18 شجرة توفر أزهار مستمرة للألوان على مدار السنة

لا شيء يضيف اللون إلى ساحة أو حديقة مثل شجرة مغطاة بالزهور الجميلة. لسوء الحظ ، فإن معظم الأشجار تضع الزهور فقط لموسم واحد ، مما يترك لك شيئًا سوى الفروع المغطاة بأوراق الشجر بقية العام. في حين أن المساحات الخضراء يمكن أن تضيف الكثير إلى المناظر الطبيعية ، فإن العديد من البستانيين يفضلون الزهور على أكبر نباتاتهم لتستمر لفترة أطول. والمثير للدهشة أن هناك العديد من الأشجار التي توفر إزهار على مدار السنة. يأخذ البعض استراحة قصيرة قبل أن ينفجر إلى إزهار مرة أخرى في وقت لاحق من العام ، في حين أن البعض الآخر لديه فترة زهرة رئيسية واحدة ولكن يواصل إنتاج الزهور خلال المواسم.

إذا كنت ترغب في الاستمتاع بأزهار مستمرة ، فابدأ بتحديد الأشجار التي تعزز في منطقتك. غالبًا ما يكون من الأسهل العثور على أشجار ذات مواسم طويلة تتفتح في المناطق الجنوبية من الولايات المتحدة بفضل الطقس الدافئ وساعات أشعة الشمس الطويلة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أن أولئك الذين يعيشون في مناطق أكثر برودة لا يمكنهم الاستمتاع بأشجار مزهرة متعددة الموسم. لحسن الحظ ، هناك العديد من الأنواع والأصناف والأصناف المتاحة. تم تربية بعضها لإطالة الإزهار أو إنتاج أزهار تكرار في وقت لاحق من هذا الموسم. يمكن للآخرين الصمود شتاء أشد. أحب أزهار اللون الوردي الأبيض؟ جرب الكرز المزهر “Autumnalis” ، ودوبود المحيط الهادئ ، و “معبد بلوم”. تريد الزهور في الشتاء؟ زرع شجرة الفراولة “مرسى” أو جيسامين برتقالي سماوي.