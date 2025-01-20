18 فكرة مذهلة لجدران المدخل لتغيير مظهر مساحتك

يؤدي تزيين المدخل إلى رفعه من مساحة انتقالية بسيطة إلى منطقة في المنزل تتطلب الاهتمام. يُظهر المدخل المصمم جيدًا الكثير من النوايا ويعزز بقية التصميم الداخلي. إحدى الطرق لجعل المساحة تبدو مصممة بشكل جيد هي نقطة محورية محددة، والتي يمكن إنشاؤها بجدار مميز من شأنه أن يضفي الحيوية على منزلك. ضع في اعتبارك بعضًا من أفكار الجدران المذهلة هذه لتحويل البهو الخاص بك، بما في ذلك إنشاء جدار من الطوب DIY، وشرائح خشبية شفافة، وورق حائط، وخزائن ملابس غير واضحة.
قد يكون تزيين المداخل أمرًا صعبًا لأنها غالبًا ما تكون صغيرة وضيقة ولا تتمتع إلا بإضاءة طبيعية محدودة. ولهذا السبب تتضمن بعض الأفكار أدناه عناصر مثل الألوان الفاتحة والمرايا لجعل المساحة تبدو أكبر. ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المساحات في المنزل، يجب الحرص على عدم المبالغة في تزيين هذه المساحة وإرهاقها. لا يزال المدخل بشكل خاص عبارة عن غرفة ثانوية من المفترض أن تقودك إلى الأجزاء الرئيسية من المنزل، لذلك لا ترغب في وجود عوائق وفوضى بصرية هنا. في حين أنه من الصحيح أن القليل هو أكثر، إلا أنه لا يزال بإمكانك أن تكون مبدعًا وتدلي ببيان في البهو الخاص بك، وهذه الأفكار توضح لك كيفية القيام بذلك.
ديكور نصف جدار
أضف الاهتمام من خلال تزيين النصف السفلي من الجدار فقط. يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كان لديك كمية صغيرة من الألواح الخشبية أو الألواح أو ورق الحائط المتبقي من مشروع آخر. فقط تأكد من أن لديك ما يكفي من المواد لتغطية ما يصل إلى نصف الجدار تقريبًا وتثبيته. الشيء الذي يجب الانتباه إليه في هذا الاختراق هو أنه يمكن أن يبدو غير مكتمل، لذا إحدى النصائح هي إنشاء حد بسيط في الأعلى. يمكنك أيضًا إضافة خطافات معلقة أو أرفف عائمة إلى جدارك نصف المميز لتحديد المنطقة حقًا.
جدار أنيق عملي مع خزائن
إذا كنت تبحث عن مساحة تخزين أكبر حول المنزل، فانظر إذا كان بإمكانك وضع بعض خزانات الملابس الرفيعة على جدار واحد من المدخل الخاص بك. اختر حلولاً أنيقة وأنيقة ستبدو مثل الحائط تمامًا ولكنها توفر لك أيضًا مساحة إضافية لتخزين العناصر، من الملابس التي تخلعها عند دخولك أو العناصر التي تستخدمها في الخارج. للحصول على هذا الأمر بشكل صحيح، اختر لونًا لا يطغى على المساحة واستخدم مقابض غير واضحة أو لا تستخدم أي شيء على الإطلاق حتى تمتزج الخزانة مع الجدران. إحدى النصائح هي استخدام نظام IKEA PAX القابل للتخصيص لبناء هذا.
جدارية مرسومة
قم بتحويل مظهر مساحتك الخاصة من خلال استخدام DIY بالكامل باستخدام جدار جداري. لا يجب أن يكون رسم جدارية أمرًا مخيفًا على الإطلاق. يمكن أن يكون مشروعًا ممتعًا يمكنك القيام به بنفسك أو التعاون مع عائلتك أو مجموعة من الأصدقاء. يمكنك البحث عبر الإنترنت عن أنماط بسيطة للحصول على الإلهام، ورسم مخطط تفصيلي بقلم رصاص، ثم تسمية المكان الذي تريد أن تذهب إليه الألوان المختلفة. بعد ذلك، عليك فقط اتباع تلك الخطة وملء الألوان. ستكون هذه قصة رائعة لمشاركتها مع من يزور منزلك.
