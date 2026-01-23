19 أساسيات غرفة المعيشة الأعلى تقييمًا من كوستكو لإجراء تغيير كامل

قد يستغرق تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك وقتاً طويلاً؛ حتى بعد سنوات من الإقامة في المنزل، ليس من غير المألوف أن تجد نفسك تعيد ترتيب الأثاث، أو تبني قطع جديدة، أو تجد أنك بحاجة إلى سجادة جديدة لإضفاء إشراقة على المساحة. في حين أن مشاريع DIY وتحريك الأشياء يمكن أن تضيف عنصرًا جديدًا إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، فإن اختيار بعض القطع بعناية يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا. إذا كنت تبحث عن طرق لتحويل غرفة المعيشة الخاصة بك، فيمكن لمتاجر التجزئة بالجملة Costco أن تساعدك على تحقيق أحلام التغيير هذه.
تشتهر كوستكو بالكثير من الأشياء، ولكن أحد المجالات التي يمكن أن تفاجئ المتسوقين هو المخزون الهائل من الضروريات المنزلية التي تحملها. من الأرائك والكراسي المقطعية والكراسي ذات الذراعين إلى المرايا والأغطية والنباتات الاصطناعية ومصابيح الأرضية، هناك عالم كامل من المنتجات التي يمكنك استكشافها. سواء كنت تأمل في جلب عنصر جديد أو اثنين إلى غرفة المعيشة الخاصة بك أو كنت بحاجة إلى البدء من الصفر بكل القطع الجديدة، يمكن أن تكون كوستكو مكانًا جيدًا بشكل مدهش لتأثيث منزلك. يتقدم عملاء نادي البيع بالجملة بملاحظاتهم ويقدمون تعليقات صريحة على مشترياتهم؛ لأولئك الذين يبحثون عن أساسيات غرفة المعيشة المذهلة، هناك العديد من الخيارات ذات التصنيف العالي للاختيار من بينها.
سيرين 6 قطع قماش وحدات مقطعية
يمكن للأريكة الجديدة أن تحول غرفة المعيشة الخاصة بك بالكامل (إنها بالتأكيد عنصر أساسي يجب تضمينه في المساحة). إن وحدة النسيج المعيارية Sereen المكونة من 6 قطع (2,599.99 دولارًا)، على الرغم من أنها ليست رخيصة، إلا أنها تتمتع بعدد كبير جدًا من التقييمات الممتازة من المشترين. إن التصميم والشكل المتنوعين للمقطع يجعله مثاليًا للاسترخاء مع العائلة أو استضافة حفلة مشاهدة. يمنح العملاء القسم تقييمًا متوسطًا بـ 4.7 نجوم بناءً على أكثر من 2000 تقييم. علق أحد العملاء على حجم الأريكة الكبير الذي يحتوي على مقاعد عميقة وقماش ناعم. المراجعات الأخرى تكمل المظهر المقطعي.
كرسي هولي ذو حجم كبير من القماش مع مسند للتخزين
إذا كنت تبحث عن شيء أكثر من مجرد قطعة مميزة وليس كبيرًا تقريبًا مثل المقطع المذكور أعلاه، فإن كرسي Holley ذو الحجم الكبير ذو اللكنة القماشية ذو التصنيف الأعلى مع مسند تخزين (549.99 دولارًا) يوفر توازنًا رائعًا. الشكل المنحني لهذا المنتج، مع تفاصيل البوكلة، يجعلها قطعة أثاث مثيرة للاهتمام لغرفة المعيشة الخاصة بك. قبل أن تشتري هذا الاتجاه، ضع في اعتبارك أنه قد يكون من الصعب غسله وهو مناسب تمامًا للمنازل التي لا يوجد بها حيوانات أليفة أو أطفال صغار يمكنهم بسهولة تعكير سطحها.
طاولة قهوة وايتلي قابلة للرفع
إذا كانت الجمالية الطبيعية هي الشيء الذي يجذب حساسياتك الزخرفية، فقد تكون طاولة القهوة Whitlee Lift-Top (199.99 دولارًا) خيارًا جيدًا. إنه منعش بشكل خاص في اتجاهات التصميم الحديثة والبسيطة. بالإضافة إلى إضفاء لون هادئ على المساحة الخاصة بك، فإنه يوفر أيضًا مساحة تخزين إضافية، وذلك بفضل سطحه المخفي المبتكر. يشيد العملاء الذين اشتروا طاولة القهوة Whitlee بمظهرها، فضلاً عن مدى سهولة تجميعها. بالإضافة إلى مظهرها الجميل، تتميز هذه القطعة بميزة الإغلاق البطيء لقسم التخزين لتجنب إصابة الأصابع.
