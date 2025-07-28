17 مصنعًا مصاحبًا يقترن بشكل جميل في الحديقة مع اليانسون Hyssop

يمكن أن تساعد النباتات المصاحبة التي تقترن بشكل جميل في الحديقة مع اليانسون Hyssop في تحويل سرير زراعة عادي إلى مزيج من الإزهار الرائع. اليانسون Hyssop (Agastache foeniculum) هو واحد من أكثر المعمرة القابلة للتكيف المتاحة. تزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 أ إلى 8 ب ، وتستمتع هذه الزهرة بالشمس الكاملة أو الظل الجزئي ، والتربة الصخرية الطميية أو الرملية أو الضحلة. كما أنه يتسامح مع مجموعة من ظروف الرطوبة من الرطوبة إلى الجفاف من حين لآخر. سوف يملأ هذا النبات الأرجواني حديقتك بالطيور الطنانة والفراشات بفضل المسامير الطويلة غير المقيدة من الإزهار الغنية بالرحيق ، مما يضمن أنك ستستفيد من وجود مجموعة متنوعة من الزوار الملونة بالإضافة إلى وجود حديقة تزهر بالألوان كل عام.

يزيد إنشاء حديقة مع زراعة الطبقات من تغطية الإزهار ، مما يجعل حديقتك تبدو أكمل ، لكنك ستحتاج إلى نباتات تكميلية ستزدهر في نفس الوقت مثل هايسوب اليانسون وخلال الأوقات التي تكون فيها نائمة. عندما تقترن باليانسون Hyssop مع المعمرة الأخرى التي تشترك في تفضيلاتها المتزايدة – مثل Borage (Borago Officinalis) والزهرة المخروطية الأرجواني (Echinacea purpurea) – فإنها تصبح جزءًا من حديقة قد تكون جميلة للنظر فيها ، ولكن فقط تزهر في الصيف والسقوط. لضمان إنشاء حديقة تزدهر طوال العام ، تحتاج أيضًا إلى نباتات ستزدهر عندما تنام Hyssop اليانسون خلال فصل الشتاء والربيع. على سبيل المثال ، وينتر هيث (إيريكا كارنيا) و Woodland Crocus (Crocus Tommasinianus).