18 اتجاهات المنزل الحديثة التي تحكم عليها الأجيال الأكبر سنا

كل جيل يترك بصماته على تصميم المنزل – بطرق جيدة وسيئة. فقط فكر في أجهزة الأفوكادو الخضراء في السبعينيات أو جنون السجاد من الجدار إلى الجدار الذي اجتاح العالم في الثمانينيات. في ذلك الوقت ، شعرت هذه الخيارات جديدة وأنيقة وعملية. لكن اسأل أي شخص من مواليد عقود من الزمن ، وربما كان لديهم بعض الكلمات الاختيار ليقولها عنها. اليوم ، نفس الشيء يحدث مرة أخرى. يتبنى المستأجرون الألفيون والجنرال Z وأصحاب المنازل قرارات التصميم التي تشعر بأناقة وحديثة وذكية لهم-فكر في أحواض الاستحمام القائمة بذاتها ، وأجهزة التلفزيون فوق الموقد ، ومصارف التمثال ، والمراتب ذات السمك الفائقة ، والبلاش باكسبلاشات متعددة الألوان. من ناحية أخرى ، غالبًا ما ينظر آباؤهم وأجدادهم إلى الحواجب المرتفعة.
خذ رفوف مفتوحة ، على سبيل المثال. بالنسبة لأصحاب المنازل الأصغر سناً ، إنها الطريقة المثالية لإظهار الأطباق الجميلة وإضافة شخصية إلى المطبخ. إلى الأجيال الأكبر سناً ، يبدو الأمر وكأنه غبار إضافي ودعوة مفتوحة للفوضى. أو فكر في خطة الطابق المفتوح. بالنسبة للكثيرين ، إنه الإعداد المثالي للترفيه والبقاء على اتصال. لا يسع أصحاب المنازل الأكبر سناً إلا أن يتساءل عن أين ذهب السلام والخصوصية والجدران. حتى شيء بسيط مثل خزانة المطبخ الأبيض يمكن أن يثير النقاش. في حين أن جيلًا يعتقد أن تصميمات المطبخ الأبيض لن تنفد أبدًا ، إلا أن الآخر يعتقد أنها باردة ومعقمة ومن المستحيل الحفاظ عليها نظيفة. مزيج من الإعجاب والحكم هو ما يجعل الاتجاهات المنزلية ممتعة لمتابعة. إنها انعكاس ليس فقط بالأسلوب الشخصي ، ولكن لهوية الأجيال ، لتذكيرنا بأن كل خيار ديكور يأتي مع قصة-وربما لفة أو اثنين.
تحولت الكتب إلى الوراء
تعود الكتب إلى الخلف على الرف ، وهي خدعة ديكور غريبة تم إنشاؤها بواسطة برامج تلفزيونية تصميم المنزل لتجنب عرض العناوين المحمية بحقوق الطبع والنشر. لكنه سرعان ما أصبح اتجاهًا يهدف إلى خلق مظهر بسيط موحد. أصحاب المنازل الأصغر سنا يحبون الجمالية. ومع ذلك ، فقد قوبلت بمراجعات مختلطة من قبل الأجيال الأكبر سناً ، الذين يجدونها محيرًا تمامًا. على الرغم من أنها عصرية بصريًا على Instagram ، فإن هذا النهج يضحى بعملية عملية ، مما يترك أي شخص يريد بالفعل الاستيلاء على كتاب يخدش رأسه.
المطابخ مع أرفف مفتوحة
الأرفف المفتوحة في المطبخ هي اتجاه موجود في مجلات التصميم وأعلاف Instagram ، ولكن ليس الجميع ، وخاصة الأجيال الأكبر سناً ، هو معجب. في حين أنها تبدو مترجمة وحديثة ، فإن الأرفف المفتوحة تتطلب صيانة مستمرة. يجب أن تكون الأطباق مكدسة تمامًا وخالية من الغبار وتصميمها مثل الديكور بدلاً من تخزينها. بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون في الخزانات التقليدية التي تخفي الفوضى ، فإنها تشعر بأنها غير عملية وحتى مبهجة بعض الشيء.