وحدة تحكم تلفزيون بويرتا ديل سول
يمكن لوحدة التحكم التلفزيونية الجيدة أن تخدم غرضًا وظيفيًا أو زخرفيًا في غرفة المعيشة الخاصة بك. ضع جهاز التلفزيون الخاص بك فوقه أو مثبتًا على الحائط خلفه، ثم املأ الخزانة الداخلية بالأجهزة الإلكترونية التي تريد إخفائها؛ وبدلاً من ذلك، يمكنك ملء الجزء العلوي بالزخارف والمساحة الداخلية كما تفعل مع الخزانة الجانبية. وحدة تحكم تلفزيون Puerta Del Sol (649.99 دولارًا) من كوستكو تحظى بشعبية كبيرة بين المتسوقين، الذين أعطوها متوسط 4.7 نجوم من حوالي 900 تقييم. تشير المراجعات إلى مدى جودة هذا العنصر في غرفة المعيشة الخاصة بهم والصفقة الرائعة التي يقدمها.
سجادة توماسفيل الكلاسيكية الخالدة
لست متأكدًا مما إذا كان الحصول على سجادة منطقة فاخرة يستحق هذا الثمن الباهظ؟ والخبر السار هو أنه يمكنك شراء خيار ميسور التكلفة من كوستكو والذي سيحقق أداءً جيدًا دون كسر حدود الإنفاق الخاصة بك. تأتي مجموعة Thomasville Timeless Classic Rug Collection (369 دولارًا) بمجموعة من الألوان والأحجام لتلبية احتياجات غرفة المعيشة الخاصة بك وتثبت أنك لست بحاجة إلى إنفاق مبلغ باهظ على السجادة. إنها قطعة محبوبة جدًا بين العملاء، الذين أعطوها إجمالي 4.8 نجمة عبر أكثر من 13,500 تقييمًا لقيمتها وجمالها.
مصباح ارضي جاكسون
يمكن أن يكون المصباح الأرضي إضافة لا يمكن استبدالها إلى غرفة المعيشة الخاصة بك، وذلك بفضل حقيقة أنه يمكن أن يسلط الضوء حتى على أحلك أركان المساحة الخاصة بك. يمكن أيضًا أن يصبح المصباح الأرضي الأيمن قطعة مميزة في حد ذاته، مما يؤدي إلى بعض الجاذبية البصرية. يعد مصباح جاكسون الأرضي (149.99 دولارًا) أحد هذه الخيارات المتاحة من كوستكو. إنه ميسور التكلفة ويوفر مظهرًا عصريًا بدرجة كافية دون أن يكون عصريًا بشكل مفرط؛ وبفضل هذا التوازن الدقيق، فهو مناسب أيضًا لنظام ديكور منزلي أكثر تقليدية. لها ارتفاع وذراع قابلان للتعديل.
مصباح طاولة سيراميك أولينا
يوفر مصباح الطاولة Olina Ceramic (199.99 دولارًا) لمسة جديدة للإضاءة يمكن أن تحول مساحة المعيشة الخاصة بك حقًا. تضمن التفاصيل الجميلة للمصباح، بالإضافة إلى مادة السيراميك الفريدة، أنه سيكون إضافة رائعة. أشاد أحد العملاء بالمصباح، قائلًا إنه مطابق لمصباح Pottery Barn ولكنه يكلف جزءًا صغيرًا من السعر. احذر من أن المراجعة تشير إلى أن المصباح عرضة للانقلاب بسبب تصميمه خفيف الوزن؛ لتجنب كسر المصباح، ضعه بعيدًا في زاوية مريحة بجوار كرسي بذراعين، ربما.
أنجي ماونتن هاندلوم بوف
في بعض الأحيان تحتاج إلى إضافة بعض العناصر الزخرفية والعملية إلى غرفة المعيشة الخاصة بك. يعد Anji Mountain Handloom Pouf (69.99 دولارًا) مثالًا رائعًا على هذه القطعة، والتي يمكن استخدامها لمسند القدمين أو مكان جلوس مريح للأطفال (أو البالغين المرنين). تشير إحدى المراجعات إلى أن الوسادة قادرة على دعم الدرج، مما يجعلها أكثر فائدة. إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في معرفة كيفية استخدام الوسادة لإنشاء نمط غرفة معيشة متماسك، فإليك بعض نصائح التصميم التي يجب معرفتها لتبدأ.
