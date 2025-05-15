3 العناصر اليومية التي تتضاعف كقماس الطوارئ يمكن أن تكون بطانات

هل وجدت نفسك بحاجة إلى سلة المهملات ، لكن الخروج فارغة؟ يحدث ذلك أكثر مما نود أن نعترف به ، لأن هذا العنصر عادة ما يكون في أعلى قائمة التسوق. بغض النظر عما إذا كنت تستخدم القمامة السريعة التي يمكن الإصلاح والتي ستقوم على الفور بترقية مظهر حمامك أم لا ، فإن وجود شيء ما يمكن أن يكون هناك سلة المهملات أفضل من لا شيء. في تلك اللحظات غير المتوقعة ، عندما تتراكم القمامة وتلاشى الخطوط ، يمكن أن تقطع القليل من الحيلة شوطًا طويلاً.
إذا وجدت نفسك في قرصة ، فيمكنك استخدام أكياس البقالة القديمة أو الصحف أو حتى أكياس القماش القابلة لإعادة الاستخدام لتصطف بسرعة وفعالية على علب القمامة الخاصة بك حتى رحلة التسوق التالية. لا تساعد هذه البدائل المتاحة بسهولة على احتواء النفايات فحسب ، بل تمنع أيضًا الفوضى اللزجة والروائح الباقية من التراكم على الجانبين وأسفل صندوقك. على الرغم من أنها قد لا تكون مناسبة تمامًا أو دائمة مثل البطانات القياسية ، إلا أنها تقوم بالتأكيد بالخدعة في الربط والحفاظ على الأمور مرتبة.
أعد استخدام أكياس البقالة تلك
بدلاً من التخلص من أكياس البقالة البلاستيكية أو الورقية بعد أن تتسوق ، احفظها وإعادة استخدامها في سلة المهملات الخاصة بك. غالبًا ما يجعلها حجمها وشكلها مناسبًا بشكل مدهش لصناديق النفايات الأصغر ، خاصة في الحمامات أو المكاتب. بالإضافة إلى ذلك ، يعد إعادة استخدام هذه الأكياس وسيلة صغيرة ولكنها ذات مغزى لتقليل النفايات البلاستيكية والحصول على القليل من الحياة الإضافية من شيء لديك بالفعل. إذا كنت ضيقة في مساحة التخزين ، فهناك اختراق لا بد منه لتخزين أكياس التسوق البلاستيكية للحفاظ عليها أنيقة ويمكن الوصول إليها.
ما هو لطيف في هذه الخدعة هو أنه يمكنك تخزين إمدادات لائقة من هذه الأكياس التي تم التخلص منها بسرعة ، وزيادة مواردك إلى الحد الأقصى. ليس ذلك فحسب ، بل يختار الكثير من الناس تخطي البطانة المذهلة تمامًا واستخدام هذه الأكياس فقط لربط علبهم ، لأنها عادة فعالة من حيث التكلفة ومستدامة. كلمة واحدة من النصيحة ، رغم ذلك – تأكد من فحصها قبل استخدامها ، لأن حقيبة ذات ثقب كبير أو دمعة لن تكون مفيدة للغاية.
إعادة تدوير الصحيفة القديمة
قد تكون فكرة غير تقليدية ، ولكن يمكنك استخدام الصحف لربط سلة المهملات الخاصة بك إذا نفدت البطانات. ما عليك سوى وضع بعض الأوراق مسطحة لتغطية القاع والجوانب ، أو الحصول على ماكرة بعض الشيء وقم بطيها في شكل أكثر تركيبًا. هذا الحل هو الأفضل لالتقاط النفايات الجافة – نظرًا لأن الصحف ليست ممتصة بشكل مفرط ، فمن الأفضل تجنب استخدامه للقمامة الرطبة أو الفوضوية التي يمكن أن تنقع وتخلق مشكلة أكبر. ومع ذلك ، بالنسبة لأشياء مثل القصاصات الورقية أو الأغلفة أو تغليف الأطعمة الجافة ، فإنه يعمل بشكل جيد بشكل مدهش للحفاظ على سلةك نظيفة.
إذا كان لديك صحف قديمة تتراكم ، فهذه طريقة رائعة لمنحهم حياة ثانية مفيدة قبل إعادة التدوير. إنه نهج حيلة وصديق للبيئة لتلك اللحظات عندما تجد نفسك بدون حقيبة تقليدية تقليدية. عندما تكون المهملات ممتلئة ، ما عليك سوى طي الحواف العليا من الصحيفة إلى الداخل لإنشاء ختم مؤقت ، ثم نقل الحزمة بعناية إلى سلة المهملات الرئيسية.
إعادة عرض أكياس القماش
إذا لم يكن لديك أي بطانات علبة سلة المهملات ، فيمكنك استخدام أكياس القماش. تجعل حقيبة حمل القماش أو حقيبة تسوق قابلة لإعادة الاستخدام بديلاً متينًا إذا كان لديك سلة المهملات المتوسطة الحجم أو إذا كنت تتجاهل عناصر النفايات غير السائلة الأثقل. أكياس القماش مصنوعة من مادة أثقل ، بحيث يمكنها تحمل وزن أكبر من أكياس البقالة البلاستيكية أو الصحيفة ، ويمكن إفراغها وغسلها لإعادة الاستخدام. فقط كن على دراية باستخدامها لقمامة رطبة أو فوضوية حقًا حتى لا تنتهي بالبقع أو الاضطرار إلى غسلها في كثير من الأحيان.
يمكنك الاحتفاظ بأكياس البقالة القابلة لإعادة الاستخدام نظيفة بمكون منزلي واحد – بيروكسيد الهيدروجين. ما عليك سوى رش الجزء الداخلي من الكيس ببيروكسيد الهيدروجين واتركه يجلس لبضع دقائق قبل مسحه بقطعة قماش نظيفة. هذا يساعد على تطهير الحقيبة والتخلص من أي روائح باقية ، مما يضمن أنها تظل خيارًا صحيًا لكل من محلات البقالة ، وفي قرصة ، علبة القمامة. فقط تأكد من أن الحقيبة جافة تمامًا قبل استخدامها لربط سلة المهملات الخاصة بك ، خاصة إذا كنت تتخلص من أي نفايات رطبة – وإلا ، فإنك تخاطر بالرطوبة التي تتسرب من خلال النسيج وجعل القمامة الخاصة بك يمكنها نفسها قذرة أو رائحة كريهة.