جدار كامل من الألواح الخشبية الملونة
ارتقِ بالألواح الخشبية البسيطة إلى مستوى أعلى من خلال اختيار الألواح الملونة. يمكنك الحصول على ألواح مقاومة للعوامل الجوية تحتوي بالفعل على بعض الألوان المتنوعة أو يمكنك تصميم التصميم بنفسك عن طريق الطلاء على ألواح عادية باستخدام طلاء عادي أو طباشيري. نحن نحب الطلاء الطباشيري لهذا لأنه يمكن أن يضيف المزيد من الملمس والشخصية. يعد هذا أمرًا رائعًا إذا كان لديك أسلوب ديكور أكثر مرحًا واسترخاءً وسحرًا ولا تخشى إظهاره مباشرة من بداية منزلك. يتيح لك هذا أيضًا سهولة العمل على بقية الديكور في هذه المساحة لأن الجدار سيصدر مثل هذا البيان.
الرف العائم
يمكنك أيضًا إضافة رف عائم إلى جدار واحد في المدخل الخاص بك لجذب الانتباه إلى السطح. يمكنك إما جعل الرف مميزًا من خلال طلائه بلون مختلف عن لون الحائط أو جعله ممتزجًا بنفس اللون أو لون الخشب. قم بتزيين هذه المنصة الصغيرة بعناصر مسطحة توضع على الحائط مثل الإطارات أو الأعمال الفنية وغيرها من العناصر الزخرفية لإضفاء المزيد من الاهتمام. تأكد من أن الرف ليس عميقًا جدًا بحيث يمكنك المرور بسهولة عبر الحائط دون الاصطدام بأي شيء. يمكن وضع السلال في الأسفل لحمل الأحذية أو الأشياء الأخرى.
جدار المعرض
هناك طريقة أخرى للتعامل مع هذا وهي عرض بعض الصور. لإنشاء جدار المعرض المثالي، ستحتاج إلى اتخاذ قرار بشأن الموضوع والترتيب. يمكنك تحديد الصور العائلية وبطاقات عيد الميلاد على مر السنين أو الصور الفردية للجميع من الأطفال إلى البالغين. يمكنك اختيار جميع الصور بالأبيض والأسود أو جميع الصور الطبيعية التي التقطتها أثناء رحلاتك. بعد ذلك، يمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد تعليق الإطارات في صفوف مرتبة أو ترتيبها بشكل عضوي. سيجعل نمط الموضوع والترتيب جدار معرض الصور الخاص بك أكثر إثارة للاهتمام ويظهر النية.
جدار أسود بسيط ولكنه قوي
يعد الجدار ذو اللون الأسود طريقة بسيطة ولكنها فعالة لإضفاء طابع عصري على المدخل. لن تحتاج حتى إلى الكثير من الزخارف على الحائط لأن التأثير الدرامي للون سيلفت الانتباه على الفور ويخلق مظهرًا مزاجيًا، وهو أمر رائع إذا كان لديك جمالية نظيفة وحديثة. إذا كنت ترغب في المزيد من الدفء، فلا يزال بإمكانك جعل هذا الشعور مريحًا عن طريق إضافة العناصر المناسبة. طاولة خشبية أو مقعد أو لوحة مشرقة ومشرقة ستبدو رائعة على الحائط الداكن.
رف الكتب
هذه فكرة أخرى رائعة لجدار المدخل وهي أيضًا عملية للغاية. أظهر القليل من شخصيتك واهتماماتك من خلال إنشاء جدار لرف الكتب يمكن للأشخاص رؤيته بمجرد دخولهم منزلك. يعد هذا مفيدًا إذا لم يكن لديك مساحة لرف الكتب في الغرف الأخرى وتحتاج أيضًا إلى مساحة تخزين إضافية للمدخل. يمكن الجمع بين الوظيفتين حتى تتمكن من تخزين القليل من كل شيء هنا. فقط تأكد من أن رف الكتب يتناسب مع المساحة ولا يمكن أن يسقط بسهولة. ثم قم بترتيب الزخارف والكتب وسلال التخزين وغيرها من العناصر على الرفوف.
