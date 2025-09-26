20 أدوات مطبخ “مفيدة” هي مجرد مضيعة للمال

قد نتلقى عمولة على عمليات الشراء المصنوعة من الروابط.
لقد كنا جميعًا هناك-سواء كان ذلك عملية شراء دافعة بالقرب من السجل ، أو يعد بالإجابة النهائية على ويل الإعدادية الخاصة بك ، أو المؤثر الذي يهتف على أداة المطبخ الجديدة التي غيرت حياتهم بمفردها ، يمكن أن تكون أدوات المطبخ الجديدة بمثابة إغراء للغاية للمقاومة. في الواقع ، وفقًا لرؤى أبحاث الأعمال ، بلغت قيمة سوق أدوات المطبخ أكثر من 31 مليار دولار على مستوى العالم في عام 2024.
بدلاً من المنتجات متعددة الاستخدامات التي تسعى إلى أن تكون أداة المطبخ الوحيدة التي ستحتاجها على الإطلاق ، يبدو أن الصناعة تتخذ النهج المعاكس ، وتسويق أداة فريدة من نوعها كأفضل طريقة مطلقة للقيام بمهمة مطبخ واحدة. ليس ذلك فحسب ، ولكن هناك حملة لتثبيت الأدوات ذات التقدم التكنولوجي غالبًا ما تكون غير ضرورية ، مما يجعل العديد من الأدوات معقدة بلا داع. قبل أن تعرف ذلك ، تنتهي بالأدراج المملوءة بالأدوات التي لا تستخدمها حتى ، والكثير الذي يفعل نفس الشيء بشكل أساسي. على الرغم من أننا جميعًا للمنتجات المبتكرة التي تجعل الحياة أسهل حقًا ، إلا أن أداة منفصلة لكل مهمة لا تستحق المطبخ المشوش. وفر أموالك وتخطي هذه الأدوات 20 المطبخ.
ميكروويف بيض الصيدر
الصيادين بيض الميكروويف مفيد من الناحية النظرية ، ولكن غير شهية في الممارسة العملية. ما يهدف إلى تحقيق نتائج لذيذة في كل مرة يختفي فيها بيضًا صعبًا ومطاطًا في كثير من الأحيان ، وذلك بفضل وقت الطهي في الميكروويف يصعب تنظيمه. إن جعل البيض المسلوق بالطريقة القديمة (في وعاء من الماء المغلي) يتخذ الممارسة ، ولكن بمجرد أن تتعطل منه ، إنها طريقة سريعة وسهلة لطهي بيض لذيذ خالي من المطاط دون الحاجة إلى التخلص من الأداة الإضافية (وتنظيفها).
شرائح الأفوكادو
هذا واحد ينتمي بشكل مباشر في فئة الأدوات ذات الاستخدام الواحد. لا تحتاج إلى أداة منفصلة فقط للأفوكادو. إن القطع والتخلي عن واحدة وتقطيعها سهلة مع سكين وملعقة: قم بقطع الأفوكادو إلى نصفين حول الحفرة ، ثم استخدم السكين بعناية لإمساك الحفرة بما يكفي لتفويتها برفق من الفاكهة. بعد ذلك ، قم بإخراج الجسد من الجلد الخارجي بملعقة وشريحة الفاكهة من هناك ، إذا رغبت في ذلك. الأفوكادو باهظة الثمن في البداية ، لذلك لا تضيع أموالك (ومساحة الدرج) على الشريحة.
حامل تاكو
استمع ، إذا كنت تحب موقف تاكو الخاص بك ، فنحن لسنا هنا لنتحدث عنك. إنها ببساطة ليست ضرورية لليلة تاكو الشهرية (أو ، لنكن صادقين ، أسبوعيًا). قد تساعد في بناء تاكو المثالي ، لكن الراحة الطفيفة لا تضمن مقدار المساحة التي يشغلونها في الخزانة. إذا كنت تتطلع إلى تحرير بعض مساحة الخزانة الضائعة ، فاستخدم مواقف التاكو الخاصة بك للحفاظ على تنظيم أساسيات الحرفية الخاصة بك بدلاً من ذلك.
