20 طريقة لإعادة عرض القفازات المطاطية حول منزلك

سواء كنت من محبي القفازات المطاطية لمهام التنظيف الشاقة في جميع أنحاء المنزل أو ترغب في الاحتفاظ ببعض الأزواج في متناول اليد لتلك الفوضى غير المتوقعة التي تظهر ، فليس من المستغرب أن يكونوا قد اكتسبوا مكانًا في خزانة الأداة المساعدة في معظم المنازل. يعد المطاط ككل مادة متينة بشكل لا يصدق ، لكنها لا تزال عرضة للتلف ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقفازات. ليس من غير المألوف أن تعاني القفازات المطاطية من الثقوب أو المناطق البالية بعد بعض الاستخدام ، والتي تعد كلاهما علامات رئيسية ، لقد حان الوقت لاستبدالها. بدلاً من إلقاءهم على القمامة ، هناك طرق عديدة لإعادة استخدام قفازات مطاطية حول المنزل للمساعدة في كل شيء من التنظيف إلى الأعشاب المتنامية.
بالإضافة إلى ذلك ، من خلال إيجاد طرق لإعادة عرض القفازات المطاطية ، فأنت تساعد على منعها من الجلوس في مكب النفايات. في الواقع ، هناك ما يقدر بنحو 100 مليار قفازات يمكن التخلص منها المستخدمة على مستوى العالم كل عام ، ومن المحتمل أن ينتهي معظمها في سلة المهملات. الجمع بين هذا مع حقيقة أن القفازات التي يمكن التخلص منها قد تستغرق سنوات لتتحلل ، من الواضح أن القفازات المنقولة مهمة عندما يتعلق الأمر بصحة كوكبنا. بالإضافة إلى ذلك ، فإن العديد من هذه DIYs صديقة للمبتدئين ولا تتطلب أي أدوات متخصصة لإكمالها. تحتاج معظم المشاريع فقط إلى زوج من المقصات الحادة لقطع القفازات لاستخدام المواد المحيطة بالمنزل.
DIY Lint Roller للملابس
قد يتطلب الحفاظ على ملابسك في بعض الأحيان أكثر من مجرد روتين غسيل وتجفيف. يمكنك حتى أن تأخذ الوقت الكافي لتسليم العناصر ، ولكن بعض المواد أكثر عرضة للهالة وجمع الوبر من غيرها. على وجه التحديد ، البوليستر والمواد الاصطناعية الأخرى. لعلاج هذا ، استخدم الجانب المحكم من قفاز مطاطي وإرفاقه بإسفنجة. الآن لديك جهاز محمول فعال في إزالة الوبر من الملابس.
اصنع غطاء الزجاجة الخاص بك
تأتي زجاجات الصودا القياسية مع قبعات تويست التي تجعل توفير بقايا الطعام سهلة ، ولكن ماذا تفعل عند التعامل مع زجاجات الزجاج أو النبيذ؟ إذا لم يكن لديك حاوية تخزين أخرى مع غطاء محكم الهواء ، فأنت تخاطر بالمنتج الذي يفقد نكهته وجودته من تركه مفتوحًا. إحدى الطرق البسيطة للحفاظ على المشروبات طازجة هي استخدام طرف القفاز المطاطي كغطاء مؤقت. ستحتاج إلى استخدام بعض الغلاف البلاستيكي كحاجز قبل تغطية الفتحة بالطرف. الآن لديك تغطية آمنة للحفاظ على المشروبات طازجة.
اجعل من الأسهل أن تنحدر أكياس الشاي
يجب أن يكون الاستمتاع بفنجان من الشاي وقتًا مريحًا ، ولكن يمكن أن يتحول بسرعة إلى الإحباط إذا كنت تتعامل مع سلسلة حقيبة الشاي التي تستمر في السقوط في القدح. قد تلاحظ هذا عند تحريك الحليب أو السكر في الشاي. لتجنب هذه المشكلة ، قم بقطع شريط من قفاز مطاطي واستخدمها لتأمين السلسلة في مكانها.
