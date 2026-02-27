20 متجرًا للتوفير يُقلب لتأثيث زوايا فارغة بميزانية محدودة

سواء كنت تعيد ترتيب غرفة المعيشة الخاصة بك أو تنتقل إلى منزل جديد، فإن الديكور يمكن أن يكون ممتعًا ومثيرًا وغامرًا في نفس الوقت. بمجرد إنشاء هيكل الديكور الداخلي الخاص بك بقطع كبيرة من الأثاث، فإن ملء التفاصيل هو المكان الذي يحدث فيه السحر. في هذه المرحلة يواجه العديد من الأشخاص مشكلة شائعة ويبدأون في البحث عن طرق أنيقة لتزيين الزوايا الفارغة. ولتحقيق هذه الغاية، وجدنا بعض الحلول الرائعة للتوفير لمساعدة أصحاب المنازل على حل هذا التحدي وتأثيث الزوايا الفارغة في منازلهم بميزانية محدودة.
بغض النظر عن غرفة المنزل، يمكن أن ينتهي بك الأمر بزوايا غريبة أو فارغة، وقد وجدنا مجموعة متنوعة من الطرق الفريدة لمعالجة هذه المناطق التي تعاني من المشاكل. بمجرد أن تبدأ في تصميم زواياك الفارغة بنية، قد تكتشف أنها أصبحت واحدة من أكثر الأجزاء متعة في تزيين منزلك. قبل ملء الزوايا الصعبة، حدد ما تريد أن تفعله مساحتك، ثم حدد النمط. يمكن أن تكون زاوية للقراءة، أو مقاعد إضافية، أو مساحة عمل، أو إذا كانت زاوية مشمسة، فقد تكون مكانًا جيدًا لنباتات فنغ شوي المنزلية لجلب الحظ السعيد إلى منزلك. بغض النظر عن أسلوبك، بعد استكشاف حلول الزوايا الفارغة الملهمة هذه، ستكون جاهزًا للتوجه إلى متجر التوفير للعثور على القطع المثالية.
فن الجدار
عندما يتعلق الأمر بمتاجر التوفير والعناصر مثل لوحات الحائط والبياضات المطرزة، فلن تواجه أبدًا مشكلة في العثور على شيء ميسور التكلفة يمكن أن يعمل على تحسين الزاوية الفارغة في منزلك. يعد فن الجدار أحد أساسيات ديكور المنزل، وعادة ما يكون هناك كومة منه في متاجر التوفير ومتاجر التحف.
خذ واحدة من هذه المنازل واملأها بتصميم مطرز لبعض الأعمال الفنية الجدارية القماشية الساحرة والريفية. فكرة أخرى للفن الجداري هي صنع السحر من خلال الطباعة الشمسية باستخدام مفرش طاولة موفر.
خذ صفحة من كتاب قديم
للحصول على فكرة مريحة للقراءة في زاوية التوفير، خذ صفحة من كتاب قديم يحتوي على صفحات مثيرة للاهتمام. بعد ذلك، احصل على بعض الإطارات من متجر السلع المستعملة، وقم بإعادة تدويرها باستخدام صفحة أو اثنتين من الكتاب. بعد تأطير الصفحات، استخدمها لتزيين زاوية مريحة للقراءة في غرفة المعيشة أو غرفة النوم.
يمكنك استخدام عدة صفحات لإنشاء معرض معلق على الحائط، أو عرض صفحة واحدة بشكل أنيق على خزانة في الزاوية. تعمل هذه الفكرة بشكل رائع مع القواميس والأطالس أو حتى كتب الأطفال القديمة، حسب الغرفة أو الموضوع.
أضف مقاعد إضافية
انتقل إلى أي متجر ادخار أو ساحة بيع أو متجر تحف، وستجد كرسيًا واحدًا على الأقل يحتاج إلى منزل. في كثير من الأحيان، يمكنك شراء واحدة منها مقابل بضعة دولارات فقط، خاصة تلك التي تكون أسوأ قليلًا عند ارتدائها. على الرغم من أن الكراسي القديمة قد تحتاج إلى المزيد من العناية، إلا أنها تتمتع بإمكانية كبيرة لملء زاوية فارغة في أي غرفة في المنزل تقريبًا.
عندما تقوم بدمج كرسي مع طاولة جانبية، ومصباح، وعمل فني، وسجادة، يكون لديك الصيغة المثالية لملء زاوية أو فجوة فارغة.