أحواض الاستحمام القائمة بذاتها
أحواض الاستحمام القائمة بذاتها هي عبارة عن مجموعة من الحمامات الحديثة ، مما يمنح المساحة على الفور أجواء تشبه السبا. إنها أنيقة ونحت ، ولا يمكن إنكارها جديرة بالاهتمام. في حين أن أصحاب المنازل الأصغر سنا يحبون المظهر ، فإن الأجيال الأكبر سناً غالباً ما تراها على أنها أسلوب على الجوهر. يشعرون بالذنب تجاه كمية المياه المستخدمة لملءها. تميل أحواض SOAKER القائمة بذاتها إلى أن تكون أكبر ، ولكن من الممكن تمامًا الحصول على أصغر من المياه التي لا تأخذ الكثير من الماء – أو العقارات الثمينة في حمامك.
أجهزة التلفزيون المثبتة على مدفأة
أصبح تركيب جهاز تلفزيون على الموقد بمثابة إعداد حديث يحرر المساحة في منطقة معيشة ويضيف إلى دراما الموقد. يحب أصحاب المنازل الأصغر سنا المظهر النظيف الموفرة للمساحة ، لكن مواليد الأطفال يميلون إلى التعب من الفكرة. بالنسبة لهم ، إنه مرتفع للغاية للعرض المريح ، بغض النظر عن المكان الذي تجلس فيه في الغرفة. وهم ليسوا مخطئين. إنه مجرد أحد الأسباب العديدة التي تعلق التلفزيون فوق الموقد الخاص بك خطأ كبير.
خطط الطابق المفتوح
كانت خطط الطابق المفتوح ميزة رئيسية في المنازل الحديثة لعقود. يخلق التدفق مساحات مشرقة ومتجددة الهواء حيث تتخلى المطابخ وغرف الطعام ومناطق المعيشة معًا. لا يبدو أن أيًا من هذا يهم لأصحاب المنازل الأكبر سناً الذين يفضلون الخصوصية والهدوء والفصل الواضح بين الغرف. يمكن أن تشعر التخطيطات المفتوحة بصراحة وفوضى وتفتقر إلى الراحة ، وخاصة عندما تنبعث منه رائحة الطهي أو الأطباق القذرة في عرض عادي.
الموجات الدقيقة فوق الموقد
يعد إعداد Microwave-Over-the-Stove ميزة ترحيب توفر مساحة مضادة للأسر المزدحمة. الأجيال الأكبر سنا تسأل عن المظهر. يمكن أن تشعر بالوصول إلى الأطباق الساخنة أو رفعها أو إزالة الأطباق الساخنة من الجهاز محرجًا أو حتى غير آمن ، خاصة مع الأطباق الثقيلة أو السوائل المغلي. بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على الموجات الدقيقة على المنضدة أو مدمجة في الخزائن ، يبدو أن النسخة العلوية أقل شبهاً بمؤسس مساحة ذكي وأكثر مثل حادث ينتظر حدوثه.
أحواض التمثال
تحتوي أحواض التمثال على صورة ظلية خالدة والقدرة على جعل الحمام الصغير يشعر بمزيد من الانفتاح. إنها اختيار التصميم إلى الأمام يرفع الجزء الأكبر لصالح البساطة. لكن أعضاء الأجيال الأكبر سنا في كثير من الأحيان يجدونهم غير عملي. بدون خزائن أو مساحة مضادة ، لا يوجد مكان لتخزين أدوات النظافة أو الصابون الإضافي أو حتى فرشاة الأسنان ، مما يجعل الحمام يشعر بأي شيء غير وظيفي. إلى شخص اعتاد على الغرور مع التخزين المدمج ، تصادف أحواض قاعدة التمثال كأسلوب فوز على الراحة.
