19 طريقة لدمج ديكور عتيق في منزلك الأقصى

بينما سيطرت التصميمات الداخلية الأكثر تحييدًا والحد الأدنى على العقدين الماضيين ، فإن عالم التصميم قد ابتعد ببطء عن هذه المساحات الأقل اكتظاظًا بالسكان لصالح المزيد من الألوان والنمط والملمس بشكل عام ، مما أدى إلى مساحات أقصى درجات الطبقات الجميلة التي تتيح مساحة كبيرة للزواج من الماضي مع الماضي. يمكن أن تضيف العتيقة والتحف سحرًا وتاريخًا وعمقًا أكبر لأي نمط من الديكور ، ولكن بشكل خاص في الغرف التي تكشف تفاصيل صغيرة ومزخرفة. يمكن أن يساعد استخدام عناصر عتيقة مثل المرايا ، والقطع المنجدة ، وعناصر الإضاءة في جلب إحساس انتقائي وتنوع بصري يعيش من أجله ، مما يخلق مساحات فريدة حقًا.
يمكن العثور على العديد من هذه العناصر القديمة في أماكن مثل متاجر التوفير ، وتجار العتيقة ، وأسواق السلع المستعملة ، ومبيعات العقارات ، حيث يمكنك في كثير من الأحيان تسجيلها للحصول على صفقة. يمكن أن يكون الحصول على العناصر القديمة مع مرور الوقت وسيلة رائعة لإنشاء غرف مرتفعة ومثيرة للاهتمام بصريًا مع شعور ذو طبقة برشاقة يبرز من عروض البيع بالتجزئة القياسية.
إطارات المذهب
تعد إطارات الذهب والذهاب طريقة جميلة لجلب جرعة من البهجة وحيوية أوروبية قديمة إلى مساحتك – كلما زادت مزخرفة بشكل أفضل. استخدمها بشكل فردي لإيواء الصور أو الأعمال الفنية ، أو تجميع جدار معرض مع العديد من الإطارات ذات الشكل المختلفة لملء جدار فارغ كبير بالكامل. كما أنها تبدو جميلة بشكل خاص عند استخدامها على خلفية الأزهار للجمالية الفيكتورية الجديدة. يمكنك أيضًا الحصول على نظرة مماثلة باستخدام الطلاء الذهبي وورقة الذهب على إطارات خشبية عتيقة أخرى.
تركيبات الإضاءة القديمة والمصابيح
تأتي الإضاءة القديمة من القرن الماضي في العديد من الأصناف ، بما في ذلك شمعدانات الأنيقة والكروم آرت ديكو ، ومصابيح خشبية حديثة في منتصف القرن ، وقطع الخزانة النحتية في الثمانينيات. قم بإنشاء إضاءة ذات طبقات تلبي احتياجات الإضاءة الخاصة بك ويحدد المزاج المناسب. يعتبر اللون والملمس مهمًا ، ولا يشمل فقط المباراة نفسها ، ولكن أيضًا الظل ، والتي يمكن أن تفتخر أيضًا بالتفاصيل منذ عقود الماضي ، مثل Fringe و Florals و Trim. عند شراء الإضاءة القديمة ، ضع في اعتبارك أن بعض المصابيح قد تحتاج إلى إعادة توصيلها للعمل بشكل صحيح وأمان.
السجاد العتيقة
أضف سجادة عتيقة أو عتيقة لتسخين مساحتك وأضف نمطًا إضافيًا وملمسًا. تشمل الخيارات الرائعة السجاد الساحر في منتصف القرن أو سجاد الأزهار على الطراز الفارسي ، وكلاهما يساهم في المظهر الانتقائي المطلوب للديكور الأقصى. اختر سجادة صلبة أو استخدم الأرضية كمكان آخر لإدخال نمط عندما يقترن بعناصر أخرى مثل الستائر والمفروشات وورق الجدران. يمكنك أيضًا وضع سجاد متعددة معًا لإلقاء نظرة أكثر انتقائية.
شخصيات حيوانية
لا تضيف شخصيات حيوانية عتيقة أو محنطة فقط الشخصية والهزهة إلى غرفة أقصى ، ولكن أيضًا جلب لمسة طبيعية. ابحث عن التماثيل في الزجاج أو النحاس ، بالإضافة إلى قطع من ديكور الحيوانات لإضافتها إلى جدرانك. استخدمها كلكنات على الطاولات والأرفف من خلال ترتيبها على لوحات صغيرة مع الكتب والنباتات وغيرها من الأشياء الزخرفية. كما أنها تصنع مكتبات رائعة وأشياء وظيفية ، مثل عرض مجموعة من المجوهرات المغطاة بتمثال بجعة عتيقة للاستفادة من اتجاه ديكور Swancore Vintage.
