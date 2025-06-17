17 زهور ذاتية البذخ

بصفتي بستانيًا محترفًا ، أستطيع أن أقول بثقة أن الحولية جزء مهم من موسم النمو وعملية عمل حضانة النبات. غالبًا ما يتم زراعتها كزهور تكميلية لمناطق زراعة أكثر برودة ، حيث تميل المعمرة إلى الزهرة لفترات زمنية أقصر. يمكن أن يزرع الحولية الأصلية للمناطق الدافئة في الدفيئات الشمالية ، مما يوفر لونًا مستمرًا خلال أشهر الصيف. لكن لحسن الحظ ، تنتج العديد من الحولية في الصيف الحولية بذورًا باردة ببرودة بما يكفي لتنبت في شتلات الربيع في الحديقة ، والتي تتفتح بعد ذلك إلى زهور الصيف.
يمكن لمعظم البستانيين التمييز بين المعمرة والحولية: عادة ما ينتشر الأول عبر الجذور ، ويزرع الأخير من البذور. ولكن هناك بعض كل سنتين يزهرون فقط كل عام ، لكن ذلك سيعيد إعادة تسرب أنفسهم ، لذلك يعطون الوهم بأن يكونوا معمرة. كذلك ، هناك العديد من الزهور السنوية الرائعة التي تتم إعادة صياغتها في الحديقة لتوفير وجود دائم كل عام. هذه ليست مفاجأة سعيدة في الحديقة فحسب ، بل تدبيرًا حقيقيًا لتوفير التكاليف للبستانيين ، الذين يحصلون على نباتات مجانية كل عام!
إذا كنت ترغب في ذلك ، فيمكنك جمع البذور من أواخر الصيف الحولية لزرع الربيع التالي ، أو السماح لهم بسقوط حيث يمكنهم إعادة البيع بمفردهم. يستخدم بعض البستانيين كلتا الطريقتين للسماح بإمكانية أن لا يسمح فصل الشتاء القاسي أو البارد بشكل خاص بالعديد من البذور في الربيع. يمكنك تجربة ذلك كتجربة لمعرفة الطريقة التي تثبت موثوقية. ولكن في غضون ذلك ، إليك قائمة من الأزهار التي أعيدت إعادة تسربها بشكل موثوق في حديقتتي الشمالية الشرقية.
الكون
Cosmos هو سنوي مبهج يتم زراعته بسهولة من البذور والذي يعيد إعادة توسيع نفسه بشكل موثوق في الحديقة. مع أزهار شبيهة بالديزي على السيقان الطويلة مع أوراق الشجر الريش ، تبدو هذه الزهور القوية ولكن الأثيرية جميلة كوجود طويل في حديقة على طراز المنزلية. تجذب محبيات الشمس هذه الكثير من الملقحات ، وخاصة الفراشات. أنا أحب الكون “Bon Bon” المزدوج ، ولكن هناك العديد من الألوان والاختلافات للاستمتاع بها. اجمع البذور في الخريف بينما تتلاشى الزهور ، أو اتركها تسقط ، وسيقوم الكثيرون بإعادة السفر دون أي مساعدة.
أزرار البكالوريوس
تُعرف أزرار البكالوريوس (Centaurea cyanus) أيضًا باسم تدهور الذرة ، ويتم تسمية “Cornflower Blue” للمجموعة الزرقاء الرائعة. لكن هذه السنوية الرائعة تأتي في مجموعة كبيرة من الألوان والألوان الثنائية ، بما في ذلك البيض ، الشاحب إلى الأزرق الداكن ، والأرجواني ، والوردي ، والأحمر. إنهم يعيدون موثوقًا جدًا حتى في المناخات الباردة لأن الشتلات تبدأ في الانهيار في أوائل الربيع. يمكن أيضًا نقل النباتات الصغيرة بسهولة إذا كنت تريدها أن تنمو في مكان آخر غير المكان الذي تظهر فيه الشتلات. تجذب هؤلاء عشاق الشمس أيضًا الكثير من الملقحات في الربيع ، مما يجعلها زهرة مهمة لحديقتك.
