20 منشفة منزلية يمكنك نشرها أو تنموها في الماء

إن نشر النباتات المنزلية في الماء عبارة عن طريقة واضحة ومجانية ومكافأة لتوسيع حديقتك الداخلية. تتضمن هذه التقنية ، المعروفة باسم الانتشار الخضري ، تأصيل قصاصات النبات في الماء ، ويمكن الوصول إليها لكل من البستانيين المبتدئين وذوي الخبرة. يوفر انتشار المياه فائدة إضافية تتمثل في السماح لك بمراقبة تطوير الجذر ، وتوفير ملاحظات فورية حول هذه العملية. العديد من النباتات ، مثل Pothos و Philodendrons ، تجذر في الماء ، وغالبًا ما تقوم بتطوير جذور في غضون 10 أيام. في معظم الحالات ، ستبدأ في أخذ قطع أسفل العقدة مباشرة ، ثم قم بإزالة الأوراق السفلية ، ويلميها في الماء النظيف ، وتحديثها أسبوعيًا. تبدأ العديد من النباتات في التأصيل في 1 إلى 4 أسابيع ، اعتمادًا على الأنواع. بمجرد أن تصل الجذور إلى حوالي 2 بوصة ، يمكنك زرع قطعك إلى التربة أو الاستمرار في زراعته في الماء إلى أجل غير مسمى تقريبًا عن طريق إضافة الأسمدة السائلة المخففة مرة واحدة في الشهر.
إلى جانب الأعشاب ، يمكنك أن تنمو في مطبخك دون أي تربة ، سنستكشف مجموعة متنوعة من النباتات المنزلية – من الكلاسيكيات إلى الغريبة وحتى التجريبية – التي تنتشر أو تنمو بشكل جيد في الماء. لكل واحد ، سنقوم بتغطية الطريقة الصحيحة لاتخاذ قصاصات ، والظروف التي يحتاجون إليها ، وما يجب القيام به بمجرد أن تتمسك بالجذور. لذلك ، احصل على جرة صافية وزوج من المقصات. حان الوقت لتنمو أكثر خضرة ، وقطع واحد في وقت واحد.
بوثوس
نبدأ مع الكلاسيكية: Pothos (epipremnum aureum). أوراقها على شكل قلب وكروم زائدة تزدهر في الماء مع الحد الأدنى من الجهد. لتنمية نبات بوثوس بدون تربة ، انتشار جذع من 4 إلى 6 بوصات مع عقدة واحدة على الأقل وبعض الأوراق الصحية ، مما يزيل أيًا من شأنه أن يجلس تحت الماء. انهم يفضلون الضوء المشرق وغير المباشر. يجب عليك الحفاظ على مستوى المياه واستبداله أسبوعيًا. بمجرد أن تصل الجذور إلى حوالي 3 بوصات أو أكثر ، يمكنك إما زراعة القطع إلى وعاء أو تركها في الماء ، مما يوفر له تغذية شهرية للأسمدة السائلة المخففة.
نبات العنكبوت
مصنع العنكبوت (الكلوروفيتوم comosum) مثالي لنشر الماء. أنها تنتج عنكبوت الأطفال (نباتات العنكبوت للأطفال) التي الجذر في غضون أسبوعين إلى أسبوعين في الماء النظيف. الحفاظ على القاعدة فقط مغمورة وتحديث المياه الأسبوعية. بمجرد أن تكون الجذور حوالي 2 بوصات ، أو زرع أو مواصلة النمو المائي ، مما يضيف الأسمدة المخففة شهريًا. بمجرد أن يكبر كل شيء ، هناك العديد من الطرق الصديقة للميزانية لجعل نباتات العنكبوت بواير.