بطانية جينيفر آدامز مارشميلو
يمكن أن تكون البطانية المريحة المرافقة المثالية لغرفتك المريحة (خاصة في الأمسيات الباردة أو عند مشاهدة فيلم مع العائلة). توفر بطانية Jennifer Adams Marshmallow (79.99 دولارًا) مستوى فاخرًا من الراحة (يمكن أيضًا أن تتضاعف كغطاء سرير على سرير الملكة أو السرير الكبير). أعطى المشترون البطانية تقييمًا متوسطًا بـ 4.1 نجوم، حيث قال أحد العملاء إنها خدعة مثالية لعلامة تجارية أكثر تكلفة بكثير. إذا كنت تبحث عن شيء أكثر أناقة، فاحذر من أن هذه البطانية أساسية جدًا وليست قطعة مميزة حقًا.
شجرة زيتون صناعية مع زارع فرنسي
سواء كان لديك إبهام أخضر أم لا، فإن إضافة نبات صناعي عالي الجودة وذو مظهر واقعي يمكن أن يكون خيارًا رائعًا لمساحة المعيشة. هذا صحيح بشكل خاص إذا كان ضوء النهار محدودًا في منطقة المعيشة الخاصة بك، ولكنك ترغب في مساحة أكثر دفئًا وحيوية من غرفة معقمة وبلا حياة. أحد الخيارات الأكثر مبيعًا المتاحة في كوستكو هو شجرة الزيتون الاصطناعية مقاس 6.5 بوصة مع زارع فرنسي (189.99 دولارًا)، والتي تحتوي على أكثر من 600 تقييم بمتوسط 4.8 نجوم. يقول العملاء أن الشجرة هي إضافة جميلة لمنزلهم.
مرآة ديكور باركر
تقدم أكثر من مجرد سطح عاكس، يمكن للمرآة الموجودة في غرفة المعيشة الخاصة بك أن تساعد في عكس الضوء، فضلاً عن إعطاء وهم بأن المساحة أكبر مما هي عليه. على الرغم من أن المرايا يمكن أن تكون باهظة الثمن، إلا أن كوستكو لديها بعض الخيارات الرائعة بسعر رائع، مثل مرآة باركر الزخرفية (99.99 دولارًا)، والتي تتمتع بمتوسط 4.7 نجوم عبر 183 تقييمًا. إنه ذو تشطيب مطلي بمسحوق أسود، مما يجعله إضافة مناسبة لمخططات تصميم غرفة المعيشة الحديثة. ضعه على جدار فارغ، أو فكر في تعليقه فوق وحدة تحكم أو خزانة جانبية مع زهور أو مصابيح قريبة.
سجادة منطقة داخلية قابلة للغسل من وايت آند آش
إذا كانت غرفة المعيشة الخاصة بك تتوسل للحصول على سجادة منطقة ولكنك حذر من شراء واحدة (ربما إذا كان لديك حيوانات أليفة أو أطفال، أو إذا كنت تحب استضافة الحفلات)، فإن سجادة Wyatt & Ash القابلة للغسل في الأماكن المغلقة (149.99 دولارًا) هي خيار ممتاز. توفر تغطية كبيرة بسعر في متناول الجميع، هذه السجادة أنيقة ويمكن وضعها في الغسالة عندما تتسخ. كما أنها تحتوي على دعامة مدمجة مقاومة للانزلاق، لذا فهي جاهزة للاستخدام. يعلق العملاء على مدى جمال السجادة في منازلهم.
تلفزيون إل جي 77 بوصة 4K UHD OLED
هل تبحث عن عنصر من شأنه أن يحول غرفة المعيشة الخاصة بك من مجرد مساحة إلى مكان مثير للإعجاب لمشاهدة الألعاب الرياضية والأفلام وبرامجك المفضلة؟ حصل تلفزيون LG مقاس 77 بوصة بدقة 4K UHD OLED (بسعر 1499.97 دولارًا) على متوسط 4.7 نجوم من أكثر من 2300 تقييم. يشيد العملاء بالتلفزيون لميزاته عالية التقنية، فضلاً عن جودة الصورة. تشير المراجعات إلى أن التلفزيون نحيف، مما يجعل من السهل تثبيته على الحائط، كما أن إمكانياته الذكية تحافظ على سهولة البث والوصول إلى التطبيقات؛ يعلق العملاء أيضًا على جودة الصوت الرائعة.
مجموعة مكبرات الصوت الذكية اللاسلكية Sonos Era 100
أجواء المكان لا تتعلق فقط بالشكل أو الشعور ولكن أيضًا كيف يبدو الصوت. إذا كنت ترغب في تحويل غرفة المعيشة الخاصة بك لقضاء يوم هادئ في المنزل أو للتجمع مع العائلة والأصدقاء، فإن إضافة بعض مكبرات الصوت عالية الجودة يمكن أن تكون طريقة رائعة للقيام بذلك. تم تصنيف مجموعة مكبرات الصوت الذكية اللاسلكية Sonos Era 100 (409.99 دولارًا) بدرجة عالية من حيث جودة الصوت وإمكانياته؛ حجمها الصغير يجعل من السهل التحرك أيضًا. يقول مشترو مكبرات الصوت اللاسلكية إنها تبدو رائعة، على الرغم من أن التطبيق قد يكون به خلل.