Snapdragons
Snapdragons (مضادات الحمل الماجوس) معمرة فقط في مناطق دافئة للغاية ، ولكن العديد من البستانيين لديهم حظ سعيد مع هذه الزهور الملونة التي تعيد إعادة تسرب أنفسهم سنويا. هناك عدد من الأشكال ، من القزم إلى طويل جدًا ، ولاحظت أن بعض الأصناف الأطول (مثل “الصاروخ” أو “Chantilly”) هي أكثر أصناف إعادة البيع موثوقية. قد ترى حتى أن واحدة من هذه snapdragons الخشبية تجدد في العام التالي إذا كنت محظوظًا ، لكن الشتلات تبدأ في الظهور بمجرد أن تصبح الأرض دافئة بما فيه الكفاية ، وعادة ما يكون في أواخر مايو في حديقتتي 5A.
الخشخاش في كاليفورنيا
من المحتمل أن يكون الخشخاش في كاليفورنيا (Eschscholzia californica) أسهل الخشخاش النمو من البذور ، إلى جانب شيرلي الخشخاش. من المعروف أن هذين الأصناف معروفان أيضًا في الحديقة في البقع المشمسة ، لكن الخشخاش في كاليفورنيا متطوعان قويان بشكل خاص. بمجرد زرع هذه الزهور المشرقة ذات اللون اليوسفي ، سترحب بها حديقتك مرة أخرى كل ربيع لأن البذور تحب الانتشار. من السهل التعرف على الشتلات من خلال أوراق الشجر الفضية والأخضر ، حتى تتمكن من إخراجها أو نقلها إذا بدأت في النمو بشكل كثيف.
زينياس
يأتي Zinnias (Zinnia elegans) في العديد من الأشكال والأحجام والألوان ، من الصعب على عشاق الزهور اختيار مفضل. أنا جزء من الصنف الذي تم تقديمه مؤخرًا ، وهو Zinnias “Queen Lime” ، في ظلال من اللون الأحمر الغامق والبرتقالي والأحمر الخجولة ، مع الجير الأخضر لإلقاء نظرة فريدة من نوعها. مثل كل Zinnias ، سيتم إعادة صياغة هذه في الحديقة ، وإذا قمت بجمع أصناف مختلفة ببطء ، سيكون لديك في النهاية مجموعة كبيرة من الزينياس. اجمع البذور بعد الصقيع الأول ، عندما تتلاشى الزهور ، وتزرع في الربيع ، أو اتركها تذهب إلى البذور وترك الطبيعة الأم (والطيور) تفعل الباقي.
التقويم
يُعرف Calendula (Calendula Officinalis) المعروف أيضًا باسم POT MARIGOLDS ، وهو زهرة سهلة النمو معروفة بقيمتها الطبية وأزهارها الملونة التي تضيء الجزء الأمامي من الحدود. البذور مكتنزة ، منحنية من السهل جمعها وإعادة زراعتها ، وعندما تزرع في الحديقة أو الحاويات ، فإن زهور التقويم تعيد إعادة تسرب نفسها بشغف. على الرغم من أن الألوان الأكثر شعبية هي صفراء وبرتقالية ، إلا أن هناك بعض الهجينة الأحدث في ظلال جميلة من الكريمة والوردي.
Foxgloves
هذه الزهور المعروفة في حديقة الكوخ تجذب الطيور الطنانة وغيرها من الملقحات. إنهم أيضًا كل سنتين ، مثل Hollyhocks ، وسيقومون بإعادة تسريع أنفسهم في حديقتك بحيث ، بمجرد إنشائها ، سيكون لديك تزهر كل عام. يشبه إلى حد كبير Hollyhocks ، فإن قواعدها الورقية تشغل بعض المساحة ، لذا امنح هذه المساحة الشتلات لانتشارها قليلاً. Foxgloves (Digitalis Purpurea) مثل التربة الغنية ، المكتسب جيدًا والظلال الجزئية. إنها تأتي في مجموعة واسعة من الألوان ، بما في ذلك البيض والأصفر والخوخ والوردي والأرجواني والأرجواني ، والكثير منها مع بقع ساحرة على الجزء الداخلي من أزهارها على شكل جرس.