لوحات رمادية
ستضيف فكرة الجدار المحايدة هذه القليل من الملمس إلى المدخل. يمكن أن يتناسب مع معظم أنماط الديكور الحديثة ولكنه يتناسب بشكل جيد مع الجدران البيضاء أو الجدران المحيطة المماثلة. يمكن أن تكون الألواح إما أفقية أو رأسية، لكن الترتيب الرأسي سيجعل الجدار يبدو أطول ويخلق إحساسًا بالاتساع. لإضافة بعض التصميم إلى جدار ذو لون رمادي، يمكنك إحضار عناصر وظيفية مثل صناديق التخزين والخطافات لتعليق إكسسواراتك، أو المزيد من العناصر الجمالية مثل اللوحات أو الصور المؤطرة ليستمتع بها ضيوفك.
مرآة
إذا كنت لا ترغب في إجراء تغيير كبير ولكنك لا تزال ترغب في إضافة شيء ما إلى المدخل الخاص بك، فإن إضافة مرآة هي الطريقة المثالية لإنشاء جدار مميز. يمكن للمرايا أن تجعل المداخل الضيقة تبدو أكبر وأكثر سطوعًا. يمكن أن تكون المرآة التي تختارها كبيرة بما يكفي لفحص وجهك قبل مغادرة المنزل أو يمكن أن تكون مرآة مستطيلة كاملة الطول حتى تتمكن من رؤية ملابسك بالكامل. إحدى النصائح هي اختيار إطار دائري أو بيضاوي لأن الحواف الناعمة تبدو مريحة للعينين.
حائط ساتر
يمكن لهذه الفكرة الفريدة أن تغير مظهر المدخل الخاص بك على الفور لأن الستائر هي نوع أكثر نعومة من الأغطية التي تجعل المساحة تبدو منزلية أكثر. إذا كان المدخل ضيقًا، فقد يكون من الجيد التخلص من أبواب الغرفة المتصلة واستخدام الستائر بدلاً من ذلك. يمكنك أيضًا استخدامها لتغطية جدار مميز إذا كنت تريد تغيير مظهر المساحة من وقت لآخر. اجعلها تغطي الحائط بالكامل عندما تريد المزيد من الدفء وافصلها عن بعضها عندما تريد شيئًا مختلفًا.
بيان قطعة فنية
يمكن أن تكون القطعة الفنية المناسبة أو اثنتين هي كل ما تحتاجه لإنشاء جدار مميز. يمكنك اختيار قطعة قوية أو مجموعة من القطع القليلة لبطانة جدرانك وإظهار شخصيتك مباشرة من الباب الأمامي. قد يكون من الممتع مطابقة الفن مع العناصر الأخرى في المساحة، مثل السجادة أو السجادة أو طاولة المدخل. تأكد من أن القطعة تبرز في الردهة وتدلي ببيان حتى لا تمتزج مع التصميم العام. ستجعل هذه اللمسة المخصصة منزلك يشعر على الفور بمزيد من الراحة والترحيب.
جدار من الطوب
إذا كان لديك جدار مكشوف من الطوب، فلن يتعين عليك فعل الكثير لجعله جدارًا مميزًا، نظرًا لأن قوامه يجعله بارزًا بالفعل. فقط عدد قليل من العناصر المضافة مثل طاولة مطلية بالطباشير ومرآة مقابلها يمكنها تجميل الجدار. ومع ذلك، إذا لم يكن لديك بالفعل جدار من الطوب الريفي، فالخبر السار هو أنه يمكنك صنعه بنفسك بسهولة. فيما يلي كيفية تثبيت جدار رائع ومتين من الطوب DIY. يمكنك تجربتها مع قشور Jusmioke White Thin Brick الرائعة هذه. تحتوي العبوة الواحدة على 20 قطعة وتكلف 34 دولارًا على أمازون.