خزائن المطبخ الأبيض
خزائن المطبخ البيضاء جميعها محبوبة لمظهرها النظيف وتنوعها. إنها تضيء مساحة ، وتواصل بسهولة مع أي مواد كونترتوب تقريبًا ، وتشعر بالخلود على الفور. ولكن من المعروف أن الأجيال الأكبر سنا تتدحرج أعينهم في الاتجاه. بالنسبة لهم ، تبدو الخزانات البيضاء باردة ومعقمة ، ومن الصعب للغاية الحفاظ عليها. حتى أن بعض الأشخاص الأكبر سنا يقارنونهم بالخزائن الموجودة في مكتب الطبيب. بينما تهيمن الخزانات البيضاء على لوحات Pinterest ، يتساءل أصحاب المنازل الأكبر سناً عن سبب تداول أي شخص الراحة من أجل صيانة White Pure.
خزائن خالية من المقبض
قد تبدو خزائن خالية من المقبض أو فتحة إلى فتحة ، شكلًا سلسًا ، ولكن في الواقع ، فإن اتجاه خزانة المطبخ القديمة هذا يجعل مساحتك تبدو أكثر ترابية. كما أنها مزعجة كبار السن. بالنسبة للمبتدئين ، تُظهر الخزانات الخالية من المقبض بصمات الأصابع واللطخات. إجمالي! الأهم من ذلك ، بالنسبة للبالغين الأكبر سناً الذين يعانون من التهاب المفاصل أو قوة اليد المحدودة ، يمكن أن يكون الخزانات للدفع إلى فتح مشكلة خطيرة. يمكن أن يكون الضغط على فتح خزانة أمرًا صعبًا وحتى مؤلمًا مقارنةً ببساطة بالاستيلاء على مقبض أو سحب.
أبواب دش زجاجية واضحة
تجعل أبواب الدش الزجاجية الصافية المساحات تشعر بأنها أكبر وأكثر إشراقًا وأكثر رفاهية. إنهم يظهرون أعمال البلاط ويخلقون أجواءً تشبه السبا الكثير من الحب. لكن البالغين الأكبر سنا غالبًا ما يرونهم كصداع. بدون نسيج أو صقيع ، يتم عرض كل بقعة ماء ، وخيوط ، وبصمات الأصابع. إنهم بحاجة إلى تنظيف مستمر لتبدو جيدة. إذا كان لديك أبواب دش زجاجية واضحة ، فهناك الكثير من الأخطاء التي يجب أن تتوقف عن ارتكابها عند التنظيف لإبقائها تبدو بدائية.
جزر المطبخ مع حوض متكامل
تم العثور على جزر المطبخ مع حوض متكامل في العديد من المنازل الحديثة. إنه عنصر متعدد الوظائف يمكنه زيادة المساحة إلى الحد الأقصى مع تقديم مكان للأكل وإعداد الطعام. لكن الأجيال الأكبر سنا لا تحب الفكرة بشكل خاص. بالنسبة لهم ، فإن وجود الأواني والمقالي القذرة المعروضة حيث يجتمع الضيوف يشعرون بأنه غير عملي وغير صحية بعض الشيء ، خاصةً عند استضافة وليمة على طراز البوفيه.
packsplashes متعددة الألوان
تجلب باكسبلاشات متعددة الألوان شخصية ولكم إلى المطبخ ، وتحول جدارًا بسيطًا إلى بيان جريء. يمكن أن تكون لعوب ، انتقائية ، وطريقة ممتعة لإظهار مطبخك. هذا هو عكس كيف يفكر Gens الأكبر سناً فيهم. إنهم يفضلون البساطة ، مثل باكسبلاش صلبة يمتد من كونترتوب إلى الجانب السفلي من الخزانات. هذا يوفر مظهرًا أنيقًا وحديثًا بينما يسهل القضاء عليه وصيانته.
المرائب المواجهة الأمامية
تعتبر المرائب الواجهة الأمامية شائعة في العديد من الأحياء الأحدث ، المصممة للراحة وزيادة مساحة القطعة إلى الحد الأقصى. لكن الأجيال الأكبر سنا ليست في حب المظهر. يعتقد معظمهم أن وجود مرآب يهيمن على مقدمة المنزل يخفي جاذبية المنزل ، مما يجعل الواجهة تشعر بالسيارات أكثر من الناس. يفضل Baby Boomers أيضًا مرآبًا ثلاثي السيارات لتخزينه ، على سبيل المثال ، عربة غولف ، في حين أن جيل الألفية يفضلون المزيد من مساحة المعيشة ويختارون خدمات المشاركة.
