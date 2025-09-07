17 فطر يجب أن تنمو في المنزل

زراعة المحاصيل التي يمكنك تناولها مجزية بشكل لا يصدق. ولكن ، بالنسبة للعديد من البستانيين ، فإن الفطر ليس في قائمة النمو. ربما يرجع ذلك إلى أن الفطر المتنامي يختلف قليلاً عن كيفية زراعة الخضار المعتادة. على عكس النباتات ، لا تحتاج الفطر إلى التمثيل الضوئي للنمو. بدلاً من ذلك ، يعتمدون على الركيزة. إنها نوع من الفطريات وتشبه الحيوانات أكثر من النباتات ، وهضم المواد للعناصر الغذائية بدلاً من صنع طعامها الخاص. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الفطر سهل النمو إلى حد ما ، مع وجود أصناف معينة مثل فطر اللؤلؤ أو الفطر شيتاكي مثالي للمبتدئين. إذا كنت تبحث عن فطر أكثر إثارة للاهتمام لتنمو وتحدي التحدي ، فقد ترغب في الذهاب إلى Maitake أو دجاج الغابة.
إذا كنت ترغب في زراعة الفطر في المنزل وكانت جديدة في هذه العملية ، فإن شراء مجموعة زراعة هو وسيلة رائعة للوصول إليها. تأتي هذه المجموعات مع كل ما تحتاجه لتنمية الفطر الخاص بك ، وعادة ما تباع كأكياس من الركيزة والفطر الفطر التي ترشها بالماء. ومع ذلك ، فإن مجموعة ليست ضرورية دائما. كل ما تحتاجه هو تفرخ الفطر ، وهي ركيزة مناسبة للتنوع الذي تنمو ، وحمل كامل من الصبر!
لؤلؤة المحار الفطر
تعتبر فطر اللؤلؤ المحار (Pleurotus Ostreatus) خيارًا رائعًا للمبتدئين ، حيث يمكن أن تنمو هذه الفطر على الكثير من الركائز المختلفة. يمكنك زراعتها في الداخل على القش أو الورق المقوى أو كتل نشارة الخشب ، أو خارج السجلات. تنمو الفطر المحار اللؤلؤ بشكل جيد في غرفة مظلمة في درجات حرارة من 75 إلى 77 درجة فهرنهايت. إنهم يحبون أن يكونوا رطبين ، ومستوى الرطوبة من 80 إلى 90 ٪ هو الأفضل. ستبدأ الفاكهة في الظهور بعد ثلاثة أسابيع أو نحو ذلك ، ويمكن تشغيل هذه العملية عن طريق تقليل درجة الحرارة وتزويدها بمزيد من الضوء.
كينغ أويستر الفطر
يعتبر King Oyster Mushroom (Pleurotus eryngii) مزارعًا آخر سهلاً يمكن زراعته على مجموعة من الركائز ، في الداخل والخارج. مثل مجموعة متنوعة من اللؤلؤ ، يجب أن تبدأ الفطر King Oyster في غرفة مظلمة في درجات حرارة تتراوح بين 75 إلى 77 درجة فهرنهايت مع رطوبة عالية. ستحتاج إلى إبقائها رطبة طوال العملية المتنامية. من السهل جدًا الحصول على مجموعات King Oyster Mushroom Mushroom إذا كنت تسير في هذا الطريق. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا شراء تفرخ يمكنك خلطه مع نشارة الخشب أو الورق أو القش أو الورق المقوى.
شيتاكي الفطر
تعتبر فطر شيتاكي (Lentinula Edodes) ثاني أكثر مجموعة متنوعة من الفطر إنتاجًا في العالم ، ويمكن زراعتها في المنزل باستخدام نشارة الخشب أو الأشجار أو الكريات كركيزة. إنهم يستغرقون وقتًا أطول قليلاً للبدء من أنواع الفطر الأخرى ، ولكن بمجرد قيامهم بذلك ، يمكنهم تزويدك بحصاد ضخم. يجب أن تزرع فطر شيتاكي في درجات حرارة 55 إلى 65 درجة فهرنهايت برطلة حوالي 85 ٪. إنها خيار رائع للنمو على السجلات ، حيث أن السجل الملقح يمكن أن ينتج الفطر لمدة تصل إلى خمس سنوات.
مخمل بيوببينو
يمكن زراعة Velvet Pioppino (Agrocybe Aegerita) على رقائق الخشب الصلب ، نشارة الخشب ، الكريات ، وسجلات. على الرغم من أنها قد لا تكون سهلة النمو مثل أنواع الفطر الأخرى ، إلا أنها إضافة رائعة للعديد من الأطباق. يحتاج Velvet Pioppino إلى درجة حرارة حوالي 74 درجة فهرنهايت عند البدء ورطوبة من 90 إلى 95 ٪. سيحتاجون إلى الضوء للإثمار ودرجة حرارة أقل قليلاً من 59 إلى 68 درجة فهرنهايت. يمكنك زراعة هذه الفطر في الهواء الطلق ، إما في سرير الفطر أو على سجلات الخشب الصلب ، والتي يمكن أن تكون إضافة لطيفة إلى حديقتك.
