4 مرات في عام 2025 كان ترامب يشعرون بالقلق من صحته

عندما تكون شخصية عامة ، سيتحدث الناس عن صحتك. لهذا السبب ليس من المستغرب أن تضيء وسائل التواصل الاجتماعي عندما يبدو أن الرئيس دونالد ترامب يعاني من مشكلة طبية. وفي عام 2025 ، ذهب الإنترنت إلى صحة ترامب في مناسبات متعددة – بدءًا من حالة يديه.

في فبراير ومارس ، بدأ المراقبون غير الرسميين والمهنيين الإعلاميين في الحديث عن يد ترامب المصنوعة من كدمات. في بعض الأحيان ، بدا أن ترامب يحاول وظيفة على الكدمات باستخدام المخفي أو الأساس. لكن النتائج كانت في كثير من الأحيان واضحة بشكل صارخ في الصور ومقاطع الفيديو ، ورفع الحواجب والأسئلة. في بيان رسمي للبيت الأبيض ، نسبت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت كدمات إلى ترامب “العمل المستمر ومصافحة كل يوم كل يوم” (عبر فوكس نيوز).

تم طرح تفسيرات أخرى محتملة لأيدي ترامب المصنوعة من كدمات ، بما في ذلك أنها مجرد جزء من عملية الشيخوخة. حالة تسمى Purpura الأكتيني (أو باتمان بيربورا) تترك كدمات على الجلد. شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من كبار السن أو التخفيف أو التالفة بالشمس ، إنه ليس خطيرًا ولكن قد يكون قبيحًا ما لم يتم تغطيته بالمكياج.

يمكن أن تكون الكدمات أيضًا رد فعل على الأدوية. أشار تقرير البيت الأبيض عن صحة ترامب من أبريل إلى أنه يأخذ الأسبرين ويستخدم كريم موميتاسون موضعي. كلاهما يمكن أن يسبب البشرة كدمة بسهولة.