إزالة شعر الحيوانات الأليفة العنيدة من الأثاث
على غرار صنع أسطوانة الوبر DIY ، يمكن استخدام قفاز مطاطي للمساعدة في إزالة شعر الحيوانات الأليفة الذي يتم بناؤه على الأثاث أو الملابس. ومع ذلك ، فإن مفتاح هذا الاختراق هو إضافة كمية صغيرة من الماء إلى سطح القفازات قبل أن يفركه برفق عبر السطح المغطى بشعر الحيوانات الأليفة. هذا سيساعد الشعر على التكتل معًا ويجعل من السهل شطف القفاز.
ربطة عنق DIY
https://www.youtube.com/watch؟v=-bpsi_8pwxa
يمكن أن يكون العمل في مشاريع DIY في المنزل أو الحديقة عملًا شاقًا ، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا. إذا وقعت في منتصف المهمة لمجرد اكتشاف أنك لا تملك ربطة عنق في متناول اليد ، فهناك حل بسيط يمكنك تجربته. ابدأ بالاستيلاء على قفاز مطاطي قديم واستخدم زوجًا من المقصات الحادة لقطع الجزء المرن في الرسغ. يمكن استخدام هذه القطعة من القفاز كربطة عن شعر مرنة مؤقتة عندما تكون في حاجة إلى واحدة.
ديكور هالوين عصبي
بدلاً من الاعتماد على المنتجات المتوفرة في متجر Big-Box المحلي ، يمكنك العثور على طرق لإعادة توزيع القفازات المطاطية القديمة إلى ديكورات هالوين رخيصة وسهلة يمكنك DIY. يعد هذا المشروع المحدد مثاليًا للإعداد عندما تخطط لوجود الضيوف أو عندما تحتاج إلى موسيقى غنية ببوب إضافي من الديكور. كل ما عليك فعله هو استخدام القفاز المطاطي كقالب لصنع مكعبات ثلج على شكل يدوي يمكن أن تطفو بعد ذلك في لكمة الفاكهة الحمراء. أضف مقل العيون الصالحة للأكل أو العناكب لتأثير زاحف!
إنشاء زهور فو
تعتبر الزهور المزيفة وسيلة رائعة للحفاظ على مساحتك الداخلية أو الخارجية المليئة بالألوان ، بغض النظر عن الموسم. إنهم لا يحتاجون إلى أي صيانة حقيقية خارج تبديل المواد عندما تبدأ في أن تبدو بالتهاب أو التالف ، وهو مثالي للأفراد المشغولين الذين لا يميلون إلى تميل إلى الحديقة. بالنسبة لهذا DIY ، ستقطع قاعدة القفاز وقطع بتلات رقيقة من طرف واحد قبل أن يلفها حول عصا رقيقة ستكون بمثابة الجذع.
يلقي وعاء زارع فريد
عندما يتعلق الأمر بإلقاء وعاء الغراس الخاص بك ، فإن الاحتمالات لا حصر لها تقريبًا. لا نهاية له ، في الواقع ، بحيث يمكنك إعادة عرض الأدوات المنزلية في زارع DIY. في هذه الحالة ، ستستخدم قفازات مطاطية لقطعة بيان فريدة من نوعها. ستحتاج إلى صب الأسمنت في القفازات والسماح لهم بالتعيين قبل الانتهاء من اختيارك للطلاء الزخرفي.