محظوظ الخيزران
Dracaena Sanderiana ، المعروفة باسم Lucky Bamboo ، هي شجيرة معمرة موطنها غرب إفريقيا ، والتي تنتمي إلى عائلة الهليون. على الرغم من اسمها المشترك ، فهي ليست الخيزران الحقيقي. عنصر أساسي من انتشار الماء ، يمكن زراعة الخيزران المحظوظ دون أي تربة. في الواقع ، لا يحتاج إلا إلى بضع بوصات من الماء لتنمو بسعادة ، لكن الكثير من الناس يستخدمون الصخور أو الحصى للحفاظ على النبات في وضع مستقيم ، حيث لا تريد أن تغمر الأوراق.
Heartleaf Philodendron
من السهل نشر Heartleaf Philodendron (Philodendron Hederaceum) في الماء. اقطف أسفل عقدة مباشرة ووضعها في ماء نظيف ودرجات حرارة الغرفة. تظهر الجذور عادة في غضون أسبوعين تحت الضوء المشرق غير المباشر. لزرع الأعضاء ، انتظر حتى يبلغ طول الجذور 2 إلى 3 بوصات ، ثم يوعب القطع في التربة ذات الإنتاج الجيد. يمكنك أيضًا الاستمرار في نموه بشكل مائي مع تغذية شهرية للأسمدة السائلة المخففة. هذا النبات المرن مثالي لقرار داخلي ويتكيف بشكل جيد مع الإضاءة المنخفضة.
زنبق السلام
موطنها في أمريكا الوسطى والجنوبية الاستوائية ، وكذلك بعض الجزر في غرب المحيط الهادئ ، فإن زنابق السلام (Spathiphyllum spp.) ليست غرباء للمياه. عند الانتشار في الماء ، سترغب في الحفاظ على التاج والأوراق فوقه لمنع التعفن. حافظ على زنابق السلام في الضوء المشرق غير المباشر وقم بتغيير مياهها كل أسبوعين إلى أسبوعين. إنها مصانع صيانة منخفضة تضيء المساحات الداخلية بأوراقها الكبيرة ، والتي تصل إلى ارتفاع 3 أقدام وعرضها بنفس القدر.
نبات كروتون
تنتشر نباتات كروتون (Codiaeum spp.) في الماء من القطع ، ولكن يستغرق الظهور وقتًا أطول ، وغالبًا ما تصل إلى شهر أو أكثر ، ما لم تتراوح درجة الحرارة بين 70 و 80 درجة فهرنهايت ويتم الاحتفاظ بها في أشعة الشمس المشرقة غير المباشرة. قبل الانتشار ، قم بإزالة أي أوراق تجلس تحت الخط المائي. بمجرد أن يبلغ طول الجذور بضع بوصات ، انقل إلى التربة أو الاستمرار في النمو في الماء مع الأسمدة السائلة في بعض الأحيان.
نبات التنين
مصنع التنين (Dracaena spp.) حساس للفلورايد والكلور ، لذلك يوصى بتجنب ماء الصنبور واستخدام مياه الأمطار المصفاة عند الانتشار بدلاً من ذلك. للبدء ، قم بقص جذع من 6 إلى 8 بوصات أسفل العقدة مباشرة باستخدام مقصات معقمة وإزالة أي أوراق أقل قد تنخفض في الماء. ضع القطع في الضوء المشرق غير المباشر وقم بتغيير الماء أسبوعيًا لمنع تلف الأوراق وتعفن الجذر.
نبات القناع الأفريقي
ينمو نبات القناع الأفريقي (Alocasia × Amazonica) بشكل جيد في الماء إذا قمت بفصل إزاحة صحية أو جذور مع جذور ، وشطف التربة ، وتغمر جذورها في المياه النظيفة. قم بتغيير هذا الماء أسبوعيًا واحتفظ بالمصنع في ضوء مشرق غير مباشر. غالبًا ما تظهر العقد والجذور في غضون 2 إلى 4 أسابيع ، على الرغم من أن النمو يمكن أن يكون أبطأ في ظروف أكثر برودة.