القطع المنجدة في العصر المختلط
عند شراء قطع كبيرة منجدة ، حاول إنشاء مزيج من العصور للحصول على أجواء أقصى حقًا. يمكن الجمع بين أريكة أكثر شهرة في منتصف القرن مع كرسي على طراز لويس الرابع عشر الفرنسي. أو يمكنك خلط أريكة فيكتوري مع كراسي طعام أكريليك أكثر حداثة من أجل تداخل جميل من القديم والجديد. هذا يمنع تحفك ومساحة عتيقة من النظر إلى حد كبير مثل صالة عرض المتحف أو الأثاث.
وسائد خمر
توفر الوسائد رمي الفرصة لإضافة نسيج ونعومة أينما احتجت إليها ، سواء كانت وسادة واحدة لتليين كرسي أو مجموعة من الوسائد مما يضيف الاهتمام والراحة على أريكة أو سرير. ابحث عن الأقمشة العتيقة الغنية مثل Tapestry ، Velvet ، Chenille ، وغيرها من المواد المنسوجة التي تبرز عند خلطها مع المنسوجات والأنماط الأخرى في الغرفة. بدلاً من ذلك ، إعادة تهيئة الفئران القديمة المذهلة في أغطية وسادة رمي مريحة لإلقاء نظرة مماثلة.
السلال القديمة
كوسيلة رائعة لإضافة الجمال والتخزين ، تستحق السلال القديمة في كل جزء من منزلك. إن مظهرهم البالي والريفي يجلب شعورًا بالتاريخ الذي لا يتواجد دائمًا مع سلال أحدث من تجار التجزئة. كثيرون أيضًا لديهم تفاصيل ساحرة مثل الأغطية الخشبية والمقابض البالية من عقود من الاستخدام. إنها مثالية لتخزين الأشياء بعيدة عن الأنظار ، وهي مهمة في غرفة أقصاها مع الكثير من العناصر ، لتجنب الشعور بالمساحة الشديد.
المزهريات والعين
لا توفر المزهريات والعلب القديمة فقط اهتمامًا مزخرفًا وشعورًا بالعمر ، ولكن يمكن أيضًا استخدامه لعقد الزهور للباقات الرائعة والملونة أو لعقد السلع الجافة أو الأشياء الصغيرة في المطبخ أو المكتب. تشمل الخيارات جرار ومزهريات الزنجبيل الرائعة على طراز Chinoiserie ، والفخار المزور ذو الكعب اليدوي ، وغيرها من أوعية الفخار ، وكلها تخلق نظرة أقصى على الرفوف والطاولات والعدادات.
المزارعون خمر
تتمثل إحدى السمات المميزة للعديد من المساحات القصوى في الاستخدام الليبرالي للنباتات في جميع الأحجام والأصناف ، من المجموعات النضرة الصغيرة إلى الأشجار المحفوظة بوعاء كبيرة لتليين زوايا الغرفة. مثل المزهريات ، تتوفر المزارعون القديمة في جميع الأحجام والمواد ، بما في ذلك القطع المزخرفة بقدر ما هي وظيفية. وتشمل الخيارات الرائعة قطع Terra Cotta الأساسية لمزارعي Chinoiserie المزجج المغطاة بالأزهار.
أثاث الخشب المزخرف
تتناسب قطع الأثاث الخشبية المزخرفة بشكل طبيعي في المساحات القصوى ، سواء في النهاية الأصلية أو إعادة طلاؤها باللون المجيد والتي تعزز الساقين ، والأعمال ، والأعمال المثيرة ، والأجهزة المثيرة للاهتمام. غالبًا ما يمكن العثور على القطع الكبيرة للصفقة في متاجر التوفير والمتاجر المستعملة المثالية لاستخدامها في المساحة القصوى. ابحث عن قطع مثل البوفيهات والألواح الجانبية ، وملابس كبيرة يمكنها العمل في غرف مختلفة لإضافة مساحة تخزين إضافية.
الكتب الزخرفية
تعد Bookends ، إما بمفردها أو في مجموعاتها الأصلية ، إضافة رائعة لملء أرفف الكتب الخاصة بك وللحفاظ على الكتب من السقوط. يمكنك أيضًا استخدامها كلكنات زخرفية وحيد في مكان آخر. أكبر منها تصنع عتبة أبواب رائعة. بدلاً من ذلك ، قلادات الستارة والأساور على محفوظ تمثال نصفي عصري لعرض مجموعتك. ابحث عن تلك ذات الأشكال المثيرة للاهتمام في مواد مثل النحاس والحجر والسيراميك لملء الديكور الأقصى الخاص بك.
أجهزة upcycled الرجعية
لا يزال بإمكان الكائنات التي لم تعد قابلة للاستخدام إضافة شعور بالتاريخ والسحر والهزهة إلى مساحتك. اقلب آلة كاتبة قديمة غير تعمل إلى حديقة عصارية أو إعادة عرض راديو قديم كوحدة رفوف أنيقة. يمكنك حتى صنع تلفزيون قديم في terrarium. يمكن أن تعمل المفروشات والعناصر القديمة الأخرى بشكل جميل في مساحة الحد الأقصى ، مثل تخزين الأشياء في أدراج كتالوج بطاقة المكتبة القديمة أو باستخدام حامل بطاقة زمني قديم لفرز بريدك.
