20 طريقة لإعادة عرض القفازات المطاطية حول منزلك

سواء كنت من محبي القفازات المطاطية لمهام التنظيف الشاقة في جميع أنحاء المنزل أو ترغب في الاحتفاظ ببعض الأزواج في متناول اليد لتلك الفوضى غير المتوقعة التي تظهر ، فليس من المستغرب أن يكونوا قد اكتسبوا مكانًا في خزانة الأداة المساعدة في معظم المنازل. يعد المطاط ككل مادة متينة بشكل لا يصدق ، لكنها لا تزال عرضة للتلف ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقفازات. ليس من غير المألوف أن تعاني القفازات المطاطية من الثقوب أو المناطق البالية بعد بعض الاستخدام ، والتي تعد كلاهما علامات رئيسية ، لقد حان الوقت لاستبدالها. بدلاً من إلقاءهم على القمامة ، هناك طرق عديدة لإعادة استخدام قفازات مطاطية حول المنزل للمساعدة في كل شيء من التنظيف إلى الأعشاب المتنامية.

بالإضافة إلى ذلك ، من خلال إيجاد طرق لإعادة عرض القفازات المطاطية ، فأنت تساعد على منعها من الجلوس في مكب النفايات. في الواقع ، هناك ما يقدر بنحو 100 مليار قفازات يمكن التخلص منها المستخدمة على مستوى العالم كل عام ، ومن المحتمل أن ينتهي معظمها في سلة المهملات. الجمع بين هذا مع حقيقة أن القفازات التي يمكن التخلص منها قد تستغرق سنوات لتتحلل ، من الواضح أن القفازات المنقولة مهمة عندما يتعلق الأمر بصحة كوكبنا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من هذه DIYs صديقة للمبتدئين ولا تتطلب أي أدوات متخصصة لإكمالها. تحتاج معظم المشاريع فقط إلى زوج من المقصات الحادة لقطع القفازات لاستخدام المواد المحيطة بالمنزل.