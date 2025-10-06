4 مرات في عام 2025 كان ترامب يشعرون بالقلق من صحته

عندما تكون شخصية عامة ، سيتحدث الناس عن صحتك. لهذا السبب ليس من المستغرب أن تضيء وسائل التواصل الاجتماعي عندما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من مشكلة طبية. وفي عام 2025 ، ذهب الإنترنت إلى صحة ترامب في مناسبات متعددة – بدءًا من حالة يديه.
في فبراير ومارس ، بدأ المراقبون غير الرسميين والمهنيين الإعلاميين في الحديث عن يد ترامب المصنوعة من كدمات. في بعض الأحيان ، بدا أن ترامب يحاول وظيفة على الكدمات باستخدام المخفي أو الأساس. لكن النتائج كانت في كثير من الأحيان واضحة بشكل صارخ في الصور ومقاطع الفيديو ، ورفع الحواجب والأسئلة. في بيان رسمي للبيت الأبيض ، نسبت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت كدمات إلى ترامب “العمل المستمر ومصافحة كل يوم كل يوم” (عبر فوكس نيوز).
تم طرح تفسيرات أخرى محتملة لأيدي ترامب المصنوعة من كدمات ، بما في ذلك أنها مجرد جزء من عملية الشيخوخة. حالة تسمى Purpura الأكتيني (أو باتمان بيربورا) تترك كدمات على الجلد. شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من كبار السن أو التخفيف أو التالفة بالشمس ، إنه ليس خطيرًا ولكن قد يكون قبيحًا ما لم يتم تغطيته بالمكياج.
يمكن أن تكون الكدمات أيضًا رد فعل على الأدوية. أشار تقرير البيت الأبيض عن صحة ترامب من أبريل إلى أنه يأخذ الأسبرين ويستخدم كريم موميتاسون موضعي. كلاهما يمكن أن يسبب البشرة كدمة بسهولة.
في ذلك الوقت ، سار بمشي مختلفة
في شهر مارس ، يبدو أن شريط فيديو لترامب يجر ساقه اليمنى خلال جولة من الجولف فيروسي على X (عبر معيار الأعمال). اقترح الخبراء أن مشية ترامب “تعرج” يمكن تفسيرها من خلال بعض الحالات الصحية ، بدءًا من الركبتين الضاربة إلى اضطراب عصبي عضلي مثل مرض باركنسون. ومع ذلك ، فإن تقرير ترامب الطبي في أبريل 2025 لا يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 79 عامًا قد يكون لديه أي من هذه الظروف.
ومع ذلك ، فقد تم تشخيص ترامب بعصور وريدي مزمن ، وهو ما قد يفسر سبب ظهور الرئيس لاستخدام ساقه اليمنى في بعض الأحيان. المرضى الذين يعانون من قصور وريدي مزمن لديهم عروق الساق التي لا تنقل الدم بكفاءة إلى القلب. في حين تم وصف الحالة في مذكرة البيت الأبيض بأنها “حميدة وشائعة” ، فإن تدفق الدم المقيد في الساقين قد يتسبب في تورم في الساقين السفلية ، مما يؤثر على قدرة الفرد على المشي بشكل طبيعي. مما لا يثير الدهشة ، ظهرت صور ترامب مع كاحلين منتفخة في المناسبات العامة خلال عام 2025.
مناسبات عندما بدا صوته متوترة بشكل غير عادي
يتمتع ترامب بسمعة طيبة في التحدث بصوت عالٍ وثقة ، وهذا هو السبب في أن الناس يميلون إلى ملاحظة كلما بدا أنه يواجه مشكلة في الحصول على ما يكفي من الهواء أو التعبير أثناء التحدث. على سبيل المثال ، غادر حدث إعلامي في سبتمبر 2025 بشكل مشترك ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو العديد من المستمعين. كما وصف بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بأن تنفسه بأنه “يلهث” و “مخدر”.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبدو أن صوت ترامب يأخذ لهجة مشوشة. في عام 2024 ، بدا ترامب مشوهًا أثناء مناقشة معبدة مع إيلون موسك. كما ذكرت نيوزويك ، اعتقد الكثير من الناس أنه ربما كان يرتدي أطقم الأسنان وأصبحوا فضفاضين. لكن ترامب استجاب بإصدار تسجيل عالي الجودة للحديث لإثبات أنه لم يكن يفسد كلماته.
لا تذكر السجلات الصحية المتوفرة للجمهور من ترامب أطقم الأسنان ، كما أنها لا تطرح تلميحًا لأي خطاب مزمن أو حاد أو مشاكل في الجهاز التنفسي. ومع ذلك ، مع مؤشر كتلة الجسم 28 ، يعتبر ترامب زيادة الوزن ؛ يمكن أن تكون صعوبة اصطياد المرء من أعراض هذا.
في ذلك الوقت ، ظهر دواء الكوليسترول
يتناول ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم أدوية منخفضة الكوليسترول ، بما في ذلك ترامب. في أبريل ، وصف طبيبه الكوليسترول في ترامب بأنه “يتم التحكم فيه جيدًا” وسرد الأدوية التي أبقتها على هذا النحو: Rosuvastatin و Ezetimibe.
الأول ، Rosuvastatin ، يهدف إلى خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو مستويات الكوليسترول “السيئ”. إنه جيد أيضًا في خفض الدهون الثلاثية. والثاني ، Ezetimibe ، يقلل أيضا الكوليسترول LDL. عندما لا يتم إدارة الكوليسترول ، يمكن أن تسهم في أمراض القلب والأوعية الدموية ، والتي يقال إنها السبب الأول للوفاة في الولايات المتحدة.
هناك صيد ، على الرغم من ذلك: يتم وصف كلا الأدوية عادةً مع تغييرات النظام الغذائي للحفاظ على السيطرة على الكوليسترول. لكن نظام ترامب اليومي ليس بالضبط ما تسميه “صحية”. على سبيل المثال ، تم توثيق حبه للوجبات السريعة المعالجة للغاية لسنوات. لذلك ، على الرغم من أن أعداد الكوليسترول في النطاقات الطبيعية ، إلا أن تفضيلاته الغذائية يمكن أن تعرضه لخطر الإصابة بالسكري من النوع 2 والاكتئاب والسرطان.