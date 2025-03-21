3 أعشاب يجب أن تتجنب النمو بالقرب من الطماطم في الحديقة

لقد فكر البستانيون والآباء المنزليين منذ فترة طويلة في نباتاتنا على أنها أكثر من النباتات. في بعض الأحيان نتعامل معهم كما لديهم مشاعر وشخصيات. في الواقع ، كان من المعروف أن النباتات لديها شعور بالرائحة ، ومن المحتمل أنك سمعت أنها تستجيب بشكل جيد للموسيقى. على الرغم من أن الحكم مختلط في تلك النتائج ، إلا أن النباتات لديها تفضيلات حول من يتسكعون معه.
بينما تخطط لحديقتك هذا العام ، يجب أن تكون على دراية بالنباتات ، بما في ذلك الأعشاب ، لا ينبغي أن تكون قريبة جدًا من الطماطم. يعتمد هذا التوجيه على زراعة مصاحبة وكيف تستفيد حديقتك أو تعانيها عندما تزرع نباتات معينة بالقرب من بعضها البعض. لا تعمل الأعشاب مثل الشمر والشبت وإكليل الجبل بشكل جيد مع نباتات الطماطم ، ويمكن أن تتركك مع نبات متوقف وحصاد أصغر.
أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو اعتلال الأليل ، الذي يشير إلى إطلاق المواد الكيميائية (الكيميائية الأليلية) من النباتات التي يمكن أن تكون ضارة أو مفيدة للنباتات المحيطة. يتم تخزين الكيماويات الأليلية في كل جزء من نبات تقريبًا ، بما في ذلك جذوره وبذوره ، ولكن توجد في المقام الأول في الأوراق والجذور. يمكن نقل المواد الكيميائية عبر الهواء أو التربة ، وحتى من خلال الأوراق المتحللة المتساقطة.
الحفاظ على نباتات الطماطم منفصلة عن الشمر والشبت
العلاقة بين نباتات الطماطم والشمر هي مثال مثالي على اعتلال الأليل. يؤثر تنامي الشمر على مقربة من الطماطم على إنبات البذور وإنتاج الفاكهة وعادات النمو. إذا كان مصنع الطماطم الخاص بك ينتج عن الفاكهة ، فمن المحتمل أن يكون أصغر مما لو كنت قد نمت الشمر في مكان آخر. إذا اخترت زراعة الشمر بالقرب من النباتات الأخرى ، ففكر في القيام بذلك في وعاء ، حيث يتم انبعاث الأليمالشيات من الشمر من جذوره. لكن كن على دراية أنه حتى عند زراعته في وعاء ، من المعروف أن هذه العشبة تجذب المن ، مما يجعل نبات الطماطم الخاص بك عرضة للإصابة.
نباتات الشبت الناضجة لها أيضًا تأثير مماثل على نباتات الطماطم. اكتشفت دراسة أجريت عام 2019 المنشورة في “Ecologia Balkanica” أن البذور الشبت تمتلك ألييلشيكًا تؤدي إلى إنبات البذور المكبوت ، ونظام جذر أضعف ، وحجم الشتلات الأصغر بين نباتات الطماطم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نباتات الشبت والطماطم تتوق إلى البيئات الغنية بالمغذيات ، وتبادل مؤامرة زراعة وثيقة قد تعني موارد غير كافية للجميع. يتنافس النباتان أيضًا على الارتفاع ، مع الأطراف المترامية الأطراف في طماطم ، من المحتمل أن تمنع وصول الشبت إلى أشعة الشمس الكاملة ، والعكس بالعكس ، الهاوية الشبتة التي تخلق الظل على الطماطم.
نصائح للنضع في الاعتبار عند زراعة إكليل الجبل بالقرب من الطماطم
الديناميكية بين إكليل الجبل والطماطم أكثر تعقيدًا قليلاً ، مع آراء مختلطة حول توافقها. هذان المصنعان لهما احتياجات مختلفة ، مما يخلق تحديات لكل من النباتات لتزدهر في نفس الفضاء. تفضل شجيرات إكليل الجبل التربة الجافة ولها احتياجات مغذية منخفضة الصيانة مقارنة بنباتات الطماطم ، والتي تتطلب رطوبة متسقة وتربة خصبة.
ومع ذلك ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 في Scientia Horticulturae ، فإن تطبيق زيت إكليل الجبل على الأوراق والتربة من شتلات الطماطم قد عزز بالفعل نمو الجذر ، مما أدى بدوره إلى تحسين قدرة النبات على العناصر الغذائية. قد تغلبت الرائحة القوية من شجيرة إكليل الجبل أيضًا على وجود نبات طماطم مجاور ، مما يجعله غير مرئي للآفات المحبة للطماطم ، وبالتالي زيادة فرصها في الازدهار. مع وضع كل هذا في الاعتبار ، يتيح لك الطماطم المتنامية في وعاءها – مع تلبية التربة والري – بجانب شجيرة إكليل الجبل جني فوائد هذه العلاقة.
لذا ، ماذا يمكنك أن تزرع بالقرب من طماطمك؟ هناك العديد من الأسباب التي سترغب في إضافة الريحان إلى حديقتك ، واحدة منها هي أنها رفيق مثالي للطماطم ، وفي الحديقة وعلى طبقك. يكمل هذه الأعشاب اللذيذة الطماطم من خلال مساعدتهم على إنتاج المزيد من الفاكهة وتطوير جذور أقوى وسيقان وأوراق. يقومون بفعالية الآفات مثل Thrips التي تستهدف الطماطم وجذب النحل ، والتي تعود إلى نمو نبات الطماطم وإنتاج الفاكهة. إذا كنت تبحث عن مصنع مرافق آخر مفيد ، ففكر في زراعة البقدونس بالقرب من الطماطم.