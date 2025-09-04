18 نباتات منزلية سريعة النمو تتحول زوايا باهتة إلى مساحات نابضة بالحياة

تعمل النباتات المنزلية بشكل جميل لإضافة العمق والأبعاد إلى مساحة داخلية ، وتفتيت ألوان الجدار بألوان خضراء عادةً ما يتم العثور عليها في الهواء الطلق فقط. وهناك بعض المساحات التي يمكن أن تستخدم أكثر من غيرها. يمكنك استخدام النباتات المنزلية سريعة النمو لجعل المساحات الداخلية المورقة والأخضر-حتى زوايا فارغة ومملة. تشمل بعض النباتات المنزلية التي يمكنك استخدامها لإثارة هذه المواقع الحزينة مصنع الموز ، والبوثوس الذهبي ، وشجرة المال.
ومع ذلك ، عند اختيار مصنع داخلي لإشراق زاوية ، قم أولاً بتقييم الضوء في تلك المنطقة من الغرفة. تتراوح احتياجات الضوء المنزلية من أشعة الشمس الكاملة ، إلى الضوء غير المباشر في شدة مشرقة أو متوسطة أو منخفضة. ستنجح فقط في إضافة حيوية إلى مساحتك إذا ظل النبات المختار بصحة جيدة ، لذلك قبل أن تختار فقط على مظهر المصنع ، حاول إجراء تطابق قوي بين احتياجات الضوء المنزلية والظروف في تلك الزاوية. إذا لم يتطابقوا تمامًا ، فيمكنك دائمًا نقل النبات الداخلي ، أو مساعدته بمساعدة ضوء النمو.
بالإضافة إلى متطلبات الضوء ، بالنسبة للاختيارات التالية ، ستتعلم أيضًا ما يمكن توقعه من النقطة المنزلية من حيث المظهر والحجم الناضج. عندما تختار النبات الداخلي المناسب لمساحتك ، ستضيف هذه النباتات المنزلية سريعة النمو طاقة نابضة بالحياة إلى ركنك يصعب التقاطها بأي طريقة أخرى.
نبات القناع الأفريقي
يُعرف نبات القناع الأفريقي (Alocasia × Amazonica ‘Polly’) أيضًا باسم أذن الفيل الأمازون (alocasia × Amazonica ‘Polly) تحتوي نباتات Alocasia هذه على أوراق كبيرة على شكل رأس سهم تكون خضراء داكنة ذات عروق متناقضة ، ولها هوامش متموجة ، مما يخلق نقطة محورية رائعة عند وضعها في الزاوية الباهتة سابقًا للغرفة. تحتاج هذه النباتات الداخلية إلى ضوء مشرق وغير مباشر ، ومستويات عالية من الرطوبة ، وتصل إلى 1 إلى 2 قدم وعرضها عند النضج.
كرمة رأس السهم
مع وجود أوراق على شكل قلب على شكل قلب يمكن أن تظهر في ظلال صلبة أو رائعة من الوردي الباستيل والأخضر الفاتح والكريمة ، يمكن أن تضيء تلوين شاحب لأوراق كرمة رأس السهم (syngonium podophyllum) زاوية مملة. يمكن زراعة نبات Vining سريع النمو في سلة معلقة أو على عمود الطحلب ، حيث يمكن أن تنمو كرومه لتكون طولها 6 أقدام ، مع انتشار قدمين. بصفته مربعًا منزليًا ، تفضل كرمة رأس Arrowhead الضوء المشرق غير المباشر – وقد يكون أيضًا النبات المثالي للحمام الرطب.
مصنع الموز
أشجار الموز (Musa spp.) عبارة عن أشجار استوائية يمكنك أن تنمو كأشجار منزلية ، وستزدهر في الداخل في الزوايا عند تزويدها بالشمس الكاملة – أو التعرض المكافئ من ضوء النمو. هذه النباتات الداخلية من 1 إلى 3 أقدام ، تتميز بأوراق داخلية للغاية ، تتنمو من جذوع الخشب. في حين من غير المرجح أن يزرع البستانيون الداخليون محاصيل الفاكهة في الداخل من نباتات الموز ، فإن هذه النباتات الداخلية الكبيرة لن تواجه مشكلة في إنتاج جو استوائي في مساحة المعيشة الخاصة بك.