حامل البصل
تحتوي هذه الأداة على تصميم بسيط – مقبض مع العديد من الشوكات المعدنية الطويلة المرتبطة بالطرف الآخر الذي يحمل البصل في مكانه أثناء قطعه. على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في ضمان شرائح متساوية ، إلا أن القليل من الممارسة سوف تسفر عن نفس النتيجة. في كثير من الأحيان ، ينتهي حامل البصل في الجزء الخلفي من الدرج. بالإضافة إلى ذلك ، فإن هذه الأداة لا تستحق الجهد لتنظيف مدى قلة تساعدها في إعداد الوجبة.
نظارات البصل
بينما نحن في موضوع البصل ، إليك أداة أخرى خاصة بالبصل للتخطي. من أجل أن تكون نظارات واقية فعالة ضد حمض السلفنيك والإنزيمات البصل التي تم إطلاقها بواسطة البصل عندما يتم قطعها (وهو ما يجلبه على الماء) ، يجب أن يكون لديهم ختم ضيق للغاية حول العين. تتلقى نظارات البصل مراجعات مختلطة في أحسن الأحوال ، وقد تعمل نظارات السباحة أو نظارات السلامة أيضًا ، إن لم يكن أفضل. بدلاً من ذلك ، يمكن أن يساعدك استخدام مروحة صغيرة لتخليص الغاز في الماء بعيدًا عن كبح الدموع.
آلة المعكرونة
إذا كنت طهيًا منخفض الصيانة يحلم بآلة المعكرونة ، فإننا نحيي تفاؤلك. لكن لسوء الحظ ، تنتهي هذه الأداة اللامعة في الجزء الخلفي من الخزانة في كثير من الأحيان. إن صنع المعكرونة محلية الصنع كثيفة العمالة ولا يستدعي سوى أداة إذا صنعت كل ما تبذلونه من الوقت أو معظم الوقت. بالنسبة لمعظمنا ، يعد صنع المعكرونة مشروعًا لمرة واحدة في أحسن الأحوال ، ولا تحتاج إلى آلة كاملة لتسوية العجين وقطعها.
ألواح قطع السطح الصلب
لا يتم إنشاء جميع لوحات القطع على قدم المساواة ، ويمكن أن تكون بعض الأسطح صعبة للغاية على السكاكين. قد تبدو ألواح القطع المعدنية أو الحجر أو الرخام أو الزجاج بشكل جميل ، لكنها ستبقى نصلك في أي وقت من الأوقات. بدلاً من ذلك ، التمسك بألواح تقطيع الخشب والبلاستيك. سيحميون سكاكينك وغالبًا ما يكونون أرخص من نظرائهم الذين يخدعون السكين. أنت أيضًا لا تحتاج إلى خزانة كاملة مليئة بألواح القطع. اثنان الكثير – واحد للحوم النيئة وواحد لكل شيء آخر.
مقياس حرارة اللحوم بلوتوث
بالنسبة إلى أسياد الطهاة والطهاة المتواجدين ، قد يكون مقياس حرارة اللحم من Bluetooth يستحق نقطة السعر (بمتوسط ما بين 40 دولارًا و 100 دولار). ولكن بالنسبة لمعظمنا ، فإن مقياس حرارة (رقمي) جيد الطراز (الرقمي) سوف يقوم بالخدعة لأقل من 15 دولارًا. يمكن لمقاييس الحرارة في Bluetooth إرسال إشعارات إلى هاتفك عندما تصل بريسكيت إلى درجة الحرارة المناسبة للكمال الشواء ، وهو مفيد – عندما يعمل ، هذا هو. إن الشكاوى الشائعة حول مشكلات الاتصال ومخاوف طول العمر تجعلنا مترددين بشأن ما إذا كان المرء يستحق الاستثمار ، لذلك نحن نلتزم بطرق مدرستنا القديمة في الوقت الحالي.
