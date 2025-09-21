18 شجرة توفر أزهار مستمرة للألوان على مدار السنة

لا شيء يضيف اللون إلى ساحة أو حديقة مثل شجرة مغطاة بالزهور الجميلة. لسوء الحظ ، فإن معظم الأشجار تضع الزهور فقط لموسم واحد ، مما يترك لك شيئًا سوى الفروع المغطاة بأوراق الشجر بقية العام. في حين أن المساحات الخضراء يمكن أن تضيف الكثير إلى المناظر الطبيعية ، فإن العديد من البستانيين يفضلون الزهور على أكبر نباتاتهم لتستمر لفترة أطول. والمثير للدهشة أن هناك العديد من الأشجار التي توفر إزهار على مدار السنة. يأخذ البعض استراحة قصيرة قبل أن ينفجر إلى إزهار مرة أخرى في وقت لاحق من العام ، في حين أن البعض الآخر لديه فترة زهرة رئيسية واحدة ولكن يواصل إنتاج الزهور خلال المواسم.
إذا كنت ترغب في الاستمتاع بأزهار مستمرة ، فابدأ بتحديد الأشجار التي تعزز في منطقتك. غالبًا ما يكون من الأسهل العثور على أشجار ذات مواسم طويلة تتفتح في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة بفضل الطقس الدافئ وساعات أشعة الشمس الطويلة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن أولئك الذين يعيشون في مناطق أكثر برودة لا يمكنهم الاستمتاع بأشجار مزهرة متعددة الموسم. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأنواع والأصناف والأصناف المتاحة. تم تربية بعضها لإطالة الإزهار أو إنتاج أزهار تكرار في وقت لاحق من هذا الموسم. يمكن للآخرين الصمود شتاء أشد. أحب أزهار اللون الوردي الأبيض؟ جرب الكرز المزهر “Autumnalis” ، ودوبود المحيط الهادئ ، و “معبد بلوم”. تريد الزهور في الشتاء؟ زرع شجرة الفراولة “مرسى” أو جيسامين برتقالي سماوي.
“بلوميرانج” أرجواني
من الصعب التغلب على مجموعات الزهور الأرجواني المورقة التي تقدمها شجيرات أرجواني. لسوء الحظ ، فإن معظم أرجواني قصير الأجل ، ولكن العكس صحيح بالنسبة لأشجار “بلوميرانج” أرجواني (Syringa ‘smsjbp7 Bloomerang Dark Purple “). لا يقتصر الأمر على إعادة التشويش طوال فصل الصيف ، ولكن رؤوس الزهور أكبر من معظمها. إنها تجعل إضافة رائعة إلى حدائق الملقحات ، وتُزهر الأزهار العطرة من الزهور المذهلة. من السهل اهتمام هذه الشجرة المدمجة ، وفضح الشمس الكاملة على الظل والتربة الغنية بالأعضار. يمكنك زراعة هذا الصنف المذهل في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7.
الكرز “الخريف” المزهرة
على الرغم من أن معظم أشجار الكرز تتفتح مرة واحدة في الربيع ، إلا أن الكرز المزهرة “Autumnalis” (Prunus subhirtella ‘Autumnalis) أيضًا على مدار الخريف. توقع زيارات من النحل تدور حول مجموعات وفيرة من أزهار اللون الوردي الشاحب ، إلى جانب الطيور التي تتمتع بتوت الصيف الأسود. في الخريف ، سوف تتحول أوراق الشجر من هذه الأشجار من 20 إلى 30 قدمًا إلى ظلال جذابة ، مثل البرتقالي والأصفر. إنها عمومًا صيانة منخفضة ، على الرغم من أنها عرضة لبعض مشكلات الآفات والأمراض. هاردي في المناطق من 5 إلى 8 ، فهي تفضل أشعة الشمس الكاملة في التربة الرطبة التي يتم تصريفها جيدًا.
crape myrtles
تشتهر Crape Myrtles (Lagerstroemia spp.) بالفعل بموسمها الطويل المتفتح والزهور المذهلة. والأفضل من ذلك ، أن هناك العديد من أصناف إعادة الإزهار ، مثل “الصيف الدائم” ، والتي وضعت أزهار في الصيف التي تستمر حتى الخريف. إزالة الزهور المستهلكة للحفاظ على أزهار قادمة لعدة أشهر. تزدهر هذه الشجرة تحت أشعة الشمس الكاملة وتنمو بشكل جيد في أي تربة جيدة التصريف. إنه من الصعب في المناطق من 6 إلى 10 ، على الرغم من أنه يمكنك زراعته كمصنع للحاويات للتجول في الداخل في مناخات أكثر برودة.
