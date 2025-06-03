2025 Belmont Stakes Odds و Draw و Post Positions: الصحافة المفضلة

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تم تعيين حقل Belmont Stakes لعام 2025 – الذي سيتم تشغيله للعام الثاني على التوالي في دورة سباق ساراتوجا مع تخضع باركت بارك -.

هناك ثمانية خيول في هذا المجال للمحطة الأخيرة من التاج الثلاثي 2025 ، ولكن هناك عناوين رئيسية واضحة: الصحافة والسيادة.

رقم 7 ، تم تثبيت الصحافة ، التي تحتل فوزًا كهربيًا في The Preakness كمفضلة للوحد ، كمفضل 8-5 على خط الصباح ، متقدماً على السيادة رقم 2 ، بطل Kentucky Derby 2025.

وقال مايكل مكارثي مدرب الصحافة “بالنظر إلى المكان الذي نرسم فيه ، هناك القليل من السرعة بداخلنا”. “من الواضح أن الحصان في الخارج (Heart of Honor) كان متهورًا بعض الشيء (في البوابة) في Preakness. أرى أننا نركض في المنعطف الأول – كل هذه السباقات الثلاثة التي تتمتع بها وتيرة صادقة للغاية – وأعتقد أننا سنوضع في وضع متربة.”

تم وضع علامة على السيادة ، التي تخطت البكر بعد إزعاج الصحافة للفوز بالركض للورود ، باحتمالات 2-1 لبلامونت.

وقال بيل موت ، مدرب السيادة ، “لقد تحسن – مثل العديد من هذه الخيول”. “هذه المجموعة بأكملها ، إذا نظرت إلى شكلها والطريقة التي طوروها على مدار هذا العام ، أعتقد أنها أحرزت تقدمًا مطرداً. يجب أن يكون سباقًا مثيرًا للاهتمام يوم السبت.”

على الرغم من أنه يمكنك توقع أن تجذب السيادة والصحافة حصة الأسد من الاهتمام المراهن في ساراتوجا يوم السبت ، إلا أن هناك بعض المشاركين الآخرين الذين تم تسعيرهم كمتنافسين على خط الصباح.

رقم 6 Baeza ، الذي كان يدير المركز الثالث المثير للإعجاب باعتباره دخولًا متأخرًا عصريًا في Derby ، هو المرشح الثالث في 4-1 ، متقدماً على Rodriguez من Bob Baffert.

جلس رقم 3 رودريغيز (6-1) في أول ساقين من التاج الثلاثي مع إصابة في قدمه ، ولكن تم تطهيره في الرحلة إلى ساراتوجا. كانت بدايته الأخيرة فوزًا في النصب التذكاري في Wood في Aqueduct.

يمكنك أن تتوقع الكثير من الغرباء التي تربط Baeza و Rodriguez بواحد ، أو كليهما من المفضلات ، ولكن لا تفاجأ إذا كانت هذه الاحتمالات تنجرف قليلاً ، لأن هذا السباق سيحتوي على مقبض غير متوازن مع الأموال التي تتدفق على الأوزان الثقيلة.

من الواضح أن صانعي Oddsmakers يرون أن هذا سباق من ثلاثة مستويات مع اثنين من المفضلات ، ومتنافسين ، ثم الجميع.

رقم 1 Hill Road ، الفائز في بيتر بان ستيكس في الشهر الماضي في Aqueduct ، هو التالي مع 10-1 احتمالات.

سوف يتجول من قبل بيلمونت بطل بيلمونت إيراد أورتيز جونيور مرتين وتدريبه تشاد براون.

كرودو ، الذي سيبدأ في المركز رقم 5 ، هو 15-1.

إن أكبر طلقتين طويلتين في هذا المجال هما رقم 4 غير متجانس ورملة شرف رقم 8 ، وكلاهما تم تسعيره كـ 30/1 على خط الصباح.

2025 Belmont Stakes Odds