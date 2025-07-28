17 مصنعًا مصاحبًا يقترن بشكل جميل في الحديقة مع اليانسون Hyssop

يمكن أن تساعد النباتات المصاحبة التي تقترن بشكل جميل في الحديقة مع اليانسون Hyssop في تحويل سرير زراعة عادي إلى مزيج من الإزهار الرائع. اليانسون Hyssop (Agastache foeniculum) هو واحد من أكثر المعمرة القابلة للتكيف المتاحة. تزدهر في مناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 4 أ إلى 8 ب ، وتستمتع هذه الزهرة بالشمس الكاملة أو الظل الجزئي ، والتربة الصخرية الطميية أو الرملية أو الضحلة. كما أنه يتسامح مع مجموعة من ظروف الرطوبة من الرطوبة إلى الجفاف من حين لآخر. سوف يملأ هذا النبات الأرجواني حديقتك بالطيور الطنانة والفراشات بفضل المسامير الطويلة غير المقيدة من الإزهار الغنية بالرحيق ، مما يضمن أنك ستستفيد من وجود مجموعة متنوعة من الزوار الملونة بالإضافة إلى وجود حديقة تزهر بالألوان كل عام.
يزيد إنشاء حديقة مع زراعة الطبقات من تغطية الإزهار ، مما يجعل حديقتك تبدو أكمل ، لكنك ستحتاج إلى نباتات تكميلية ستزدهر في نفس الوقت مثل هايسوب اليانسون وخلال الأوقات التي تكون فيها نائمة. عندما تقترن باليانسون Hyssop مع المعمرة الأخرى التي تشترك في تفضيلاتها المتزايدة – مثل Borage (Borago Officinalis) والزهرة المخروطية الأرجواني (Echinacea purpurea) – فإنها تصبح جزءًا من حديقة قد تكون جميلة للنظر فيها ، ولكن فقط تزهر في الصيف والسقوط. لضمان إنشاء حديقة تزدهر طوال العام ، تحتاج أيضًا إلى نباتات ستزدهر عندما تنام Hyssop اليانسون خلال فصل الشتاء والربيع. على سبيل المثال ، وينتر هيث (إيريكا كارنيا) و Woodland Crocus (Crocus Tommasinianus).
النعناع البري
Catnip (Nepeta Cataria) هو مصنع مصاحب لـ Hyssop الذي ينسل في الربيع والصيف والسقوط. ينمو هذا المعمر العطري بشكل أفضل في المناطق من 3 أ إلى 9 ب ، والشمس الكاملة إلى الظل الخفيف ، ومرض في التربة الرملية أو الطميية مع تصريف جيد. على الرغم من أن Catnip معروف بأنه يروق للقطط ، فإن زهور الخزامى الناعمة في النبات هي التي تجعلها شريكًا مثاليًا لأسرة الزهور التي تحتوي بالفعل على Hyssop. يمكن أن يؤدي خلط أزهار الأرجواني والأرجواني الأرجواني معًا إلى خلق جمالية حية وممتعة لحديقتك. ولكن ، في حال كنت تتساءل ، تعتبر اليانسون Hyssop آمنًا للقطط.
الكبوسين أبو خنجر
Nasturtium (tropaeolum majus) هو سنوي مع أزهار وأوراق صالحة للأكل التي ستضيف الكثير من النداء البصري إلى أسرة الحديقة حيث تم زراعة اليانسون Hyssop بالفعل. هذه الإزهار السنوي المتأخر أو الهروب في الربيع والصيف والسقوط عندما تزرع في أشعة الشمس الكاملة مع تربة رملية أو طميية جيدة ، وتضمن الزهور البرتقالية والأحمر والأصفر الجريئة أن تستفيد حديقتك من الضيوف الجميلين وكذلك الزهور الجميلة. ناستورتيوم أيضا يردع الآفات الحشرات.