مراتب سميكة
تعد المراتب ذات السمك الإضافي بقياس 16 بوصة أو أكثر من الاتجاهات التي تغذيها الوعد بالنوم الفاخر. طبقة مع رغوة الذاكرة ، وهلام التبريد ، وقمم الوسائد ، وهي مصممة لتشعر بأنك تنام على سحابة رقيق. لكن الأجيال الأكبر سنا تراهم على القمة. من الصعب تصارع الأوراق المجهزة ، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من التهاب المفاصل ، أو القدرة على التنقل المحدودة ، أو أقل قوة في الجزء العلوي من الجسم ، فإن الرفع وتدوير مثل هذه المرتبة الثقيلة ليس بالأمر الهين.
الأجهزة البيضاء
تعود الأجهزة البيضاء بهدوء ، حيث يحتضنها أصحاب المنازل الأصغر سناً لمظهرهم الطازج والمشرق والرجوع. إلى جانب الخزانات الحديثة ، يمكن أن يشعروا هش وأنيقة وليس مؤرخة. لكن Gens الأكبر سنا ليسوا مقتنعين. في الواقع ، يعتقدون أن الأجهزة البيضاء قبيحة بصراحة. ربما يتذكرون أن نماذج الميزانية البيضاء عرضة للنقل مع مرور الوقت. بغض النظر ، يفضل معظمهم الألوان من أيام شبابهم ، مثل الخضر والبرتقال والأصفر.
أجهزة نحاسية أو ذهبية
عادت الأجهزة النحاسية أو الذهبية كلكنة المفضلة تضيف لمسة من الفاخر والدفء إلى المطابخ والحمامات. على الرغم من الهوس الشباب ، فإن الأجيال الأكبر سنا تتردد في بعض الأحيان في إجراء التبديل ، مع وجود ذكريات الماضي عندما تهيمن النحاس اللامع في السبعينيات والثمانينيات. لقد كان الاتجاه الذي لم يقف على اختبار الزمن. في حين أن أصحاب المنازل الأصغر سنا يرون الذهب أو النحاس على أنه أنيقة وحديث ، فإن كبار السن يقلقون من أن العمر قد يكون ضعيفًا ، ويحولون ما يشعر به اليوم إلى أسف تصميم الغد.
الجدران الخضراء
سيطرت الأشكال الرمادية من الجدار إلى الجدار على التصميمات الداخلية الحديثة لفترة من الوقت الآن. Greige ، لون بين الرمادي والبيج ، شائع بشكل خاص. تخلق هذه الظلال خلفيات أنيقة ومحايدة تربط دون عناء أي نمط من الديكور تقريبًا. لكن الأجيال الأكبر سنا غالبًا ما تعتقد أن Greige مخصصة لأولئك الذين لا يستطيعون تعويض عقولهم. في حين أن أصحاب المنازل الأصغر سناً يرون أن Greige عبارة عن قماش الحد الأدنى ، إلا أنه قد ينفجر في بعض الأحيان على أنه قاتم أو غير شخصي لأولئك الذين اعتادوا على لوحات أكثر ثراءً وأكثر تقليدية.
حمامات بلا باب
تعد الحمامات التي لا تحتوي على أبواب اتجاهًا عصريًا جريئًا يجلب إحساسًا مفتوحًا ومتجدد التهوية والتراجع إلى غرف النوم. إن التدفق السلس والفندق الذي يجلبونه يجعل المساحة أكثر ارتباطًا بغرفة النوم. لكن الأجيال الأكبر سنا في كثير من الأحيان تجدها cringey. إنهم ينظرون إلى الخصوصية على أنها ضرورية ، ويمكن أن يشعر الحمام بلا باب بالباب غير عملي أو غير مريح أو حتى محرج للاستخدام اليومي. إلى جانب الخصوصية ، يكون الحمام بدون الباب أكثر برودة خلال فصل الشتاء وأكثر سخونة خلال فصل الصيف ، مما قد يجعل الخروج من الحمام أسوأ جزء من اليوم.