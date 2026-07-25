2 نباتات بلسم محبة للظل تساعد في طرد البعوض

حكة في الأسلحة. لدغات منتفخة حمراء. طنين بغيض بجوار أذنك. هل يبدو أي من ذلك ذا صلة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فمن المحتمل أنك أيضًا تعاني من مشكلة البعوض في منزلك وتبحث عن طرق لإبعاد الحشرات. من المؤكد أن بخاخات الحشرات وطاردات البعوض يمكن أن تساعد؛ ومع ذلك، من يريد أن يغطي نفسه بالمواد الكيميائية في كل مرة يخرج فيها؟ لحسن الحظ، هناك طريقة أكثر طبيعية، حيث يمكن لبعض النباتات والأعشاب أن تساعد أيضًا في طرد البعوض، ومن الأمثلة الجيدة على ذلك بلسم النحل (Monarda didyma) وبلسم الليمون (Melissa officinalis).
تفضل كل من هذه النباتات المعمرة الشمس الكاملة ولكنها تتحمل الظل الجزئي، مما يجعلها تستحق الزراعة في أماكن مظللة محمية بالمنزل حيث غالبًا ما يختبئ البعوض ويستريح. فقط ضع في اعتبارك، على الرغم من أن هذه من بين الطرق الذكية لإبعاد البعوض عن منزلك، إلا أن هذه النباتات لن تفعل الكثير بمجرد تواجدها في حديقتك. ولكي تكون فعالة، يجب سحق أوراق الأعشاب حتى يمكن إطلاق زيوتها الأساسية – التي تحتوي على مركبات طاردة للبعوض مثل كارفاكرول وسيترونيلال – في الهواء.
زراعة بلسم النحل وبلسم الليمون كجزء من دفاعك الشامل عن البعوض
يعد كل من بلسم النحل (أعلى اليسار) وبلسم الليمون (يمينًا) من الأعشاب سهلة النمو التي يمكن أن تساعد في إبعاد البعوض عن الفناء (مرة أخرى، بزيوتهما الأساسية). إلى جانب كونها سهلة النمو، فإن هذه النباتات لديها أيضًا احتياجات صيانة منخفضة إلى متوسطة. ومع ذلك، من المهم توفير ظروف النمو المناسبة.
بالنسبة للمبتدئين، ينمو بلسم الليمون فقط في مناطق صلابة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 7، في حين يمكن أن ينمو بلسم النحل في المناطق 8 و9 أيضًا. ومع ذلك، لا تقلق إذا كنت تعيش خارج نطاقات الصلابة هذه؛ لا يزال بإمكانك زراعة كل من بلسم النحل وبلسم الليمون كنباتات سنوية، أو زراعتهما في حاويات وأخذهما إلى الداخل لفصل الشتاء. يوصى أيضًا بزراعتها في حاويات، لأن هذه الأعشاب تميل إلى الانتشار عبر جذورها. فقط ضع في اعتبارك أن البعوض يمكن أن يحتمي أحيانًا في أوعية وحاويات النباتات. لذا تأكد من اتخاذ بعض التدابير لمنع نباتات الأصيص من التحول إلى كابوس للبعوض.
أيضًا، فيما يتعلق بالظل، على الرغم من أن كلا النباتين يتحملان الظل الجزئي، فلا تزرعهما في الظل الكامل – أي في أي مكان سيتعرضان فيه لأشعة الشمس المباشرة قليلًا أو معدومة – حيث أنهما نباتات مزهرة، وغالبًا ما تزهر هذه النباتات بشكل أقل عندما تنمو بدون ضوء الشمس الكافي. أما بالنسبة للتربة، فإن بلسم النحل وبلسم الليمون يفضلان الظروف الرطبة جيدة التصريف.
أخيرًا، عند سحق الأوراق لإطلاق الزيوت العطرية، تأكد من عدم سحق الكثير من الأوراق مما يضر بصحة النبات وحيويته. بدلًا من ذلك، استخدم طرقًا أخرى موثوقة لردع البعوض وعلاج نباتات البلسم هذه كبديل لطيف.