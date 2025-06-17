17 زهور ذاتية البذخ

بصفتي بستانيًا محترفًا ، أستطيع أن أقول بثقة أن الحولية جزء مهم من موسم النمو وعملية عمل حضانة النبات. غالبًا ما يتم زراعتها كزهور تكميلية لمناطق زراعة أكثر برودة ، حيث تميل المعمرة إلى الزهرة لفترات زمنية أقصر. يمكن أن يزرع الحولية الأصلية للمناطق الدافئة في الدفيئات الشمالية ، مما يوفر لونًا مستمرًا خلال أشهر الصيف. لكن لحسن الحظ ، تنتج العديد من الحولية في الصيف الحولية بذورًا باردة ببرودة بما يكفي لتنبت في شتلات الربيع في الحديقة ، والتي تتفتح بعد ذلك إلى زهور الصيف.

يمكن لمعظم البستانيين التمييز بين المعمرة والحولية: عادة ما ينتشر الأول عبر الجذور ، ويزرع الأخير من البذور. ولكن هناك بعض كل سنتين يزهرون فقط كل عام ، لكن ذلك سيعيد إعادة تسرب أنفسهم ، لذلك يعطون الوهم بأن يكونوا معمرة. كذلك ، هناك العديد من الزهور السنوية الرائعة التي تتم إعادة صياغتها في الحديقة لتوفير وجود دائم كل عام. هذه ليست مفاجأة سعيدة في الحديقة فحسب ، بل تدبيرًا حقيقيًا لتوفير التكاليف للبستانيين ، الذين يحصلون على نباتات مجانية كل عام!

إذا كنت ترغب في ذلك ، فيمكنك جمع البذور من أواخر الصيف الحولية لزرع الربيع التالي ، أو السماح لهم بسقوط حيث يمكنهم إعادة البيع بمفردهم. يستخدم بعض البستانيين كلتا الطريقتين للسماح بإمكانية أن لا يسمح فصل الشتاء القاسي أو البارد بشكل خاص بالعديد من البذور في الربيع. يمكنك تجربة ذلك كتجربة لمعرفة الطريقة التي تثبت موثوقية. ولكن في غضون ذلك ، إليك قائمة من الأزهار التي أعيدت إعادة تسربها بشكل موثوق في حديقتتي الشمالية الشرقية.