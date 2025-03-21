3 أعشاب يجب أن تتجنب النمو بالقرب من الطماطم في الحديقة

لقد فكر البستانيون والآباء المنزليين منذ فترة طويلة في نباتاتنا على أنها أكثر من النباتات. في بعض الأحيان نتعامل معهم كما لديهم مشاعر وشخصيات. في الواقع ، كان من المعروف أن النباتات لديها شعور بالرائحة ، ومن المحتمل أنك سمعت أنها تستجيب بشكل جيد للموسيقى. على الرغم من أن الحكم مختلط في تلك النتائج ، إلا أن النباتات لديها تفضيلات حول من يتسكعون معه.

بينما تخطط لحديقتك هذا العام ، يجب أن تكون على دراية بالنباتات ، بما في ذلك الأعشاب ، لا ينبغي أن تكون قريبة جدًا من الطماطم. يعتمد هذا التوجيه على زراعة مصاحبة وكيف تستفيد حديقتك أو تعانيها عندما تزرع نباتات معينة بالقرب من بعضها البعض. لا تعمل الأعشاب مثل الشمر والشبت وإكليل الجبل بشكل جيد مع نباتات الطماطم ، ويمكن أن تتركك مع نبات متوقف وحصاد أصغر.

أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو اعتلال الأليل ، الذي يشير إلى إطلاق المواد الكيميائية (الكيميائية الأليلية) من النباتات التي يمكن أن تكون ضارة أو مفيدة للنباتات المحيطة. يتم تخزين الكيماويات الأليلية في كل جزء من نبات تقريبًا ، بما في ذلك جذوره وبذوره ، ولكن توجد في المقام الأول في الأوراق والجذور. يمكن نقل المواد الكيميائية عبر الهواء أو التربة ، وحتى من خلال الأوراق المتحللة المتساقطة.