4 أغاني لأعضاء قاعة مشاهير الروك أند رول الذين تقدموا في العمر بشكل رهيب

مهما كان رأيك في قاعة مشاهير الروك آند رول، مؤسسة كليفلاند، أوهايو، التي تأسست عام 1983، فقد أثبتت أنها علامة على المكانة المرموقة في صناعة الموسيقى. في كل عام، تصوت شخصيات بارزة في الصناعة لإدراج مجموعة جديدة من الفنانين في قاعة المشاهير، وهو الحدث الذي يحظى بتغطية واسعة النطاق في الصحافة الموسيقية. يعد الانضمام إلى القاعة حلمًا للعديد من الموسيقيين، وهو تتويج لمسيرة مهنية طويلة تتميز بالنجاح التجاري والإشادة النقدية والتأثير الدائم.
كانت الأعمال الأولى التي تم تقديمها في عام 1986 هي تلك التي وضعت أسس الموسيقى الشعبية كما نعرفها اليوم. كان تشاك بيري، وجيمس براون، وإلفيس بريسلي من بين الفنانين الأوائل الذين تم تكريمهم من قبل قاعة مشاهير الروك آند رول، مع أريثا فرانكلين، وبو ديدلي، وبي بي كينغ، وآخرين في العام التالي. وغني عن القول أن تسجيلات هؤلاء الفنانين هي من أبرز التسجيلات المسجلة على الإطلاق.
ولكن بعد قولي هذا، لا يوجد فنان مثالي، والحقيقة هي أن هناك العديد من الأغاني لفنانين كلاسيكيين تقدمت في العمر بشكل سيئ بشكل مدهش – خاصة عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الغنائي القديم. فيما يلي أربعة مسارات من Hall of Famers لن تفوز بأي جوائز.
البيتلز – اركض من أجل حياتك
كانت ظاهرة الروك البريطانية فرقة البيتلز واحدة من أكثر الأعمال التي تم إدراجها ضمن سجلات عظماء موسيقى الروك. لا تزال فرقة ليفربول الرباعية هي الفرقة الأكثر شهرة باستمرار في التاريخ، حيث استمرت الموسيقى التي تم إصدارها تحت اسم البيتلز خلال السنوات السبع القصيرة من وجود الفرقة في العثور على مستمعين في القرن الحادي والعشرين حيث تنظر أجيال جديدة من المعجبين إلى الوراء لاستكشاف واحدة من أكثر أعمال موسيقى الروك تأثيرًا.
في الواقع، بالنسبة للعديد من محبي فرقة Fab Four، فإن الموسيقى التي قدموها خلال الستينيات لا يرقى إليها الشك – وهي أفضل ديسكغرافيا يمكن أن تأمل الفرقة في إنشائها. ومع ذلك، فإن أغنية “Run for Your Life”، وهي الأغنية الأخيرة من ألبوم فرقة البيتلز الرائد عام 1965 بعنوان “Rubber Soul”، توفر شيئًا من النقيض، خاصة الآن، مع أكثر من نصف قرن من الإدراك المتأخر.
الأغنية غير جذابة وغير جذابة في الأداء والبنية، وتخاطب “فتاة صغيرة”، محبوبة الراوي، والتي يحذرها من الوقوع في تشابكات أخرى. وبالفعل تبدأ الأغنية بتحذير لا لبس فيه للشابة. تستمر الأغنية في تهديدها بشكل متكرر بينما يوضح الراوي طبيعته الغيورة. كتبها جون لينون في المقام الأول – على الرغم من أن السطر الأكثر إثارة للجدل تم رفعه بالفعل من أغنية إلفيس بريسلي “Baby، Let’s Play House” – أصبحت الأغنية أكثر مذاقًا بعد أن أصبح لينون واضحًا في المقابلات حول سلوكه المسيء تجاه زوجته الأولى. لن يتم العثور عليه في أي من مجموعات الأغاني الناجحة، هذا أمر مؤكد.
الشرطة – لا تقف بالقرب مني
رواد موسيقى الريغي روك أصبحت The Police واحدة من أكبر الفرق الموسيقية في العالم في أواخر السبعينيات وحققت سلسلة قوية من الأغاني الفردية قبل أن تنقسم في أعقاب جولة “Synchronicity” الحادة في عام 1984. ويظهر استطلاع لأعظم أغانيهم أن الفرقة قدمت كلاسيكيات جذابة في سجلات مختلفة. بعضها، مثل “كل شيء صغير تفعله هو سحر”، هي أغاني حب مبهجة ومباشرة، في حين أن البعض الآخر، مثل “المشي على القمر”، يظهر قدرة مؤلف الأغاني الرئيسي ستينغ على الاستعارات الموسعة التي تتناغم بشكل مثالي مع آلات الفرقة.
ومع ذلك، الشرطة ترتبط بشكل أفضل بالأغاني التي تتعامل مع جوانب العلاقات الأكثر فسادًا وخوفًا وجنون العظمة. أثبتت الفرقة قدرتها على التعامل مع مثل هذا الموضوع من خلال إصدار الأغنية المنفردة الأولى “Roxanne”، في حين أن أكبر نجاح لها، “Every Breath You Take،” يأخذ حب التملك إلى درجة هوس المطاردة.
