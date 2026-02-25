4 مشاهير تعرضوا علناً لتشخيصات طبية خاطئة

النجوم، إنهم مثلنا تمامًا. وهذا يعني أنهم ليسوا محصنين ضد المخاوف الصحية وحتى التشخيص الخاطئ، وكل ذلك تحت وهج الأضواء العامة المكثفة. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن نفس حالة المشاهير هي التي تسبب أحيانًا التشخيص الخاطئ في المقام الأول.

أدخل: “متلازمة VIP” – مصطلح تمت صياغته لوصف ميل الطبيب إلى الشعور بالتوتر بشكل خاص أثناء علاج المشاهير، مما يؤدي في النهاية إلى ارتكاب أخطاء كبيرة، وأحيانًا تهدد حياتهم. “عندما نعالج المشاهير، علينا أن نتجاوز منطقة راحتنا. المشاهير يطلبون أكثر بكثير من الشخص العادي وهم محقون في ذلك لأنهم أمام الكاميرات وعلى السجادة الحمراء. ولكن عليك أن تعرف حدودك. إذا أخطأت، فستواجه مشكلة،” اعترف طبيب الأسنان في بيفرلي هيلز، أنتوني موباسر، لصحيفة الغارديان حول مخاطر علاج المرضى من الدرجة الأولى.

وفقًا للدكتور نيل فينجر، الأستاذ في كلية الطب بجامعة ديفيد جيفن في قسم الطب الباطني العام ورئيس لجنة الأخلاقيات في مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا، فإن الأمر كله يتلخص في معاملة الأطباء لمرضاهم من المشاهير بشكل مختلف. قال فينغر لـ UCLA Health في أكتوبر 2020: “قد يتلقى كبار الشخصيات رعاية سيئة لأنه لا يتم علاجهم وفقًا للمعايير المعتادة”. ومن المحزن أن مشاهير مثل كيلي كلاركسون، وسلمى بلير، وأوبرا وينفري، وأوليفيا ويليامز جميعهم على دراية بهذا النمط الخاص من معاملة النجوم الخاصة والنتائج السلبية التي تأتي معه.