جدار النبات
لتجعل ضيوفك يشعرون وكأنهم يسيرون في بيئة هادئة عند دخولهم منزلك، أضف جدارًا مميزًا مليئًا بالخضرة. يمكن للنباتات المنزلية الجميلة أن تضيف بعض الألوان والسطوع إلى مدخل رتيب، بل وتساهم في توفير مساحة أكثر صحة – إذا أضفت أنواعًا من شأنها أن تساعد في تنقية الهواء في منزلك. ما عليك سوى اختيار نباتات صغيرة حتى لا تتفوق على الحاويات والمساحة بسرعة كبيرة. يمكنك أيضًا الإبداع في استخدام الحاويات واختيار القطع التي تضيف نسيجًا، مثل تلك المنسوجة أو المصنوعة من الجوت.
جدار خشبي كامل
إذا كان منزلك يتم تجديده أو كنت تعمل على بناء جديد، فسيكون الجدار الشفاف المصنوع من الشرائح الخشبية طريقة رائعة لإنشاء حدود بين المساحات التي لا تحيط بها بالكامل. يمكن أن يمر الهواء من خلاله، وهو أمر جيد إذا لم يكن المكان به نوافذ، وسيشعر المنزل بمزيد من الانفتاح. على الرغم من أن هذا يمكن أن يكون مشروعًا DIY، إلا أنه مكثف جدًا لذا يوصى به فقط إذا كان لديك خبرة في المشاريع الكبرى. من أسهل الطرق التي يمكن تنفيذها بنفسك هي تثبيت الشرائح الخشبية على جدار موجود لخلق تأثير مماثل.
ورق جدران
يعد هذا أسلوبًا كلاسيكيًا لإنشاء جدار مميز، ولكن هناك طرقًا فريدة للتعامل معه. بالنسبة لهجة المدخل الخاصة بك، بينما يمكنك دائمًا الالتزام بخلفية واحدة مثيرة للاهتمام، فكر أيضًا في مزج نمطين أو أكثر معًا. يمكنك ترتيبها بشكل متقطع في أقسام كبيرة أو يمكنك فقط جعلها نصف ونصف، رأسيًا أو أفقيًا. الأنماط التي تختارها ستجعل فكرة التصميم هذه أو تحطمها، لذا تأكد من أن الألوان والمطبوعات وأحجام الطباعة تعمل بشكل جيد معًا. تحقق من هذه الأفكار لمزج الأنماط بشكل مثالي عند تزيين مساحتك.
جدار ذو لونين
يعد الجمع بين لونين من ألوان الطلاء بمثابة فكرة أخرى رائعة للجدار من شأنها أن تغير مظهر مساحتك الخاصة. ما عليك سوى اختيار لونين أو ظلين يتناسبان معًا بشكل جيد وتحديد الطريقة التي تريد بها تقسيمهما على الحائط أفقيًا. ضع القطع بين الألوان لجعل التصميم يبدو هادفًا. بالنسبة للتقسيم، ليس من الضروري أن يكون بالضبط في منتصف الجدار ويمكن أن يتأثر بعوامل أخرى مثل نقطة منتصف الباب أو ارتفاع طاولة المدخل.
ألواح شيبلاب بيضاء
تتناسب ألواح Shiplap بشكل رائع مع ديكور المزرعة أو الديكور الريفي. عادةً ما تكون هذه الألواح باللون الأبيض، وتمنحك شعورًا بالاسترخاء للغاية ويمكن أن تضيف سحرًا خفيًا إلى مساحتك الخاصة. بالنسبة لجدار المدخل الخاص بك، يمكنك تثبيته أفقيًا أو رأسيًا أو مزيجًا من الاثنين معًا. يمكن أن يؤدي الاتجاه الأفقي إلى توسيع الغرفة بينما يمكن للتعليق العمودي أن يطيلها، ولكن سيكون الجمع دائمًا أكثر إثارة للاهتمام. للحصول على مظهر دافئ، قم بتزيين الجدران بملمس خشبي فاتح اللون، أو للحصول على مظهر أكثر برودة، قم بإقران الجدران بظلال داكنة من اللون الأسود أو الأزرق البحري.