عثة الأوركيد
The Moth Orchid (Phalaenopsis spp.) عبارة عن زهرة جميلة يمكنك أن تنمو داخلها دون استخدام أي تربة. إنه يزدهر عندما تظل جذورها مغمورة جزئيًا في مياه درجة حرارة الغرفة – وهذا ما تغير أسبوعيًا – إلى ضوء مشرق ولكن مظللة. تتطور جذور جديدة في غضون 2 إلى 4 أسابيع ؛ بمجرد أن يبلغ طولها 2 إلى 3 بوصات ، إما إعادة تدوير في وسائط اللحاء أو تستمر في المائية مع الأسمدة السحلية الشهرية. تجنب نقع التاج لمنع التعفن.
دائمة الخضرة الصينية
في الأصل من النباتات المظللة ذات الحجم الكبير ، تزدهر دائمة الخضرة الصينية (Aglaonema Modestum) في ضوء داخلي معتدل وهي معانٍ منزلية منخفضة الصيانة يمكنك أن تنمو بسهولة في الماء. للانتشار ، قم بقطع جذع صحي من 4 إلى 6 بوصات مباشرة أسفل العقدة باستخدام مقص معقم. قم بإزالة الأوراق السفلية لفضح عقدة واحدة على الأقل ، مما يضمن عدم وجود أوراق مغمورة. تتطور الجذور القوية عادةً في غضون 4 إلى 6 أسابيع لخضرة دائمة الخضرة الصينية ، وعندها يمكنك إعادة زراعتها إذا كنت ترغب في ذلك.
نبات الجبن السويسري
لنشر نبات الجبن السويسري (Monstera Deliciosa) في الداخل ، ستحتاج إلى القليل من الماء. حدد جذعًا صحيًا مع عقدة واحدة على الأقل وبرعم الإبط (الموجود في محور الورقة). امنح قطعك مشرقًا غير مباشر ، وقم بتغيير الماء كل 5 إلى 7 أيام. يشير اسمها اللاتيني ، بمعنى “وحشي” و “لذيذ” أو “حساسة” ، أوراقه الكبيرة المثقبة والفواكه المنكهة التي يمكن تناولها عند النضج.
نبات المطاط
لنشر نبات المطاط (Ficus lexta) في الماء ، استخدم مقصات معقمة لاتخاذ قطع أقل بقليل من العقدة. قم بإزالة الأوراق السفلية لفضح عقدة واحدة على الأقل ، مما يضمن عدم وجود أوراق مغمورة عند وضعها في الماء. قم بتغيير الماء كل 5 إلى 7 أيام لمنع الركود ، وستتطور جذور جديدة عادةً في غضون 4 إلى 6 أسابيع.
كالاديوم
يحجم لأوراقه النابضة بالحياة ، Caladium (Caladium spp.) يزدهر في الماء. لنشر Caladium ، المعروف أكثر باسم “آذان الفيل” ، حدد جذعًا صحيًا مع ورقة واحدة على الأقل وجزء من الدرنات البنية المرفقة. ضع القطع في كوب من الماء ، مع مغمورة العقدة وورقة فوق خط المياه. امنحه ضوءًا مشرقًا وغير مباشر ، وقم بتغيير الماء أسبوعيًا لتشجيع نمو الجذر الجديد.
كرمة رأس السهم
كرمة رأس السهم (Syngonium podophyllum) عبارة عن منشأة منزلية سريعة النمو وشعبية تعرض أوراقًا أنيقة على شكل أسهم. لنشر syngonium بسرعة في الماء ، استخدم المقصات المعقمة لقطع جذع من 4 إلى 6 بوصات أسفل العقدة مباشرة. قم بإزالة الأوراق السفلية قبل وضع الجذع في كوب من الماء لمنعها من التعفن. مع مغمورة عقدة واحدة على الأقل ، تتطور الجذور عادةً في غضون أسبوع إلى أسبوعين.