منع قطع الألواح من الانزلاق
ألواح القطع البلاستيكية هي وسيلة بأسعار معقولة لجعل إعداد الطعام أسهل قليلاً. ومع ذلك ، فإن المادة البطيئة جنبًا إلى جنب مع سطح كونترتوب الأنيق هي وصفة للكارثة عندما يتعلق الأمر بالوحة الانزلاق والانزلاق. أضف حقيقة أنك أكثر من المحتمل أن تستخدم سكينًا خلال هذا ، ومن الواضح أن هناك حاجة إلى ترقية السلامة. ضع قطعة كبيرة من القفاز أسفل اللوحة للمساعدة في إنشاء قبضة ومنعها من الانزلاق أثناء الاستخدام.
احتفظ بأكياس القمامة في مكانها
هل سئمت من أكياس القمامة الخاصة بك تنزلق باستمرار إلى ما يمكن في كل مرة ترمي فيها شيء ما؟ بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إليها وصيدها ، يمكنك رفع قفاز مطاطي قديم إلى طريقة DIY لعقد الحقائب في مكانها. بعد قطع شريط دائري طويل من الجزء الرئيسي من القفاز ، قم بتمديد المادة بعناية ووضعها على شفة العلبة للحفاظ على الأكياس آمنة.
إخفاء الشفرات الحادة
من السهل إلقاء سكاكين مطبخك في كتلة التخزين وتشعر بالثقة من أن الشفرات مخفية. ولكن ماذا تفعل بأدوات حادة أخرى مثل شفرة أو مقص؟ من المريح الحفاظ على هذه العناصر في متناول اليد ومقتربة في مناطق إعداد الطعام ، ولكن هناك خطر إصابة نفسك عن طريق الخطأ إذا لم يكن لديهم غطاء. بدلاً من ذلك ، يمكنك استخدام جزء الإصبع من قفاز مطاطي للعمل كغطاء DIY. للحصول على حماية إضافية ، استخدم قطعًا إضافية من القفاز كفرقة لتأمينها في مكانها.
أغطية الساق الأثاث
هناك أنواع لا حصر لها من أغلفة الساق الأثاث وحماة الأرضيات المتوفرة في السوق. ومع ذلك ، إذا كنت تتعامل مع الكثير من اللقطات والأثاث المربع لملء هذا المساحة ، فستحتاج إلى الكثير من هذه الوسادات للتأكد من تغطية كل ساق. بدلاً من ذلك ، خذ جزء الإصبع (لأرجل الأثاث الصغيرة) أو جزء يدوي من القفاز وحركه فوق الجزء السفلي من كل ساق. الآن ، سيتم حماية الأرضيات والأثاث الخاص بك بأقل تكلفة.
اصنع أشرطة مطاطية خاصة بك
عنصر مفيد دائمًا للاحتفاظ به في متناول اليد هو أشرطة مطاطية. يمكن استخدام هذه الأدوات المكتبية الصغيرة ولكن القوية لمجموعة متنوعة من المهام ، سواء في المنزل أو الحديقة. ومع ذلك ، فإن الاضطرار إلى الاستمرار في إعادة تشكيل نطاقات مطاطية جديدة في كل مرة تنفد يمكن أن تصبح مكلفة. إذا كان لديك زوج من القفازات المطاطية ، فلديك المادة الرئيسية اللازمة لإنشاء نطاقات DIY الخاصة بك. ما عليك سوى قطع أقسامك من القفاز في سمكك المطلوب ، وهي جاهزة للاستخدام.
ديكور الطاولة المذهل
من المحتمل أن تكون القفازات المطاطية واحدة من آخر العناصر التي تفكر فيها عندما يتعلق الأمر بصنع ديكور DIY Tabletop الخاص بك. ومع ذلك ، مع وجود القليل من الانتشار ، يمكنك رفع القفازات القديمة إلى قطعة بيان مذهلة لا يمكن للآخرين بسهولة تكرارها مع عملية شراء بسيطة في أحد المتجر. قم بإنشاء قاعدة زهرية ومطابقة لون القفازات لإنشاء تصميم تكميلي. ثم ، أضف زينةك المفضلة لربط القطعة معًا.
