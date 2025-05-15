3 العناصر اليومية التي تتضاعف كقماس الطوارئ يمكن أن تكون بطانات

هل وجدت نفسك بحاجة إلى سلة المهملات ، لكن الخروج فارغة؟ يحدث ذلك أكثر مما نود أن نعترف به ، لأن هذا العنصر عادة ما يكون في أعلى قائمة التسوق. بغض النظر عما إذا كنت تستخدم القمامة السريعة التي يمكن الإصلاح والتي ستقوم على الفور بترقية مظهر حمامك أم لا ، فإن وجود شيء ما يمكن أن يكون هناك سلة المهملات أفضل من لا شيء. في تلك اللحظات غير المتوقعة ، عندما تتراكم القمامة وتلاشى الخطوط ، يمكن أن تقطع القليل من الحيلة شوطًا طويلاً.

إذا وجدت نفسك في قرصة ، فيمكنك استخدام أكياس البقالة القديمة أو الصحف أو حتى أكياس القماش القابلة لإعادة الاستخدام لتصطف بسرعة وفعالية على علب القمامة الخاصة بك حتى رحلة التسوق التالية. لا تساعد هذه البدائل المتاحة بسهولة على احتواء النفايات فحسب ، بل تمنع أيضًا الفوضى اللزجة والروائح الباقية من التراكم على الجانبين وأسفل صندوقك. على الرغم من أنها قد لا تكون مناسبة تمامًا أو دائمة مثل البطانات القياسية ، إلا أنها تقوم بالتأكيد بالخدعة في الربط والحفاظ على الأمور مرتبة.