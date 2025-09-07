17 فطر يجب أن تنمو في المنزل

زراعة المحاصيل التي يمكنك تناولها مجزية بشكل لا يصدق. ولكن ، بالنسبة للعديد من البستانيين ، فإن الفطر ليس في قائمة النمو. ربما يرجع ذلك إلى أن الفطر المتنامي يختلف قليلاً عن كيفية زراعة الخضار المعتادة. على عكس النباتات ، لا تحتاج الفطر إلى التمثيل الضوئي للنمو. بدلاً من ذلك ، يعتمدون على الركيزة. إنها نوع من الفطريات وتشبه الحيوانات أكثر من النباتات ، وهضم المواد للعناصر الغذائية بدلاً من صنع طعامها الخاص. ومع ذلك ، يمكن أن يكون الفطر سهل النمو إلى حد ما ، مع وجود أصناف معينة مثل فطر اللؤلؤ أو الفطر شيتاكي مثالي للمبتدئين. إذا كنت تبحث عن فطر أكثر إثارة للاهتمام لتنمو وتحدي التحدي ، فقد ترغب في الذهاب إلى Maitake أو دجاج الغابة.

إذا كنت ترغب في زراعة الفطر في المنزل وكانت جديدة في هذه العملية ، فإن شراء مجموعة زراعة هو وسيلة رائعة للوصول إليها. تأتي هذه المجموعات مع كل ما تحتاجه لتنمية الفطر الخاص بك ، وعادة ما تباع كأكياس من الركيزة والفطر الفطر التي ترشها بالماء. ومع ذلك ، فإن مجموعة ليست ضرورية دائما. كل ما تحتاجه هو تفرخ الفطر ، وهي ركيزة مناسبة للتنوع الذي تنمو ، وحمل كامل من الصبر!