البنفسجي الأفريقي
لنشر البنفسج الأفريقي (Saintpaulia ionantha) في الماء ، حدد ورقة صحية دون تباين كبير من الصف الأوسط من النبات. قم بإزالته برفق عن طريق التبديل إلى جانب حتى ينفصل ، وتجنب الأضرار التي لحقت بالورقة. باستخدام مقص معقم ، قم بعمل قطع زاوية على البالغة (جذع الورقة) حوالي 1 إلى 2 بوصة أسفل شفرة الورقة. ضع القطع في حاوية بحيث يتم غمر الجذع فقط في الماء ، مع الحفاظ على الورقة نفسها جافة. تستغرق البنفسج الأفريقية وقتًا أطول من جذر Vines أو Pothos ، حيث تستغرق حوالي شهر لتنبت نموًا جديدًا.
Paperwhite
لزراعة الورق الورقية (نرجس البردي) في الماء ، ضع المصابيح في طبق ضحل مملوء بالحجارة أو الحصى. تأكد من غمر قاعدة كل لمبة فقط لمنع التعفن. ضع الحاوية في الضوء المشرق غير المباشر والحفاظ على درجة حرارة غرفة باردة (من 50 إلى 60 درجة فهرنهايت) لإطالة الإزهار. تتطور الجذور عادةً في غضون أسبوع ، مع ظهور أزهار بيضاء عطرة في 4 إلى 6 أسابيع. لمنع السيقان الطويلة المرنة ، فكر في سقي مع محلول الكحول من 4 ٪ إلى 6 ٪ بمجرد أن يتراوح طول البراعم من 1 إلى 2 بوصات.
نبات الأفعى
على عكس نباتات الأفعى المثيرة للثنائي (Dracaena trifasciata) تزدهر دون عناء في الماء. لزراعة نبات الأفعى في الماء فقط وليس التربة ، استخدم مقصات معقمة لقطع ورقة صحية بالقرب من قاعدتها. السماح للنهاية المقطوعة أن تنتهي لمدة 1 إلى يومين لمنع التعفن. ثم ، ضع القطع في كوب من الماء مع غمر البوصة السفلية. ضع الحاوية في ضوء الشمس المشرق غير المباشر وتغيير الماء كل أسبوع.
قصب غبي
لنشر قصب غبي (Dieffenbachia spp.) في الماء ، استخدم مقصات نظيفة لقطع قسم جذع أسفل العقدة مباشرة. قم بإزالة أي أوراق يمكن غمرها لمنع العفن قبل وضع القطع في كوب من الماء مع مغمورة عقدة واحدة على الأقل. امنحه الضوء المشرق غير المباشر وقم بتغيير الماء كل بضعة أيام. يستمد اسم “قصب الغباء” من النسغ السامة للمصنع ، والتي يمكن أن تسبب عدم الكلام المؤقت إذا تم تناوله ، لذلك احتفظ بالحيوانات الأليفة والأطفال. على الرغم من هذه السمية ، يتم تقدير قصب الغباء لأوراقه المورقة والمتنوعة والقدرة على التكيف.
Horsehead Philodendron
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن المزيد من النباتات المنزلية المغامرة للانتشار وليس لديهم بالضرورة إبهام أخضر ، فكر في Philodendron (Philodendron bipinnatifidum). لنشر Philodendron Horsehead في الماء ، حدد جذعًا صحيًا مع عقدة واحدة على الأقل وعدد قليل من الأوراق. باستخدام مقصات معقمة ، قم بعمل قطع نظيفة أسفل العقدة مباشرة. ضع القطع في كوب من الماء مع مغمورة العقدة والأوراق فوق خط الماء ، وإزالة أي أوراق بالقرب من القاعدة لمنعها من الجلوس في الماء.
Hoya Heart Plant
يمكن ضرب مصنع Hoya Heart أو حبيبته Hoya (Hoya Kerrii) من خلال انتشار الماء. الإجراء واضح ومشابه للنباتات الأخرى في هذه القائمة. ومع ذلك ، يقترح بعض البستانيين استخدام قصاصات بأكثر من عقدة واحدة وأوراق متعددة لتحقيق نجاح أكبر. من خلال الصيانة اليقظة ، من المؤكد أن Hoya Kerrii المنتشرة ستعود لك.