حلوة وودروف
يوفر Sweet Woodruff (Galium Odoratum) غطاء أرضيًا عبقًا يتحمل الظل يكمل الشكل المستقيم من Hyssop في الحدائق المظللة جزئيًا. ينمو هذا المعمر منخفض النمو بشكل أفضل في التربة الرملية الرطبة التي يتم تجهيزها جيدًا في المناطق من 4 أ إلى 8 ب ، وتنتشر لتشكيل حصيرة كثيفة من أوراق الشجر. تتفتح زهورها البيضاء الرقيقة في أوائل الربيع ويمكن أن تقمع الحشائش أسفل النباتات الأطول. تضمن رائحة حلوة أن يكون لديك حديقة عطرة ، ويمنحك Woodruff الحلو الفرصة لزرع بعض الطبقات الموسمية في حديقتك.
Lanceleaf Coreopsis
Lanceleaf Coreopsis (Coreopsis lanceolata) يضيء الحدائق مع أزهار صفراء مبهجة تظهر من الربيع إلى أوائل الصيف. ستنمو هذه أشعة الشمس المعمرة بشكل جيد في أي سرير زهرة في المناطق من 4 أ إلى 9 ب حيث يمكن أن تحصل على أشعة الشمس الكاملة لمدة ست ساعات على الأقل في اليوم ، وتمتد جذورها في التربة الرملية أو الطميية أو الصخرية الضحلة التي تحتوي على تصريف جيد. تتمتع زهورها في بداية الموسم بالكثير من القيمة في الحدائق ، وقدرتها على البذخ الذاتية مثالية إذا كنت تبحث عن مزارع منخفضة الصيانة. هذا المعمر يتسامح أيضا مع الجفاف بمجرد إنشاء.
البصل الزينة
البصل الزخرفي (Allium spp.) عبارة عن معمرة منخفضة يمكن استخدامها كمجموعة متنوعة من الأراضي الأرضية في المناطق من 4 أ إلى 9 ب ، بشرط أن تتمكن من الوصول إلى الشمس الكاملة والتربة الرملية أو الطميية. رؤوس الزهور على شكل الكرة الأرضية-تتراوح من الأرجواني العميق إلى الأبيض الناعم-تزهر في أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. نظرًا لأنه أليوم ، ينمو هذا النبات من لمبة يمكن تقسيمها كل بضع سنوات لملء حديقتك بمزيد من الجمال.
اليانسون الأزرق الحكيم
يصنع اليانسون الأزرق Sage (Salvia Guaranitica) رفيقًا مثاليًا لـ Hyssop في مختلف الحدائق ، مما يوفر أزهارًا وفيرة وموثوقة من منتصف الصيف. يزدهر هذا المعمرة المستقيمة تحت أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الجزئي ويفضل التربة التي تُعزى جيدًا ، لكنها لا تزال رطبة-الظروف التي تتطابق بشكل جيد مع احتياجات اليانسون Hyssop المتزايدة. هناك ما يكفي من كروس مع تفضيلها للمناطق من 7 ب إلى 10 ب لتتطابق مع تفضيلات اليانسون Hyssop ، وسيبدو أزهار الأنبوبية الأزرق أو الأرجواني المذهل بجوار أي هايسوب اليانسون الذي زرعته.
برغموت البرية
يزواج البرغموت البري (Monarda Fistulosa) بشكل طبيعي مع اليانسون Hyssop بفضل احتياجاتها الثقافية المماثلة. يتمتع هذا المعمر الأصلي بالحدائق في المناطق من 3 أ إلى 9 ب ، والشمس الكاملة إلى الظل الخفيف ، ويتكيف بشكل جيد مع التربة الجافة أو الرطبة بشكل معتدل ، بما في ذلك الأنواع الصخرية الطينية والضحلة. يظهر أزهار ورديته الخفية طوال فصل الصيف ، ويحتوي البرغموت البري أيضًا على مركبات عطرية تساعد على ردع الغزلان والأرانب البرية ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تناول نباتاتك الجميلة. على الرغم من أن هذه زهرة لا تستحق النمو من البذور ، إلا أنها تساهم في موطن الحديقة المرنة والعطرة والغنية.
