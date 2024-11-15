3 اتجاهات مذهلة لديكور عيد الميلاد ستسيطر على هذا الموسم

إذا قمت بتزيين منزلك لعيد الميلاد بمجرد انتهاء أسبوع عيد الشكر، فقد يكون ترتيب ديكوراتك على رأس قائمة أولوياتك. على الرغم من أن الديكورات ستعتمد على كيفية احتفالك أنت وعائلتك بالأعياد، إلا أنك لن ترغب في تفويت أحدث صيحات الديكور هذا الموسم. ومع ذلك، قد لا يكون لديك الوقت أو الرغبة في البحث عنها. لذلك، قمنا بتحديد أفضل ثلاثة اتجاهات مذهلة لديكور عيد الميلاد والتي ستسيطر على هذا الموسم. يتصدر القائمة Chrome-mas. قصيدة لكل شيء معدني ولامع، ديكور الكروم سيكون في كل مكان في موسم العطلات هذا. في الواقع، يوضح دليل اتجاه العطلات لعام 2024 من Etsy أنه تم البحث عنه بنسبة 3800 بالمائة تقريبًا خلال العام الماضي.

هناك اتجاه آخر مثير للاهتمام وهو استخدام الألوان غير المتوقعة في ديكور عيد الميلاد. نغمات الجوهرة، مثل بورجوندي، والأخضر الزمردي، والأزرق الياقوتي، والأرجواني الجمشت، والأصفر السترين (اقرأ: الذهبي)، موجودة وستضيف الحياة إلى أرض العجائب الشتوية الخاصة بك. هذه أخبار جيدة بشكل خاص للأفراد الذين يريدون الابتعاد عن الألوان التقليدية، مثل الأحمر والأبيض والأخضر. الاتجاه الثالث هو مزيج من عناصر الديكور القديمة والرجعية. تهدف إلى إثارة الحنين إلى الماضي، مما يمنحك حرية استخدام القطع ذات القيمة العاطفية. هناك أيضًا تركيز متزايد على الحلويات، لذا لا تتردد في تزيين منزلك ببعض قطع الديكور على شكل حلوى. فكر فيما هو أبعد من قصب الحلوى وقم بتزيين منزلك بأعشاب من الفصيلة الخبازية اللذيذة، والكعك اللامع، وشرائح الكعك الغنية (يم!).