شجرة البوق الذهبي
إذا كنت تبحث عن أشجار تتفتح مع الزهور الصفراء الرائعة ، فلا يمكنك أن تخطئ في شجرة البوق الذهبي (Handroanthus chrysotrichus). تظهر مجموعات من الزهور المشمسة على شكل بوق في الربيع ، وتزين الفروع العارية قبل أن تعود الأوراق. على الرغم من أن شاشة فصل الربيع هي الأكثر عرضًا ، إلا أن بعض الأشجار تستمر في وضع الزهور في الأشهر الأكثر دفئًا. تُزرع هذه الأشجار التي تتراوح من 25 إلى 35 قدمًا بسهولة تحت أشعة الشمس الكاملة في تربة جيدة التصريف. لديها بعض التسامح الجفاف بمجرد إنشاء. إذا كنت تنمو في المناطق من 10 إلى 11 ، فهي زخرفة ضرورية للمناخات الساخنة.
Pacific Dogwood
تعتبر دوخوود المحيط الهادئ (Cornus nuttallii) واحدة من أفضل الأشجار للاهتمام متعدد الموسم لأولئك الذين يعيشون في المناطق من 7 إلى 9. تغطي الزهور البيضاء الشجرة في فصل الربيع ، وأحيانًا تظهر في أواخر الصيف أو الخريف لزهر آخر. في الخريف ، تظهر التوت الأحمر الساطع على الفروع ، وتتغير أوراق الشجر إلى ظلال رائعة من اللون الأرجواني أو الوردي أو البرتقالي. للحصول على أفضل نمو ، قم بزرع هذه الشجرة في التربة الغنية بالأعضار الحمضية ، التي يتم توجيهها جيدًا في ظل جزئي. على الرغم من أنه يمكن أن يتسامح مع الشمس الكاملة ، إلا أن الضوء المباشر على فترة ما بعد الظهيرة الصيفية الحارة يمكن أن يضر اللحاء.
جاكاراندا
بالنسبة لأحد أطول الأشجار المزهرة التي تنمو من أجل ألوان مبهرة ودائمة ، يعد Jacaranda (Jacaranda Mimosifolia) خيارًا رائعًا للمنطقة من 10 إلى 11 حدائق. في الربيع وأوائل الصيف ، تنتج الشجرة مجموعات طويلة من الزهور الأرجواني المزرق على شكل بوق قبل ظهور أوراق الشجر الجذابة التي تشبه السرخس. في المناخات الدافئة ، غالبًا ما تنتج الأشجار موجة ثانية من الزهور الأرجواني الداكنة في الخريف. للحصول على أفضل ازدهار من شجرة Jacaranda الخاصة بك ، زرعها في التربة الرطبة ، المكتسب جيدًا ، الحمضي قليلاً والرملي تحت أشعة الشمس الكاملة. في المناخات الباردة ، يمكن زراعة هذه الشجرة في حاويات ، على الرغم من أنها عادةً ما تزرع كمصنع أوراق الشجر في هذه المناطق.
“معبد بلوم” زهرة سبعة أبناء
إن “معبد بلوم” سبعة أبناء (هبتاكوديوم ميكونيويدات “معبد SMNHMRF من بلوم”) هو شجرة صغيرة رائعة لن تتغلب على فناءك. يبدأ اهتمامه متعدد الموسم بأزهاره البيضاء الكريمة التي تظهر في أواخر الصيف حتى أوائل الخريف. عندما تتلاشى الزهور ، يتم استبدالها بعرض مذهل من الكأس الحمراء الزاهية التي تعطي وهم إزهار ثانية ، وغالبًا ما تدوم في فصل الشتاء. يوفر لحاء تقشير الشجرة اهتمامًا في فصل الشتاء ، وخاصة ضد المناظر الطبيعية الثلجية. إنه من الصعب في المناطق من 5 إلى 9 ويزدهر في التربة التي يتم تصريفها جيدًا والشمس الكاملة.
“جيني” ماجنوليا
إذا كنت تبحث عن أشجار ملونة لزراعة الخصوصية في الفناء الخلفي الأصغر ، فإن “Genie” Magnolia (Magnolia ‘Genie) هو خيار أفضل. إنه يضع زهور المارون الكبيرة في وقت مبكر إلى منتصف الربيع قبل ظهور الأوراق ، ومع تربة رطبة بانتظام ، ستستمر في التزوير لعدة أسابيع. ثم ، غالبًا ما يوفر جولة أخرى من الزهور في منتصف الصيف. عادة ما تبدأ هذه الأشجار في الإزهار في سن أصغر من أنواع ماغنوليا الأخرى. على الرغم من أنها تتسامح مع مجموعة من التربة ، إلا أنها تفضل التربة الغنية ، التي يتم تجهيزها جيدًا وحمضًا قليلاً. هذه الشجرة المدمجة المذهلة تنمو بسعادة في المناطق من 5 إلى 9.
