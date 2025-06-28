20 منشفة منزلية يمكنك نشرها أو تنموها في الماء

إن نشر النباتات المنزلية في الماء عبارة عن طريقة واضحة ومجانية ومكافأة لتوسيع حديقتك الداخلية. تتضمن هذه التقنية ، المعروفة باسم الانتشار الخضري ، تأصيل قصاصات النبات في الماء ، ويمكن الوصول إليها لكل من البستانيين المبتدئين وذوي الخبرة. يوفر انتشار المياه فائدة إضافية تتمثل في السماح لك بمراقبة تطوير الجذر ، وتوفير ملاحظات فورية حول هذه العملية. العديد من النباتات ، مثل Pothos و Philodendrons ، تجذر في الماء ، وغالبًا ما تقوم بتطوير جذور في غضون 10 أيام. في معظم الحالات ، ستبدأ في أخذ قطع أسفل العقدة مباشرة ، ثم قم بإزالة الأوراق السفلية ، ويلميها في الماء النظيف ، وتحديثها أسبوعيًا. تبدأ العديد من النباتات في التأصيل في 1 إلى 4 أسابيع ، اعتمادًا على الأنواع. بمجرد أن تصل الجذور إلى حوالي 2 بوصة ، يمكنك زرع قطعك إلى التربة أو الاستمرار في زراعته في الماء إلى أجل غير مسمى تقريبًا عن طريق إضافة الأسمدة السائلة المخففة مرة واحدة في الشهر.

إلى جانب الأعشاب ، يمكنك أن تنمو في مطبخك دون أي تربة ، سنستكشف مجموعة متنوعة من النباتات المنزلية – من الكلاسيكيات إلى الغريبة وحتى التجريبية – التي تنتشر أو تنمو بشكل جيد في الماء. لكل واحد ، سنقوم بتغطية الطريقة الصحيحة لاتخاذ قصاصات ، والظروف التي يحتاجون إليها ، وما يجب القيام به بمجرد أن تتمسك بالجذور. لذلك ، احصل على جرة صافية وزوج من المقصات. حان الوقت لتنمو أكثر خضرة ، وقطع واحد في وقت واحد.