كولومبين
كولومبين (Aquilegia) هي واحدة من المعمرة المفضلة لدي التي تُعاد في الحديقة. إذا كان لديك ألوان وأصناف مختلفة ، فغالبًا ما تتجمع البذور لإنتاج الهجينة الجديدة ، مما يخلق ألوانًا وأشكالًا جديدة مبهجة. تحتوي هذه الأزهار في منتصف الربيع على أزهار طويلة الأمد ، وبمجرد الانتهاء من ذلك ، تشكل الرؤوس قرون نحيلة مليئة بالبذور الصغيرة. شتلات كولومبين صغيرة ، والنباتات الجديدة تحتاج إلى وقت لتنمو بما يكفي لتشكيل الزهور. أوصي بمغادرة الشتلات سليمة حيث ينبعون وانتظارهم حتى الربيع التالي لنقلها ، لمنحهم الوقت للحصول على أقوى.
البازلاء الحلوة
البازلاء الحلوة (lathyrus odoratus) هي زهور تحب أن تتسلق على السياج أو تعريشة أو تسلق طريقها على أسرتك الزهرة. تأتي هذه الزهور ذات الرائحة الحلوة في مجموعة من ألوان قوس قزح وهي إضافة ساحرة من الطراز القديم إلى حديقة الخضروات أو حديقة الكوخ. على الرغم من أنها تنمو على كروم قصيرة ، إلا أن سيقان الزهور تتراوح طولها بين 8 و 12 بوصة ، مما يجعلها لطيفة لترتيبات الزهور. يمكنك شراء خلطات بذور البازلاء الحلوة الرائعة التي تنفجر بالألوان من أي بائع بذور عبر الإنترنت تقريبًا.
ننسى
من لا يحب هذه الزهور الصغيرة الزرقاء في الربيع؟ تأتي مجموعاتهم المتجددة الهواء من أزهار صغيرة تشبه ديزي في ظلال من اللون الوردي والأبيض. ننسى-nots (myosotis sylvatica) إعادة توجيه بحرية في الحديقة ، مفضلة البقع المظللة والتربة الغنية الرطبة. يتم نقل الكتل بسهولة إلى حيث تريدها. للسيطرة عليهم من إعادة صياغة أكثر من اللازم ، فقط Deadhead ينبع مع تتلاشى الزهور وقبل تشكيل البذور.
Portulaca
كانت Portulaca متعددة الألوان (Portulaca Grandiflora) واحدة من أزهامي المفضل كطفل لأن والدتي كانت دائمًا تزرعها كل عام في حديقتها الصخرية الضخمة. هذه تصنع نباتات حديقة صخرية رائعة لأن البذور الصغيرة ستقوم بإعادة توجيه نفسها في الشقوق وبين الحجارة ، وهي بيئة مثالية لأوراق الشجر النضرة التي تزدهر في الطقس المشمس الحار. تُعرف هذه النباتات أيضًا باسم Moss Rose ، وهي سنوية جيدة للبقع الصعبة ، مثل الشريط الرقيق بجوار الممر أو الحديقة المنحدرة. هناك العديد من خلطات الألوان الجريئة والجميلة المتاحة ، مثل “Happy Hour” و “Sundial” و “Magic Carpet”.
الحب في ميست
Love-in-A-Mist (Nigella Damascena) عبارة عن زهرة صغيرة حساسة ، تنمو أقل من قدم عالية ، بألوان رائعة جميلة وضوء ، أوراق شجر الريش. تبدو جميلة في الحاويات وفي مقدمة حدود حديقتك. يمكنك شراء مزيج من البذور بألوان مختلفة ، مثل الألوان الزرقاء والوردية والأبيض في “المجوهرات الفارسية” ، أو الأرجواني العميق والبلوز من “منتصف الليل نيجيلا”. وضعت هذه الحولية الطويلة الطويلة قرون البذور الجذابة وإعادة التمييز بشكل موثوق في الحديقة.
