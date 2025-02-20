4 دول مواجهة للواجهة لديها لاعبين يتوقون للمزيد

بوسطن-تركت السنوات القليلة الماضية من ألعاب All-Star بعض مشجعي الهوكي المشتبه بهم في جودة اللعب التي نراها في مواجهة 4 دول.

كانوا مخطئين بشدة.

لم تكن هذه سلسلة من ألعاب كل النجوم البطيئة ، والتي تكون فيها الضربات وحتى الدفاع غير موجودة.

هذا بالتأكيد لم تكن منافسة مهارات مملة.

كانت هذه عودة NHL إلى المسرح الدولي لأول مرة منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

وقال كونور ماكدافيد من فريق Team Canada ، الذي كان له يد كبيرة في تصميم مسابقة المهارات في عطلة نهاية الأسبوع في تورنتو في تورونتو: “أعتقد أن الناس ربما يكونون في الخلط بين هذه البطولة في لعبة All-Star”. إنها ليست لعبة All-Star. إنه حدث تنافسي. الجميع يريد الفوز ، ورأيت ذلك (في اليوم الأول من المنافسة في 12 فبراير.) “

إن البطولة ، التي تم استضافتها في مونتريال وبوسطن على مدار الأيام العشرة الماضية ، قد دفعت الهوكي إلى دائرة الضوء السائدة.

لم يكن ذلك ممكنًا بدون شراء لا شك فيه من اللاعبين ، الذين قدموا كل ما لديهم في كل لعبة لعبوا. تعجب مدرب فريق كندا ، جون كوبر ، من الطريقة التي يتلقي بها ماكدافيد وسيدني كروسبي وناثان ماكينون.

الإصابات قد ألحقت كل أمة. هذا هو مدى صعوبة لعبهم.

تم تشغيل الأنفلونزا في كل غرفة خلع الملابس. لقد قاتل اللاعبون من خلاله.

لم يرغب أحد في تفويت ثانية مما أصبح الشاشة الأكثر إثارة للرياضة في الذاكرة الحديثة.

وقال تشارلي مكافوي ، الذي لعب من خلال إصابة في الكتف في فريق Team USA المثير للفوز في كندا في كندا: “لا يوجد شخص واحد هنا في هذا الحدث لن يفعل أي شيء للفوز بهذه البطولة ، وأعتقد أن هذا مشترك بين الجميع”. روبن الدائري ، قبل أن يفقد مباراتهما الأخيرة لأنه كان أسوأ بكثير من تشخيصه في البداية وأصبح مصابًا. “لا أعرف ، لم أذهب إلى لعبة All-Star. يمكنك الحصول على لعبة All-Star. أفضل اللعب في هذا بدلاً من ذلك. “

الحصيلة التي يتم تأخيرها على كل لاعب واضح.

بين العاطفة وكثافة كل لعبة ، مقترنة بالرحلات القاسية عبر عاصفة ثلجية من مونتريال إلى بوسطن ، كانت البطولة تفرض ضرائب على الجميع. يمكنك رؤية الإرهاق على وجه كل لاعب خلال المؤتمرات الصحفية خارج اليوم.

من الناحية اللوجستية ، سيكون من الممكن أن تطلب من اللاعبين القيام بذلك كل عام. ليس ذلك فحسب ، بل من المحتمل أن يخفف المنتج وجاذبية البطولة.

أكدت NHL و NHLPA خططًا للمشاركة في أفضل مسابقة أفضل كل عامين ، بين بطولةهما وأولمبياد ، والتي سيعود لاعبو NHL هذا الوقت في العام المقبل في ميلانو ، إيطاليا.

تعادل لعبة All-Star في الموسم الماضي في تورنتو أقل بقليل من 1.4 مليون مشاهد على ABC ، ​​والتي انخفضت بنسبة سبعة في المائة من أعداد عام 2023 ، وفقًا لمجلة الأعمال الرياضية. كان لدى الدوري أيضًا 823،000 مشاهد فقط لتحدي مهارات All-Star في وقت مبكر ، بانخفاض بنسبة 20 في المائة عن العام السابق.

وفقًا لإصدار NHL ، شهدت أول مواجهة من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا زيادة بنسبة 203 في المائة عن أرقام المشاهدين التي شوهدت عندما تراجع الجيران الحدوديين في كأس العالم للهوكي 2016.

حصلوا على حوالي 10.1 مشاهد في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وقال كوبر في مؤتمره الصحفي صباح يوم الخميس: “بالنسبة لي ، نحن هنا للاحتفال بلعبة”. “إذا بعد هذه اللعبة ، فإن جميع الفتيات الصغيرات هناك والأولاد مستوحاة من اللاعبين الذين يلعبون هذه اللعبة وكيف يتنافسون ، إذا كانوا بعد مشاهدة الليلة يذهبون ويصبحون لاعبي الهوكي ، هذا هو الفوز الحقيقي ، وليس من يفوز الجليد. “