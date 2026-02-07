4 مشاهير قاموا بإزالة ثديهم بسبب المرض

توضح Mayo Clinic أن الأشخاص يخضعون لجراحة زراعة الثدي، والمعروفة أيضًا باسم “تكبير الثدي” أو “تكبير الثدي”، لأسباب عديدة مختلفة، سواء كان ذلك للشعور بالتحسن بشأن مظهرهم أو لاستعادة مظهر ثدييهم بعد مرض مثل سرطان الثدي.

ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الثدي يبلغون عما يُعرف باسم “مرض زراعة الثدي”، وفقًا لموقع Breastcancer.org. ويضيفون أنه قد يحدث بغض النظر عن نوع الزرعة أو ما إذا كانت الغرسة قد تمزقت. في بعض الحالات، قد تحدث الأعراض على الفور، وفي حالات أخرى، قد يستغرق الأمر سنوات قبل أن يواجهوا مشاكل.

كانت هناك مجموعة واسعة من الأعراض، وكثير منها منهكة، أبلغ عنها المرضى. يمكن أن تشمل هذه الأعراض التعب وآلام المفاصل والعضلات ومشاكل الذاكرة وصعوبة التنفس ومشاكل النوم والطفح الجلدي وجفاف الفم والعينين والقلق والاكتئاب والصداع وتساقط الشعر ومشاكل الجهاز الهضمي.

نظرًا لحياتهم رفيعة المستوى، قدم عدد لا بأس به من المشاهير أنفسهم كمتحدثين باسم هذه الحالة، واصفين ما مروا به وكيف ساعدتهم عملية إزالة زراعة الثدي على استعادة حياتهم.