خزانة كتب
توجه إلى قسم الأثاث في متجر السلع المستعملة وستجد خزائن وخزائن كتب غير مكلفة شهدت أيامًا أفضل. العديد من هذه يمكن أن تصبح قطعة مميزة عند إعطائها طبقة طلاء جديدة.
لإضافة المزيد من الشخصية إلى المساحات الداخلية الخاصة بك، يمكنك تحقيق أي نمط تريده من خلال منح خزائن الكتب والخزائن تصميمات ممتعة باستخدام الإستنسل أو ورق الحائط أو الأجهزة الزخرفية. تتناسب هذه الأشياء بشكل مثالي مع الزاوية الفارغة دون أن تشغل مساحة كبيرة، كما أنها عملية إذا كنت تريد إضافة بعض التخزين أو عرض بعض الكتب.
مصباح ارضي
بغض النظر عن المكان الذي تتسوق فيه، سواء كان سوقًا للسلع المستعملة أو ساحة بيع على الرصيف، فإن العثور على مصابيح أرضية أمر شائع جدًا. إذا كنت تريد ملء زاوية فارغة بميزانية محدودة، فابحث عن الزاوية التي تفضلها، وقم بتنظيفها وإقرانها ببعض الأعمال الفنية أو المقاعد.
أو، إذا كنت تشعر بالمهارة والبراعة، يمكنك إعادة تدويرها باستخدام أفكار مثل طلائها، أو لفها بحبل الجوت أو القماش، أو إضافة قطع أخرى لإنشاء منحوتة. يمكنك حتى تحويله إلى شيء مختلف تمامًا، مثل حامل النباتات أو رف القبعات.
سلم قديم
يمكن أحيانًا العثور على السلالم القديمة في مبيعات العقارات وأسواق السلع المستعملة والأسواق عبر الإنترنت بأسعار معقولة. سواء كنت تحافظ على السحر الريفي أو الطلاء المتناثر سليمًا أو تمنح سلمك القديم ترقية جديدة، فإن السلم سيتناسب بشكل جيد مع أي زاوية.
على سبيل المثال، في غرفة نومك، يمكنك استخدام سلم لعرض البياضات الجديدة، وهو أمر يمكن أن يكون ساحرًا بشكل خاص إذا كنت تحب الفراش المخطط وتحاول تحقيق كوخ حديث أو جمالية بوهو انتقائية.
موقف لحاف
في حين أن حوامل اللحاف العتيقة التي يعود تاريخها إلى قرون قد تكون باهظة الثمن ويصعب العثور عليها، يمكنك في بعض الأحيان العثور على حوامل لحاف عتيقة بسعر في المتناول. يمكنك أيضًا شراء بعض الألحفة من متجر السلع المستعملة أثناء تواجدك هناك، أو إذا كنت تفكر في التزيين على الطراز الفيكتوري، فابحث عن بعض أغطية الكروشيه المزخرفة.
بغض النظر عن الشكل الجمالي الذي تختاره، فإن حامل اللحاف الموجود في زاوية غرفة نومك يضفي على المساحة طابعًا مريحًا على الفور. هذه أيضًا فكرة عملية بشكل مدهش في غرفة المعيشة، خاصة إذا كنت شخصًا يحب الحصول على بطانية عندما يسترخي.
اصنع حاملًا نباتيًا فريدًا
يمكنك جعل نباتًا فريدًا مميزًا من أي شيء تقريبًا، ومع تقلبات التوفير المبتكرة لعرض النباتات، يمكنك ملء زاوية فارغة في أي مكان تقريبًا في منزلك. سواء كانت الشرفة أو الحمام أو غرفة الغسيل، يمكنك استخدام حامل النباتات لملء المساحات الكبيرة والصغيرة.
اصنعها من مقاعد البار المُعاد تدويرها، أو الكراسي العالية، أو كومة من الصناديق العتيقة. يمكن أن يكون إنشاء حامل نباتي فريد من العناصر الموجودة في متجر التوفير حلاً رائعًا لتزيين تلك الزاوية الصغيرة حيث تجتمع وحدة التحكم التليفزيونية والأريكة معًا.
شاشة زخرفية أو مقسم للغرفة
يمكن أن تكون مقسمات الغرف مفيدة في المنازل والشقق الصغيرة لتحديد مناطق مميزة ومناطق منفصلة لخلق الخصوصية. يمكنك أحيانًا العثور على مقسمات الغرف القديمة في متاجر التوفير أو أسواق السلع المستعملة أو متاجر التحف بكل السحر والجاذبية التي تحتاجها. أو يمكنك منحهم طبقة جديدة من الطلاء أو استخدام تصميمات مرسومة بالستينسيلا لإنشاء شيء جديد.