الفطر الملك ستروفاريا
ينمو الفطر King Stropharia (Stropharia Rugosoannulata) ، والمعروف أيضًا باسم Cap Wine Cap و Garden Giant ، بشكل طبيعي على رقائق الخشب في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. إنها خيار ممتاز لمحصول الفطر في الهواء الطلق ويسهل النمو على ركيزة رقاقة الخشب. إنهم بحاجة إلى بقعة مع ظل جزئي وهي مثالية للنمو حول الأشجار أو المعمرة. ستحتاج إلى صب بوصة من الركيزة على السرير ، وترش على تفرخ ، ثم إضافة بوصتين آخرون من الركيزة في الأعلى. احتفظ بهم رطبة ، وسوف ينتشر قريبا.
اللوز Agaricus الفطر
اللوز Agaricus (Agaricus subrufescens) هو نوع آخر من أنواع الفطر الرائعة للنمو في الخارج في حديقتك. من السهل أن تنمو في السماد ، بحيث يمكنك الاستفادة من قصاصات الطعام الخاصة بك ونفايات الحديقة! إنهم يفضلون النمو في منطقة مظللة ، وستحتاج إلى زرعها في أشهر الصيف ، حيث يمكن لصقيع الإضرار بهم عندما يبدأون في النمو لأول مرة. يجب أن تبقى فطر اللوز Agaricus رطبة ، لذلك قد ترغب في وضع الورق من الورق المقوى أو القش أو الورق المبشور فوق التربة.
Nameko Mushroom
شعبية في الأطباق اليابانية ، يمكن زراعة الفطر Nameko (Pholiota Microspora) في المنزل إما مع مجموعات زراعة أو تفرخ. يمكنك زراعة هذه الأنواع على كتل نشارة الخشب أو السجلات ، وتميل إلى النمو بشكل أفضل في درجات الحرارة الباردة من 40 إلى 55 درجة فهرنهايت. إذا كنت ترغب في زراعتها في الخارج ، فإنها تعمل بشكل جيد على سجلات الكرز الأسود (Prunus Serotina) وسكر السكر القيقب (Acer Saccharum) التي تم قطعها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. قد يكون من المفيد دفن السجلات في رقائق الخشب قليلاً للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة.
فطر ريشي
تم استخدام فطر ريشي (Ganoderma Sichuanense) في الصين ودول آسيوية أخرى لعدة قرون بسبب فوائدها الصحية المزعومة. المعروف أيضًا باسم Lingzhi ، يمكن زراعة الفطر Reishi على الركيزة والسجلات. يعد النوع الأحمر ، وهو النوع الأكثر شيوعًا ، فطرًا مثيرًا للاهتمام يمكن أن يتطور في أشكال طويلة تشبه الإصبع. يعد زراعة الفطر Reishi على السجلات مع تفرخ نشارة الخشب وسيلة مرضية لتنمية هذه ، ولكن يمكنك أيضًا النظر في الحصول على كتلة مثمرة. ومع ذلك ، فإنها تميل إلى أن تستغرق وقتًا أطول لتنمو إلى فطر ناضج مقارنة بأصناف أخرى.
زر الفطر
ربما تكون على دراية بالفعل بزر الفطر (Agaricus bisporus). غالبًا ما يتم بيع هذا النوع من الفطر في محلات السوبر ماركت ، ولكن يمكنك زراعة خاصتك في المنزل لتوفير في رحلة إلى المتجر. من الأفضل زراعة فطر الأزرار على أسرة سماد تتكون من السماد والقش ، ويجب أن تبقى في الظلام في غرفة باردة. رطوبة من 80 إلى 95 في المائة مناسبة لمادة الفطر الأزرار ، ومن المفيد أن نغضب السماد بالماء مرتين في اليوم. تجنب سكب الماء عليه ، لأن هذا يمكن أن يزعج نمو الفطريات.
الفطر مايتاكي
بفضل الرتوش والأشكال الجميلة ، تبدو فطر Maitake (Grifola Frondosa) جيدة كما تتذوق! عادة ما تنمو بالقرب من قاعدة أشجار البلوط في البرية ويمكن أن يكون من الصعب زراعتها في المنزل. المعروف أيضًا باسم Hen-the-Woods ، يمكن زراعة Maitake Mushrooms إما مع الركيزة في الخشب في الداخل أو في سجل في الخارج. بينما يحب الفطر Maitake أشجار البلوط ، فإن تطعيم سجل البلوط للزراعة هو الأفضل. يجب إبقاء السجل رطبًا ، لذا تأكد من سقيه إذا لاحظت أنه يجف.
الفطر Man’s Mane
يعد Mane Mane Mane (Hericium erinaceus) خيارًا رائعًا لكل من النمو الداخلي والخارجي ومن السهل نسبيًا زراعة. يمكن أن تزرع مع نشارة الخشب أو الكريات الخشبية الركيزة في الداخل وعلى سجلات في الخارج. إذا كنت تختار زراعتها في الداخل ، فيجب وضع الركيزة الملقحة في موقع مضاء خافتًا حول درجة حرارة الغرفة. بعد أسبوعين ، ستحتاج فطر Mane Mane الخاص بك إلى درجة حرارة من 60 إلى 70 درجة فهرنهايت والرطوبة العالية للفاكهة. خلال هذا الوقت ، سوف يحتاجون إلى التغذية والاحتفاظ بالرطوبة.
