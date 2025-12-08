4 أغاني لأعضاء قاعة مشاهير الروك أند رول الذين تقدموا في العمر بشكل رهيب

مهما كان رأيك في قاعة مشاهير الروك آند رول، مؤسسة كليفلاند، أوهايو، التي تأسست عام 1983، فقد أثبتت أنها علامة على المكانة المرموقة في صناعة الموسيقى. في كل عام، تصوت شخصيات بارزة في الصناعة لإدراج مجموعة جديدة من الفنانين في قاعة المشاهير، وهو الحدث الذي يحظى بتغطية واسعة النطاق في الصحافة الموسيقية. يعد الانضمام إلى القاعة حلمًا للعديد من الموسيقيين، وهو تتويج لمسيرة مهنية طويلة تتميز بالنجاح التجاري والإشادة النقدية والتأثير الدائم.

كانت الأعمال الأولى التي تم تقديمها في عام 1986 هي تلك التي وضعت أسس الموسيقى الشعبية كما نعرفها اليوم. كان تشاك بيري، وجيمس براون، وإلفيس بريسلي من بين الفنانين الأوائل الذين تم تكريمهم من قبل قاعة مشاهير الروك آند رول، مع أريثا فرانكلين، وبو ديدلي، وبي بي كينغ، وآخرين في العام التالي. وغني عن القول أن تسجيلات هؤلاء الفنانين هي من أبرز التسجيلات المسجلة على الإطلاق.

ولكن بعد قولي هذا، لا يوجد فنان مثالي، والحقيقة هي أن هناك العديد من الأغاني لفنانين كلاسيكيين تقدمت في العمر بشكل سيئ بشكل مدهش – خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الغنائي القديم. فيما يلي أربعة مسارات من Hall of Famers لن تفوز بأي جوائز.