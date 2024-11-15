3 اتجاهات مذهلة لديكور عيد الميلاد ستسيطر على هذا الموسم

إذا قمت بتزيين منزلك لعيد الميلاد بمجرد انتهاء أسبوع عيد الشكر، فقد يكون ترتيب ديكوراتك على رأس قائمة أولوياتك. على الرغم من أن الديكورات ستعتمد على كيفية احتفالك أنت وعائلتك بالأعياد، إلا أنك لن ترغب في تفويت أحدث صيحات الديكور هذا الموسم. ومع ذلك، قد لا يكون لديك الوقت أو الرغبة في البحث عنها. لذلك، قمنا بتحديد أفضل ثلاثة اتجاهات مذهلة لديكور عيد الميلاد والتي ستسيطر على هذا الموسم. يتصدر القائمة Chrome-mas. قصيدة لكل شيء معدني ولامع، ديكور الكروم سيكون في كل مكان في موسم العطلات هذا. في الواقع، يوضح دليل اتجاه العطلات لعام 2024 من Etsy أنه تم البحث عنه بنسبة 3800 بالمائة تقريبًا خلال العام الماضي.
هناك اتجاه آخر مثير للاهتمام وهو استخدام الألوان غير المتوقعة في ديكور عيد الميلاد. نغمات الجوهرة، مثل بورجوندي، والأخضر الزمردي، والأزرق الياقوتي، والأرجواني الجمشت، والأصفر السترين (اقرأ: الذهبي)، موجودة وستضيف الحياة إلى أرض العجائب الشتوية الخاصة بك. هذه أخبار جيدة بشكل خاص للأفراد الذين يريدون الابتعاد عن الألوان التقليدية، مثل الأحمر والأبيض والأخضر. الاتجاه الثالث هو مزيج من عناصر الديكور القديمة والرجعية. تهدف إلى إثارة الحنين إلى الماضي، مما يمنحك حرية استخدام القطع ذات القيمة العاطفية. هناك أيضًا تركيز متزايد على الحلويات، لذا لا تتردد في تزيين منزلك ببعض قطع الديكور على شكل حلوى. فكر فيما هو أبعد من قصب الحلوى وقم بتزيين منزلك بأعشاب من الفصيلة الخبازية اللذيذة، والكعك اللامع، وشرائح الكعك الغنية (يم!).
طرق لدمج أفضل 3 اتجاهات لديكور عيد الميلاد في منزلك
إن إدراك أهم ثلاثة اتجاهات لعيد الميلاد لن يكون ذا فائدة كبيرة إذا كنت لا تعرف كيفية دمج الزخارف في منزلك. للتوضيح، يدور Chrome-mas حول احتضان شخصيتك المتألقة ومنحها حرية التحكم في قرارات الديكور الخاصة بك. وهذا يعني الاعتماد على الألوان المعدنية أكثر من الألوان المحايدة أو الباستيل وتفضيل الأشياء اللامعة. على سبيل المثال، يمكنك إضافة طبقات من الزينة الذهبية والفضية على الصنوبريات الخاصة بك واستخدام الزخارف العاكسة، مثل زخارف الأشجار المرآة، حول منزلك. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت كرات الديسكو المستوحاة من السبعينيات رائجة ويمكن أن تساعد في إضافة بعض التألق إلى احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. هل تريد الخروج بكل ما في وسعك؟ فيما يلي بعض النصائح لدمج اتجاه الديسكو لعيد الميلاد في ديكور عطلتك.
ومع ذلك، إذا كنت تفضل شيئًا أكثر دقة، فاحصل على ديكورات ذات ألوان جوهرة لمنزلك. ستضفي الظلال على تصميماتك الداخلية لمسة مريحة وستكون بمثابة بداية محادثة طبيعية. لذلك، احصل على بعض زخارف الأشجار المذهلة، والشموع ذات الظل الجوهري، وبياضات الطاولة، وغيرها من الزخارف لدمج هذا الاتجاه. للحصول على مظهر أكثر دراماتيكية، اعرضها على الحلي الذهبية أو الفضية المتلألئة. لتأصيل احتفالاتك بالتقاليد والذكريات الممتعة للعصر الماضي، اعتمد على ديكورات العطلات القديمة. أخرج الجوارب المتماسكة يدويًا وأواني الطعام الزهرية وزخارف شجرة كيتشي التي تركتها جدتك وراءها. الهدف هو استخدام الديكور الموجود في العائلة منذ سنوات ويحمل قيمة عاطفية. في حال لم يكن لديك أي شيء من هذا القبيل، قم بشراء ديكور على الطراز العتيق أو اصنع أجمل زينة عيد الميلاد لعام 2024 بنفسك.