2025-26 ربع نهائي مباراة كرة القدم الجامعية، تنبؤات لعبة الوعاء، الاختيارات، الاحتمالات

ليس هناك الطاغوت. لا يوجد فريق لا يزال قائماً سيتم الحديث عنه في العقود القادمة.

في غياب واحد، غالبًا ما يتم التعامل مع ولاية أوهايو كواحدة، حيث تتمتع بدفاع فعال تاريخيًا، وحلقات البطولة الوطنية في الموسم الماضي، والمرتبة الأولى طوال الموسم بأكمله تقريبًا. لكن الخلل القاتل المحتمل كان واضحًا منذ المباراة الافتتاحية للموسم، عندما تغلب فريق بوكايز على تكساس برصيد 14 نقطة. ظهرت مرة أخرى في مباراة لقب Big Ten، عندما سجلت ولاية أوهايو 10 نقاط في الخسارة أمام إنديانا.

يدخل الأبطال المدافعون إلى التصفيات باعتباره المصنف رقم 2، ولكن مع الهجوم الذي يحتل المرتبة 28، بعد أن اقتصر على أقل من 20 نقطة في المباراة الواحدة ضد أقوى أربعة دفاعات (تكساس، واشنطن، ميشيغان، إنديانا) التي واجهها، بقيادة لاعب أساسي في السنة الأولى (جوليان ساين) الذي عانى تحت الضغط، وتم إقالته خمس مرات ضد هووسيرز.

تم تصميم جبهة ميامي لإحداث فوضى مماثلة – تضم All-American Rueben Bain Jr. وكبير Akheem Mesidor – كجزء من أفضل 10 دفاعات تجبر ما يقرب من دورانين في كل مباراة، وتغلق الجري وتتفوق في المنطقة الحمراء. قد يكافح فريق Hurricanes (+9.5) أيضًا من أجل التسجيل، لكن مفاجأة الجولة الأولى من مباراة College Football Playoff في Texas A&M ستكون أكثر فائدة بكثير من إجازة فريق Buckeyes التي تبلغ 25 يومًا قبل ربع النهائي ليلة الأربعاء.

ولاية أوهايو – التي لا تزال المراهنة المفضلة للفوز باللقب الوطني – لم تحقق هذا الهدف في المرات الثلاث الماضية التي قضت فيها غالبية الموسم على قمة صناديق الاقتراع (1998، 2006، 2015). كانت البطولات الوطنية الثلاث الأخيرة لفريق Buckeyes (2002، 2014، 2024) جميعها غير متوقعة، بما في ذلك الموسم الماضي باعتباره المصنف الثامن.

Orange Bowl: Texas Tech (+2.5) فوق ولاية أوريغون

لقد تجاوزت شركة Texas Tech الضجيج الذي يغذيه NIL، حيث فازت بأول لقب لها في Big 12، بينما لم تهزم مع Behren Morton تحت المركز، بالإضافة إلى 12-0 مقابل السبريد مع لاعب الوسط الأساسي بصحة جيدة.

على الرغم من أن Dan Lanning قد جعل فريق Ducks متنافسًا سنويًا، إلا أنه خسر أيضًا أكبر مباريات الفريق في كل موسم، وغالبًا ما كان هو المرشح المفضل.

سيجبر دفاع الجري الأعلى تصنيفًا في Texas Tech Dante Moore على تحمل الكثير من المسؤولية، بعد أن رمي لمسافة 149 ياردة في المتوسط، مع هبوط واحد وثلاثة اعتراضات في مواجهتين سابقتين له ضد أفضل 10 دفاعات (إنديانا، آيوا)، عندما بلغ متوسط ​​​​البط 19 نقطة.

روز بول: ألاباما (+7.5) فوق ولاية إنديانا

ولم يكن من قبيل الصدفة أن كل فريق حصل على وداع العام الماضي خرج من البطولة. لن يكون فريق Hoosiers محصنًا ضد تأثيرات التوقف لمدة أربعة أسابيع تقريبًا، وقضاء الشهر الماضي كأفضل فريق في البلاد، ولم يعد قادرًا على لعب الورقة التي لا يؤمن بها أحد.

لمرة واحدة، يحمل ألاباما هذه الشريحة، في السيناريو الذي لا يمكن تصوره للبرنامج الأكثر هيمنة في تاريخ الرياضة حيث يلعب دور المستضعف ضد فريق FBS صاحب أكبر عدد من الخسائر على الإطلاق. يقع الضغط على فريق Hoosiers – الذي فاز بثلاث مباريات بفارق خمس نقاط أو أقل – والفائز بجائزة Heisman فرناندو ميندوزا، الذي تضخمت أسهمه بسبب فئة الوسط الفقيرة على مر الأجيال.

لن يفتقر فريق تايد إلى الثقة، بعد عودة مذهلة في أوكلاهوما، ودخوله بموهبة وعمق أكبر من الفريق الأعلى تصنيفًا في البلاد.

Sugar Bowl: جورجيا (-6.5) على أولي ميس

لم يكن المتمردون ليشتركوا في مباراة العودة هذه بعد أن تنازلوا عن آخر 17 نقطة في المباراة – من أصل 43 نقطة مسموح بها في الموسم – ضد بولدوج في 18 أكتوبر، عندما سيطرت جورجيا على الكرة وحقق جونار ستوكتون أفضل أداء له هذا الموسم.

لن يتواجد قلب كيربي سمارت في التصفيات المتتالية، حيث يصل دفاعه إلى ذروته – حيث سمح بمتوسط ​​7.3 نقطة في المباريات الأربع الماضية – ومن المؤكد أن غياب لين كيفين سيكون محسوسًا.

