4 أدوات لإزالة الثلج والجليد مختبئة في سقيفة حديقتك

لا يوجد مجرفة ثلج متاحة؟ لا مشكلة. على الرغم من أن مجرفة الثلج مصممة لتحمل كميات كبيرة من الثلج، إلا أن مجرفة الحديقة القياسية الخاصة بك تعد بديلاً جيدًا إذا لم يكن لديك الأخيرة في متناول اليد وإذا لم يكن الثلج ثقيلًا جدًا. على الرغم من أنها لن تكون فعالة تمامًا، إلا أنها يمكن أن تساعد في حفر الباب الأمامي أو الرصيف أو الممر أو السيارة من الثلج المتساقط. إذا كنت تعيش في منطقة لا تتساقط فيها الثلوج بغزارة، فلا داعي لشراء مجرفة ثلج إذا كان لديك بالفعل نسخة أصغر حجمًا للبستنة في المنزل.

بما أن هذه الأنواع من الأدوات عادة ما تكون مصنوعة من الفولاذ المقسى أو الكربوني، فتأكد من توخي الحذر وتجنب خدش أو إتلاف الأبواب أو السيارة أو الممر. قد ترغب أيضًا في توخي الحذر، حيث أن المجارف القياسية عادة ما تكون أثقل من نظيراتها من الثلج، ويمكن أن تسبب إصابات إذا بذلت جهدًا لالتقاط الثلج الكثيف. إذا أصبحت مجرافك باهتًا بسبب الاستخدام خلال فصل الصيف، فقم بشحذها باستخدام مبرد يدوي أو مطحنة زاوية.