في الواقع، كانت أغنية “كل نفس تأخذه” تستحق أن تُدرج في هذه القائمة، ولكن هناك أغنية أخرى لفرقة The Police تتصدرها حقًا من حيث الرعب القديم: “لا تقف بالقرب مني”. يروي فيلم دودة الأذن عام 1980، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، قصة إشكالية لمعلم وطالب يشكلان ارتباطًا رومانسيًا. كان ستينج نفسه مدرسًا قبل أن يصبح نجم موسيقى الروك، مما جعل المحتوى الغنائي للأغنية أكثر إثارة للجدل.
بنادق لا زهور – واحد في المليون
فرقة الروك Guns N ‘Roses في الثمانينيات ليست فرقة مشهورة بشكل خاص بالشعر الغنائي المدروس، على الرغم من أن أغانيها الكبيرة، مثل “November Rain” و”Sweet Child O’ Mine”، تُظهر المغني الرئيسي Axl Rose في أكثر حالاته عاطفية وانعكاسًا. هذه الأغاني هي كلاسيكيات خالدة، ولكن العديد من الأغاني التي أصدرتها Guns N’ Roses في ذروة شهرتها لا تصمد حقًا – في الواقع، كانت أغنية واحدة على وجه الخصوص مشكلة كبيرة منذ بدايتها.
“واحد في المليون” هو مقطع عميق من إصدار Guns N ‘Roses لعام 1988 “GN’ R Lies”. يهدف الألبوم المزدوج المتسرع إلى الاستفادة من نجاح ألبوم الاستوديو الأول “Appetite for Destruction”، ويحتوي على تسجيلات مبكرة بالإضافة إلى أربع أغانٍ جديدة غير مكتملة، بما في ذلك أغنية “Patience” الساخرة وكراهية النساء العنيفة “Used to Love Her”.
لكن الأغنية الأكثر إثارة للصدمة على الإطلاق هي بلا شك أغنية “One in a Million”، وهي الأغنية التي تهاجم فيها روز الأشخاص والمهاجرين من مجتمع LGBTQ+ بينما تنشر أسوأ الافتراءات التي يمكن تخيلها. دارت مناقشة الأغنية حول ما إذا كان روز يسلم الكلمات من وجهة نظر شخصية مخترعة أم أن الآراء الواردة فيها هي في الواقع وجهة نظره. على الرغم من أن أعضاء الفرقة زعموا أنه لم تكن هناك نية كراهية وراء الأغنية، فقد تم إسقاط أغنية “One in a Million” من مجموعة لاحقة، والتي ربما تخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته.
LL Cool J – مؤخرة أولي الكبيرة
على الرغم من أن قاعة مشاهير الروك آند رول ركزت في البداية على موسيقى الروك والأنواع الأولية التي تدعمها، فقد وسعت القاعة في العقود الأخيرة شبكتها لاستقطاب فنانين بارزين من مجموعة من الأنواع الموسيقية الأخرى، بما في ذلك الهيب هوب. من بين أوائل مغني الراب الذين تم تجنيدهم كان إل إل كول جي، الذي دفع إنتاجه في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات هذا النوع إلى آفاق تجارية جديدة وأثبت تأثيره بشكل كبير على الفنانين الذين تبعوه في أعقابه.
تم تصنيف العديد من أغاني LL Cool J الأكثر شهرة على أنها كلاسيكيات، مثل أغنية “Mama Saad Knock You Out” في التسعينيات، والتي تبدو خامًا وعدوانية كما كانت عند إصدارها، ومساره “I Need Love” عام 1987، والذي وضع الأساس الغنائي لموسيقى الراب وR&B ذات الطابع الرومانسي التي ستهيمن على المخططات في أواخر التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. ولكن ليس كل شيء في أعمال LL Cool J يستحق إعادة النظر. على سبيل المثال، أغنية “Big Ole Butt”، التي بلغت ذروتها في المرتبة 13 على قائمة أغاني الراب الساخنة في أكتوبر 1989، تجعل الاستماع إليها مثيرًا للإحباط اليوم. شريحة مؤرخة من التبجح الطفولي، الكلمات عبارة عن قصة يترك فيها المتحدث – الذي من المفترض أنه يعتمد على Cool J نفسه – ثلاث نساء بدورهن لشخص آخر لأن لديهن مؤخرة أكبر.
على الرغم من أنه يمكن القول أنها غير ملحوظة بين الموضوعات التي تغلغلت في مشهد موسيقى الراب في تلك الحقبة، إلا أن أغنية “Big Ole Butt” هي مع ذلك مفاجئة بسبب إلقاء مغني الراب الشائك لجملة “أنا أتركك”، بالإضافة إلى بيت شعر مشكوك فيه يلتقط فيه الراوي شابًا يبلغ من العمر 17 عامًا بعد الذهاب إلى “المدرسة الثانوية حوالي الساعة الثالثة لمحاولة اللحاق بفتاة لطيفة”. وغني عن القول أن الفكاهة التي ربما عرضتها الأغنية ذات يوم قد ضاعت الآن.