthemum (Glebionis Coronaria) عبارة عن خضروات خضراء تستخدم عادة في المأكولات الآسيوية مثل القدر الصيني الساخن أو الأطباق اليابانية والكورية المختلفة. تحتاج بذور Garland فقط إلى الذهاب إلى حوالي ربع بوصة في الأرض لتنبت ، بحيث يمكنك بسهولة انتشارها في أعلى الأرض المعدة وتحريك بعض التربة برفق مع يدك. ومع ذلك ، تحتاج نباتات Garland إلى بعض المساحة للتنفس ، لذلك رش البذور رقيقة مع عدة بوصات بينهما لمنع الاكتظاظ.
بوك تشوي
الخضروات الأخرى التي يمكنك بثها هي بوك تشوي (Brassica Rapa Subsp. Chinensis) ، والمعروفة أيضًا باسم الملفوف الصيني. لا تعمق بذور بوك تشوي في الأرض ، وتحتاج فقط إلى ربع التربة فوقها لتنبت. هذا يعادل استخدام يدك ونقل بعض التربة على البذور بعد رشها على الأرض. لتجنب الاكتظاظ ، كن لطيفًا مع رشك واستخدم أصابعك لوضع البذور بضع بوصات عن بعضها البعض (حسب توجيهات البذور).
كريس
للإنبات ، يجب أن تكون بذور Cress (Lepidium Sativum) مغطاة فقط بطبقة رقيقة جدًا من التربة (حتى أقل من ربع بوصة). لذلك ، لا حاجة لحفر أي خنادق وثقوب في حديقتك لتنمية هذا اللون الأخضر اللذيذ. ببساطة يرش البذور رقيقة على الأرض أو في حاوية. بعد ذلك ، استخدم يدك لتغطيتها مع القليل من التربة ، وماءها بخفة ، وبعد بضعة أسابيع ، يجب أن تبدأ في رؤية الشتلات تخترق الأرض.
اللفت
اللفت هو خيار رائع للبث. قم بإعداد التربة الخاصة بك لزراعة ناجحة عن طريق تسطيحها ورش بعض البذور عليها. أضف طبقة رقيقة أخرى من الأوساخ في الأعلى بيدك وماءك بخفة. عندما تبدأ الشتلات في الظهور ، راقب الاكتظاظ والقيام ببعض التخفيف إذا لزم الأمر. يمكنك إما إسقاط البذور بشكل عشوائي أو إنشاء خط رفيع وضحل في الأرض (حوالي نصف بوصة عمق) لرش البذور فيه. تنمو نباتات اللفت كبيرة إلى حد ما ، لذلك قد تكون هناك حاجة إلى بعض التخفيف.
الكراث
الكراث (Allium Porrum) ليس لذيذًا فحسب ، بل إنه محصول سهل النمو باستخدام طريقة الانتثار. ما عليك سوى ارفع التربة بأصابعك أو أشعل النار ، ورش بعض البذور بالتساوي عبر تربة سرير الحديقة المعدة. استخدم يدك لتغطية البذور بطبقة رقيقة من التربة وقم بتمزيقها حتى لا تطير مع الريح. في حين أن هذه الأشياء بسيطة للزرع ، إلا أنها تتطلب بعض الصبر ، لأن بعض الأصناف تستغرق ما يصل إلى 150 يومًا لتنضج.