ReliaQuest Bowl: آيوا (+5.5) فوق فاندربيلت

يتمتع فريق Hawkeyes دائمًا بالأمل، حيث تكبدوا خسائرهم الأربع – جميعها أمام الفرق المصنفة – بمتوسط ​​أقل من أربع نقاط. ليس من الجيد المراهنة ضد دييغو بافيا، لكن أفضل 10 تصنيفات دفاعية في ولاية أيوا تم الحصول عليها عن جدارة، حيث احتفظت بزوج من أفضل 10 مخالفات (إنديانا، أوريغون) بما يقرب من 20 نقطة أقل من متوسطاتها الموسمية.

صن بول: ديوك (-3.5) فوق ولاية أريزونا

لم يكن فريق Sun Devils هو نفسه دون أن يبدأ لاعب الوسط سام ليفيت. الآن، سيكون كيني ديلينجهام بدون أفضل متلقي له، حيث يركض للخلف ويمرر المتسرع، بالإضافة إلى التدخلات الأولية.

وهذا يكفي لترجيح كفة الملعب لصالح أحد أبطال ACC، الذي يجب أن يمنح دفاعه الانتهازي ممتلكات إضافية لداريان مينساه، رابع أفضل ممرر في البلاد.

وعاء الحمضيات: ميشيغان (+6.5) فوق تكساس

من الصعب معرفة الفريق الذي سيظهر عندما لا يظهر العديد من اللاعبين الأساسيين من كل جانب. على الرغم من أن آرتش مانينغ سوف يناسبك، فمن يدري إلى متى؟ – تم تدمير دفاع Longhorns والملعب الخلفي، مما جعل فريق Wolverines كلبًا حيًا بعد فوزهم على ألاباما في نفس الوعاء العام الماضي. وسيراقب المدرب الجديد كايل ويتنجهام. هل شيرون مور؟

لاس فيجاس باول: يوتا (-14.5) فوق نبراسكا

سيواجه فريق كورنهوسكرز الكثير من المشكلات في تسجيل النقاط بدون نجم الوسط (ديلان رايولا) والرجوع (إيميت جونسون)، لكن الدفاع يمثل مشكلة أكبر، حيث تخلى مؤخرًا عن 40 نقطة أمام هجوم أيوا الذي يحتل المرتبة 121.

يعرف مورجان سكالي، المنسق الدفاعي منذ فترة طويلة في يوتا والذي تحول إلى مدرب رئيسي، أن الطريق إلى النجاح يأتي من قصف الصخرة. أي شيء أقل من 200 ياردة سيكون بمثابة صدمة.

وعاء القوات المسلحة: رايس (+14.5) فوق ولاية تكساس

اللعبة التي تسلط الضوء على سخافة موسم الوعاء المتضخم تتميز بفريق البوم (5-7) الذي ليس لديه أي عمل يكافأ. لكن رايس – التي تمت دعوتها فقط بعد رفض العديد من المدارس – يجب أن تظهر إلحاحًا، وتبحث عن أول فوز لها منذ عام 2014 تحت قيادة مدرب السنة الأولى سكوت أبيل. The Bobcats هو 0-2 ضد انتشار هذا الموسم باعتباره المرشح المفضل لمرتين أو أكثر.

Liberty Bowl: البحرية (-7.5) فوق سينسيناتي

منذ عام 2013، أصبحت أكاديميات الخدمة 19-3 ضد انتشار ألعاب الكرة، وهي محمية إلى حد كبير من إلغاء الاشتراك وبوابة النقل.

لم يكن سينسي محظوظًا جدًا، حيث دخل هذه اللعبة بدون لاعب الوسط المتميز بريندان سورسبي – الذي سيجمع قريبًا سبعة أرقام في مكان آخر – وخمسة لاعبين آخرين على الأقل. حتى بكامل قوتها، كان فريق Bearcats يكافح من أجل إيقاف اللعبة الأرضية ذات التصنيف الأعلى للبحرية، حيث يمتلك دفاعًا يحتل المرتبة 104 في البلاد.

هوليداي بول: أريزونا (-2.5) فوق SMU

سيريد Wildcats المزيد من ذلك، حيث يرتد من حملة 4-8 لينهي هذا الموسم بستة انتصارات متتالية، في حين أن موستانج – الذين 0-3 في فترة ما بعد الموسم تحت قيادة ريت لاشلي – قد يكافحون للعثور على الحافز، وأضاعوا مؤخرًا فرصتهم في إجراء مباراة فاصلة للعام الثاني على التوالي. لم تسمح أريزونا بمرور أكثر من 200 ياردة منذ سبتمبر.

Duke’s Mayo Bowl: ولاية ميسيسيبي (-3.5) فوق ويك فورست

لقد تحمل فريق Bulldogs تحديًا مرهقًا من هيئة الأوراق المالية والبورصة، وهم أفضل بكثير مما يوحي به سجلهم (5-7)، بعد أن تقدموا أيضًا 3-0 مقابل الفارق كمفضل. ركض لاعب الوسط الجديد الحقيقي كاماريو تايلور لمسافة 173 ياردة وهبطتين في أول مسيرته المهنية ضد Ole Miss، في حين أن هجوم Demon Deacons غير المتسق سيكون بدون المهاجم الرائد Demond Claiborne.

أفضل الرهانات: جورجيا، البحرية

هذا الموسم: 116-131-1 (18-31) (دخول الثلاثاء)

سجل 2014-24: 1,392-1,309-31