الفطر Enoki
تنتج فطر Enoki (Flammulina filiformis) سيقان طويلة ورقيقة وقبعات صغيرة بيضاء ، وهي فطر بسيط نسبيًا للزراعة. يمكنك بسهولة زراعة هذه الفطر في الجرار الزجاجية مع ركيزة من نشارة الخشب أو الورق المقوى أو الورق. يجب أن تزرع فطر Enoki في مكان ما مع درجة حرارة تتراوح بين 68 إلى 77 درجة فهرنهايت ورطوبة من 85 إلى 95 ٪. عادةً ما تظهر الفطريات بعد أسابيع قليلة من التلقيح ، وسوف تحدث الثمار بعد فترة طويلة من ذلك. ينمو الفطر Enoki بسرعة كبيرة ، لذا تأكد من حصادها في أقرب وقت ممكن!
أشعى الفطر
فطر Mane Shaggy (Coprinus Comatus) هي الفطريات على شكل جرس مغطاة بمقاييس ذات مظهر أشعث. ربما تكون قد رأيتها في الحدائق والغابات والمراعي خلال الصيف والخريف ، ولكن يمكنك زراعتها في المنزل أيضًا. السماد العضوي الغني بالمغذيات والذي يحتوي على قاعدة سماد هو أفضل ركيزة للفطر أشعث. من الضروري الحفاظ على رطوبة الركيزة والرطوبة عالية طوال العملية المتنامية. توفر رطوبة من 80 إلى 90 ٪ فطر Mane Shaggy مع الظروف المثالية للنمو والإثمار. بمجرد حصادها ، ستحتاج إلى استخدام الفطر في أقرب وقت ممكن.
فطر الزان
موطنها في شرق آسيا ، تنتج فطر الزان (Hypsizygus tessulatus) ثمار صغيرة ورقيقة تحظى بشعبية في الطهي. كما يوحي اسمهم ، تميل هذه الفطر إلى النمو على الأشجار ، وخاصة شجرة الزان. هذا يعني أنه يمكنهم القيام بعمل جيد عند زراعة السجلات. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا استخدام نشارة الخشب أو القش كركيزة. ستحتاج تفرخ الفطر الزان الخاص بك إلى 70 إلى 75 درجة فهرنهايت أثناء الحضانة ، وسوف يستغرق تفرخ ما يصل إلى 90 يومًا ليكون جاهزًا للإثمار. بمجرد أن تكون ، خفض درجة الحرارة إلى 55 إلى 65 درجة فهرنهايت.
فطر بورتوبيلو
فطر Portobello (Agaricus bisporus) هي في الواقع النسخة الناضجة بالكامل من الفطر الزر. إنها نفس النوع ، ولكن في نقاط مختلفة من دورة النمو الخاصة بهم ، وبالتالي تذوق مختلف عند حصادها. هذا يعني أنه ، مثل فطر الأزرار ، يجب أن يزرعوا في السماد في غرفة مظلمة باردة. سوف تراهم ينموون في فطر الأزرار ، ولكن للوصول إلى إصدار Portobello ، ستحتاج إلى التوقف عن حصادها. فطر بورتوبيلو في مرحلة النضج عندما تتحول قبعاتها إلى اللون البني وقطرها من 4 إلى 6 بوصات.
فينيكس أويستر الفطر
يشبه فطر فينيكس أويستر (Pleurotus pulmonarius) إلى حد ما مع فطر أويستر اللؤلؤ ، لكنه أصغر وسائل. كما أنه يحتاج إلى درجات حرارة أكثر دفئًا للنمو ، لذلك قد يكون خيارًا أفضل لك اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه. يمكنك تنمية هذا التنوع إما في الهواء الطلق على السجلات أو في الداخل على كتل نشارة الخشب. بمجرد تلقيح الركيزة الخاصة بك مع تفرخ الفطر فينيكس أويستر ، ستحتاج إلى الاحتفاظ بها في 75 إلى 84 درجة فهرنهايت. رش الركيزة مرتين في اليوم للحفاظ عليها رطبة.
دجاج فطر الغابة
دجاج الغابة (Laetiporus sulphureus) هو فطريات ذهبية صفراء. إنه فطر شائع ينمو على الأشجار ، وهذا يعني أنه يعمل بشكل جيد عندما نمت في الهواء الطلق على السجلات. ومع ذلك ، يمكنك أيضًا زراعتها في كتل نشارة الخشب. إذا اخترت زراعته في الخارج ، فاستخدم سجل الخشب الصلب مثل البلوط ووضعه في مكان ظل إلى حد ما. قد يستغرق الأمر دجاجًا من الغابة حتى عام حتى الفاكهة ، لكن السجل الملقح سيؤدي إلى إنتاج فطر يمكنك حصاده لبضع سنوات جيدة.