توقف عن المكنسة
لقد كنا جميعًا هناك – فأنت تحاول التنظيف فقط ، وأن المكنسة المزعجة تستمر في السقوط بغض النظر عن الطريقة التي تحاول أن تميل إليها على الحائط. تتمثل إحدى طرق إعادة استخدام القفازات المطاطية وإيقاف هذا الإحباط في استخدام قطعة من المطاط كطبيعة على مقبض المكنسة. سيوفر هذا بعض الاحتكاك للمكنسة ضد الجدار ويساعد على منعه من الانزلاق والتحطم على الأرض.
زارع عشب صغير معلق
قد يبدو الأمر وكأنه بدء حديقة عشب جديدة سيتطلب الكثير من المساحة الأرضية المفتوحة ، ولكن مع هذا الاختراق ، يمكنك إعادة تعيين القفازات المطاطية وجعل زارع معلقة في وقت واحد. هذا هو المشروع المثالي للقفازات التي هي في حالة قوية نسبيا ولكن قد يكون لها فتحات أو مناطق صغيرة من الضرر. ستحتاج إلى ثقوب تصريف على أي حال (غالبًا ما يتم وضعها في كل طرف إصبع) ، إلى جانب بعض الملصقات للحفاظ على تنظيم الأشياء.
الحفاظ على عناصر المخزن طازجة
نعلم جميعًا مدى إحباطه بشكل لا يصدق ، يمكن أن يكون فتح وجبة خفيفة المفضلة لديك ، فقط للبقاء بقايا قديمة بعد بضعة أيام أثناء الجلوس في المخزن. ربما تكون قد قمت بطوي الجزء العلوي من الحقيبة ، ولكن في بعض الأحيان لا يكفي هذا منع الهواء من الدخول إلى العبوة. هناك طريقة أخرى لإعادة استخدام القفازات المطاطية وهي تقطيعها إلى أقسام صغيرة واستخدامها كشريط لإغلاق العبوة لتناول الوجبات الخفيفة الأمثل في المستقبل.
الحفاظ على الأسطح نظيفة عند الرسم
تعد الرسم مهمة فوضوية من تلقاء نفسها ، ولكنها أضف محاولة التنقل في إكمال هذه المهمة مباشرة من العلبة ، وهي أكثر تعقيدًا. تتمثل إحدى الطرق لإعادة استخدام القفازات المطاطية في قطع قسم من القفازات وتحريكه فوق فتح العلبة. الآن ، يمكنك استخدام هذا كسطح لمسح الفرشاة مقابل إزالة الطلاء الزائد. هذا DIY يلغي الاضطرار إلى استخدام جانب العلبة للقيام بذلك ، مما يؤدي غالبًا إلى قطرات من تسرب الطلاء.
جعل الأواني مضغوطة للتخزين
في حين أن معظم أدوات المطبخ تتشكل بطريقة تجعلها سهلة التخزين في الأدراج ، يمكن أن تشكل قطع مثل الملقط تحديًا إذا تم تصميمها بدون آلية قفل. بدلاً من القتال مع أوانيك لفتح الأدراج ، قم بقص قسم من قفاز مطاطي قديم لاستخدامه كصطح مطاطي DIY. إن لف هذا الجزء من القفاز حول الملقط سيبقيها مغلقة وسهلة التخزين عندما لا تكون قيد الاستخدام.
منظمة التكنولوجيا
يبدو أن كل عنصر جديد يأتي مع كابل الشحن الخاص به ، مما يؤدي إلى البناء في كل زاوية ودرج. نصيحة واحدة لتنظيم الحبال الفضفاضة حول المنزل هي استخدام أقسام من القفاز المطاطي كفرقة للحفاظ عليها آمنة. يمكنك استخدام جزء من قسم الإصبع من القفاز إذا كنت تتعامل مع شاحن صغير ، أو تختار جزء المعصم أو النخيل لمزيد من الحبال الضخمة.