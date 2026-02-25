4 مشاهير تعرضوا علناً لتشخيصات طبية خاطئة

النجوم، إنهم مثلنا تمامًا. وهذا يعني أنهم ليسوا محصنين ضد المخاوف الصحية وحتى التشخيص الخاطئ، وكل ذلك تحت وهج الأضواء العامة المكثفة. ومع ذلك، لسوء الحظ، فإن نفس حالة المشاهير هي التي تسبب أحيانًا التشخيص الخاطئ في المقام الأول.
أدخل: “متلازمة VIP” – مصطلح تمت صياغته لوصف ميل الطبيب إلى الشعور بالتوتر بشكل خاص أثناء علاج المشاهير، مما يؤدي في النهاية إلى ارتكاب أخطاء كبيرة، وأحيانًا تهدد حياتهم. “عندما نعالج المشاهير، علينا أن نتجاوز منطقة راحتنا. المشاهير يطلبون أكثر بكثير من الشخص العادي وهم محقون في ذلك لأنهم أمام الكاميرات وعلى السجادة الحمراء. ولكن عليك أن تعرف حدودك. إذا أخطأت، فستواجه مشكلة،” اعترف طبيب الأسنان في بيفرلي هيلز، أنتوني موباسر، لصحيفة الغارديان حول مخاطر علاج المرضى من الدرجة الأولى.
وفقًا للدكتور نيل فينجر، الأستاذ في كلية الطب بجامعة ديفيد جيفن في قسم الطب الباطني العام ورئيس لجنة الأخلاقيات في مركز رونالد ريغان الطبي بجامعة كاليفورنيا، فإن الأمر كله يتلخص في معاملة الأطباء لمرضاهم من المشاهير بشكل مختلف. قال فينغر لـ UCLA Health في أكتوبر 2020: “قد يتلقى كبار الشخصيات رعاية سيئة لأنه لا يتم علاجهم وفقًا للمعايير المعتادة”. ومن المحزن أن مشاهير مثل كيلي كلاركسون، وسلمى بلير، وأوبرا وينفري، وأوليفيا ويليامز جميعهم على دراية بهذا النمط الخاص من معاملة النجوم الخاصة والنتائج السلبية التي تأتي معه.
تم تشخيص إصابة كيلي كلاركسون بالسرطان بشكل خاطئ
في صباح حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2006، تلقت كيلي كلاركسون مكالمة هاتفية من طبيبها لم يرغب أحد في تلقيها. “لقد قيل لي ذلك الصباح أنني حصلت على نتائج سرطانية بسبب شيء ما” ، كشفت خلال ظهورها على البودكاست “Pop Shop” الخاص بـ Billboard (عبر Self).
للأسف، طغت الأخبار الصحية المزعجة التي تلقتها في وقت سابق على فوزها الكبير في حفل توزيع الجوائز في تلك الليلة. “عندما فزت، فكرت، يا إلهي. هذا مثل الله الذي أعطاني شيئًا آخر قبل أن يحدث شيء فظيع،” تذكرت اللحظة السريالية التي قبلت فيها جائزة جرامي لأفضل أداء صوتي للإناث، كل ذلك أثناء التفكير في تشخيص السرطان.
ومع ذلك، لم تتلقى مكالمة أخرى من الطبيب إلا في اليوم التالي، مع تشخيص أفضل بكثير: لقد تم تشخيص حالتها بشكل خاطئ. وكشف كلاركسون: “لقد كان يومًا أسوأ / أعظم يوم. وكان اليوم التالي أيضًا أسوأ / أعظم يوم لأنني أردت أن ألكم شخصًا ما”. “كنت أقول لنفسي: من يخلط بين النتائج؟ لماذا لا تجري الاختبار مرة أخرى؟”
تعتقد سلمى بلير أن مرض التصلب المتعدد الذي تعاني منه لم يتم تشخيصه منذ أن كانت طفلة
تعرف سلمى بلير شيئًا أو اثنين عن تشخيصها بشكل خاطئ. في حين تم تشخيص إصابة الممثلة رسميًا بـ “التصلب المتعدد المحدود الانتكاس” في أغسطس 2018، إلا أنها تعتقد أنها عانت من المرض لفترة أطول. وقالت في قمة صحة المرأة Flow Space في أكتوبر 2025: “ربما كنت مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد للأحداث، حيث كان أول التهاب في العصب البصري عندما كنت في السابعة من عمري تقريبًا، مما تركني مصابًا بعين كسولة بسبب تلف الأعصاب. ولكن كان هناك الكثير من الأشياء التي فاتني طوال حياتي”. قمة صحة المرأة في Flow Space في أكتوبر 2025 (عبر Variety). وفقًا لبلير، عانت أثناء نشأتها من الحمى والألم وحتى “الإرهاق الذي لا نهاية له وسحق العظام”، لكن شكاواها للأطباء تم تجاهلها إلى حد كبير. “ستقول أمي: لماذا لا يمكنك إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي لها؟” فيقولون: أوه، إنها لا تحتاج إليه. يتذكر بلير أنه من المحتمل أن تأتي دورتها الشهرية.