شوش بوش الجنوبية
يضيف شجيرة شجيرة ساوش (ديريفيلا سيسيليفيوليا) هيكلًا وملمسًا إلى أي حديقة يرتكز عليها Hyssop. هذا المعمر المدمج الذي يشبه الشجيرة ليس هانيسوكيكل حقيقي ، لكنه يوفر مجموعات من الزهور الصيفية الصفراء دون أن تصبح غازية. على عكس العديد من الشجيرات المزهرة ، يمكن أن تنمو تحت أشعة الشمس الكاملة أو الظل الجزئي ، ولكنها تحتاج إلى بعض أشعة الشمس في أي موقف. إنه يتسامح مع المناطق من 4 أ إلى 8 ب أو جافة أو صخرية أو لذيذة ، وتتطلب القليل من الصيانة. إنها تساعد في إنشاء حديقة ذات طبقات وعرة وصقلها ، وذلك بفضل انتشارها من 3 إلى 5 أقدام في العرض والارتفاع.
اللافندر الإنجليزي
اللافندر الإنجليزي (لافاندولا أنغوستيفوليا) هو معمر عطرة وهو زميل سرير مناسب للحدائق مع هايسوب اليانسون في المناطق من 5 أ إلى 9 ب. تزدهر هذه الشجيرة القزمية التي تتحمل الجفاف ، المحبة للشمس في التربة الرملية أو المكتظة جيدًا ويمكن أن تنمو في التربة الجافة والعقم. تتفتح زهورها الأرجواني العطرية في الصيف ، وعلى الرغم من أنها تعمل بشكل أفضل تحت أشعة الشمس الكاملة ، إلا أنها تتطلب القليل من العناية بمجرد إنشائها. عندما يتم دمجها مع الشكل الرأسي لليانسون Hyssop وأزهار أواخر الموسم ، يوفر Lavender نوعًا من الغطاء الأرضي الذي يعزز كل من التوازن البصري والقيمة البيئية لأي حديقة.
لسان
يحتوي Borage على أزهار مستمرة توفر ألوانًا زاهية من الصيف إلى الخريف مع أزهارها الزرقاء الزرقاء ذات النجوم. تحب هذه العشبة السنوية الشمس الكاملة والتربة الرملية أو الطميية التي تتناسب مع الظروف المتنامية التي يفضلها اليانسون Hyssop. إن Borage مقاوم للتربة الفقيرة ويعرف أنه يردع الآفات ، مما يجعلها جميلة ومفيدة للحدائق. عادة ما تضمن عادتها ذاتية النمو الموثوق بها ، بالإضافة إلى اليانسون Hyssop ، إنها واحدة من 27 أعشابًا يجب أن تنمو لجذب المزيد من الطيور الطنانة إلى حديقتك إذا كنت ترغب في تشجيع الطيور الجميلة على الزيارة.
اليانسون Goldenrod
يمنح اليانسون Goldenrod (Solidago Odora) لونك من 4 أ إلى 9 ب في أواخر الموسم ويضمن وجود رحيق عندما تتلاشى الإزهار الصيفي الآخر. يزدهر هذا المعمر الأصلي تحت أشعة الشمس الكاملة إلى الظل الخفيف وينمو بشكل جيد في التربة الرملية أو الطميية مع تصريف جيد ، مما يجعلها مباراة ممتازة لتفضيلات Hyssop. تتسامح طفرات الزهور الذهبية العطرية أيضًا بمجرد تأسيسها ، مما يعزز قيمتها في الحدائق المتخصصة التي تركز على الاهتمام الموسمي طويل الأمد. رائحة زهورها مثل اليانسون.
الأرجواني المخروط
يمنح الأرجواني المخروطية أي منطقة إلى حديقة من 3 أ إلى 8 ب عندما يتم زراعتها إلى جانب هايسوب اليانسون لأن أزهارها الكبيرة التي تشبه ديزي مفتوحة في منتصف الصيف وترويدها في الخريف (عادةً ما يتحول الطقس إلى فاترة). الأرجواني المخروطية هي معمرة محبة للشمس يمكن أن تنمو في التربة الرملية أو الطميية وتتعامل مع الظروف الجافة والرطبة المعتدلة. يقترن هذا المخروط ، إلى جانب الشكل المقطوع من اليانسون Hyssop ، يبني هذا المخروط التباين البصري ويمتد موسم مزهرة حديقتك إلى أبعد من ذلك في العام.
