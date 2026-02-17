3 مشاهير واجهوا سرطان القولون والمستقيم

وفقًا لمركز إم دي أندرسون للسرطان، فإن سرطان القولون والمستقيم هو نمو غير طبيعي للخلايا يحدث في القولون أو المستقيم، وهو الجزء الأخير من الجهاز الهضمي الذي تنتقل من خلاله الفضلات قبل الخروج من الجسم عبر فتحة الشرج. ويشيرون إلى أنه اعتبارًا من عام 2018، تم تشخيص أكثر من 150 ألف أمريكي بهذا المرض كل عام، مع بقاء حوالي 65٪ من الأشخاص على قيد الحياة لمدة خمس سنوات بعد التشخيص.
من بين علامات سرطان القولون والمستقيم التغيرات في عادات الأمعاء، والألم أثناء حركات الأمعاء، والانتفاخ، ونزيف المستقيم، والتعب، وفقدان الوزن. ومع ذلك، من الضروري إجراء فحوصات منتظمة قبل ظهور الأعراض للوقاية من المرض أو اكتشافه مبكرًا حتى يكون العلاج أكثر فعالية. تنصح جمعية السرطان الأمريكية ببدء الفحوصات في سن 45 عامًا، إما من خلال تنظير القولون أو اختبار البراز، اعتمادًا على ما ينصح به طبيبك.
لقد تعامل عدد من المشاهير مع سرطان القولون والمستقيم على مر السنين، بما في ذلك ممثلين مثل كاثرين أوهارا، وشارون أوزبورن، وجيمس فان دير بيك. سنلقي نظرة على كيفية تأثير ذلك على هؤلاء النجوم، بالإضافة إلى ما يمكن أن نتعلمه من تجاربهم.
سلطت وفاة كاثرين أوهارا الضوء على وصمة العار المرتبطة بسرطان القولون والمستقيم
توفيت الممثلة كاثرين أوهارا، التي اشتهرت بأدوارها في فيلم “Schitt’s Creek” و”Home Alone” و”Beetlejuice”، في 30 يناير 2026، بعد أن عانت من مشاكل في التنفس. كان سبب الوفاة هو الانسداد الرئوي المرتبط بسرطان القولون والمستقيم.
أبقت أوهارا تشخيصها خاصًا قبل وفاتها، ولم يتم الكشف عنه إلا في شهادة وفاتها. ومع ذلك، ورد أنها كانت تخضع للعلاج منذ مارس 2025 (عبر OurCancerStories).
إن تحفظ الممثلة في الحديث عن المرض يلهم الآخرين الآن ليكونوا أكثر انفتاحًا. وقالت ماري دي فيرا، وهي ناجية من السرطان منذ 10 سنوات، لقناة CTV News إنها ترى منظمات مناصرة في كل من الولايات المتحدة وكندا تستخدم وفاة أوهارا كنقطة انطلاق لفتح حوار حول هذا المرض.
وأشارت إلى أنه “سرطان تحت الخصر، وفي أي وقت تصاب فيه بهذا السرطان، يكون هناك عار ووصمة عار ومحرمات”. “أتذكر عندما تم تشخيص إصابتي، كان عمري 36 عامًا، وشعرت على الفور، “يا إلهي، من بين جميع أنواع السرطان، لماذا كان علي أن أعاني من مرض محرج؟” قالت للصحافة الكندية (عبر أخبار سي تي في).
أطلقت شارون أوزبورن مؤسسة لدعم مرضى سرطان القولون والمستقيم
عندما تم تشخيص إصابة شارون أوزبورن، زوجة مغني الروك الراحل أوزي أوزبورن، لأول مرة بسرطان القولون في المرحلة الثالثة في عام 2002، قالت إن الأمر “أسوأ مما تتخيل” (عبر أخبار الصحة الشخصية). وأوضحت أن السرطان انتشر إلى العقد الليمفاوية، وأضافت أنها خضعت لعملية جراحية فورية لإزالة قدمين من الجهاز الهضمي، فضلا عن خضوعها للعلاج الكيميائي لمدة ثمانية أشهر.
ومع ذلك، عندما تمت مقابلتها بعد 10 سنوات، نسبت نجاتها إلى الاكتشاف المبكر، قائلة: “الحياة هدية. لا تعتبرها أمرا مفروغا منه”. وقد واصلت إظهار هذا الامتنان من خلال خطابها العام وعملها في مجال المناصرة. في وقت مبكر، خلال الموسم الثاني من برنامج الواقع العائلي “The Osbournes”، سمحت بتصوير رحلة علاجها، بالإضافة إلى المشاركة في إعلانات الخدمة العامة التي تروج للكشف المبكر. كما أنشأت أيضًا برنامج شارون أوزبورن لسرطان القولون في مركز سيدارز سيناء الطبي للمساعدة في توفير موارد المرضى ورفع مستوى الوعي. (لكل OncoDaily).
كان جيمس فان دير بيك مدافعًا قويًا عن فحص سرطان القولون والمستقيم
توفي جيمس فان دير بيك، الذي ربما لعب دور المخرج الطموح داوسون ليري في الدراما المراهقة “Dawson’s Creek”، بسبب سرطان القولون والمستقيم في 12 فبراير 2026. وكان الممثل يبلغ من العمر 48 عامًا (عبر Instagram).
في الأشهر التي سبقت وفاته، أجرى فان دير بيك مقابلة مع “اليوم”، حيث ناقش كيف تم تشخيص إصابته بالمرض (عبر اشخاص). وقال للبرنامج إنه رأى طبيبا لأول مرة لإجراء تنظير القولون في عام 2023 لأنه شهد تغيرات في حركات الأمعاء وشعر أن هناك شيئا ما “متوقف”. أدى ذلك إلى تشخيص إصابته بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة الثالثة.
ونتيجة لتجاربه، أصبح فان دير بيك مدافعًا عن قيمة الفحص المبكر. كما هو موضح في مجلة الطب والحياة، يعد الفحص أداة مهمة في تقليل خطر الوفاة بسبب سرطان القولون والمستقيم. الكشف المبكر والعلاج يمكن أن يحسن النتائج.