للأسف، يعد التصلب المتعدد أحد الحالات الصحية العديدة التي يتم تشخيصها بشكل خاطئ بشكل شائع. وفقًا لطبيبة الأعصاب مروة القيسي، طبيبة الأعصاب في Cedars-Sinai، فإن تشخيص مرض التصلب المتعدد يمكن أن يكون أمرًا صعبًا للغاية. وأوضحت (عبر Cedars-Sinai): “المشكلة الكبيرة في مرض التصلب العصبي المتعدد هي أن لدينا الكثير من الأدوات التي تكتشف كل شخص قد يكون مصابًا بمرض التصلب العصبي المتعدد، ولكنها تكتشف أيضًا الأشخاص الذين يعانون من حالات أخرى غير مرض التصلب العصبي المتعدد”. وأضاف كايسي: “ليس لدينا حتى الآن أدوات تحدد مرض التصلب العصبي المتعدد فقط. لدينا علامات حساسة ولكن ليس لدينا علامات محددة لتمييز مرض التصلب العصبي المتعدد عن التشخيصات الأخرى”.
قيل لأوبرا وينفري أن هناك خطأ ما في قلبها
ظلت أوبرا وينفري لسنوات تعتقد أن هناك خطأ ما في قلبها، لكن تم تشخيصها في النهاية بأنها مصابة بمرض هاشيموتو. وقالت وينفري لصحيفة لوس أنجلوس تايمز في عام 2022: “دعني أخبرك، إذا كنت ستستخدم حالة المشاهير الخاصة بك، فأنت تريد استخدامها عندما يتعلق الأمر بحالة طبية طارئة. انسَ المطاعم، وانسَ الهدايا المجانية. كل الاهتمام الآخر الذي تحصل عليه لكونك شخصًا معروفًا في العالم لا يقارن حتى بما يعنيه أن تكون كل الأنظار عليك عندما يحدث خطأ ما”.
ومع ذلك، وفقًا لوينفري، كانت قوة النجومية نفسها هي التي أدت في الواقع إلى تشخيصها الخاطئ. تتذكر وينفري: “أتذكر أنني عدت إلى طبيبة كانت قد أعطتني صورة للأوعية الدموية وقلت لها إنها ليست مشكلة في القلب، بل كانت مشكلة في الغدة الدرقية. فقالت: ماذا كنت سأفعل؟ أنت أوبرا وينفري، ولم أكن أريد أن تموتي دون أن أفعل كل ما اعتقدت أنني أستطيع فعله”. فهل هذا ما يحدث عندما يصطدم ما يسمى بـ “تأثير أوبرا” بـ “متلازمة VIP”؟ مخيف حقا.
جاء تشخيص أوليفيا ويليامز بالسرطان بعد فوات الأوان
تم تشخيص إصابة الممثلة أوليفيا ويليامز بمرض الذئبة، ومتلازمة القولون العصبي، وحتى فترة ما قبل انقطاع الطمث قبل أن تتلقى في نهاية المطاف تشخيصها الحقيقي: سرطان الغدد الصم العصبية النادر في البنكرياس الذي انتشر بالفعل إلى الكبد. وقالت لصحيفة التايمز في عام 2019: “كنت أفكر في صديقي العزيز (الممثل) توم بيرد، الذي كان يعاني من آلام في الظهر وقال الجميع: “لقد حصلت على هذا المعالج العظمي / طبيب العظام / بلسم النمر الذي سيساعدني”، وقد مات (50 عامًا) في غضون بضعة أشهر لأن آلام الظهر كانت سرطان البنكرياس. لذا فكرت، لقد انتهيت”.
لكن في نهاية المطاف، أفسح الشعور بالرعب المطلق المجال أمام الغضب العادل. “إذا قام شخص ما بتشخيص حالتي بشكل جيد خلال السنوات الأربع التي كنت أقول فيها إنني مريضة، عندما أخبرني أنني في مرحلة انقطاع الطمث أو أنني مصاب بمتلازمة القولون العصبي أو (كنت) مجنونًا – لقد استخدمت هذه الكلمة عن عمد لأن أحد الأطباء أحالني لإجراء تقييم نفسي – فربما كان من الممكن أن تؤدي عملية واحدة إلى إزالة الأمر برمته ويمكنني أن أصف نفسي بأنني خالية من السرطان، وهو ما لا أستطيع أن أكون عليه الآن على الإطلاق،” قالت لصحيفة التايمز في أبريل 2025.
الآن، تقضي ويليامز الكثير من وقتها في العمل كسفيرة لسرطان البنكرياس في المملكة المتحدة وتدافع بشدة عن اختبار معملي غير مكلف لديه القدرة على اكتشاف سرطان البنكرياس خلال المراحل المبكرة. وأعلنت: “لقد فات الأوان بالنسبة لي… هذا هو المكان الذي أشعر فيه بالعاطفة، لكنني لا أبحث عن التعاطف، أنا أبحث عن اختبار مبكر ورخيص”.