بوسطن فيرن
تنتج بوسطن فيرن (Nephrolepis exaltata) سعفًا خضراء طويلة تبدو جميلة في سلال معلقة أو على المدرجات النباتية. المعروف أيضًا باسم Sword Fern ، يمكن زراعة بوسطن فيرن في زوايا ذات ضوء مشرق غير مباشر ، طالما أن هناك الكثير من الرطوبة. يمتد هذا السرخس السريع النمو إلى 3 أقدام وعرضه كأنه نهر منزلي ، وبينما ستساعد سعادة بوسطن في بوسطن في توهج الفضاء الداخلي ، فإن أصناف متنوعة مع تلوين أصفر ستضيء غرفة أكثر.
سيبو بلو بوثوس
“Cebu Blue” هو صنف من epipremnum pinnatum ، وهو نوع من pothos المعروف أيضًا باسم نبات ذيل التنين. بأوراقه الخضراء ذات الشكل الأخضر الأزرق ، سيجلب هذا النبات الداخلي بعض النغمات الباردة إلى أي زاوية في حاجة إلى إشراق ، طالما يمكنك تزويد هذا النبات الاستوائي بالضوء المشرق وغير المباشر ومستوى معتدل من الرطوبة. يمكن أن تنمو الكروم سريعة النمو من بوثوس “Cebu Blue” إلى 6 أقدام طالما كانت النهر المنزلي.
Fatsia
المعروف أيضًا باسم Aralia الياباني أو نبات ورق الأوراق الكبيرة ، يعد Fatsia (Fatsia japonica) نباتًا رائعًا لأوراق الشجر مع أوراق خضراء كبيرة ولامعة. أوراق Fatsia مفصولة بعمق في شكل راحة ، وفي بعض الأصناف ، تتنوع. إذا كانت آمالك هي إحضار القليل من الهواء الطلق إلى زاوية بلا حياة من منزلك ، فإن زراعة الدهون كبريد منزلي سيؤدي المهمة – يمكن أن تصل إلى 6 أقدام وعرضها أو أكثر عند النضج. يمكن أن ينمو هذا النبات سريع النمو في مجموعة واسعة من التعرض للضوء ، من أشعة الشمس الكاملة ، إلى الضوء المنخفض.
مصنع الصداقة
من خلال التقوس ، ينبع كل من يسيطر كل من مصنع الصداقة ، مصنع الصداقة (Pilea peperomioides) على ملف تعريف غير عادي ، يلفت الانتباه على الرغم من أنه يزداد طوله واحد فقط وعرضه. يُعرف هذه النباتات الداخلية أيضًا باسم مصنع UFO أو مصنع العملات المعدنية أو مصنع الفطيرة ، وهي منخفضة الصيانة وتزداد النمو ، مما يوفر الاهتمام دون أن يطغى على الغرفة. وضع نبات الصداقة في زاوية مع ضوء غير مباشر مشرق لمسة فريدة من الأخضر.
بوثوس الذهبي
مع طول الكروم الطويلة التي يمكن أن تصل إلى 40 قدمًا ، سوف يلمع بوثوس الذهبي (epipremnum aureum) مثل النجم ، مما يضيء زاوية خافتة من الغرفة. يُعرف Golden Pothos ، المعروف أيضًا بأسماء Devil’s Ivy أو Devil’s Vine ، وهو عبارة عن منشأة منزلية للصيانة سريعة النمو ومنخفضة ، والتي يتم تغطيتها بأوراق لامعة ومتنوعة وخضراء وصفراء. في حين أن بوثوس الذهبي يتسامح مع مستويات الإضاءة المنخفضة ، فإن هذه النباتات الداخلية تزدهر مع ضوء أكثر إشراقًا ولا تمانع حتى ست ساعات من أشعة الشمس المباشرة يوميًا.