فاصل البيض
هناك مساحة أخرى من مهر المهر واحد في درج المطبخ الخاص بك هو فاصل بيض. بدلاً من ذلك ، تأكد من وجود مرنغ مثالي خالٍ من الصفار عن طريق تكسير البيضة ونقل صفار البيض ذهابًا وإيابًا بين نصفي القشرة حتى ينفصل اللون الأبيض بالكامل عن صفار البيض (احصل على وعاء أو كوب قياس جاهز للقبض على البيض كما تفعل). إذا لم تكن خائفًا من الحصول على القليل من الفوضى ، فإن أصابعك تصنع أيضًا فواصل البيض البيض. ما عليك سوى كسر بيضة فوق يدك واترك أصابعك تصطاد صفار البيض بينما تقطر البيض.
مقص البيتزا
لا ، لا تحتاج إلى مجموعة محددة من المقص لقطع البيتزا. تعد المقصات ذات الشكل الغريب أصعب وأكثر حرجًا للاستخدام من عجلة قاطع البيتزا-والتي ، بالمناسبة ، هي أداة واحدة تستخدم تستحق مساحة الدرج لأنها سهلة الاستخدام. بين عجلة البيتزا وزوج جيد من مقصات المطبخ ، لا تحتاج ببساطة إلى مقص البيتزا الذي يشوش مطبخك.
فتحات الكهرباء
هذا واحد يستحق بعض التحذيرات. أولاً ، تكون فتحات العلبة الكهربائية أكثر إحكاما مما كانت عليها ، وبالتالي فإن أدوات كونترتوب العاكسة من الأمس لم تعد ضرورية ، ما لم تخدم حاجة الوصول ، بالطبع. يمكن أن تكون فتحات Can Electric ضرورية عندما تكون البراعة عاملاً. ولكن إذا كنت تتطلع إلى رفض كونترتوبك ، فإن فقدان المباراة الافتتاحية للكهرباء الكبيرة المستقيمة يعد خيارًا سهلاً. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تتمكن المباراة الافتتاحية التي يمكنك من خلالها من خلال فتح عبوة بلاستيكية صعبة مع منعطف سريع للمقبض.
قياس المعكرونة
لكي نكون منصفين ، حاولنا جميعًا (وفشلنا) في مقلة الباستا التي نحتاجها لأنفسنا أو للعائلة ، فقط لجعل ما يكفي للحي بأكمله. ومع ذلك ، لا تحتاج إلى أداة أخرى فقط لقياس السباغيتي. مع الممارسة ، ستتمكن من رؤية المبلغ المناسب لك ويشعر به. وفر أموالك وتخمين المعكرونة باليد ، وعندما تكون في شك ، اذهب مع أقل بقليل مما تعتقد أنك ستحتاجه.
مطبعة بانيني
فقط لأنك تحب شطيرة ساخنة لا يعني أنك بحاجة إلى أداة منفصلة لصنع واحدة. تدوين ملاحظة من أولياء أمور الأجيال الماضية الذين طهيوا أجبان مشوية لذيذة لا يستخدمون أكثر من مقلاة متواضعة. هذا كل ما تحتاجه لساندويتش الساخنة المذابة. بالإضافة إلى ذلك ، لن تضطر إلى تنظيف جميع الزوايا والكراني لجهاز كهربائي.
تمزيق الدجاج
هذا واحد يقع في فئة الطبق التي لا داعي لها بالنسبة لنا. ومع ذلك ، قد تعمل تمزيق الدجاج ، فلا يستحق الشراء لفعل ما سيفعله شوكان في نفس الوقت دون كل عملية التنظيف. بالإضافة إلى ذلك ، يوصى بقطع الدجاج أولاً قبل وضعه في التقطيع – لماذا لا تمزيق اللحم في خطوة واحدة؟ احفظ مساحة الخزانة لأداة متعددة الوظائف.
