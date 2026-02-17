3 مشاهير واجهوا سرطان القولون والمستقيم

وفقًا لمركز إم دي أندرسون للسرطان، فإن سرطان القولون والمستقيم هو نمو غير طبيعي للخلايا يحدث في القولون أو المستقيم، وهو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي الذي تنتقل من خلاله الفضلات قبل الخروج من الجسم عبر فتحة الشرج. ويشيرون إلى أنه اعتبارًا من عام 2018، تم تشخيص أكثر من 150 ألف أمريكي بهذا المرض كل عام، مع بقاء حوالي 65٪ من الأشخاص على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد التشخيص.

من بين علامات سرطان القولون والمستقيم التغيرات في عادات الأمعاء، والألم أثناء حركات الأمعاء، والانتفاخ، ونزيف المستقيم، والتعب، وفقدان الوزن. ومع ذلك، من الضروري إجراء فحوصات منتظمة قبل ظهور الأعراض للوقاية من المرض أو اكتشافه مبكرًا حتى يكون العلاج أكثر فعالية. تنصح جمعية السرطان الأمريكية ببدء الفحوصات في سن 45 عامًا، إما من خلال تنظير القولون أو اختبار البراز، اعتمادًا على ما ينصح به طبيبك.

لقد تعامل عدد من المشاهير مع سرطان القولون والمستقيم على مر السنين، بما في ذلك ممثلين مثل كاثرين أوهارا، وشارون أوزبورن، وجيمس فان دير بيك. سنلقي نظرة على كيفية تأثير ذلك على هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى ما يمكن أن نتعلمه من تجاربهم.