Heartleaf Philodendron
Heartleaf Philodendron (Philodendron Hederaceum) هي واحدة من النباتات المنزلية الجميلة التي تنمو سريعًا والتي تزدهر في الضوء المنخفض. بأوراق خضراء أو متنوعة على شكل قلب لامع ، يمكن أن تصل إلى 20 قدمًا ، حيث يمكن أن تصل إلى 20 قدمًا ، مما يجعل مساحتك الداخلية في الغابة ، وجعل هذا Philodendron نباتًا داخليًا مثاليًا لإشراق زاوية مملة. في بعض الأحيان ، تسمى مصنع Parlor Ivy أو Sweetheart ، فإن هذه النباتات سهلة النمو ممتعة أيضًا للانتشار ، ويمكن تجذير القطع في كوب من الماء.
نبات بوصة
من المحبب لأوراق الشجر الأرجواني والأخضر والفضي المتنوعة من الأرجواني والخضراء والفضي على الأرجواني والخضراء والفضي على الأرجواني المليء بالألوان المليئة بالألوان ، نبات البوصة (TradeScantia Zebrina) محبوبًا لأوراق الشجر الأرجواني والأخضر والفضي المتنوع في السيقان الزائدة. هناك أيضًا العديد من الأصناف التي تحتوي على اختلافات على مجموعات الألوان هذه ، بما في ذلك الإصدارات الفاخرة مع الكريمات والوردي في هذا المزيج. ينمو نبات بوصة بشكل جميل في الزاوية عندما يتم تزويده بالضوء المشرق غير المباشر. من السهل نشر نباتات بوصة من القطع ، حيث تصل النباتات التي يبلغ طولها 9 بوصات مع انتشار 24 بوصة عند النضج.
مونتيرا
المعروف أيضًا باسم Cutleaf Philodendron ، تتمتع Monstera Deliciosa بحضور كبير عندما نمت كحرطة منزلية ، لذلك إذا كان لديك زاوية فارغة تحتاج إلى ملء بسرعة ، يمكن لهذا الوحش القيام بالمهمة. مع وجود أوراق خضراء داكنة للغاية ، تتطور الانقسامات أو الثقوب فيها مع تقدمها في العمر ، فإن هذا النبات سريع النمو ينمو بسهولة إلى 8 أقدام وعرضه كمصنع داخلي. تزويد هذا الوحش بالضوء المشرق وغير المباشر ، ويوفر له درجات حرارة دافئة ورطوبة إضافية للحفاظ على مزدهرة.
شجرة المال
Money Tree (Pachira Aquatica) عبارة عن شجرة سريعة النمو تحتوي على أوراق خضراء على شكل نخيل. في بعض الأحيان تُباع هذه النباتات المنزلية الجذابة ، تفضل هذه النباتات المنزلية الجذابة ، الضوء غير المباشر والضوء الساطع ، ويمكن أن تضع زوايا مملة بأجواء استوائية. عندما نمت في الهواء الطلق ، يمكن أن ينمو يصل طوله إلى 60 قدمًا ، ولكن يزرع كصنع داخلي يبقى في ارتفاع أكثر قابلية للإدارة من 6 إلى 8 أقدام. كمكافأة ، تعتبر شجرة المال آمنة للأسر مع القطط والكلاب.
شبكة كالاثيا
Network Prayer Plant (Goeppertia Kegeljanii) عبارة عن منشأة منزلية مع نمط ورقة مفاجئة. والمعروفة أيضًا باسم الفسيفساء Calathea ، تبدو الأوراق الكبيرة اللامعة لهذا النوع كما لو أنها تم تزيينها بنمط شبكة خضراء خضراء داكنة. هذه الأوراق على شكل قلب لا تلفت انتباهك فقط عند تقعها في زاوية الغرفة-فهي تؤسر انتباهك ، مما يجعلك تتساءل عما إذا كانت حقيقية. يصل مصنع صلاة الشبكة بسرعة إلى حجم ناضج طوله طوله قدمين وعريضين ، وينمو بشكل أفضل في الضوء المشرق غير المباشر.