موزع الزبدة
موزعات الزبدة البلاستيكية تكرر بشكل أساسي ما تفعله أغلفة الزبدة بالفعل – تحتوي على الزبدة. وبالتأكيد ، قد تنقذ سكينًا ، لكن سيكون من الصعب تنظيف موزع الزبدة بين العصي. يعمل فتح أحد طرفي الزبدة وتلطيخها على الذرة على قطعة خبز أو توست أو الفطائر تعمل تمامًا مثل الموزع ، ولا يتعين عليك تنظيف وتخزين أداة إضافية.
سكين كهربائي
قد تكون السكاكين الكهربائية مفيدة على أساس منتظم لأولئك الذين يعانون من ضعف التنقل في اليد أو الأشخاص الذين يعملون مع كميات كبيرة من الطعام ، ولكن معظم الطهاة المنزليين لن يحملوا سوى مرة أو مرتين في السنة للتجمعات العائلية أو عشاء العطلات. إنهم يشغلون مساحة كبيرة للأدراج ، ولديهم عمر iffy ، ولا يميلون إلى الحصول على تخفيضات دقيقة. في نهاية اليوم ، تعد السكين الكهربائي أحد أدوات المطبخ التي لا حصر لها تحاول فقط تقليد ما يفعله سكين جيد الحمل دون عناء.
سكين كهربائي
لمجرد أن السكاكين التي يتم تحطيمها جيدًا يمكنها التعامل مع أي وظيفة في المطبخ لا تعني أنها تضمن أداة كهربائية خيالية وشحذها. OPT بدلاً من ذلك للحصول على مبراة يدوي بسيطة وفعالة أو شحذ سكاكينك مثل الطاهي باستخدام قضيب شحذ ، والذي يعمل على حد سواء كما يشرف على المراوغة الكهربائية لأقل بكثير ودون ضجة.
متجرد عشب
نحن نتفق – تجريد الأعشاب من السيقان الخشبية هو ألم. لكن حفر متجرد عشب من الدرج لا يستحق المساعدة التي يقدمها. لا تزال عملية بطيئة لتغذية كل جذع من خلال المتجرد ، وسيكون تنظيف شيء آخر. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لباس الجبن أو المصفوفة أو حتى الشوكة القيام بنفس المهمة. أصابعك تصنع بدائل رائعة أيضًا ؛ مجرد قرصة نهاية العشبة وانزلق أسفل الجذع لسحب الأعشاب.
آلة الخبز
آلات الخبز هي أداة مطبخ راقية (تتراوح بين 80 دولارًا إلى 150 دولارًا أو أكثر) والتي ببساطة لا تستحق السعر أو المساحة المضادة لمعظم الناس. إذا كنت تدخل في صناعة الخبز فقط وتم إغراء الاستثمار في آلة قائمة بذاتها ، فهذا يستحق تجربة يدك في وصفات الخبز البسيطة التي يمكنك خبزها في الفرن أولاً للتأكد من أن هذه الهواية التي تريد الالتزام بها. خاصة إذا كنت على ميزانية ، فإن آلة الخبز هي أداة سهلة لتخطي عشاق صناعة الخبز.
قشرة البطاطا الكهربائية
ما لم تكن تقشير الكثير من البطاطا أو البراعة هو جزء من المعادلة ، فإن مقشرة البطاطا الكهربائية ببساطة لا تستحق المتاعب. في الوقت الذي يستغرقه إعداده وقشر البطاطس ، ناهيك عن التأكد من أن القشر لا يشجع الأداة ، يمكنك بسهولة تقشيرها باليد. ما لم يكن لديك بعض الاستخدامات المحددة لفترة طويلة وذات قشور (والتي ، لكي تكون عادلة ، يمكن للمقشرة الكهربائية أن تفعل بشكل جيد) ، لا تهتم بهذه الأداة.