2026 NBA Playoff يختار، احتمالات

محتوى القمار 21+. قد تحصل صحيفة نيويورك بوست على عمولة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال الروابط الخاصة بنا. اقرأ معاييرنا التحريرية لمزيد من المعلومات.



يقوم فريق سلتكس وسفنتي سيكسرز بتجديد واحدة من أقدم المنافسات في التصفيات في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، لكن سوق المراهنة يوضح أنه لا يتم التعامل مع هذا الأمر على أنه سلسلة قديمة من العملات المعدنية.

يدخل بوسطن المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظًا بعد حصوله بشكل مفاجئ على المصنف رقم 2، بينما كان على فيلادلفيا النجاة من بطولة Play-In فقط للوصول إلى هنا بعد موسم عادي 45-37، والذي كان بمثابة نهاية مفاجئة سارة في حد ذاته.

لقد اصطف صانعو الصعاب بقوة خلف فريق سلتكس.

أدرج FanDuel Sportsbook بوسطن كنقطة مفضلة بـ 12.5 نقطة للعبة 1، بينما أفاد DraftKings Sportsbook أن فريق Celtics افتتح حوالي -900 للفوز بالسلسلة، مقارنة بـ +600 لـ 76ers.

قد يتم تقليص هذه الفجوة إذا كان لدينا جويل إمبييد يتمتع بصحة جيدة.

خضع رجل فيلادلفيا الكبير لعملية استئصال الزائدة الدودية الأسبوع الماضي ولا يزال بدون جدول زمني للعودة إلى المحكمة.

غياب إمبييد يعني أنه سيتم وضع الكثير على أكتاف تيريس ماكسي، الذي خرج من موسم عادي، حيث بلغ متوسطه 28.3 نقطة في المباراة الواحدة.

لقد ازدهر ماكسي ضد فريق سيلتيكس هذا الموسم، وأتوقع أن يستمر ذلك خلال الجولة الأولى حتى لو لم يكن لدى فريقه فرصة كبيرة لتحقيق المفاجأة.

في أربع مباريات ضد بوسطن خلال الموسم العادي، بلغ متوسط ​​​​ماكسي 30 نقطة في المباراة الواحدة، بعد أن انخفض مرتين على الأقل 33 نقطة.

الرهان على الدوري الاميركي للمحترفين؟

لقد أضاءها بشكل خاص من خارج القوس، بمتوسط ​​51.4 بالمائة من 3 نقاط على ما يقرب من تسع محاولات في كل مباراة.

سوف يتألق ماكسي، ولكن هذا هو كل ما سيسير عليه فريق Sixers خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك.

المسرحية: Tyrese Maxey ليكون قائد السلسلة في النقاط المسجلة (-120، DraftKings Sportsbook)

لماذا تثق في نيويورك بوست للمراهنة

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الألعاب الرياضية. إنه على دراية بشكل خاص بالثلاثة الكبار – MLB، وNFL، وNBA.