18 فكرة مذهلة لجدران المدخل لتغيير مظهر مساحتك

يؤدي تزيين المدخل إلى رفعه من مساحة انتقالية بسيطة إلى منطقة في المنزل تتطلب الاهتمام. يُظهر المدخل المصمم جيدًا الكثير من النوايا ويعزز بقية التصميم الداخلي. إحدى الطرق لجعل المساحة تبدو مصممة بشكل جيد هي نقطة محورية محددة، والتي يمكن إنشاؤها بجدار مميز من شأنه أن يضفي الحيوية على منزلك. ضع في اعتبارك بعضًا من أفكار الجدران المذهلة هذه لتحويل البهو الخاص بك، بما في ذلك إنشاء جدار من الطوب DIY، وشرائح خشبية شفافة، وورق حائط، وخزائن ملابس غير واضحة.

قد يكون تزيين المداخل أمرًا صعبًا لأنها غالبًا ما تكون صغيرة وضيقة ولا تتمتع إلا بإضاءة طبيعية محدودة. ولهذا السبب تتضمن بعض الأفكار أدناه عناصر مثل الألوان الفاتحة والمرايا لجعل المساحة تبدو أكبر. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المساحات في المنزل، يجب الحرص على عدم المبالغة في تزيين هذه المساحة وإرهاقها. لا يزال المدخل بشكل خاص عبارة عن غرفة ثانوية من المفترض أن تقودك إلى الأجزاء الرئيسية من المنزل، لذلك لا ترغب في وجود عوائق وفوضى بصرية هنا. في حين أنه من الصحيح أن القليل هو أكثر، إلا أنه لا يزال بإمكانك أن تكون مبدعًا وتدلي ببيان في البهو الخاص بك، وهذه الأفكار توضح لك كيفية القيام بذلك.