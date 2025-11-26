4 أدوات لإزالة الثلج والجليد مختبئة في سقيفة حديقتك

إذا كنت تعيش في منطقة ذات أنماط مناخية غير منتظمة، فمن المحتمل أنك تعرضت بالفعل لعاصفة ثلجية أو اثنتين حتى الآن هذا الموسم. ربما لم تتح لك الفرصة لاستخراج جميع أدواتك ومعداتك الشتوية حتى الآن، مما يتركك عالقًا على الرصيف المغطى بالثلوج والزجاج الأمامي للسيارة المتجمد. قبل أن تشعر بالذعر بشأن استعادة مكشطة الثلج والمجارف وذوبان الجليد، قد ترغب في الواقع في التحقق من سقيفة حديقتك أولاً. كل ما تحتاجه موجود بالفعل بالداخل، بما في ذلك شوكة حديقتك، ومجرفتك القياسية، وحتى زجاجة الخل التي كنت تستخدمها لتنظيف أدوات البستنة الخاصة بك.
ربما وجدت نفسك غير مستعد لطقس الشتاء، أو ربما تريد توفير بعض النقود هذا العام من خلال استخدام أدوات البستنة الخاصة بك للجليد والثلج. وفي كلتا الحالتين، يمكنك الاستفادة من أدوات البستنة الأساسية هذه خلال أكثر من فصل الصيف فقط.
مجرفة
لا يوجد مجرفة ثلج متاحة؟ لا مشكلة. على الرغم من أن مجرفة الثلج مصممة لتحمل كميات كبيرة من الثلج، إلا أن مجرفة الحديقة القياسية الخاصة بك تعد بديلاً جيدًا إذا لم يكن لديك الأخيرة في متناول اليد وإذا لم يكن الثلج ثقيلًا جدًا. على الرغم من أنها لن تكون فعالة تمامًا، إلا أنها يمكن أن تساعد في حفر الباب الأمامي أو الرصيف أو الممر أو السيارة من الثلج المتساقط. إذا كنت تعيش في منطقة لا تتساقط فيها الثلوج بغزارة، فلا داعي لشراء مجرفة ثلج إذا كان لديك بالفعل نسخة أصغر حجمًا للبستنة في المنزل.
بما أن هذه الأنواع من الأدوات عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ المقسى أو الكربوني، فتأكد من توخي الحذر وتجنب خدش أو إتلاف الأبواب أو السيارة أو الممر. قد ترغب أيضًا في توخي الحذر، حيث أن المجارف القياسية عادة ما تكون أثقل من نظيراتها من الثلج، ويمكن أن تسبب إصابات إذا بذلت جهدًا لالتقاط الثلج الكثيف. إذا أصبحت مجرافك باهتًا بسبب الاستخدام خلال فصل الصيف، فقم بشحذها باستخدام مبرد يدوي أو مطحنة زاوية.
شوكة الحديقة
قد يكون من الصعب للغاية إزالة الثلج بحيث يبدو وكأنه خرسانية، مما يجعل كسره مادة صعبة بدون الأدوات المناسبة. ولكن إذا كنت تتعامل مع بقع ثلجية أو جليدية مزعجة، وتواجه مشكلة في تفكيكها، فقد تكون شوكة الحديقة مفيدة بالفعل. هل تعلم، تلك الأداة الصغيرة التي تستخدمها لنقل وزراعة النباتات والشتلات؟ نعم، أي حجم ينبغي أن تفعل. نظرًا لأن شوكات الحديقة مصنوعة عادةً من الفولاذ الكربوني عالي القوة أو الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن متانتها تعد ميزة ممتازة عندما يتعلق الأمر باستخراج الجليد.
يمكنك إدخال الشوكة في عمق الثلج أو الجليد المعبأ. عادة، ستؤدي لكمة قوية أو اثنتين إلى إدخال الشوكة أسفل الجليد، ومن المفترض أن تسهل عليك أسنان الشوكة إخراج قطعة الثلج. لا تحتاج إلى معول ثلج فاخر لإنجاز المهمة.
أشعل النار
إذا كان لديك أي نوع من أدوات البستنة الكبيرة الموجودة حول منزلك، فمن المحتمل أن تكون مشعلة حديقة عادية. حتى لو لم تكن ذات جودة عالية، يمكن أن تكون مشعلة البستنة أداة شتوية مؤقتة مثالية لمساعدتك على إزالة الثلج والجليد من حول منزلك وفوقه.
نظرًا لطولها، تكون المكابس مفيدة بشكل خاص عندما يتعلق الأمر بإزالة الثلج من سطح منزلك. نظرًا لأنك ترغب في تجنب استخدام السلالم أو التسلق على سطح منزلك عندما يكون الجو جليديًا وزلقًا بالخارج، فإن مشعل النار يساعدك على الوصول إلى تلك الأجزاء الصعبة دون الحاجة إلى المخاطرة بإصابة السقوط. هناك “مكابس سقف” يمكنك شراؤها، لكن النسخة العادية من المرآب الخاص بك ستعمل بشكل جيد. يوصى بإزالة الثلج من سطح منزلك كل ست بوصات لتجنب أي تراكم. ابدأ بالطنف وأسفل السقف قبل أن تصل إلى الأعلى.
خل
إذا لم يكن لديك أي ملح صخري متوفر في المرآب أو العلية، فلا داعي للذعر. لديك عنصر أساسي آخر في مخزن المؤن لا يزال بإمكانه إنقاذك من الجليد الزلق والثلج بالخارج: زجاجة من الخل الأبيض. على الرغم من أن الخل ليس بنفس فعالية مزيلات الجليد التجارية، إلا أنه بديل رائع ويمكن أن يساعدك على إذابة الجليد العالق داخل منزلك وحوله. بفضل الطبيعة الحمضية للخل، يمكن لهذا المنتج إزالة الجليد من ممتلكاتك، بما في ذلك الممر والأرصفة.
وفقا للخبراء، فإن الطريقة الأكثر فعالية لاستخدام الخل للتخلص من الجليد هي دمجه مع الماء الساخن. أما بالنسبة للنسبة، يمكنك خلط أجزاء متساوية من الماء مع الخل، وزيادة هذه النسبة إلى 60% خل إذا كان الثلج سميكًا جدًا. لاحظ أن الخل قد يؤدي إلى إتلاف الخرسانة أو تآكلها، لذا استخدمه بحذر إذا كنت تستخدمه على هذا النوع من المواد.