4 مشاهير قاموا بإزالة ثديهم بسبب المرض

توضح Mayo Clinic أن الأشخاص يخضعون لجراحة زراعة الثدي، والمعروفة أيضًا باسم “تكبير الثدي” أو “تكبير الثدي”، لأسباب عديدة مختلفة، سواء كان ذلك للشعور بالتحسن بشأن مظهرهم أو لاستعادة مظهر ثدييهم بعد مرض مثل سرطان الثدي.
ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الثدي يبلغون عما يُعرف باسم “مرض زراعة الثدي”، وفقًا لموقع Breastcancer.org. ويضيفون أنه قد يحدث بغض النظر عن نوع الزرعة أو ما إذا كانت الغرسة قد تمزقت. في بعض الحالات، قد تحدث الأعراض على الفور، وفي حالات أخرى، قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يواجهوا مشاكل.
كانت هناك مجموعة واسعة من الأعراض، وكثير منها منهكة، أبلغ عنها المرضى. يمكن أن تشمل هذه الأعراض التعب وآلام المفاصل والعضلات ومشاكل الذاكرة وصعوبة التنفس ومشاكل النوم والطفح الجلدي وجفاف الفم والعينين والقلق والاكتئاب والصداع وتساقط الشعر ومشاكل الجهاز الهضمي.
نظرًا لحياتهم رفيعة المستوى، قدم عدد لا بأس به من المشاهير أنفسهم كمتحدثين باسم هذه الحالة، واصفين ما مروا به وكيف ساعدتهم عملية إزالة زراعة الثدي على استعادة حياتهم.
اشلي تيسدال
في حديثها إلى معجبيها عبر منشور على Instagram تمت إزالته منذ ذلك الحين (عبر Today)، كشفت نجمة قناة ديزني السابقة ورائدة الأعمال الطموحة في مجال أسلوب الحياة والعافية آشلي تيسدال في عام 2020 أنها أزيلت ثدييها في الشتاء الماضي لأنها كانت “تعاني من مشاكل صحية بسيطة”.
قال تيسدال: “منذ سنوات خضعت لعملية جراحية لتكبير الثدي”. “قبل الجراحة، كنت أشعر باستمرار أن جسدي أصبح أقل من الطبيعي، واعتقدت أن هذا التغيير سيجعلني أشعر بمزيد من الاكتمال والأمان تجاه نفسي. ولفترة قصيرة من الزمن… لقد حدث ذلك.”
ومضت الممثلة لتضيف، مع ذلك، أنها بدأت تعاني من “مشاكل صحية طفيفة لم تكن تضيف شيئًا – الحساسيات الغذائية بالإضافة إلى مشاكل الأمعاء”. معتقدة أن هذه قد تكون مرتبطة بزراعة ثديها، اختارت النجمة إجراء عملية جراحية لإزالة الزرعة.
كريستال هيفنر
في منشور لها على فيسبوك في يوليو/تموز 2016، قالت كريستال هيفنر، زوجة مؤسس “بلاي بوي” الراحل، هيو هيفنر، إنها قامت بإزالة ثدييها لأنها “تسممها ببطء”. بدأ مرضها، الذي تم تشخيصه في البداية على أنه مرض لايم، بآلام وألم في المثانة وضباب في الدماغ وإرهاق. ومع ذلك، قالت العارضة إنها أصيبت بحساسية غذائية، وأمراض الغدة الدرقية، وألم لا يطاق جعلها غير قادرة على النهوض من السرير.
وقالت هيفنر لمتابعيها: “كان علي أن أفتقد إقامتي الصيفية في DJ في مكاني المفضل في فيجاس، وهو مسبح الرحاب في فندق هارد روك”. “كان الإرهاق شديدًا لدرجة أنني بالكاد أستطيع مغادرة المنزل أو القيادة. كنت خائفًا من الوقوف هناك أمام حشد من الناس والذهاب خاليًا من الضباب الدماغي”.
في نهاية المطاف، أدركت هيفنر من خلال منشورات معجبيها أن ما كانت تتعامل معه بالفعل قد يكون مرتبطًا بزراعة أسنانها. وكتبت: “لقد وجدت موقعًا إلكترونيًا خاصًا بمرض زراعة الثدي ومجموعة على فيسبوك تضم ما يقرب من 3000 عضو. وكانت أعراضي تتطابق مع أعراضهم”.
وأوضحت هيفنر أن الغرسات يمكن أن تتحلل بمرور الوقت وتطلق مواد كيميائية، مما يجعل الشخص مريضًا، وقالت إنها قامت بإخراج غرستها. وقالت: “على الفور لاحظت أن آلام رقبتي وكتفي قد اختفت، وأصبح بإمكاني التنفس بشكل أفضل بكثير”.
كريسي تيجن
انتقلت Chrissy Teigen إلى موقع Instagram الخاص بها في مايو 2020 لتكشف أنها كانت ستزيل ثدييها لتشعر بتحسن في جسدها.
“الكثير من الناس فضوليون (وفضوليون) بشكل مفهوم، لذا سأقولها هنا: سأخرج ثديي!” كتبت. “لقد كانوا رائعين بالنسبة لي لسنوات عديدة ولكنني تجاوزت الأمر للتو. أود أن أكون قادرًا على إغلاق فستان بمقاسي والاستلقاء على بطني براحة تامة!”
وأضاف تيجن أن كل شيء على ما يرام. “ليس بالأمر الكبير! لذا لا تقلق بشأني! كل شيء على ما يرام. سأظل أمتلك ثديين، وسيكونان مجرد دهون نقية. وهذا كله مجرد ثدي في المقام الأول. كيس دهني غبي ومعجزة.”
استجابت النجمة المنفتحة بشكل استثنائي في وقت لاحق للمتابعين الذين شككوا في أنها قد أزيلت غرساتها من خلال نشر صور لها في بيكيني أصفر تم سحبه لتكشف عن ندوبها التي لا تزال تشفى. قالت لهم مازحة: “ثقوا بي، عبر ياهو!”.
كارين ماكدوغال
قالت كارين ماكدوغال، المعروفة بعملها في مجلة “بلاي بوي” وكذلك بعلاقتها التي استمرت 10 أشهر مع دونالد ترامب، إنها أجرت عملية زرع ثدي لأنها شعرت أنها ستجعلها تشعر وكأنها امرأة. ومع ذلك، فقد ردت على ذلك بإضافة أنها لو كانت تعرف ما تفعله الآن، لما حصلت عليها أبدًا (عبر المركز الوطني للأبحاث الصحية).
وفي حديثها إلى مجلة People، قالت ماكدوغال إنها بعد سبع سنوات من حصولها على الغرسات، بدأت تعاني من مشاكل في الغدة الدرقية والغدة الكظرية، والحساسية، وكانت مريضة في كثير من الأحيان. وقالت للمجلة: “لم تختف أبدًا”.
وكتبت على الموقع الإلكتروني للمركز الوطني لأبحاث الصحة: ”في الوقت الذي قررت فيه إزالة الغرسات، شعرت وكأنني أموت ببطء”. “كل ما أمكنني فعله هو الاستلقاء على السرير، والبكاء، والصلاة إلى الله، وأطلب منه أن يقول لي: “لا تأخذني بعد.. أعطني يومًا آخر!”.
وقالت ماكدوغال إنها أدركت أنها بحاجة إلى إزالة “الأكياس السامة” على الفور بعد عام من البحث عن أمراض زراعة الثدي والأطباء الخبراء فيها.