فكرة أخرى هي إعادة تدوير الأبواب القديمة التي تجدها في مراكز الإنقاذ ومتاجر السلع المستعملة وتحويلها إلى شاشة خصوصية أنيقة مع أرفف إضافية.
اصنع مساحة عمل صغيرة
مع القليل من الجهد وبعض اللوازم التي يمكنك صنعها بنفسك، يمكنك ملء زاوية فارغة من غرفتك بميزانية محدودة عن طريق إنشاء مساحة عمل صغيرة. احصل على مكتب غير مكلف من متجر التوفير، وقم بإعادة تدويره، وتحويل الزاوية الفارغة إلى محطة كمبيوتر أو مكتب للواجبات المنزلية. قم بتضمين كرسي وسجادة وقطعة فنية، وستكون في العمل.
هذه فكرة رائعة لغرف النوم المشتركة، وفي غرفة المعيشة، تصبح مكانًا جيدًا للأطفال للقيام بواجباتهم المدرسية، مع السماح لك بالتحكم في مقدار الخصوصية الموجودة.
منحوتات
ربما لم تلاحظ من قبل عدد الزوايا الفارغة الموجودة في منزلك. ستجدها في كل مكان، من غرفة المعيشة إلى الحديقة، ولكن بغض النظر عن المكان، تعد المنحوتات أحد حلول التصميم التي يمكنك استخدامها لملء هذه المساحات الفارغة بأناقة.
بالإضافة إلى إعادة تدوير المنحوتات التي قد تجدها، لديك رخصة فنية لاستخدام كل ما تريد لعمل عمل فني ثلاثي الأبعاد لمنزلك وحديقتك. لذا، توجه إلى متجر التوفير، واختر أي شيء يلفت انتباهك، وقم بتحويله إلى منحوتة أنيقة وفريدة من نوعها.
الآلات الموسيقية المعاد تدويرها
سواء قمت بعرض الآلات الموسيقية أو العثور على طرق فريدة لإعادة تدويرها إلى شيء مختلف، يمكن أن تكون اكتشافات متاجر التوفير هذه وسيلة ميسورة التكلفة لملء تلك الزاوية الفارغة.
من تحويل الطبل إلى ميني بار إلى صنع رف كتب من الجيتار، هناك طرق عديدة لاستخدام هذه الفكرة. إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك لديك ميل خاص للموسيقى، فيمكنك الاعتماد على هذه الجمالية من خلال تأطير النوتة الموسيقية القديمة أو إضافة مقاعد مريحة لإنشاء زاوية موسيقية أنيقة.
تحول القفص الصيني القديم إلى مقهى
استخدم القفص القديم الذي تجده في متجر التوفير أو سوق السلع المستعملة لإنشاء ركن قهوة أو بار ساحر. نظرًا لأن زاوية القهوة يمكن أن تكون مجرد محطة يلتقط فيها الأشخاص فنجانًا ويذهبون، فهذه طريقة رائعة لاستخدام حتى زاوية ضيقة بين المطبخ وغرفة المعيشة، على سبيل المثال.
قم بتزيينه بالطلاء، أو استخدم التصميمات المرسومة بالستينسيلا، أو للحصول على تشطيب أثاث جميل من المتوقع أن يكون رائجًا في عام 2026، حاول استخدام الطلاء اللامع لتصميم بارز حقًا ويسهل الحفاظ على نظافته.
قفص الطيور من القفص القديم
إذا كان لديك طيور، فقد وجدنا طريقة فريدة أخرى لاستخدام القفص القديم في زاوية فارغة، وهي فكرة مثالية إذا كانت ميزانيتك محدودة. كانت الأكواخ القديمة ذات شعبية كبيرة، ولكن اليوم، يمكنك العثور عليها في متاجر التوفير وأسواق السلع المستعملة.
إن تحويل القفص القديم إلى قفص للطيور عن طريق إخراج الزجاج واستبداله بشبكة سلكية يمكن أن يمنح طيورك مساحة أكبر قليلاً. ستستخدم الجزء العلوي فقط، بحيث يكون لديك مساحة كبيرة بالأسفل لتخزين إضافي.
صندوق قديم كخزانة تخزين
هناك الكثير من الأنواع المختلفة من الصناديق القديمة والعديد من الطرق المختلفة لاستخدامها، بما في ذلك عدد من الأفكار لملء زاوية فارغة في منزلك.
