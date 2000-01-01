/1973-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585-1%25D8%258C-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AD%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B5%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%258C-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF/ - آراء الإخبارية
تصنيفات /1973-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585-1%25D8%258C-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AD%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B5%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%258C-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF/
مقالات /1973-%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2585-1%25D8%258C-%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2588%25D8%25AD%25D9%2589-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B5%25D9%2584-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2581%25D8%25B1%25D8%25AD-%25D9%2581%25D9%2588%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AA%25D8%258C-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25AF/