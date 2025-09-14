17 خضروات يمكنك زرعها في حديقتك فقط عن طريق رش البذور

في بعض الأحيان ، فإن أسهل طريقة لزراعة حديقة نباتية هي السماح للطبيعة بالقيام بالرفع الثقيل. يعد التناثر ، والمعروف أيضًا باسم البذرة ، وسيلة بسيطة وخالية من الصداع لتنمية النباتات. إنه يتخطى المهام الشاقة والمستهلكة للوقت مثل حفر العشرات من الثقوب الصغيرة في التربة ، أو النباتات في أواني الحضانة الصغيرة. إنها سريعة وفعالة ، وهي طريقة رائعة لملء سرير حديقة أو حاوية مرفوعة مع الخس أو الجزر أو الفجل. هذا أمر رائع للمبتدئين والبستانيين ذوي الخبرة على حد سواء ، وخاصة أولئك الذين يرغبون في زيادة وفورات البقالة عن طريق زراعة الخضروات.

لكن اختيار الخضروات المناسبة لهذه التقنية أمر مهم ، لأنه لا تزدهر جميع البذور عندما تزرع بشكل فضفاض على الأرض. بشكل عام ، تعمل هذه التقنية بشكل جيد مع البذور التي تحتاج فقط إلى طبقة رقيقة من التربة عليها لتنبت. أحد مخاطر برش البذر هو أن النباتات يمكن أن تتفوق على بعضها البعض ، مما قد يبطئ نموها. لعلاج هذا ، قد يكون التخلص مطلوبًا مع نباتات مثل الفجل أو البنجر بمجرد أن يبدأ الخضر في الانتشار.

ودعونا نكون واضحين ، فإن البذرة البث لا تتطلب بعض العمل. أولاً ، ستحتاج إلى إعداد التربة. في كثير من الأحيان ، يمكن القيام بذلك عن طريق إضافة السماد والماء ، على الرغم من أنه يمكن أن يختلف اعتمادًا على الخضار. هناك خطوة أخرى مفيدة في بعض الأحيان وهي إنشاء صفوف رقيقة وضحلة في التربة للحفاظ على تنظيم المحاصيل. لا شيء مثل حفر خندق ، ويمكن القيام به عن طريق الضغط بلطف من الخشب أو حاكم أو حافة مستقيمة أخرى نصف بوصة أو بوصة في الأرض. بعد ذلك ، يمكنك رش البذور بشكل فضفاض في هذا الصف ودفع بعض التربة فوق يدك.