سواء قمت بقلب صندوق قديم إلى وضع مستقيم، أو أضفت بعض الرفوف، وأعطته أرجلًا أو وسدت الجزء العلوي منه وحوّلته إلى مسند، فإن هذه الفكرة المتنوعة توفر فرصًا متعددة لإضافة لمسة شخصية إلى ديكور منزلك. يمكنك أيضًا إقران هذا الحل بالكرات الأرضية أو الطائرات أو جوازات السفر ذات الإطارات لموضوع متعلق بالسفر.
عربة شريط ماكينة الخياطة
منذ اختراع آلات الخياطة في القرن التاسع عشر، أصبحت من العناصر الأساسية في المنازل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. في القرن العشرين، كانت العديد من المنازل تحتوي على عربات خياطة حيث تنقلب الماكينة للأسفل وتبتعد عن الطريق.
يمكن أن تكون عربات ماكينة الخياطة، التي يتم إعادة تدويرها إلى ميني بار، حلاً ميسور التكلفة لملء الزاوية. يمكنك أيضًا استبدال المكان الذي ذهبت إليه ماكينة الخياطة بحوض صغير أو بئر ثلج للحفاظ على برودة مشروباتك. تناسب هذه المنتجات بشكل أنيق أي مكان، حتى في الفناء الخاص بك.
كوخ الزاوية
بدلاً من إضاعة كل هذه المساحة في زوايا منزلك، يمكنك أن تراقب Facebook Marketplace للحصول على كوخ زاوية قديم. يعد هذا حلاً واضحًا وبأسعار معقولة لزاوية فارغة في منزلك.
سواء كنت تملأها بالأطباق أو تستخدمها في غرفة الطفل لوضع الكتب والألعاب، فإن القفص الركني المُعاد تدويره يمنحك العديد من فرص التصميم لإنشاء مظهر شخصي لمنزلك. يمكنك طلاءه، أو إضافة شبكة سلكية، أو ترقية حبيبات الخشب الطبيعية، اعتمادًا على أسلوبك والمكان الذي تستخدمه فيه في منزلك.
إطار نافذة
غالبًا ما توجد إطارات النوافذ القديمة في مراكز التسوق العتيقة ومتاجر السلع المستعملة. باستخدام تقنيات إعادة التدوير الصحيحة، يمكنك تحويل أي منها إلى عمل فني وتعليقها في زاوية فارغة. سواء كان ذلك على الشرفة الخلفية أو في الحمام الخاص بك، فإن إطار النافذة المُعاد استخدامه هو فكرة صديقة للميزانية.
هناك العديد من الطرق الجميلة لإعادة استخدام نافذة قديمة وتحويلها إلى ديكور منزلي، بدءًا من أفكار مثل تحويلها إلى أصيص نباتات أو تحويلها إلى طاولة جانبية أو طلاء الأجزاء بالسبورة أو الطلاء المغناطيسي لإنشاء مركز رسائل.
رف مجلة سلكي عتيق
على الرغم من أن الأمر قد يبدو غريبًا في العالم الرقمي اليوم، إلا أن رفوف المجلات كانت شائعة في المنازل الأمريكية في منتصف القرن. كان بعضها مصنوعًا من معادن مختلفة، بما في ذلك النحاس والحديد الزهر والألمنيوم، ويمكن الآن العثور على العديد من رفوف المجلات القديمة هذه طافية في متاجر التوفير.
مع القليل من TLC، وطبقة طلاء جديدة، وإضافات ذكية مثل الأرفف الخشبية أو صناديق النقود القديمة، يمكنك منحها مظهرًا جديدًا تمامًا دون إنفاق الكثير من المال. تتناسب هذه العناصر مع أي ركن من أركان منزلك، اعتمادًا على كيفية تزيينها.
ساعة جد
إذا رأيت ساعة جد قديمة قد تجاوزت فترة زمنية طويلة، فألق نظرة ثانية عليها. ستحتاج إلى المزيد من المال، ولكن مع بعض الطلاء والأجهزة الجديدة، يمكنك إعطائها ترقية جديدة وسوف تتلاءم بسلاسة مع الزوايا الضيقة في الممرات.
إذا تعرض لأضرار بالغة ولم يعد يعمل، فيمكن أيضًا تحويله إلى خزانة أو خزانة تخزين. اعتمادًا على كيفية تزيينها، يمكنك حتى وضعها على سوزان الكسولة وتحويلها إلى منضدة دوارة، مثل قطعة تخزين كوستكو الجديدة هذه متعددة الاستخدامات ومفيدة للمساحات الصغيرة.