رصدت BeeBalm
ينشط Beebalm (Monarda punctata) من 3 أ إلى 8 ب مع أزهارها الفريدة وقيمتها البيئية العالية. زهورها الصفراء الشاحبة ، ذات الرنين ببقع أرجوانية وبراكتيك وردية ، تزهر في أواخر الصيف والخريف – تمامًا كما تبدأ العديد من مصادر الرحيق في الربيع في التلاشي. BeeBalm المرقط هو معمر ينمو بشكل جيد في التربة الرملية أو الطميية تحت أشعة الشمس الكاملة ، ويمكن أن يتسامح بشكل معتدل الجفاف بمجرد إنشائه. يقترن BeeBalm المرصوف باليانسون Hyssop المستقيمة وإزهار اللافندر ، ويقوي جاذبية حديقتك.
مستنقع روز الملور
يضيف Swamp Rose Mallow (Hibiscus moscheutos) أزهار جميلة على شكل جرس إلى حدائق مع Hyssop اليانسون. تفضل هذه المناطق المعمرة من 4 أ إلى 9 ب ، والشمس الكاملة والتربة الرطبة ، أو الطميية أو الرملية ، لكنها ستعاني من حرق الأوراق إذا تركت في التربة الجافة. أزهارها الكبيرة المبهجة – تتراوح من الأبيض إلى الوردي مع مراكز حمراء عميقة – تتفتح طوال الصيف إلى أوائل الخريف. على الرغم من أنه موجود في كثير من الأحيان في الأراضي الرطبة ، إلا أنه ينمو بشكل جيد في أسرة الحدائق العادية التي تلبي ظروفها الثقافية. يقترن مع Hyssop ، ويضيف بعض الذوق الإضافي ، وقيمة الموائل ، ووفرة الأزهار في أواخر الموسم إلى الفناء الخاص بك.
غابة التماس
تملأ Woodland Crocus فجوة حيوية في الحدائق بالزهر عندما تعمل عدد قليل من النباتات الأخرى في أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع ، وخاصة في الحدائق في المناطق من 3 أ إلى 8 ب. هذا المصباح الدائم يفضل أشعة الشمس الكاملة على الظل الجزئي والتربة الرملية. تفتح بتلات الخزامى ذات اللون الأحمر في الأيام الباردة لضمان عدم وجود زهرة جميلة في الفناء. عند إقرانه مع Hyssop الصيفية والسقوط ، ستحظى حديقتك بألوان طوال العام تقريبًا (مع وجود فجوات قصيرة بينما تنمو الزهور وتفتح).
ثلج شائع
يوفر Snowdrop المشترك (Galanthus Nivalis) أيضًا أزهارًا حساسة يمكن الاعتماد عليها والتي تظهر في أواخر الشتاء وأوائل الربيع ، مثلها مثل التماس الغابات. هذا يجعلهم نباتًا مرافقًا ممتازًا في وقت متأخر من اليانسون Hyssop إذا كنت لا تريد حديقة من 3 أ إلى 9 ب والتي هي عارية من الزهور في الأشهر الباردة. انقطاع الثلج النباتي في الظل الجزئي أو أشعة الشمس الكاملة وتأكد من أن لديها تربة رطبة وذات طميية جيدة الجذر. تنمو قطرات الثلج بشكل جيد في حدائق الغابات ، وخاصة تحت الأشجار التي تسلق أوراقها كل عام.
شتاء هيث
Winter Heath يجلب موسيقى البوب إلى أي حديقة شتوية عندما تكون قليلة من النباتات الأخرى مزهرة. يعرض مصنع الحشو هذا زهوره من أواخر الشتاء إلى أوائل الربيع ويؤدي بشكل أفضل في أشعة الشمس الكاملة مع التربة الرملية التي تصرف جيدًا. شكلها المنخفض وأوراق الشجر الدائمة الخضرة تجعلها مثالية لتجنب الحدود في حدائق المنطقة 7A إلى 9B. يقترن مع اليانسون Hyssop وأي من النباتات المصاحبة الأخرى المذكورة أعلاه ، يمكنك بسهولة تعزيز التنوع الموسمي للزهور في الفناء الخاص بك وجعله مكانًا يزهر مع اللون على مدار السنة.