نبات العنكبوت
لا عجب في أن هذا النبات الداخلي يزرع على نطاق واسع ، لأن نبات العنكبوت (الكلوروفيتوم كوموسوم) هو واحد من أسهل النباتات المنزلية التي يمكن لأي شخص أن يبقى على قيد الحياة. بأوراق طويلة أو غارقة أو خضراء أو خضراء وبيضاء ، يمكن أن يضيء مصنع أوراق الشجر زوايا قاتمة – حتى في الظروف الإضاءة المنخفضة. هذا نمو سريع ينمو النبات الداخلي ليكون طوله 2 قدم وعرضه عند النضج ، وينتج بين السيقان الطويلة التي تحمل نباتات لطيفة ، والتي يمكن نشرها بسهولة في نباتات جديدة.
سلسلة من اللؤلؤ
غالبًا ما نمت في سلة معلقة ، سلسلة من اللؤلؤ (Curio Rowleyanus) هو نبات نضج مذهل تتم تغطية سيقانه الزائدة بأوراق على شكل كرات. تحمل سلاسل الأوراق التي تتالي من هذه النباتات تشابهًا مع البازلاء ، مما يوفر إحساسًا مرعبًا بالحداثة في أحد المنازل. من الأفضل استخدام سلسلة اللؤلؤ في زوايا مشمسة حيث يمكن أن تمتصها ساعتين على الأقل من الشمس المباشرة يوميًا ، وحيث تصل كرومها سريعة النمو إلى طولها 2 إلى 3 أقدام.
كرمة الجبن السويسري
مثل Monstera Deliciosa ، تعد Vine Cheese Vine (Monstera Adansonii) واحدة من أصناف نبات Monstera التي يجب أن تعرفها ، خاصة عند البحث عن منشآت منزلية لأشعة الشمس المشرقة غير المباشرة. مع وجود كروم التسلق الخضراء التي تدعم أوراق كبيرة أو مثقبة أو خضراء أو متنوعة ، تخلق كروم الجبن السويسري جوًا مستوحى من الغابة عندما يركضون زاوية الغرفة. المعروف أيضًا باسم نبات الثقب الخمسة ، يمكن أن تصل أنواع الغابات المطيرة السريعة النامية إلى 8 أقدام وعرضها 3 أقدام كنبات داخلي.
الشمع اللبلاب
مع الأوراق الثلاثي شبه الجانبية التي تشبه اللبلاب الإنجليزية ، تحتوي الشمع Ivy (Senecio Macroglossus) تختلف عن مظهرها المتماثل ، حيث تنتج إيفز الشمع ، والتي تشبه الأزهار التي تشبه ديزي والتي ستضيء زاوية كميات. يُعرف أيضًا باسم Natal Ivy ، لتحقيق أقصى استفادة من هذا المنازل التي تنمو بسرعة ، توفرها الضوء المشرق إلى المتوسط ، إلى جانب حوالي ست ساعات من الشمس المباشرة يوميًا. توقع أن تصل كروم اللبلاب الشمع إلى 6 أقدام.
نبات الشمع
نباتات الشمع (Hoya Carnosa) عبارة عن نباتات منزلية طويلة العمر يمكن أن تنتقل كرومها حول الغرفة ، حتى لو بدأت في زاوية بعيدة. تنتج هذه hoyas سريعة النمو كروم مغطاة بأوراق الشجر الخضراء أو المتنوعة أو الرائعة والزهور المذهلة. مع وجود العديد من الأصناف المختلفة بالإضافة إلى الأنواع المستقيمة ، هناك عدد من الطرق التي يمكن لهذه النباتات أن تتنفس الحياة في الغرفة. توفير نباتات الشمع مع ضوء غير مباشر مشرق بالإضافة إلى بضع ساعات فقط من أشعة الشمس المباشرة في اليوم ، واترك الفك الخاص بك ينخفض مع نمو كرومها إلى أطوال 25 قدمًا أو أكثر.