المرايا القديمة
المرايا هي إضافة جميلة أخرى إلى جدرانك التي يمكن أن تحمل الكثير من الذوق القصوى ، وخاصة تلك التي لديها تأطير مزخرف وأشكال مثيرة للاهتمام. استخدم مرايا كبيرة فوق لوح جانبي أو موقد ، أو اختر جدارًا معرضًا من المرايا الأصغر على طول درج أو ممر. لا يضيفون فقط اهتمامًا بصريًا إلى جدار فارغ ، ولكن يمكنهم أيضًا المساعدة في عكس الضوء وإعطاء وهم مساحة أكبر.
ستائر الدانتيل
في حين أن هناك العديد من خيارات الأقمشة للغرف القصوى في جميع أنواع الأقمشة والألوان ، فإن واحدة من أكثر الستائر التي تجربها الدانتيل ، إما المستخدمة بمفردها أو طبقة على الآخرين كتراكب لستارة الدانتيل القديمة. هذه الستائر عادة ما تكون غير مكلفة ويمكن أن تمنح بعض الخصوصية مع السماح في الضوء. يمكنك أيضًا صنع المنسوجات القديمة في الستائر ، مثل الفوضى ، وأوشحة الملابس ، ومفرش المائدة.
البياضات القديمة
يعد الفراش فرصة أخرى لإدخال اللون والنمط والملمس في غرفة نوم الحد الأقصى. يفضل الفراش الأقصى الكثير من الطبقات ، لذا فإن العثور على الألواح والغطاء واللحفات القديم المثالي يجعل من السهل الحصول على المظهر الصحيح. ابحث عن الأزهار في مقاييس مختلفة مختلطة مع أنماط كلاسيكية أخرى مثل الخطوط والدمكشقي. يُمزج الأوراق مع الألحفة ذات الطبقات واللحف مع لهجات ممتعة مثل الكشكشة والهامش والطويات التي تم جمعها.
التفاصيل المعمارية التي تم إنقاذها
إذا كنت تقوم بإنشاء مساحة أكبر في المنزل الأحدث أو تفتقر إلى الكثير من الاهتمام المعماري من تلقاء نفسها ، فيمكنك إنشاء خاص بك باستخدام قطع عتيقة وعمدة مثل القوالب ، و Corbels ، وميداليات السقف. توظيفهم كما كانت مخصصة أو استخدامها بطرق جديدة ، مثل استخدام Corbels المزخرفة لإنشاء أرفف ممتعة مع لوح من الخشب أو الرخام. أو ، استخدم ميدالية سقف الجص كفن جدار أو وضعها خلف لوحة رف لإضافة الارتفاع. أو إنشاء جدار على غرار المعرض للميداليات.
الأواني الزجاجية الملونة خمر
يمكن أن يكون الزجاج الملون من القرن الماضي وسيلة رائعة لإضافة الاهتمام واللون. تبدو البرامج الجذعية والأوعية والمزهريات والزجاجات رائعة بشكل خاص في الغرف القصوى. قم بإنشاء مجموعات لجعلها نقطة محورية أو وضعها أمام النافذة للسماح للضوء بالتصفية عبر أسطحها. اختر الزجاج الصافي أو زجاج الحليب الغائم في جميع أنواع الألوان حالمة. امزج الألوان لإلقاء نظرة على قوس قزح أو قم بإنشاء مجموعة رتيبة من نفس اللون بأحجام وأشكال وتدرجات مختلفة.
الشموع العتيقة
تخلق شموع تفتق الدراما والرومانسية ، خاصةً عندما يتم الاحتفاظ بها داخل حاملي عتيقة جميلة مصنوعة من مواد كلاسيكية مثل النحاس أو الحديد أو الخشب أو الزجاج أو السيراميك. قم بربطها على طول رف أو رف ، أو استخدمها كجزء من ديكور مركزي الحد الأقصى. يخلق الممثل الضوء شعورًا مريحًا بانتقائي كجزء من مخطط إضاءة غني الطبقات. تبدو جميلة بشكل خاص عند ترتيبها في ارتفاعات مختلفة في مجموعة على طول رف أو على صينية.
لهجات مطرزة
تعد Crewelwork وغيرها من أنواع التطريز عناصر عتيقة رائعة لاستخدامها في المساحات القصوى ، سواء كان ذلك على الوسائد أو أوشاح الأثاث أو شالات البيانو التي ترتدي ملابس أسماء على ظهر الأرائك. يمكنك أيضًا العثور عليها مؤطرة للتعليق على الحائط. مزيج قطع عمل Crewel Framed مع فن آخر لجدار معرض أقصى أو بناء مجموعة من الوسائد المطرزة للأريكة أو الكرسي أو السرير.