‘جين’ ماجنوليا
ماجنوليا أخرى رائعة لإعادة التلاشي التي يجب مراعاتها هي “جين” ماجنوليا (ماجنوليا “جين”). هذا الصنف محظوظ جيدًا لوفرة الزهور الأرجواني من الخارج والأبيض من الداخل. على غرار “Genie” ، فإنه ينتج أزهارًا تشبه توليب في منتصف شهر أبريل إلى أوائل مايو وأحيانًا تعيد اللون في منتصف الصيف. يوفر هذا ماغنوليا صلابة باردة ممتازة ، تزدهر في الهواء الطلق في المناطق من 4 إلى 8. يمكن أن تتسبب درجات حرارة الربيع الدافئة في فتح البراعم قبل الأوان ، لذا فإن هذه الشجرة ليست هي الخيار الأفضل للمناخات الجنوبية الحارة. يمكنك زراعة هذا الجمال تحت أشعة الشمس الكاملة لتشغيل التربة الرطبة الغنية بالعضلات.
صفصاف الصحراء
Desert Willow (Chilopsis Linearis) عبارة عن شجرة نفضية صغيرة مع أوراق الشجر التي تشبه الصفصاف والزهور الوردي أو الأرجواني أو البيضاء على شكل بوق تشبه زهور Catalpa. يبدأ موسمه الطويل في الربيع ، وسوف تستمر الزهور في الظهور خلال السقوط مع الرؤوس العادية. إنها شجرة صيانة منخفضة ، وتطلب فقط موقعًا مشمسًا مع تربة جيدة التصريف. موطنها المكسيك وجنوب غرب الولايات المتحدة ، فإنه يزدهر في المناطق القاحلة وهو متحمل الجفاف والحرارة والزيارة. إنه نبات الزينة المثالي للبذوق أو الحدائق في المناطق من 7 إلى 11.
شاي العطر الزيتون
يعتبر Olive Tea Olive (Osmanthus fragrans) من الناحية الفنية شجيرة دائمة الخضرة ، على الرغم من أنه يمكن تقليمه بسهولة في شجرة. ينتج مجموعات من الزهور البيضاء العطرة للغاية ، على الرغم من وجود أصناف مع أزهار برتقالية أو صفراء. تظهر المجموعة الأولى من الزهور في الربيع ، تليها إزهار ثانية في الخريف. إنه أمر شتوي في المناطق من 8 إلى 11 ، ولكن يمكنك زراعته في حاوية لجلب إلى الداخل خلال فصل الشتاء في مناطق أكثر برودة. إنه ينمو بشكل أفضل في التربة الرطبة والملحومة جيدًا والشمس الكاملة ، على الرغم من أنها تستفيد من ظلال الظهيرة في المناخات الحارة.
chasteberry
تحظى The Chasteberry (Vitex Agnus-Castus) ، والمعروفة أيضًا باسم Chaste Tree أو Texas Lilac ، بشعبية لمجموعاتها العطرية من الأزهار الليلية أو الوردي أو الأبيض التي تظهر في الربيع أو الصيف. إذا قمت بإزالة جميع الإزهار المستهلكة بمجرد أن تتلاشى ، فيمكنك فرض موجة ثانية من الزهور. على الرغم من أن هاردي في المناطق من 6 إلى 9 ، إلا أن هذه الشجرة ستحتاج إلى حماية شتوية شمال المنطقة 7 وقد تموت. ومع ذلك ، يمكن للجذور البقاء على قيد الحياة في فصل الشتاء ودفع نمو جديد مع ارتفاع درجة حرارة الطقس. زرع هذه الشجرة في التربة الرطبة ، المكتظة جيدا في موقع مشمس.
تكساس الزيتون
بالنسبة لأولئك الذين يعيشون في المناطق من 9 إلى 11 ، يمكنك الاستمتاع بموسم أزهار لا ينتهي مع شجرة أوليف تكساس (Cordia Boissieri). تتميز هذه الأشجار المتفجرة بشكل كبيري بأزهار بيضاء على شكل بوق مع الحلق الصفراء التي وضعت على شاشة عرضها الأكثر إثارة من أواخر الربيع وحتى أوائل الصيف. ومع ذلك ، سوف يستمر في دفع الزهور الجديدة على مدار السنة تجذب الفراشات إلى حديقتك. على الرغم من أن الفاكهة ليست مبهجة ، إلا أنها توفر التغذية للطيور الجائعة التي تزور الفناء الخاص بك. تفضل أشجار الزيتون في تكساس الشمس الكاملة لتجنب الظل والتربة الحمضية التي يتم تجهيزها جيدًا. بمجرد إنشائها ، فإنها تتحمل الجفاف بشكل لا يصدق.