سلة ميسا المنسوجة
عند إنشاء غرفة المعيشة المثالية الخاصة بك، يمكن للأشياء الصغيرة أن تحدث فرقًا كبيرًا، مثل سلة Mesa المنسوجة (37.99 دولارًا). إنها صغيرة بما يكفي لوضعها بجوار الأريكة لالتقاط البطانيات والوسائد، ولكنها أيضًا كبيرة بما يكفي لحمل الكثير من الأغراض. تعتبر السلال أيضًا اختراقًا رائعًا عندما يتعلق الأمر بتجميع ألعاب أطفالك التي انتقلت إلى منطقة المعيشة. يهتم العملاء بجودة ومظهر هذه السلة المنسوجة، مما يجعلها إضافة مثالية وبأسعار معقولة لغرفة المعيشة الخاصة بك.
مدفأة ليدجيستون الكهربائية بالحجر المكدس
يرغب العديد من أصحاب المنازل في وجود مدفأة في منازلهم، ولكن إذا لم تقم بشراء منزل بهذه الميزة، فإن إضافة واحدة يمكن أن تكون باهظة الثمن. أدخل المواقد الكهربائية، والتي يمكن أن تعطي شعورًا مريحًا دون غبار البناء ونقطة السعر المؤلمة. تبلغ تكلفة مدفأة Ledgestone الكهربائية ذات الحجر المكدس (699.99 دولارًا) أقل بكثير من 1000 دولار ولكنها لا تزال توفر العديد من الخصائص الساحرة التي تريدها من مدفأة حقيقية. يقول العملاء أن المظهر مقنع، وأن عملية التثبيت ليست شاقة للغاية.
أكاسيا رف خشبي عائم
هل تبحث عن إضافة بعض التخزين الرأسي والجاذبية البصرية إلى غرفة المعيشة الخاصة بك؟ يمكن أن تكون الرفوف العائمة طريقة جيدة للقيام بذلك؛ نظرًا لأنها لا تشغل أي مساحة مربعة، فسوف تستفيد من بعض الأماكن الإضافية لتزيين الكتب أو حملها دون ازدحام المساحة أو تضييقها. يعتبر رف Acacia Floating Wood Shelf المكون من عبوتين (43.99 دولارًا) جذابًا وبأسعار معقولة. إنها تتطلب تقنية التثبيت الصحيحة، أو قد تكون غير مستقرة، وكما هو الحال مع جميع الرفوف العائمة، ستحتاج إلى عدم تحميلها فوق طاقتها. قد تتطلب العناصر الأثقل دعمًا إضافيًا تحتها.
حديقة ايشيفريا النضرة
القليل من الحياة النباتية يمكن أن تقطع شوطا طويلا في جعل غرفة المعيشة الخاصة بك مساحة جذابة وذات طابع طبيعي. سواء كنت تمتلك إبهامًا أخضر أم لا، فلا يمكن إنكار أن حديقة Echeveria Succulent Garden (39.99 دولارًا) هي إضافة جذابة يجب وضعها في الاعتبار. هذه الحديقة النضرة المستقلة بذاتها جميلة وجاهزة للتنفيذ في أي ركن من أركان غرفة المعيشة الخاصة بك، مما يوفر جمالًا لا يحتاج إلى صيانة. ضع واحدة على طاولة القهوة أو على وحدة التحكم في التلفزيون. في حين أن ردود الفعل مختلطة إلى حد ما، تشير المراجعات إلى مدى روعة هذا الغراس، وتشيد بحجمه وجاذبيته البصرية.
طاولات جانبية مستديرة من بوينت كابريلو
يمكن أن تكون غرفة المعيشة مساحة مثالية للاسترخاء، ولكنها تتطلب الملحقات المناسبة لتحقيق هذه الغاية. أحد الخيارات الرائعة هو مجموعة الطاولات الجانبية المستديرة Point Cabrillo المكونة من قطعتين (399.99 دولارًا) من كوستكو. مع طاولتين، يمكنك وضع إحداهما على جانبي الأريكة أو واحدة بجوار الكرسي بذراعين والأخرى بجانب قسمك. المفتاح هو مساعدة المساحة على أن تكون مناسبة لك ولضيوفك على حدٍ سواء. يشيد العملاء بالجمال الفريد لهذه الطاولات الجانبية الأسطوانية، قائلين إنهم راضون عنها تمامًا.