هوليهوكس
إذا كان لديك مساحة لهذه الجمالات الطويلة الملونة ، فيجب عليك بالتأكيد زراعة hollyhocks (alcea rosea) في حديقتك! إنهم كل سنتين ، ولكن بمجرد تأسيسه ، سوف يعيدون إعادة التسرب حتى يكون لديك أزهار كل عام. عندما تظهر الشتلات ، تأكد من أنها في مكان مع مساحة كافية لمجموعة القاعدة الكبيرة للأوراق ، والتي يمكن أن تتراوح أعمارها من 12 إلى 18 بوصة ؛ إذا كانوا يحتاجون إلى مساحة أكبر ، فاحرص على إعادة زراعتها بلطف في مكان أفضل. هذه الزهور الفخمة تعمل بشكل أفضل في الجزء الخلفي من الحدود مع سياج أو جدار للحصول على الدعم في حالة الرياح الشديدة أو الطقس.
التونيا
تعتبر Petunias مفضلة لمزارع الحاويات وأمام الحدود الصيفية ، مما ينتج عنه أزهار جديدة وفيرة طوال الموسم طالما أنك تحتفظ بها. هذه الزهور الملونة هي أيضا جيدة جدا في إعادة صياغة نفسها. لسبب ما ، أميل إلى العثور على البترونيا التي أعيدت إعادة تسربها في البقع التي لا تحتوي على الكثير من التربة ، مثل تشققات الرصيف أو حواف الممرات ، كما أنها تُعاد تسريعها أحيانًا في الحاويات. بدلاً من الاعتماد عليهم على أنهم مستودعات موثوقة ، أتصرف فقط مندهشًا وسعيدًا عندما يعودون (وغالبًا ما يفعلون ذلك).
ألسوم الحلو
Sweet Alyssum ، واقع اسمها ، عبارة عن زهرة عطرة مع أزهار صغيرة تشكل جذورها حصيرة قوية وكثيفة تمنع الأعشاب الضارة. لهذا السبب ، ولأنهم يجذبون الملقحات ، غالبًا ما يتم زرعهم في حدائق الخضار كنباتات مصاحبة على طول حواف الصف. يحب Sweet Alyssum (Lobularia Maritima) أيضًا إعادة البيع في الحديقة ، حتى تتمكن من الاعتماد عليها كل عام. أبيض وأرجواني هو الألوان الأكثر شيوعًا ، ولكن هناك أصناف وردية ومشمش. ضع في اعتبارك أن alyssum الأصفر الساطع المعروف باسم “غبار الذهب” هو نبات مختلف (Aurinia saxatilis).
لاركسبور
نوع سنوي من الدلفينيوم ، Larkspur هو زهرة مرج شائعة مع طفرات رفيعة من الزهور الملونة والرقيقة. إنهم يعيدون إيجاد أنفسهم بشكل جيد ويتم تضمينهم بشكل متكرر في خلط بذور زهرة الزهرة البرية أو المرج لأنهم مزارعون موثوقون يتضاعفون بسعادة على مر السنين. يمكنك شراء العديد من ألوان بذور Larkspur ، من اللون الوردي الشاحب إلى الأزرق الداكن ، وهي إضافة رائعة إلى حدائق على طراز المنزلية.
cleomes
يُعرف Cleomes (Cleome Houtteana) المعروف أيضًا باسم زهور العنكبوت ، وهي نباتات غير عادية مع رؤوس زهور مدورة تشمل سيقان تشبه الإبرة والتي هي بالفعل قرون البذور. إنها تأتي في مجموعة من الألوان الباردة ذات اللونين ، من اللون الأبيض إلى الأرجواني العميق ، مع العديد من ظلال الوردي (المفضل لدي هو “Queen” ، الذي يحتوي على بتلات رائعة من اللون الوردي الشاحب والوردي الساخن). إنهم ينموون بسهولة من البذور ، وفي أماكن مشمسة ، غالبًا ما يعيدون أن يعيدوهم سنويًا. تنتشر البذور الصغيرة عبر الريح ، لذلك تنتهي أحيانًا في أماكن غريبة مثل جوانب الطرق أو مواقع البناء.