شجرة أوركيد هونغ كونغ
يمكنك جذب الطيور الطنانة والملقحات إلى الفناء الخاص بك مع هذه الشجرة المزهرة الرائعة. هونغ كونغ أوركيد (باوهينيا X Blakeana) هو مغناطيس لكليهما. إن أزهاره الوردية أو الأرجواني أو الحمراء التي تشبه السحلية مثالية لتوفير دفعة من الألوان للحديقة عندما تزهر قليلة من النباتات الأخرى. يستمر موسم الإزهار من نوفمبر إلى منتصف الربيع. هذا هو نوع آخر من الأنواع الاستوائية التي تزدهر في المناخات الدافئة ، تنمو فقط في المناطق من 9 إلى 11. يحدث أفضل ازدهار ونمو في أشعة الشمس الكاملة ، لكنه سوف ينمو بسعادة في مجموعة من التربة التي تجنيها جيدًا.
قرمزي الزجاجة
Crimson Bottlebrush (Melaleuca Citrina) عبارة عن شجيرة أو شجرة صغيرة تتميز بزهور حمراء شبيهة بالزجاجة. يضع الجولة الأولى من مجموعات الزهور في الربيع ثم تزهر مرة أخرى في الخريف. إنه من الصعب في المناطق من 8 إلى 11 ، وفي المناخات الأكثر دفئًا ، ستنتج إزهار بشكل متقطع خلال كل موسم. سيحتاج البستانيون في المنطقة 8 إلى توفير الحماية من قشعريرة الشتاء. اختر منطقة مشمسة من الفناء الخاص بك وزرع هذه الشجرة المبهجة في تربة رطبة وخصبة ومكتظة جيدًا. بمجرد إنشائها ، يمكن أن تتسامح مع فترات الجفاف.
شجرة المجد الأرجواني
شجرة المجد الأرجواني (Tibouchina granulosa) هي شجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة تزهر مع أزهار أرجوانية رائعة 2 بوصة على نهايات فروعها. بينما تضع هذه الشجرة عرضًا زهريًا على مدار السنة ، يحدث أفضل ازدهار من مايو إلى يناير. هذا هو نوع آخر يزدهر في المناخات الدافئة ، لذلك لا يمكن زراعته إلا في المناطق من 10 إلى 11. قم بزراعة هذا الجمال في أشعة الشمس الكاملة والتربة الحمضية التي يتم تجهيزها جيدًا للحصول على أفضل نمو.
شجرة الفراولة “مارينا”
بفضل مجموعاتها من الزهور الصغيرة والوردية على شكل جرس تتدلى من الفروع ، من الصعب مقاومة الجمال الفريد لشجرة الفراولة المرسى (Arbutus ‘Marina). تنتج هذه الشجرة معظم الإزهار جنبًا إلى جنب مع الفاكهة في الخريف والشتاء ، على الرغم من أنها ستعيد تلاشي بشكل متقطع على مدار العام. على عكس العديد من الأشجار التي تزهر في جميع أشهر العام ، يتعامل هذا الصنف المذهل مع مناخات أكثر برودة ، وتنمو بشكل جيد في المناطق من 7 إلى 9. يمكنك زراعة دائمة الخضرة ذات الصيانة المنخفضة في التربة التي يتم تصنيعها جيدًا وعلى موقع يحصل على الكثير من أشعة الشمس.
جيسامين أورانج
يعتبر Orange Jessamine (Murraya paniculata) شجرة استوائية إلى شبه الاستوائية مع مجموعات مبهجة من الزهور البيضاء الصغيرة التي تعتبر عطرة للغاية ، وتملأ الفناء الخاص بك برائحة بلوزات برتقالية. الزهور تفسح المجال للتوت الأحمر ، والتي تعد وجبة خفيفة مفضلة للطيور المحلية. نظرًا لأنه يعزز طوال معظم العام ، فمن الشائع رؤية الزهور والفواكه تظهر في نفس الوقت. على الرغم من أن الشتاء الصاخب فقط في المناطق من 10 إلى 12 ، إلا أنه يصنع نباتًا رائعًا للحاويات يمكنك أن تتفوق عليه في الداخل. زرع هذه الشجرة في التربة الغنية ، الطمي ، المكتسب جيدًا تحت أشعة الشمس الكاملة لتشغيل الظل.